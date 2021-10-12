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12.10.2021 Какие потери данных, MIPS, IOPS могут быть у топового облачного провайдера? Обзор Market.CNews 5
07.10.2021 Начались продажи в России новейшего супертонкого смартфона Samsung с гигантским аккумулятором. Цена, видео 1
14.09.2021 Создана технология мгновенного «удвоения» оперативной памяти без дополнительного «железа» 1
08.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию ультрадешевый смартфон с NFC. Цена, видео 1
20.07.2021 Выпущен клон Raspberry Pi, такой же дешевый, но гораздо лучше 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
08.07.2021 «Убийца флагманов» пойман на обмане нового типа. OnePlus на тестах занижает производительность смартфонов 1
02.07.2021 Россияне выпустили быстрый ноутбук для госсектора и вузов. Он производится в России. Цена 1
26.05.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на западные рынки благодаря запуску нового региона публичного облака в Амстердаме 1
24.05.2021 220000 бизнес-клиентов, домен за 5 млн рублей, 3,3 млн доменов на обслуживании: факты и статистика к 15-летию REG.RU 1
24.05.2021 Новый высокопроизводительный сервер Butterfly от Delta Solutions на базе платформы Intel Whitley 1
18.05.2021 Delta Computers представила новый высокопроизводительный сервер Butterfly 1
18.05.2021 Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео) 1
13.05.2021 Александр Тугов, Selectel — о будущем облачных сервисов: «Я загружаю в облако программный код, а система сама решает, какие ей нужны ресурсы» 1
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 2
23.04.2021 Samsung возвращает эпоху дешевых и качественных ноутбуков на Windows 1
09.04.2021 Российский суперпроцессор для майнинга разогнали до 2 ГГц. Он превосходит новейший чип Nvidia 1
09.04.2021 Новейший дорогой смартфон Lenovo ломается словно спичка. Видео 1
30.03.2021 Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро 1
12.03.2021 Обзор Samsung Galaxy S21 Ultra: эталон Android-флагманов 1
11.03.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на азиатские рынки 1
05.03.2021 Market.CNews готовит новый рейтинг SLA облачных провайдеров IaaS. Идет сбор данных 2
25.02.2021 Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров 1
19.02.2021 Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений 1
03.02.2021 Nokia выпустила уникальный смартфон с большим экраном и солидной батареей за копейки. Видео 1
21.01.2021 Nokia выпускает уникальный смартфон с огромным экраном за копейки 2
11.12.2020 Microsoft усмирит зверский аппетит Edge. Готовятся радикальные изменения по экономии оперативной памяти 1
04.12.2020 Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков 1
30.11.2020 Какой браузер лучше выбрать для Windows: сравнение программ 1
11.11.2020 РСК представила интеллектуальные СХД «по требованию» с поддержкой DAOS 1
27.10.2020 Технология SSD NVMe: история, сравнение, преимущества и недостатки. Подробный обзор Market.CNews 1
06.10.2020 OPPO представила в России недорогой 6,5-дюймовый смартфон OPPO A53. Цены 1
05.10.2020 Создан первый в мире клон Raspberry Pi, работающий на полноценной Windows 10 1
05.10.2020 После 10 лет разработки появятся смартфоны на Fedora Linux 1
05.10.2020 Обзор HP ProBook 455 G7: бизнес-ноутбук на процессоре AMD Ryzen 5 4500U 1
02.10.2020 Microsoft выпустила «убийцу» MacBook Air и «похоронила» свой ноутбук будущего. Видео 1
28.09.2020 В облаке MakeCloud появились новые возможности для управления ресурсами и финансами 1
15.09.2020 Nokia выпускает дешевый продвинутый смартфон для расправы над Xiaomi 1
10.09.2020 Лучшие смартфоны до 15 000 рублей: выбор ZOOM 1
08.09.2020 Обзор и описание ОС Fedora для виртуальных серверов VPS 1

Публикаций - 390, упоминаний - 467

RAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5641 75
Apple Inc - Эппл Рус 7685 74
Microsoft Corporation 11039 56
Intel Corporation 4158 51
Nvidia Corp 2012 50
Google LLC 7135 50
HTC Corporation 1187 44
Nokia Corporation 2424 33
Qualcomm Technologies 1001 29
Acer Group 1359 28
Lenovo Group 1636 27
LG Electronics 1838 26
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 25
Huawei 2727 22
Twitter 2204 21
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 19
HP Inc. 2901 18
Facebook 3765 18
Xiaomi 904 17
AMD - Advanced Micro Devices 1664 17
Dell EMC 2393 16
Lenovo Motorola 999 15
Sony 2327 14
AMD Graphics Product Group - ATI 323 10
ZTE Corporation 549 10
Toshiba Corporation 1081 10
MediaTek 315 9
VMware 1829 8
Sony Ericsson 469 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 7
Verizon 369 7
MSI - Micro-Star International 273 7
IBM 3530 7
AT&T Inc 553 7
NeXus 204 6
Yandex - Яндекс 4100 6
Bang&Olufsen 81 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 6
3728 6
Carl Zeiss 176 8
Евросеть 883 4
AliExpress 275 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 2
eBay Inc 529 2
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 5 1
Asahi Glass 17 1
Miele 85 1
Белый Ветер 52 1
Мать и дитя 16 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 38 1
KGI Securities 47 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 27 1
Mazda Motor Corporation 31 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
Bentley Motors 50 1
Audi 129 1
IKEA - ИКЕА 81 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Kari - Кари - Сеть магазинов 32 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
TÜV Rheinland Group 63 1
The Walt Disney Company 166 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 1
X5 Group 599 1
Visa International 1345 1
LinkedIn 520 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
BMW 248 1
Wildberries 128 1
Почта России ПАО 1570 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Роснано 456 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 16 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 7
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Linux Foundation 157 1
4CIO 12 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 152
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 134
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 116
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 99
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 91
3G - Стандарт мобильной связи 3714 62
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 52
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 48
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 44
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 42
USB Type-C - USB-C 901 38
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 38
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 35
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 34
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 33
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 567 28
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 28
Smartphone - Смартфон 773 27
DDR - Double data rate 1066 26
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 25
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 22
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 21
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 21
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 390 18
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 17
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 16
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 302 16
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 16
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 16
FM-радиовещание - FM-тюнер 468 15
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 15
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 15
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 14
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 197 13
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 12
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 12
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 11
ARM64 - Архитектура процессора 1017 11
Google Android 10750 128
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 60
Microsoft Windows 10 6622 56
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 54
Nvidia GeForce GTX 2055 52
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 34
Apple iOS 5741 31
Apple iPad 3263 29
Microsoft Windows Phone OS 1472 28
Linux OS 4249 27
Microsoft Windows 7 1662 25
Samsung Galaxy Note 558 25
Corning Gorilla Glass 496 24
Google Play - Google Store - Android Market 2515 24
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 22
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 965 22
Intel Core - Семейство процессоров 863 22
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 20
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 19
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 19
Google YouTube - Видеохостинг 1710 19
Symbian OS 767 18
Google Nexus - Серия смартфонов 398 17
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 17
Nokia N - серия 239 16
Microsoft Windows XP 886 16
Microsoft Windows 8 1228 16
Microsoft Skype 1465 15
Apple iPhone 4 700 15
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 15
Microsoft Office 1926 14
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 14
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 14
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 14
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 13
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 13
Samsung Electronics TouchWiz 167 13
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 320 13
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 13
HTC Desire - серия смартфонов 101 12
Минасян Карине 91 3
Steve Jobs - Стив Джобс 701 3
Ive Jony - Айва Джони 9 2
Blass Evan - Бласс Эван 32 2
Бородачев Дмитрий 5 2
Вайнер Всеволод 24 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Гоц Роман 24 2
Путин Владимир 1821 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 2
Мишин Глеб 44 1
Прянишников Николай 210 1
Пермяков Владимир 1 1
Романов Дмитрий 53 1
Комаров Сергей 11 1
Харламов Дмитрий 7 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 12 1
Shao Katarina - Шао Катарина 3 1
Domas Christopher - Домас Кристофер 2 1
Лебедев Артемий 41 1
Зырянов Борис 10 1
Ракаев Марат 9 1
Bentley Greg - Бентли Грег 9 1
Френкель Лев 46 1
Ухлинов Леонид 48 1
Ипатов Вадим 80 1
O'Brien Tony - О'Брайен Тони 1 1
Терляков Андрей 2 1
Fredlund Murray - Фредлунд Мюррей 1 1
Brinkgreve Ronald - Бринкгрев Рональд 1 1
Wayner Peter - Уэйнер Питер 3 1
Геринг Йорг 1 1
Lee Bruce - Ли Брюс 3 1
Jun Lei - Цзунь Лей 43 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк Ричард 33 1
Галушкин Олег 168 1
Чайка Владимир 27 1
Самойлов Юрий 55 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 132
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 50
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 18
Европа 3736 10
Китай - Тайвань 589 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 8
Южная Корея - Республика 1454 7
Северная Америка 1407 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 6
Индия - Республика 2165 6
США - Купертино 204 6
Япония 2771 5
Азия - Азиатский регион 1512 5
Германия - Федеративная Республика 3618 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 4
США - Редмонд 105 4
Испания - Барселона 533 3
Германия - Берлин 355 3
Нидерланды 971 3
Сингапур - Республика 808 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Великое Герцогство Люксембург 216 3
Америка 456 2
Россия - ПФО - Казань 1510 2
США - Нью-Йорк 1088 2
Нидерланды - Амстердам 258 2
Россия - СФО - Новосибирск 1959 2
Украина 3353 2
Китай - Шэньчжэнь 89 2
Канада 1295 2
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 2
Беларусь - Белоруссия 2084 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 2
Бурунди - Республика 51 1
Россия - Хабаровск 619 1
Россия - Пензенская область 346 1
Россия - Дубна 133 1
Австрия - Австрийская Республика 525 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 95 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 3
Русский язык 976 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 2
Webmaster - Вебмастер 3 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 10 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
POI - points of interest 60 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
G7 - The Group of Seven - Клуб - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 25 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Ctrl 39 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Дед Мороз 58 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 30
The Wall Street Journal 709 3
Engadget - Блог о технологиях 336 3
9to5 Mac 55 2
The Verge - Издание 448 2
Wikipedia - Википедия 275 2
Liliputing 27 1
IDropNews 3 1
OnLeaks 9 1
WinFuture 9 1
Neowin 38 1
TechSpot 22 1
MySmartPrice 4 1
Xiaomishka 3 1
Windows Central 16 1
Ars Technica 227 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Thomson Reuters - Рейтер 1718 1
Digital Trends - Издание 30 1
GSM Arena 54 1
Reddit 198 1
PhoneArena 68 1
Nikkei - Издание 114 1
MacRumors 114 1
GizChina - Издание 40 1
CNET - Издание 273 1
The Register 338 1
NYT - The New York Times 506 1
Tom’s Hardware 86 1
IDC - International Data Corporation 2711 4
Gartner 2189 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 2
Cinebench 16 2
PCMark 73 2
IHS iSuppli 274 2
Juniper Research 278 1
CNews Analytics 1988 1
Strategy Analytics 175 1
Grand View Research 11 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 1
Reports and Data 2 1
NPD Group 81 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет 4 1
Датский институт раковой эпидемиологии (Копенгаген) 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 11
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 119 2
Samsung Unpacked 19 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 6 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
CeBIT 84 1
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 2 1
Samsung Galaxy Unpacked 4 1
Intel Developer Forum 38 1
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