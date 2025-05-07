Обновление каталога Corson: промышленный ноутбук GRIL XT-170P
ТМ Gronet, российский бренд оборудования для промышленной автоматизации, презентовал новую модель защищенного ноутбука GRIL XT-170P с антивибрационным противоударным дизайном. Об этом CNews сообщили представители Corson.
Характеристики модели: процессор: Intel® i7-8550U, 4 ядра, 8 потоков, 1.80 ГГц; ОС: Поддержка Windows 10 64bit, Linux; RAM: 16 Гб DDR4 2666 МГц; дисплей: 17.3”, 1920x1080; графика: дискретная видеокарта 4G; дизайн: антивибрационная противоударная конструкция; класс защиты: IP50, температура эксплуатации：-30°C ~ +60°C.
Из преимуществ представленного оборудования можно отдельно выделить гибкость конфигурации, виброустойчивость. Новая модель отличается универсальностью, устройство идеально подходит для транспортной отрасли.