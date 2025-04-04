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Intel H Chipset



04.04.2025 Россияне выпустили неожиданно дешевые материнские платы для современных процессоров Intel и AMD 1
21.10.2024 Многофункциональная и расширяемая встраиваемая материнская плата GIMB-JT-H610I от Gronet 1
13.01.2022 В России появились новейшие дешевые процессоры Intel Alder Lake 1
04.01.2022 Впервые за 20 лет выходит ноутбук с топовой видеокартой Intel 1
11.11.2021 Производители материнских плат оставили уникальные чипы Intel без их главной «фишки» 1
27.01.2021 Intel выпустила первую за многие годы дискретную видеокарту. Она несовместима почти ни с чем 1
10.09.2020 «Депо компьютерс» приступила к серийному производству российской материнской платы для моноблоков 2
10.09.2020 В России начат выпуск отечественной материнки и «ПК для чиновников» на ее основе 2
21.09.2018 Intel вернулась к производству чипов по старому 22 нм техпроцессу. Опрос 4
25.05.2018 Fujitsu представила новое поколение универсальных ПК Esprimo 1
17.04.2018 Илья Муромец стал символом эксклюзивной материнской платы 1
14.09.2010 Lenovo представила универсальные десктопы для дома и офиса 1
19.07.2007 В России появится первый GPS-навигатор со «СловоЕдом» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 18

Intel H Chipset и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12255 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2061 3
AMD - Advanced Micro Devices 4277 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 315 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 615 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 642 2
Gigabyte Technology 374 2
GS Group - Технополис GS Гусев 73 2
Nvidia Corp 3532 2
Colorful 7 2
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 62 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2563 1
Ростех - Автоматика Концерн 1654 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1978 1
Fujitsu 2043 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 917 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 629 1
AMD Graphics Product Group - ATI 948 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 186 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 330 1
Zotac 21 1
Edelweiss - Эдельвейс 58 1
HyperPC 6 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 108 1
Box inc - box.com - box.net 362 1
MiTAC 66 1
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 126 1
Soyo Group 12 1
Galax 3 1
Gengsheng 1 1
Maxsun 2 1
Gunnir 1 1
Lenovo Group 2300 1
Mio Technology 86 1
Corson Technologies - Корсон Технолоджис 10 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2954 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4868 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6023 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21005 10
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1494 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14529 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2567 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9442 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7977 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3277 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24505 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25738 4
DDR - Double data rate 2760 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10064 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1268 3
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 666 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3821 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13486 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13931 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2211 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17227 3
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1418 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12638 2
Моноблок - Monoblock PC 972 2
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 966 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51805 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20087 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30191 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5305 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11771 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16273 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2520 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1280 2
Компьютеризация - Cooler - кулер 137 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 547 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3937 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1967 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 671 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3871 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 416 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1052 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 545 1
ARM - Advanced RISC Machine 441 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 145 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1300 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 724 3
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 93 3
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 186 3
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 3
Nvidia GeForce GTX 522 2
Intel Core i - Cерия процессоров 520 2
Intel Core - Семейство процессоров 1210 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 477 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 507 2
Acer Swift - Серия ноутбуков 77 2
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 114 2
DEPO Computers - DP - серия материнских плат 3 2
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 63 2
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 2
Intel B Chipset 3 2
Intel Z Chipset 8 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1662 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 2
DEPO Computers - Depo Neos 23 2
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 111 1
Microsoft Windows 7 1982 1
Acer Predator 210 1
Intel Celeron - Серия процессоров 965 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 974 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 152 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 198 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1895 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 37 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 1
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 24 1
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 138 1
Acer Predator Helios - Серия ноутбуков 20 1
Intel Amber Lake 53 1
Statista 235 1
Intel Tiger Lake 63 1
Боярков Федор 23 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 56 1
Лукин Дмитрий 4 1
Медведева Елена 14 1
Никонов Владимир 3 1
Грищенков Александр 16 1
Макров Василий 1 1
Кузинский Андрей 1 1
Сёмин Антон 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146952 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43739 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1318 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 141 2
Китай - Тайвань 4016 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52386 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24478 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51910 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1501 1
Ergonomics - Эргономика 1613 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4914 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1223 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 892 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2716 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 78 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8900 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18920 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10006 1
VideoCardz 33 2
Tom’s Hardware 419 1
AnandTech 73 1
DigiTimes - Издание 1314 1
Neowin 145 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 603 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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