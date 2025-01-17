Corson Technologies Корсон Технолоджис
Компания Корсон Технолоджис РУС (Corson) - российский производитель и дистрибьютор телекоммуникационного оборудования и средств автоматизации.
Corson Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Intel Corporation 12197 3
|Nvidia Corp 3487 3
|IPC2U 14 2
|ПроСофт - ProSoft 78 2
|Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 2
|ФОРС Дистрибуция 37 1
|Oracle Corporation 6687 1
|Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 1
|Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
|FT - Financial Times 1219 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.