Ритейлеры начали продажи Honor MagicBook X 16 (2024) на базе Intel Core 12-го поколения ки и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», МТС, «Мегафон», «Ситилинк» и др. Ноутбук располагает улучшенным экраном Honor FullView 16 дюймов с технологиями защиты зрения, процессором Intel Core 12-го поколения и аккумулятором 42 Втч. Honor MagicBook X 16 (2024) имеет толщину 17,9 мм и вес 1,68 кг. Тонкие рамки экрана Honor FullView 16 дюймов обеспечивают увеличенную полезну

«Гравитон» разработал мощные рабочие станции на базе процессоров Intel Core 12 и 13 поколения и включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Рабочие станции Р70И и Р80И построены на базе новой материнской платы «Сима» с чипсетом Intel Z690 и оснащаются процессором Intel Core 12 или 13 поколения. Одно из ключевых преимуществ представленных ИТ-решений — поддержка любых моделей профессиональных видеокарт, включая все модели Nvidia Quadro RTX, RTX и AMD RX.

Intel радикально снизит цены на свои актуальные процессоры скидкой Компания Intel, под руководством своего ветерана Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) оказавшаяся в глубочайшей финансовой яме, решила резко снизить рекомендованные цены на свои процессоры Alder Lake. Об этом пишет портал ITHome Цены упадут на 20%. Пока неизвестно, что именно побудило Intel сделать этот шаг, но, вероятно, это может быть связано с ее финансовыми трудностями. Они п

Intel поломала браузер Chrome и свалила вину на «древние» жесткие диски Браузеры «поссорились» с Alder Lake Владельцы компьютеров на базе новейших процессоров Intel Core 12 поколения (Ald

MSI представила новое поколение ноутбуков для бизнеса с процессорами Intel Core 12 поколения MSI, производитель игрового оборудования и решений для бизнеса, представила обновленную серию ноутбуков «Бизнес и продуктивность»: модели Summit, Prestige и Modern с процессорами Intel Core 12 поколения. Небольшие габариты, моментальный отклик и длительная автономность моделей Summit и Prestige помогли им получить сертификацию Intel Evo. Благодаря дискретным видеокартам

Intel выпускает мощнейший 16-ядерный процессор для ноутбуков. AMD ответить нечем 16-ядерный CPU Intel для ноутбуков Линейка процессоров Intel семейства Alder Lake для мощных ноутбуков пополняется новой высокопроизводительной моделью. Образец про

Intel представила производительные процессоры для тонких и легких ноутбуков Intel объявила о расширении линейки мобильных процессоров Intel Core 12 поколения 20 новыми моделями серий P и U. Разработанные для обеспечения высокой производительности и продуктивной работы новые мобильные процессоры станут основой следующего покол

Случилось чудо: новейшая память DDR5 резко подешевела вопреки прогнозам. Дефицит почти побежден электронных компонентов, пишет портал Tom’s Hardware. В ноябре 2021 г. с выходом процессоров Intel Alder Lake, первых в мире CPU для ноутбуков и настольных ПК с поддержкой DDR5, возникла сильн

В России появились новейшие дешевые процессоры Intel Alder Lake Новинки Intel добрались до России В России начались продажи недорогих настольных процессоров Intel нового поколения Alder Lake. Редакция CNews обнаружила ряд моделей в крупных и популярных сетях распространения. Большинство моделей доступно для приобретения «здесь и сейчас», другие же появятся на прилавке в

Из-за глупейшей оплошности ASUS физически сгорают дорогие материнские платы для новейших процессоров Intel иеся материнские платы Asus ROG Maximus Z690 Hero. Это топовые платы для новейших процессоров Intel Alder Lake. По данным портала Neowin, проблема кроется в неправильно установленном конденсато

Производители материнских плат оставили уникальные чипы Intel без их главной «фишки» рфейс PCIe 5.0, пишет портал VideoCardz. Данный набор системной логики предназначен для процессоров Alder Lake – самых новых CPU Intel, уникальных для этой компании. Поддержка PCIe 5.0 является

Intel выпустила процессоры нового поколения. Производительность ощутимо выросла. Цена, видео Новая история Intel Компания Intel провела официальную презентацию процессоров Alder Lake, первых в своей истории чипов с гибридной компоновкой ядер. Теперь, как и в ARM-пр

Современные процессоры Intel перегреваются, если не купить им новые кулеры. Старые полностью несовместимы Экономия ведет к перегреву Переход на новые процессоры Intel Alder Lake обречет пользователей на обязательную покупку новой системы охлаждения для них, пи

Вам понравилась память DDR5? Она будет супердорогой я память DDR5, распространение которой должно начаться в ноябре 2021 г. с выходом процессоров Intel Alder Lake, будет стоить намного дороже модулей DDR4 аналогичного объема. С таким прогнозом в

Новейший процессор Intel Core i9 потребляет электричество, как советский утюг el Core i9-12900K может потреблять до 330 Вт мощности, пишет портал WCCFTech. Это CPU новой линейки Alder Lake, которую Intel собирается запустить в конце октября 2021 г. По энергопотреблению ч

Новейшие процессоры Intel сломают популярные видеоигры. Компания все знала заранее Новые процессоры Intel не для игр Владельцы новейших готовящихся к релизу процессоров Intel серии Alder Lake могут столкнуться с проблемами при запуске своих любимых видеоигр. Как пишет порта

Новые революционные процессоры Intel «прожигают дыру в кошельке». Цены очень высоки огостоящий апгрейд Стала известна предварительная стоимость ряда процессоров Intel нового семейства Alder Lake. Как пишет портал TechSpot, покупка таких чипов «прожжет дыру в кошельке». Alde

Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров кроархитектурах x86-ядер, первой производительной гибридной архитектуре Intel под кодовым названием Alder Lake с интеллектуальным планировщиком рабочих нагрузок Intel Thread Director, а также о

Новые процессоры Intel несовместимы со всеми существующими системами охлаждения и материнскими платами Дополнительные траты при апгрейде Настольные процессоры Intel Alder Lake-S, они же Core 12 поколения, по умолчанию не смогут работать со всеми существующим

В Сеть утекли первые подробности об очень ожидаемом процессоре Intel е В Сети появились первые спецификации процессора Intel под названием Core-1800 на базе архитектуры Alder Lake-S. Немецкий портал Igor’sLAB, опубликовавший спецификации, отмечает, что вряд ли э

Intel готовит революцию. Новые процессоры покажут двукратный рост производительности ания Intel допустила утечку новых подробностей о своих процессорах Core 12 поколения, известных как Alder Lake, о которых впервые рассказала в январе 2021 г. Сотрудникам профильного портала Vid