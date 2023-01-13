Intel выпустила первый в мире супермощный процессор с частотой 6 ГГц. AMD нечем ответить. Видео

Новый процессор Intel Core i9-13900KS способен работать на частоте 6 ГГц без дополнительного разгона. Это новый мировой рекорд – предыдущий принадлежал базовому Core i9-13900K, который выдавал 5,8 ГГц. Самый топовый CPU AMD имеет частоту 5,7 ГГц.

Intel опередила всех

Компания Intel, крупнейший производитель х86-процессоров для ноутбуков, ПК и серверов (63,5% на II квартал 2022 г. против 36,5% у AMD – Statista,com), выпустила первый мире настольный CPU, способный работать на частоте 6 ГГц без разгона. Это его пиковая, но при этом штатная частота, которой он достигает без хитростей, к которым прибегают приверженцы оверклокинга, чтобы выжать из своего процессора пару дополнительных мегагерц.

Процессор получил название Core i9-13900KS, и это новый флагман самой современной линейки Intel – Raptor Lake, также известной как 13 поколение семейства Core. По сути, это усовершенствованная версия модели Core i9-13900K, которая выдавала максимум 5,8 ГГц.

Intel не уточняет, откуда взялись дополнительные 200 МГц тактовой частоты. Известно лишь, что новый Core i9-13900KS имеет минимальную потребляемую мощность на уровне 150 Вт против 125 Вт у обычного Core i9-13900K.

Ядра и кластеры

Семейство процессоров Raptor Lake эксплуатирует ту же гибридную компоновку ядер, что и все современные процессоры с ARM-архитектурой. Intel открыла ее для себя лишь в конце октября 2021 г., когда свет увидело 12 поколение процессоров Core – Alder Lake.

Глава Intel лично участвовал в презентации нового процессора

По внутреннему наполнению Core i9-13900KS ничем не отличается от Core i9-13900K. Это в первую очередь все те же два кластера ядер с тем же разделением – восемь из них выкопроизводительные Raptor Cove, 16 – энергоэффективные Gracemont. Объем кэш-памяти не изменился, оставшись на уровне 36 МБ. В наличии все те же 20 линий PCIe, (16 PCIe 5 и четыре PCIe 4) и поддержка 32 одновременных потоков инструкций.

При этом базовая тактовая частота производительных ядер нового процессора выросла с 3 ГГц до 3,2 ГГц. Те же 0,2 ГГц прибавились и к пиковой частоте. Частоты младших ядер прежние – от 2,2 до 4,3 ГГц.

Также выросло и минимальное потребление энергии – со 125 до 150 Вт. Пиковое осталось на уровне 250 Вт, но любители разгона оценят наличие поддержки профиля Extreme Power Delivery, благодаря которому предел мощности можно повысить до 320 Вт.

Процессор работает с оперативной памятью DDR4 до 3200 МГц и DDR5 до 5600 МГц объемом до 128 ГБ. Встроенная в него графика UHD 700 выдает частоту от 300 МГц до 1,65 ГГц.

Придется потратиться

Новый Core i9-13900KS стоит как многие современные флагманские смартфоны на Android. Его рекомендуемая цена составляет $700 или около 47,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 января 2023 г., но только в США. А с учетом того, что Intel прекратила все свои операции в России еще весной 2022 г., хотя иногда все же тайком возобновляет их, в российской рознице этот CPU с высокой долей вероятности будет стоить еще дороже. Таковы издержки параллельного импорта – следствие сильно усложненных логистических цепочек.





К такому процессору нужен подходящий кулер. На сайте Intel ничего не сказано об уровне тепловыделения этого CPU.

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Также далеко не все материнские платы способны работать с Core i9-13900KS. Этому процессору требуются только платы на топовых чипсетах Intel Z790 и Z690, а это, как правило, игровые и профессиональные решения. Впрочем, это требование в полной мере относится и к обычному Core i9-13900K.

Хорошая новость в том, что пользователям, в компьютерах которых уже стоит материнская плата на базе наборов системной логики Z790 или Z690, новую плату покупать не придется. Поддержки нового CPU в них по умолчанию нет, но ее можно добавить путем перепрошивки BIOS. Скорость ее появления будет напрямую зависеть от расторопности производителя материнской платы.

AMD на втором месте

6 ГГц без разгона – это новая веха в мире настольных CPU с архитектурой х86. Intel стала первой компанией, сумевшей достичь ее.

AMD – второй из двух игроков на этом рынке, подобным пока похвастаться не может, но она отстает от Intel совсем ненамного – буквально на 300 МГц. Пиковая тактовая частота ее новейшего процессора Ryzen 9 7950X3D составляет 5,7 ГГц.

В погоне за трендом на супераппы Цифровизация

Но с технической точки зрения Ryzen 9 7950X3D гораздо более современный, нежели Core i9-13900KS. Процессор AMD выпускается на фабриках тайваньской компании TSMC по 5-нанометровому техпроцессу, что уже говорит о, вероятно, меньшем энергопотреблении. AMD этот параметр не раскрывает, но называет базовый уровень тепловыделения TDP – 120 Вт.

Ryzen 9 7950X3D

Intel, тем временем, не может выпускать процессоры на техпроцессах современнее 10 нм – она еще не освоила их. К слову, в характеристиках Core i9-13900KS, равно как и Core i9-13900K на сайте Intel топология не указана вовсе.

Однако новый Ryzen 9 7950X3D поступит в продажу лишь в феврале 2023 г. Что до Core i9-13900KS, то он уже доступен в рознице.