27.02.2026 Новый драйвер для видеокарт Nvidia ломает компьютеры. Изображение пропадает, производительность падает 1
25.11.2025 Bloody представил 5 новых моделей корпусов для ПК формата Mini-Tower и Midi-Tower 1
18.11.2025 Новинка Eurocase M430ZF: просторный «аквариум» для высокопроизводительной сборки 1
16.09.2025 Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег 1
Антон Громов, «Рикор»: Наша новая серверная платформа стала полностью локализованной 1
05.09.2025 Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM 1
13.08.2025 Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM 1
20.06.2025 Создан истинный «убийца» Raspberry Pi. При размере с кредитку у него мощный процессор Core i7 и ОС Windows 11 1
15.04.2025 Formula V Line представляет корпуса Air Mesh G3 и G3 Plus 1
20.02.2025 Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM 1
18.02.2025 Гейминг без перегрева: Bloody представляет системы охлаждения для ПК 1
29.01.2025 На рынок выходит российский бренд 4FAN 1
04.12.2024 Выстоявшая под санкциями США компания выпустила суперсовременный смартфон с огромной батареей вдвое дешевле iPhone 16 Pro Max 1
26.11.2024 Formula V Line ICE BURG EX ARPW 6P и другие продукты: новая линейка воздушных кулеров от Formula V Line 2
18.11.2024 Выпущен крошечный ПК с потрясающими возможностями апгрейда и полноценным процессором AMD. Он размером с ладонь и стоит как треть iPhone 1
30.10.2024 Никакой ошибки не было. Intel нарочно замедлила новые процессоры, лишь бы они не перегревались и не сгорали 1
18.10.2024 «Рикор» выпускает полностью локализованную серверную платформу, адаптированную под российских заказчиков 1
16.10.2024 Испугались конкретно. AMD и Intel объединяются против ARM и RISC-V. На помощь позвали создателя Linux 1
21.09.2024 Обзор ZALMAN CNPS13X DS BLACK: тихий процессорный кулер с ARGB-подсветкой 1
26.08.2024 Грандиозный провал США. Гигантская компания из санкционного списка работает на американском рынке, найдя простейшую лазейку 1
22.07.2024 Вскрылась позорная причина перегрева дорогих видеокарт Nvidia. Производители хотели сэкономить пару долларов 1
28.06.2024 Компьютерные корпуса AZZA: «стандарт+» 1
21.06.2024 Начались продажи Honor MagicBook Pro 16 — рабочей станции на базе ИИ 1
12.06.2024 Обзор Acer TravelMate P6: серьезный ноутбук для серьезных задач 1
03.06.2024 Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж 1
14.05.2024 «Яндекс» запустил доставку роботами в жилых районах Москвы 1
07.05.2024 Разгон процессоров умирает. Прогресса в оверклокинге нет почти 20 лет. Виновных не найти 1
22.01.2024 Выкорчеванные из ноутбуков дешевые видеокарты продают под видом дорогих настольных. Как не стать жертвой китайского обмана 1
24.11.2023 Чтобы прорваться сквозь санкции США, Китай уничтожает тысячи дефицитных игровых видеокарт Nvidia. Схема суперхитрая и мегатехнологичная 1
13.03.2023 Обзор IRBIS SmartDesk IMFPC105: мини-ПК для офисов и учебных заведений 1
13.01.2023 Intel выпустила первый в мире супермощный процессор с частотой 6 ГГц. AMD нечем ответить. Видео 1
19.09.2022 До конца 2022 г. «Яндекс» откроет для курьеров около десяти зон отдыха 1
12.08.2022 Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти 1
22.04.2022 Жидкий металл или термопаста – какой вариант охлаждения процессора лучше 1
06.04.2022 Видеокарты AMD тайком от пользователя разгоняют процессор. Есть риск остаться без гарантии 1
24.03.2022 ПК Dell в большой опасности. В их BIOS найдено множество опасных «дыр» 1
16.02.2022 Обзор Predator Helios 500: мечта любого геймера 1
31.01.2022 Стартовали продажи игровых ПК Raskat на новой видеокарте RTX 3050 1
20.01.2022 3Logic Group стала дистрибьютором компании SilverStone 1
19.01.2022 Есть ли будущее у модульных ноутбуков? 1

Intel Corporation 12596 50
AMD - Advanced Micro Devices 4507 37
Nvidia Corp 3794 29
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 20
Microsoft Corporation 25359 16
Acer Group - Acer Inc 2683 14
Apple Inc 12781 13
HP Inc. 5781 12
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 687 12
Dell EMC 5111 9
Sony 6644 8
Lenovo Group 2376 7
Xiaomi 2049 7
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 391 7
Toshiba Corporation 2959 6
Samsung Electronics 10739 5
IBM - International Business Machines Corp 9569 5
AMD Graphics Product Group - ATI 965 5
Yandex - Яндекс 8659 4
Qualcomm Technologies 1923 4
Dell Alienware Corp 141 3
Western Digital Corporation - WDC 576 3
Amazon Inc - Amazon.com 3170 3
Huawei 4305 3
Dell Technologies - Dell Computer 2163 3
Kingston Technology 204 3
ZTE Corporation 776 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1613 3
Fujitsu 2070 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1045 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 922 3
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 37 3
Google LLC 12360 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 853 2
Siemens AG - Siemens Group 2633 2
ECS - Elitegroup Computer Systems 56 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 2
SteelSeries 29 2
Zalman 10 2
Philips Electronics - VLSI Technology 20 2
Совкомбанк Совесть 277 4
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 298 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1707 2
Яндекс.Лавка 286 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 146 2
Hansa - Ханса 114 2
Bosch - Gaggenau 36 1
Pink Floyd - британская рок-группа 17 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
РосЕвроГрупп - 7 цветов 16 1
Вкусно — и точка 31 1
eBay Inc 1632 1
Почта России ПАО 2271 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2750 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1100 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1007 1
UPS 212 1
Лента - Сеть розничной торговли 2301 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 241 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 205 1
TÜV Rheinland Group 165 1
Assist - Ассист 215 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 283 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 121 1
EPIC Telecom Invest 208 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 115 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 42 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 65 1
Starbucks 91 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 128 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Яндекс.Доставка 97 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5353 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3540 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6359 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2271 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 538 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 376 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 252 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 67 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21861 99
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2866 69
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9913 69
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17880 63
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4265 62
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15039 57
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10383 53
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12927 50
Вентилятор - Fan 1033 49
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26225 48
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8418 42
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13086 40
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3588 36
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4399 36
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10275 36
DDR - Double data rate 2961 33
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14409 31
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4080 31
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6265 31
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7727 29
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6337 29
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1586 29
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16706 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27247 27
Наушники - Headphones 4320 26
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3564 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 25
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2422 24
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2720 23
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 631 23
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1579 22
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10546 21
USB Type-C - USB-C - USB 3 2219 20
Микрофон - Microphone 2711 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25785 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32079 18
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2468 18
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5421 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10176 17
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6188 17
Microsoft Windows 16463 21
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1363 20
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 565 19
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1434 15
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 399 14
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 295 13
Intel Core - Семейство процессоров 1241 13
Nvidia GeForce GTX 523 12
Microsoft Windows 10 1905 12
Intel Core i - Cерия процессоров 530 12
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 859 12
Linux OS 11063 10
Google Android 14851 9
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 528 9
AMD Athlon - серия микропроцессоров 861 9
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 650 9
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 9
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 763 8
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1907 8
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 174 8
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 8
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 837 7
Intel x86 - архитектура процессора 1999 7
Microsoft Windows XP 2423 7
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 7
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 167 7
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 202 7
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 87 7
Apple iOS 8338 6
Intel Celeron - Серия процессоров 977 6
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1007 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5147 6
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 6
AMD Mobility Radeon 232 5
AMD Radeon 291 5
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 514 5
Apple MacBook - серия ноутбуков 1018 5
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 207 5
Xiaomi Black Shark - Серия смартфонов 26 5
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 161 5
Ксенин Алекс 311 5
Голубович Драгош 2 2
Булычев Кир 6 2
Громов Антон 10 2
Ширшов Павел 76 2
Ерофеева Мария 31 2
Свидиненко Юрий 14 1
Дружинин Виктор 5 1
Мухин Сергей 4 1
Бойко Филипп 2 1
Перов Евгений 97 1
Drexler Eric - Дрекслер Эрик 9 1
Пыкин Алексей 5 1
Дубенский Вячеслав 7 1
Налетов Александр 3 1
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 1
Мутовин Александр 2 1
Wallosek Igor - Валлосек Игорь 3 1
Guri Mordechai - Гури Мордехай 4 1
Friedman Batya - Фрейдман Батья 1 1
Wallossek Igor - Валлоссек Игорь 2 1
Singhal Vishal - Сингал Вишел 1 1
Timberlake Justin - Тимберлейк Джастин 12 1
Гладковская Виктория 1 1
Wen-chi Chen - Вен-ши Чен 11 1
Cue Eddy - Кью Эдди 36 1
Maloney Sean - Малони Шон 50 1
Нуралиев Борис 296 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 223 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1025 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 398 1
Lisa Su - Лиза Су 57 1
Харитонов Александр 68 1
Шевченко Владимир 152 1
Салов Антон 38 1
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 1
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
Воронин Алексей 18 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 158984 49
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18424 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 21
Китай - Тайвань 4154 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46224 8
Япония 13580 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5360 5
Швеция - Королевство 3721 4
Америка - Американский регион 2192 4
Германия - Федеративная Республика 12975 4
Европа 24706 3
Земля - планета Солнечной системы 10706 3
Южная Корея - Республика 6890 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3607 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 3
Италия - Итальянская Республика 4441 3
Франция - Французская Республика 8015 3
Китай - Шанхай 812 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4124 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 2
Беларусь - Белоруссия 6092 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18862 2
Канада 5001 2
Израиль 2791 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14562 2
США - Калифорния 4784 2
Португалия - Португальская Республика 941 2
Япония - Фукуока 17 2
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 342 2
Москва - ЗАО - Фили-Давыдково 13 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 49 1
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 34 1
Казахстан - Республика 5857 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Дания - Королевство 1319 1
Словения - Республика 251 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8247 1
Индия - Bharat 5740 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5297 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26132 17
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1449 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11472 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5936 9
Английский язык 6903 9
Ergonomics - Эргономика 1694 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7386 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4405 6
Металлы - Медь - Copper 831 6
Кремний - Silicium - химический элемент 1692 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1543 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5330 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8207 5
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1431 5
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1251 5
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 314 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5341 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2983 4
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 994 4
Спорт - Футбол 754 4
Пищевая промышленность - Чай 140 4
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5446 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1659 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2184 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7029 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5988 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1836 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2025 3
Зоология - наука о животных 2796 3
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 691 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 858 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1446 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11824 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4954 3
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 866 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 11
Tom’s Hardware 541 8
VideoCardz 37 4
WCCFTech - Издание 90 3
Igor’s Lab 7 2
DxOMark - Издание 36 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 307 2
Liliputing 72 2
Российская газета 279 2
NE Asia Online 313 2
Ananova 250 2
InfoSync 35 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
Wikipedia - Википедия 606 1
Reddit 366 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 1
GizChina - Издание 83 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2225 1
DigiTimes - Издание 1327 1
9to5Google 58 1
Чудо техники 60 1
AP - Associated Press 2006 1
TechRadar 95 1
Hacker News 82 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 133 1
TechSpot 168 1
Neowin 188 1
Fanless Tech 2 1
9to5Mac 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 6
HFS Research 49 2
IDC - International Data Corporation 4950 1
Gartner - Гартнер 3624 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 1
Cinebench 29 1
Mercury Research 71 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 192 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 141 2
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 1
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 36 1
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 132 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 49 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 6 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2599 2
PC Expo 36 1
День молодёжи - 27 июня 1013 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 225 1
Red Dot Design Award 57 1
