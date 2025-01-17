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Corson Technologies Корсон Технолоджис

Corson Technologies - Корсон Технолоджис

Компания Корсон Технолоджис РУС (Corson) - российский производитель и дистрибьютор телекоммуникационного оборудования и средств автоматизации.


17.01.2025 Встраиваемый промышленный компьютер UNO-247 V2 от Advantech для бесшовной интеграции в сложных средах IoT 1
18.12.2024 ICA-3880 – 8 МП IP-камера для видеонаблюдения 3
02.11.2024 Advantech IPC-730 – ПК для задач в сфере искусственного интеллекта 3
21.10.2024 Многофункциональная и расширяемая встраиваемая материнская плата GIMB-JT-H610I от Gronet 2
15.10.2024 Компания Neousys выпустила Nuvo-2822 – компактный блочный ПК с возможностями расширения 1
07.06.2024 Новый ПК Nuvo-9531-FT от Neousys Technology 1
28.11.2019 В Тайбэе 5–7 декабря состоится международная партнерская конференция Advantech 1
30.09.2019 Advantech помогает партнерам в цифровой трансформации 1

Публикаций - 8, упоминаний - 13

Corson Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 3
Nvidia Corp 3487 3
IPC2U 14 2
ПроСофт - ProSoft 78 2
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 2
ФОРС Дистрибуция 37 1
Oracle Corporation 6687 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 2
Микрофон - Microphone 2501 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 311 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1473 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 1
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 257 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
TPU - Tensor Processing Unit - Тензорный процессор - Тензорные исчисления 25 1
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 38 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 1
RDMA - Remote Direct Memory Access - Удалённый прямой доступ к памяти 39 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 370 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 289 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 516 1
M.2 NVMe SSD 116 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1386 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 1
Intel Core - Семейство процессоров 1200 1
Microsoft Windows 15656 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 183 1
Intel H Chipset 12 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 61 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Advantech AIoT Developer Innoworks 3 1
Advantech WISE-PaaS Marketplace 5 1
Нигматулин Артур 1 1
Диканев Иван 1 1
Алешина Ольга 1 1
Chang Vincent - Чанг Винсент 6 1
Китай - Тайвань 3984 2
Россия - РФ - Российская федерация 144195 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 277 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Япония 13282 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
FT - Financial Times 1219 1
Advantech Industrial-IoT 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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