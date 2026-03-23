Китай смеется над санкциями США. Huawei выпустила новый ИИ-чип, он втрое быстрее аналога от Nvidia

Новый процессор Huawei

Компания Huawei выпустила новый чип семейства Ascend – модель 950PR для вычислений в области искусственного интеллекта и плату-ускоритель Atlas 350 на его основе.

Согласно данным South China Morning Post, производительность GPU составляет 1,56 Пфлопс при работе с 4-битными числами с плавающей запятой (FP4). По этому показателю продукт Huawei превосходит GPU H20 американской корпорации Nvidia примерно в 2,8 раза, утверждает Чжан Дисюань (Zhang Dixuan), глава направления по разработке GPU Ascend в Huawei.

Издание Mydrivers констатирует значительное превосходство Ascend 950PR над образцами предыдущих поколений при обработке чисел в форматах, обеспечивающих невысокую точность, в векторных вычислениях, пропускной способности интерконнекта, а также наличии HBM-памяти собственной разработки Huawei.

Ascend 950PR располагает блоком оперативной памяти с высокой пропускной способностью (HBM) объемом вплоть до 112 ГБ, что в 1,16 раза больше, чем у Nvidia H20 (96 ГБ). процессор позволяет увеличить скорость мультимодального инференса (использование модели для обработки нескольких типов данных одновременно, например, статичного изображения, текста, видео; – прим. CNews) до 60% в сравнении с аналогом американского происхождения.

Huawei Huawei представила новый чип Ascend, по ряду критериев превосходящий Nvidia H20

Плата-ускоритель Atlas 350, построенная на базе Ascend 950PR, по сообщению Mydrivers, может похвастаться пропускной способностью памяти на уровне 1,4 ТБ/с и энергопотреблением около 600 Вт. Таким образом, новинка Huawei нуждается в 1,5 раза большем количестве электроэнергии, а память, которой она оснащена уступает H20 в по показателю пропускной способности, которая в случае с H20 составляет 4 ТБ/с.

Что такое Nvidia H20

H20 HGX – GPU-ускоритель, разработанный корпорацией Nvidia специально для китайского рынка. Технические характеристики устройства допускают его поставки в КНР несмотря на ряд экспортных ограничений, введенных правительством США.

В июле 2025 г. администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) ослабила торговые ограничения и разрешила поставки ускорителей вычислений юридическим лицам из КНР без получения специальной экспортной лицензии Минторга. Это позволило AMD и Nvidia вновь вернуться к работе с клиентами из Поднебесной, в частности, организовать поставки GPU Instinct MI308 и H20.

Значимое достижение

Китайское новостное издание 163.com пишет, что вывод на рынок Ascend 950PR – важная веха для рынка ИИ-чипов КНР по ряду причин. Во-первых, Atlas 350 почти втрое быстрее Nvidia H20 в инференсе, если верить заявлениям Huawei, что воспринимается как прорыв в национальной полупроводниковой отрасли Китая.

Как отмечает 163.com, применение FP4-вычислений обеспечивает значительный прирост эффективности в обмен на потере в их точности. В тех ситуациях, когда высокая точность не имеет решающего значения, использование FP4 позволяет значительно экономить память при инференсе больших моделей. Так, модель с 70 млрд параметров может требовать до 140 ГБ видеопамяти при работе в режимах более высокой точности, а в случае с FP4 ее «аппетит» будет ограничен скромными по нынешним меркам 35 ГБ.

Благодаря этому в режиме FP4 все тот же ускоритель можно загрузить инференсом модели с большим числом параметров или же обслуживать одновременно большее количество запросов на инференс модели прежнего размера.

Стратегическое преимущество от перехода на HiBL

Одним из наиболее значимых достижений Huawei в контексте работы над Altas 350, вероятно, следует считать переход на HBM-память, разработанную и произведенную на территории Китая. CNews еще летом 2023 г. сообщил о том, что в КНР ведется разработка аналога HBM. Наибольших успехов на этом направлении на тот момент добилась ChangXin Memory Technologies. Ожидалось, что на доведение технологии до ума может потребоваться до четырех лет.

Впрочем, 163.com отмечает, что при изготовлении Ascend 950PR задействуется HBM-память (HiBL 1.0) разработки самой Huawei. Ее внедрение позволило добиться повышения пропускной способности интерконнекта в 2,5 раза к соответствующей характеристике устройств Huawei этого класса, относящихся к предыдущему поколению.

Как отмечает TrendForce, наличие собственной технологии изготовления HBM дает Huawei стратегическое превосходство над конкурентами. Ведь Nvidia и AMD собственным производством HBM не располагают, а полагаются на партнеров в лице гигантов SK Hynix и Samsung из Южной Кореи, а также Micron из США.

В соответствии с дорожной картой

Дорожную карту, в которой впервые появился Ascend 950PR, рассчитанную до 2028 г., Huawei представила в сентябре 2025 г.

Согласно планам Huawei, поставки Ascend 950PR стартуют в I квартале 2026 г., чипы Ascend 950DT, предназначенные для задач обучения ИИ-моделей, появятся на рынке в IV квартале того же года. Далее, в IV квартале 2027 и 2028 гг. следует ожидать Ascend 960 и Ascend 970.