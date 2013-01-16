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DRAM DIMM Dual In-line Memory Module Двухсторонний модуль памяти Форм-фактор модулей памяти DRAM
|16.01.2013
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Kingmax представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM для микросерверов
Компания Kingmax, производителей устройств хранения данных, представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM, предназначенные для быстро набирающего обороты рынка микросерверов. Модули DIMM, поддерживающие технологию исправления ошибок ECC для более высокой стабильности системы, специально
|15.04.2009
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Kingston выпускает модули памяти DDR3 SO-DIMM XMP, сертифицированные Intel
Компания Kingston Technology объявила о начале выпуска первых модулей памяти HyperX DDR3 SO-DIMM с поддержкой профилей XMP, предназначенных для установки в мобильные ПК на базе чипсета Cantiga корпорации Intel. Киты, включающие модули памяти CL5 Kingston с частотой 1066 МГц, прошли пр
|01.03.2008
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ИТ-Неделя: самый мощный компьютер, емкость DIMM увеличена в 4 раза, интернет-телесериал
1. Съемочная группа CNews.TV первой получила возможность посмотреть на самый мощный вычислительный кластер в России. 2. Компания MetaRAM разработала способ увеличения емкости памяти DIMM в четыре раза. 3. Планы китайского контрактного производителя электроники Foxconn о строительстве сборочного завода в Петербурге стали воплощаться в реальность. 4. Российская компания Tvig
|26.02.2008
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Емкость DIMM увеличили в 4 раза
Основанная в 2006 г. бывшим техническим директором AMD Фредом Вебером (Fred Weber) компания MetaRAM придумала способ увеличения емкости модуля памяти DIMM в четыре раза. Модули памяти MetaRAM DIMM способны вмещать микросхемы памяти общей емкостью 4 или 8 ГБ, помещаясь при этом в стандартный слот и не требуя дополнительного электропита
|23.04.2007
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Samsung разработал компактный модуль памяти DIMM
Компания Samsung Electronics сообщила о разработке первого модуля памяти DIMM на основе сквозь кремниевой технологии (Throught Silicon Via — TSV), благодаря которой удалось уменьшить размер модуля, повысить быстродействие и снизить энергопотребление памяти в це
|19.04.2007
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Apacer представила модули памяти для серверов Apple
Компания Apacer Technology, одна из первых компаний, начавших сотрудничество с компанией Intel по развитию технологии FB-DIMM, выпустила модули DDR2 с частотой 667 МГц типа FB-DIMM для использования в серверах 1U Xserve компании Apple. Объем модулей может быть от 512 МБ до 4 ГБ, что является самым высоким
|04.09.2006
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A-Data выпустила новую память для ноутбуков и серверов
Компания A-Data Technology объявила о выпуске новых модулей оперативной памяти DDR2 533 Micro-DIMM 1 ГБ специально для класса hi-end-ноутбуков с наборами логики Intel 945GM, а также DDR2 667 FB-DIMM 2 ГБ для серверов и рабочих станций платформы Intel Bensley. Модуль DDR2 533 Micr
|03.08.2005
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Elpida представила 4ГБ модули памяти FB-DIMM
Японский производитель устройств памяти Elpida представил образцы полностью буферизованных (FB) 4 ГБ модулей памяти DIMM. Массовое производство намечено на 4-й квартал, сейчас клиентам предлагаются образцы. FB-DIMM предназначена для серверов. Она основана на технологии, разработанной Intel, но являюще
|24.03.2005
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Samsung приступил к производству памяти FB DIMM
Samsung Electronics объявил о запуске производства нового поколения памяти для серверов и рабочих станций – полностью буфферизированных модулей (FB DIMM), сделанных с использованием технологии DDR2. Для повышения скорости обработки данных в FB DIM-модулях значительно увеличина плотность потока обрабатываемых данных регистровой памяти. AMB
|03.03.2005
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Intel представил инструменты для внедрения архитектуры FB-DIMM
ntel представила набор инструментальных средств для разработки продукции, которые помогут ускорить внедрение новой технологии оперативной памяти для ПК – Fully-Buffered Dual In-Line Memory Module (FB-DIMM), а также других передовых технологий для первой многоядерной серверной платформы Intel под кодовым наименованием Bensley. Intel также аннонсировала программу лабораторного тестирования, п
|03.03.2005
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Intel представил инструменты для внедрения архитектуры FB-DIMM
ntel представила набор инструментальных средств для разработки продукции, которые помогут ускорить внедрение новой технологии оперативной памяти для ПК – Fully-Buffered Dual In-Line Memory Module (FB-DIMM), а также других передовых технологий для первой многоядерной серверной платформы Intel под кодовым наименованием Bensley. Intel также аннонсировала программу лабораторного тестирования, п
|09.11.2004
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Kingmax анонсировал высокоскоростные модули памяти
После выпуска модулей памяти серии Mars для домашних компьютеров, компания Kingmax начинает производство двух новых сверхскоростных модулей памяти для ноутбуков - DDR2 400МГц SO-DIMM и DDR2 533МГц SO-DIMM. Эти модули отличаются повышенной стабильностью, совместимостью, высокой скоростью передачи данных и пропускной способностью, также как и хорошей способностью
|25.06.2004
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Hynix выпустил модули DIMM для серверов и ноутбуков
Компания Hynix Semiconductor выпустила двойной модуль памяти DIMM ёмкостью 4 ГБ для высокопроизводительных серверов и первый в индустрии модуль DIMM на 2 ГБ малой мощности для ноутбуков, сообщает Digital Chosun. Новые модули собраны на базе гигаби
|17.02.2004
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Elpida выпустила гигабайтный модуль DDR2 DIMM для ноутбуков
Компания Elpida начала поставки своего первого гигабайтного модуля оперативной памяти DDR2 DIMM для ноутбуков и объявила о поставках образцов 256-мегабитных чипов DDR2. 200-штырьковый SO-DIMM содержит в себе 16 256-мегабитных чипов, поддерживающих скорость 533 МГц. Компания не
|24.07.2002
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Анонсированы материнские платы на nForce2
рь рассмотрим вкратце доступные решения и их особенности: ABIT NV7II-8X. Плата основана на интегрированном графическом процессоре nForce2, поддерживает AGP 8x, встроенный ATA/133 контроллер RAID, 2+1 DIMM слота, порты USB 2.0. Она оборудована 5 PCI слотами, IEEE 1394 интерфейсом (Firewire). Также поддерживается звук встроенным звуковым процессором. Плата должна выйти в начале четвертого ква
|17.10.2000
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Simple Technology начала производство 1,05-дюймовых модулей памяти PC133 SDRAM DIMM
Компания Simple Technology, Inc. представила модули памяти высотой 1,05 дюйма. Новые модули SDRAM DIMM РС133 емкостью от 128 MБ до 1 ГБ разработаны специально для использования в последних поколениях Web-серверов, монтирующихся в стойках. Поставки новых модулей памяти Simple Technology SDRA
|04.10.2000
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Цены на память DIMM продолжают падать
Закупочные цены на на модули памяти 128 МБ DIMM (PC133) продолжают снижаться в Европе, Азии и Северной Америке, по сообщению AsiaBizTech. Согласно наблюдениям маркетинговой компании ICIS-LOR, базирующейся в Лондоне, Хьюстоне и Сингапуре
|28.09.2000
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Мировые цены на модули памяти DIMM продолжают падать
Цены на модули памяти 128 МБ DIMM (PC133) продолжают падать в Северной Америке, Европе и Азии, по сообщению Nikkei Market Access. Цены снизились на 0,72 % до уровня $127,41 в Северной Америке, на 0,5 % до уровня $128,18 в
|31.08.2000
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Crucial выпустила модули памяти DIMM с уменьшенными размерами
Компания Crucial, объявила о начале поставок модулей памяти ECC DIMM высотой 1,16 дюйма (около 30 мм). Высота этого модуля почти на полдюйма меньше, чем у большинства распостраненных в настоящее время модулей DIMM и найдет спрос при разработке компью
DRAM и организации, системы, технологии, персоны:
|X-Bit Labs 83 13
|Nikkei BP - AsiaBizTech 155 10
|Inquirer 463 5
|Tom’s Hardware 423 4
|The Register - The Register Hardware 1591 3
|DigiTimes - Издание 1314 3
|Hardware Zone 20 3
|DailyTech 96 2
|Crunchbase 74 1
|Ars Technica 427 1
|InfoWorld 55 1
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|EE Times 158 1
|ComputerBase 11 1
|VNUNet.com 214 1
|Neowin 149 1
|CNews TV 747 1
|Computer Weekly 375 1
|Liliputing 65 1
|Infosan 75 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|DRAMeXchange 41 1
|IDC - International Data Corporation 4914 5
|Nikkei Market Access (NMA) 53 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 4
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