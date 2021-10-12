Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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RAM
Random Access Memory
Память с произвольным доступом
Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 390, упоминаний - 467
RAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5641 75
|Apple Inc - Эппл Рус 7685 74
|Microsoft Corporation 11039 56
|Intel Corporation 4158 51
|Nvidia Corp 2012 50
|Google LLC 7135 50
|HTC Corporation 1187 44
|Nokia Corporation 2424 33
|Qualcomm Technologies 1001 29
|Acer Group 1359 28
|Lenovo Group 1636 27
|LG Electronics 1838 26
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 25
|Huawei 2727 22
|Twitter 2204 21
|Zoom Int - Zoom Video Communications 716 19
|HP Inc. 2901 18
|Facebook 3765 18
|Xiaomi 904 17
|AMD - Advanced Micro Devices 1664 17
|Dell EMC 2393 16
|Lenovo Motorola 999 15
|Sony 2327 14
|AMD Graphics Product Group - ATI 323 10
|ZTE Corporation 549 10
|Toshiba Corporation 1081 10
|MediaTek 315 9
|VMware 1829 8
|Sony Ericsson 469 8
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 8
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 7
|Verizon 369 7
|MSI - Micro-Star International 273 7
|IBM 3530 7
|AT&T Inc 553 7
|NeXus 204 6
|Yandex - Яндекс 4100 6
|Bang&Olufsen 81 6
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 6
|1С 3728 6
|CNews - ZOOM.CNews 1089 30
|The Wall Street Journal 709 3
|Engadget - Блог о технологиях 336 3
|9to5 Mac 55 2
|The Verge - Издание 448 2
|Wikipedia - Википедия 275 2
|Liliputing 27 1
|IDropNews 3 1
|OnLeaks 9 1
|WinFuture 9 1
|Neowin 38 1
|TechSpot 22 1
|MySmartPrice 4 1
|Xiaomishka 3 1
|Windows Central 16 1
|Ars Technica 227 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1718 1
|Digital Trends - Издание 30 1
|GSM Arena 54 1
|Reddit 198 1
|PhoneArena 68 1
|Nikkei - Издание 114 1
|MacRumors 114 1
|GizChina - Издание 40 1
|CNET - Издание 273 1
|The Register 338 1
|NYT - The New York Times 506 1
|Tom’s Hardware 86 1
|IDC - International Data Corporation 2711 4
|Gartner 2189 3
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 2
|Cinebench 16 2
|PCMark 73 2
|IHS iSuppli 274 2
|Juniper Research 278 1
|CNews Analytics 1988 1
|Strategy Analytics 175 1
|Grand View Research 11 1
|IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 1
|Reports and Data 2 1
|NPD Group 81 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758227, в очереди разбора - 661917.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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