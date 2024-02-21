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Intel Core 12 Intel Alder Lake Intel Gracemont



21.02.2024 Ритейлеры начали продажи Honor MagicBook X 16 (2024) на базе Intel Core 12-го поколения

ки и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», МТС, «Мегафон», «Ситилинк» и др. Ноутбук располагает улучшенным экраном Honor FullView 16 дюймов с технологиями защиты зрения, процессором Intel Core 12-го поколения и аккумулятором 42 Втч. Honor MagicBook X 16 (2024) имеет толщину 17,9 мм и вес 1,68 кг. Тонкие рамки экрана Honor FullView 16 дюймов обеспечивают увеличенную полезну
25.01.2024 «Гравитон» разработал мощные рабочие станции на базе процессоров Intel Core 12 и 13 поколения

и включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Рабочие станции Р70И и Р80И построены на базе новой материнской платы «Сима» с чипсетом Intel Z690 и оснащаются процессором Intel Core 12 или 13 поколения. Одно из ключевых преимуществ представленных ИТ-решений — поддержка любых моделей профессиональных видеокарт, включая все модели Nvidia Quadro RTX, RTX и AMD RX.

01.02.2023 Intel радикально снизит цены на свои актуальные процессоры

скидкой Компания Intel, под руководством своего ветерана Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) оказавшаяся в глубочайшей финансовой яме, решила резко снизить рекомендованные цены на свои процессоры Alder Lake. Об этом пишет портал ITHome Цены упадут на 20%. Пока неизвестно, что именно побудило Intel сделать этот шаг, но, вероятно, это может быть связано с ее финансовыми трудностями. Они п
07.07.2022 Intel поломала браузер Chrome и свалила вину на «древние» жесткие диски

Браузеры «поссорились» с Alder Lake Владельцы компьютеров на базе новейших процессоров Intel Core 12 поколения (Ald
25.03.2022 MSI представила новое поколение ноутбуков для бизнеса с процессорами Intel Core 12 поколения

MSI, производитель игрового оборудования и решений для бизнеса, представила обновленную серию ноутбуков «Бизнес и продуктивность»: модели Summit, Prestige и Modern с процессорами Intel Core 12 поколения. Небольшие габариты, моментальный отклик и длительная автономность моделей Summit и Prestige помогли им получить сертификацию Intel Evo. Благодаря дискретным видеокартам
11.03.2022 Intel выпускает мощнейший 16-ядерный процессор для ноутбуков. AMD ответить нечем

16-ядерный CPU Intel для ноутбуков Линейка процессоров Intel семейства Alder Lake для мощных ноутбуков пополняется новой высокопроизводительной моделью. Образец про
24.02.2022 Intel представила производительные процессоры для тонких и легких ноутбуков

Intel объявила о расширении линейки мобильных процессоров Intel Core 12 поколения 20 новыми моделями серий P и U. Разработанные для обеспечения высокой производительности и продуктивной работы новые мобильные процессоры станут основой следующего покол
28.01.2022 Случилось чудо: новейшая память DDR5 резко подешевела вопреки прогнозам. Дефицит почти побежден

электронных компонентов, пишет портал Tom’s Hardware. В ноябре 2021 г. с выходом процессоров Intel Alder Lake, первых в мире CPU для ноутбуков и настольных ПК с поддержкой DDR5, возникла сильн
13.01.2022 В России появились новейшие дешевые процессоры Intel Alder Lake

Новинки Intel добрались до России В России начались продажи недорогих настольных процессоров Intel нового поколения Alder Lake. Редакция CNews обнаружила ряд моделей в крупных и популярных сетях распространения. Большинство моделей доступно для приобретения «здесь и сейчас», другие же появятся на прилавке в

29.12.2021 Из-за глупейшей оплошности ASUS физически сгорают дорогие материнские платы для новейших процессоров Intel

иеся материнские платы Asus ROG Maximus Z690 Hero. Это топовые платы для новейших процессоров Intel Alder Lake. По данным портала Neowin, проблема кроется в неправильно установленном конденсато
11.11.2021 Производители материнских плат оставили уникальные чипы Intel без их главной «фишки»

рфейс PCIe 5.0, пишет портал VideoCardz. Данный набор системной логики предназначен для процессоров Alder Lake – самых новых CPU Intel, уникальных для этой компании. Поддержка PCIe 5.0 является
28.10.2021 Intel выпустила процессоры нового поколения. Производительность ощутимо выросла. Цена, видео

Новая история Intel Компания Intel провела официальную презентацию процессоров Alder Lake, первых в своей истории чипов с гибридной компоновкой ядер. Теперь, как и в ARM-пр
26.10.2021 Современные процессоры Intel перегреваются, если не купить им новые кулеры. Старые полностью несовместимы

Экономия ведет к перегреву Переход на новые процессоры Intel Alder Lake обречет пользователей на обязательную покупку новой системы охлаждения для них, пи
21.10.2021 Вам понравилась память DDR5? Она будет супердорогой

я память DDR5, распространение которой должно начаться в ноябре 2021 г. с выходом процессоров Intel Alder Lake, будет стоить намного дороже модулей DDR4 аналогичного объема. С таким прогнозом в
20.10.2021 Новейший процессор Intel Core i9 потребляет электричество, как советский утюг

el Core i9-12900K может потреблять до 330 Вт мощности, пишет портал WCCFTech. Это CPU новой линейки Alder Lake, которую Intel собирается запустить в конце октября 2021 г. По энергопотреблению ч
18.10.2021 Новейшие процессоры Intel сломают популярные видеоигры. Компания все знала заранее

Новые процессоры Intel не для игр Владельцы новейших готовящихся к релизу процессоров Intel серии Alder Lake могут столкнуться с проблемами при запуске своих любимых видеоигр. Как пишет порта
06.09.2021 Новые революционные процессоры Intel «прожигают дыру в кошельке». Цены очень высоки

огостоящий апгрейд Стала известна предварительная стоимость ряда процессоров Intel нового семейства Alder Lake. Как пишет портал TechSpot, покупка таких чипов «прожжет дыру в кошельке». Alde
19.08.2021 Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров

кроархитектурах x86-ядер, первой производительной гибридной архитектуре Intel под кодовым названием Alder Lake с интеллектуальным планировщиком рабочих нагрузок Intel Thread Director, а также о
24.05.2021 Новые процессоры Intel несовместимы со всеми существующими системами охлаждения и материнскими платами

Дополнительные траты при апгрейде Настольные процессоры Intel Alder Lake-S, они же Core 12 поколения, по умолчанию не смогут работать со всеми существующим
05.05.2021 В Сеть утекли первые подробности об очень ожидаемом процессоре Intel

е В Сети появились первые спецификации процессора Intel под названием Core-1800 на базе архитектуры Alder Lake-S. Немецкий портал Igor’sLAB, опубликовавший спецификации, отмечает, что вряд ли э
22.03.2021 Intel готовит революцию. Новые процессоры покажут двукратный рост производительности

ания Intel допустила утечку новых подробностей о своих процессорах Core 12 поколения, известных как Alder Lake, о которых впервые рассказала в январе 2021 г. Сотрудникам профильного портала Vid
10.02.2021 Десктопный процессор Intel с «ARM-заимствованиями» даст фору чипам Apple и AMD

Новое оружие Intel в борьбе с AMD и Apple Компания Intel работает над новой линейкой процессоров Alder Lake – это будут Core 12 поколения, мобильные и настольные. Их премьера предварительно


Публикаций - 143, упоминаний - 215

Intel Core 12 и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 111
AMD - Advanced Micro Devices 4231 78
Apple Inc 12100 29
Nvidia Corp 3487 22
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 19
Microsoft Corporation 24624 19
Samsung Electronics 10254 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 13
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 11
Lenovo Group 2292 10
Qualcomm Technologies 1822 9
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 9
MediaTek - Ralink 527 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 7
Dell EMC 5027 7
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 429 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 6
HP Inc. 5685 6
Amazon Inc - Amazon.com 2998 5
Gigabyte Technology 364 5
Huawei 3933 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 5
X Corp - Twitter 2845 4
Intel CCG - Intel Client Computing Group 29 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
Zhaoxin 31 3
LG Electronics 3614 3
Dell Technologies - Dell Computer 2135 3
Loongson Technology 50 3
Базальт СПО - BaseALT 655 3
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 3
ДОК 828 3
Merlion iRU - Деловой офис 301 3
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 3
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 28 2
Cloudflare 104 2
Fujitsu 2041 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 101 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Наукоград - технопарк 134 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 2
LEGO 244 1
eBay Inc 1619 1
BMW Group 446 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 54 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
Меркури - Mercury 213 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 52 1
Unsplash 762 1
LoveFrom - дизайнерская студия 6 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
TÜV Rheinland Group 135 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 207 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
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Intel Core i - Cерия процессоров 514 21
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Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 284 12
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Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 152 9
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Microsoft Windows 10 1758 8
Powercom Raptor - Серия ИБП 71 8
Statista 229 7
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 7
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 183 6
Intel Celeron - Серия процессоров 963 6
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 27 6
Intel Z Chipset 8 6
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Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 838 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 6
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Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 61 9
Koduri Raja - Кодури Раджа 23 6
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Lisa Su - Лиза Су 51 3
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Никонов Владислав 1 1
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Брыкин Арсений 54 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
Ламинин Роман 2 1
Volkerding Patrick - Фолькердинг Патрик 1 1
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Дроздов Сергей 34 1
Николаев Владимир 8 1
Демидов Артем 1 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 38
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Китай - Тайвань 3984 15
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 7
Европа 21767 6
Южная Корея - Республика 6646 5
Япония 13282 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Китай - Шанхай 787 3
Франция - Французская Республика 7845 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Украина 7608 3
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 103 3
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Израиль 2730 2
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Америка - Американский регион 2160 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
США - Аризона 514 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 143 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Ирландия - Республика 1010 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Канада 4881 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 157 1
Турция - Анталья 25 1
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