Производители материнских плат оставили уникальные чипы Intel без их главной «фишки»

Материнские платы для новых процессоров Intel Alder Lake оставят пользователей без поддержки современного интерфейса PCIe 5.0 и предложат вместо него лишь морально устаревший PCIe 4.0. Это коснется в первую очередь моделей на чипсетах В660, но может «зацепить» и платы на базе Н610. Поддержка PCIe 5 – одно из главных конкурентных преимуществ Alder Lake, поскольку в современных чипах AMD она не предусмотрена.

Системные платы новые, интерфейс – старый

Материнские платы на чипсете Intel B660 в ряде случаев не будут поддерживать интерфейс PCIe 5.0, пишет портал VideoCardz. Данный набор системной логики предназначен для процессоров Alder Lake – самых новых CPU Intel, уникальных для этой компании.

Поддержка PCIe 5.0 является одной из главных отличительных особенностей процессоров Alder Lake наряду с кластерами ядер и частичным переходом на DDR5. чипсет Intel B660 будет использоваться в материнских платах начального и среднего уровней, и их выход запланирован на начало 2022 г.

Во время презентации процессоров Alder Lake, состоявшейся в конце октября 2021 г., Intel уделила немало внимания факту наличия в них поддержке интерфейса PCIe 5.0. Он был преподнесен как одно из преимуществ новых чипов на фоне имеющихся процессоров в ассортименте компании AMD.

Оценить возможности нового интерфейса при переходе на Intel Alder Lake смогут не все

AMD действительно пока не располагает настольными CPU с PCIe 5.0. В последний раз она обновляла линейку десктопных Ryzen осенью 2020 г., когда показала серию Ryzen 5000. В них есть только PCIe 4.0, а поддержка нового поколения интерфейса появится в процессорах, анонс которых ожидается в начале 2022 г. Они будут построены на новой архитектуре Zen 4.

На 11 ноября 2021 г. чипсет Intel B660 анонсирован не был, равно как Н610 и Н670. Intel продемонстрировала лишь флагманский Z690, который будет устанавливаться только на дорогие системные платы. В таких моделях поддержка PCI-e 5.0 имеется по умолчанию.

Заговор производителей комплектующих

Портал VideoCardz пока не выяснил причину отсутствия PCI-e 5.0 на платах с чипсетом Intel B660. Поддержка этого интерфейса реализована силами процессора, а не набором системной логики.

Тем не менее, в распоряжении специалистов портал оказалась фотография упаковки готовящейся к выходу материнской платы Asus, одного из крупнейших производителей компьютерных комплектующих. На ее маркировке отчетливо видны и название чипсета, и версия поддерживаемого интерфейса PCI – 4.0.

О PCIe 5 на коробке с материнской плате упоминаний нет

Согласно маркировке, это материнская плата Prime B660-Plus D4. На сайте Asus описания данной модели на момент публикации материала не было.

По данным портала, поддержка PCIe 5.0 может отсутствовать на всех платах с чипсетом В660. Вероятно, это будут модели, созданные для тех, кто хочет перейти на новую платформу (Alder Lake), но не планирует тратиться на топовую системную плату. Производители это предположение пока не опровергают.

Беда не приходит одна

Процессоры Alder Lake известны еще и тем, что в них Intel не стала отказываться от поддержки оперативной памяти стандарта DDR4. В настоящее время это самый распространенный стандарт, так как планки DDR5 едва успели поступить в продажу и дешеветь пока не планируют.

За работу PCI-e 5 отвечает процессор, а не чипсет

Поддержка DDR4 позволяет пользователям при переходе на новую платформу не избавляться от имеющихся планок памяти и тем самым сократить суммарные расходы на апгрейд. Однако производители материнских плат могут использовать это против них же.

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К примеру, им ничего не мешает оставить платы на чипсете В660 не только без поддержки PCIe 5.0, но и без слотов под планки DDR5. В этом случае при возникновении желания опробовать DDR5 пользователю придется купить новую плату взамен «старой».

Как пишет VideoCardz, без PCIe 5.0 могут остаться и материнские платы на чипсете H610. Не исключено, что DDR5-слотов в них тоже не окажется.

Что важно, попытка остаться на прежней материнской плате при переходе на Alder Lake заранее обречена на провал. Новым процессорам Intel требуется не менее новый сокет LGA1700. В LGA1200 они даже не поместятся, так как в сравнении с 11 поколением (Rocket Lake) новые CPU заметно увеличились в размерах. К слову, им также потребуются и новые кулеры, так как имеющиеся, даже при использовании фирменных адаптеров под новый сокет, не смогут обеспечить качественный отвод тепла.

Заимствования у ARM

Процессоры Alder Lake стали первыми за всю историю Intel, наделенными гибридной компоновкой. Впервые Intel использовала в своих CPU два разных класса ядер – высокопроизводительные и энергоэффективные, хотя подобный принцип применяется при разработке ARM-процессоров на протяжении многих лет.

Серию Alder Lake Intel анонсировала еще в январе 2021 г., не раскрыв никаких подробностей о ней. Спустя почти год первыми в ее состав вошли шесть настольных процессоров – по два Core i5, i7 и i9. Бюджетные i3 Intel пока не показала, как и CPU для ноутбуков.

На протяжении всей презентации процессоры Alder Lake сравнивались с прошлогодними AMD Ryzen 5000, разумеется, не в пользу последних. Возможности ожидаемых в начале 2022 г. Ryzen 7000 (предполагаемое название серии) AMD в настоящее время не раскрывает.