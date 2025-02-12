«Гравитон» обеспечил высокие темпы производства оперативной памяти до 500 тыс. модулей в год

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» обеспечил высокие темпы производства модулей оперативной памяти для клиентских устройств. Новая серия комплектующих устанавливается в технику «Гравитон» и доступна для заказа отдельно. Продукция внесена в реестр Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители компании «Гравитон».

За 2024 г. «Гравитон» нарастил производство комплектующих для клиентских устройств. Среди них — новая серия модулей оперативной памяти DDR4. Эти ОЗУ используются в составе решений «Гравитон» и доступны для отдельной закупки.

При производстве оперативной памяти «Гравитон» использует компоненты от мировых производителей. Все виды исполнения этих модулей включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

Гравитон «Гравитон» обеспечил высокие темпы производства оперативной памяти до 500 тыс. модулей в год

Модули представлены двумя форм-факторами: классическим 288-контактным DIMM и 260-контактным SODIMM для компактных устройств. Тип памяти — DDR4 с объемом от 8 до 16 ГБ. Тактовая частота всех моделей составляет 3200 МГц.

В 2025 г. «Гравитон» планирует расширить категорию оперативной памяти модулями формата DDR5 для клиентских устройств и ОЗУ для серверных решений.

«Мы вышли на хорошие темпы производства — до 500 тыс. модулей в год. Наши мощности позволяют обеспечивать не только собственные решения качественными модулями оперативной памяти, но и рынок в целом», — сказал Сергей Гендрих, директор департамента клиентской вычислительной техники «Гравитон».