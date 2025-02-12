Разделы

Техника Импортонезависимость
|

«Гравитон» обеспечил высокие темпы производства оперативной памяти до 500 тыс. модулей в год

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» обеспечил высокие темпы производства модулей оперативной памяти для клиентских устройств. Новая серия комплектующих устанавливается в технику «Гравитон» и доступна для заказа отдельно. Продукция внесена в реестр Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители компании «Гравитон».

За 2024 г. «Гравитон» нарастил производство комплектующих для клиентских устройств. Среди них — новая серия модулей оперативной памяти DDR4. Эти ОЗУ используются в составе решений «Гравитон» и доступны для отдельной закупки.

При производстве оперативной памяти «Гравитон» использует компоненты от мировых производителей. Все виды исполнения этих модулей включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

gra1.jpg

Гравитон
«Гравитон» обеспечил высокие темпы производства оперативной памяти до 500 тыс. модулей в год

Модули представлены двумя форм-факторами: классическим 288-контактным DIMM и 260-контактным SODIMM для компактных устройств. Тип памяти — DDR4 с объемом от 8 до 16 ГБ. Тактовая частота всех моделей составляет 3200 МГц.

Александр Сахаров, «Диасофт» — о том, чем полезны low-code платформы в разработке ПО для крупных организаций
Маркет

В 2025 г. «Гравитон» планирует расширить категорию оперативной памяти модулями формата DDR5 для клиентских устройств и ОЗУ для серверных решений.

«Мы вышли на хорошие темпы производства — до 500 тыс. модулей в год. Наши мощности позволяют обеспечивать не только собственные решения качественными модулями оперативной памяти, но и рынок в целом», — сказал Сергей Гендрих, директор департамента клиентской вычислительной техники «Гравитон».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций

HDD крупнейших производителей не выдерживают реальных условий эксплуатации и ломаются. Исследование показало, какие хуже всех

Александр Сахаров, «Диасофт» — о том, чем полезны low-code платформы в разработке ПО для крупных организаций

Выпущен невероятно дешевый телевизор Xiaomi с большим экраном и с разрешением 4К

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

Оставьте отечественные CPU и операционки себе. Бизнес требует радикально упростить доступ в реестр российского ПО

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще