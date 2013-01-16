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DRAM DIMM Dual In-line Memory Module Двухсторонний модуль памяти Форм-фактор модулей памяти DRAM



16.01.2013 Kingmax представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM для микросерверов

Компания Kingmax, производителей устройств хранения данных, представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM, предназначенные для быстро набирающего обороты рынка микросерверов. Модули DIMM, поддерживающие технологию исправления ошибок ECC для более высокой стабильности системы, специально
15.04.2009 Kingston выпускает модули памяти DDR3 SO-DIMM XMP, сертифицированные Intel

Компания Kingston Technology объявила о начале выпуска первых модулей памяти HyperX DDR3 SO-DIMM с поддержкой профилей XMP, предназначенных для установки в мобильные ПК на базе чипсета Cantiga корпорации Intel. Киты, включающие модули памяти CL5 Kingston с частотой 1066 МГц, прошли пр
01.03.2008 ИТ-Неделя: самый мощный компьютер, емкость DIMM увеличена в 4 раза, интернет-телесериал

1. Съемочная группа CNews.TV первой получила возможность посмотреть на самый мощный вычислительный кластер в России. 2. Компания MetaRAM разработала способ увеличения емкости памяти DIMM в четыре раза. 3. Планы китайского контрактного производителя электроники Foxconn о строительстве сборочного завода в Петербурге стали воплощаться в реальность. 4. Российская компания Tvig
26.02.2008 Емкость DIMM увеличили в 4 раза

Основанная в 2006 г. бывшим техническим директором AMD Фредом Вебером (Fred Weber) компания MetaRAM придумала способ увеличения емкости модуля памяти DIMM в четыре раза. Модули памяти MetaRAM DIMM способны вмещать микросхемы памяти общей емкостью 4 или 8 ГБ, помещаясь при этом в стандартный слот и не требуя дополнительного электропита
23.04.2007 Samsung разработал компактный модуль памяти DIMM

Компания Samsung Electronics сообщила о разработке первого модуля памяти DIMM на основе сквозь кремниевой технологии (Throught Silicon Via — TSV), благодаря которой удалось уменьшить размер модуля, повысить быстродействие и снизить энергопотребление памяти в це
19.04.2007 Apacer представила модули памяти для серверов Apple

Компания Apacer Technology, одна из первых компаний, начавших сотрудничество с компанией Intel по развитию технологии FB-DIMM, выпустила модули DDR2 с частотой 667 МГц типа FB-DIMM для использования в серверах 1U Xserve компании Apple. Объем модулей может быть от 512 МБ до 4 ГБ, что является самым высоким

04.09.2006 A-Data выпустила новую память для ноутбуков и серверов

Компания A-Data Technology объявила о выпуске новых модулей оперативной памяти DDR2 533 Micro-DIMM 1 ГБ специально для класса hi-end-ноутбуков с наборами логики Intel 945GM, а также DDR2 667 FB-DIMM 2 ГБ для серверов и рабочих станций платформы Intel Bensley. Модуль DDR2 533 Micr
03.08.2005 Elpida представила 4ГБ модули памяти FB-DIMM

Японский производитель устройств памяти Elpida представил образцы полностью буферизованных (FB) 4 ГБ модулей памяти DIMM. Массовое производство намечено на 4-й квартал, сейчас клиентам предлагаются образцы. FB-DIMM предназначена для серверов. Она основана на технологии, разработанной Intel, но являюще
24.03.2005 Samsung приступил к производству памяти FB DIMM

Samsung Electronics объявил о запуске производства нового поколения памяти для серверов и рабочих станций – полностью буфферизированных модулей (FB DIMM), сделанных с использованием технологии DDR2. Для повышения скорости обработки данных в FB DIM-модулях значительно увеличина плотность потока обрабатываемых данных регистровой памяти. AMB

03.03.2005 Intel представил инструменты для внедрения архитектуры FB-DIMM

ntel представила набор инструментальных средств для разработки продукции, которые помогут ускорить внедрение новой технологии оперативной памяти для ПК – Fully-Buffered Dual In-Line Memory Module (FB-DIMM), а также других передовых технологий для первой многоядерной серверной платформы Intel под кодовым наименованием Bensley. Intel также аннонсировала программу лабораторного тестирования, п
03.03.2005 Intel представил инструменты для внедрения архитектуры FB-DIMM

ntel представила набор инструментальных средств для разработки продукции, которые помогут ускорить внедрение новой технологии оперативной памяти для ПК – Fully-Buffered Dual In-Line Memory Module (FB-DIMM), а также других передовых технологий для первой многоядерной серверной платформы Intel под кодовым наименованием Bensley. Intel также аннонсировала программу лабораторного тестирования, п
09.11.2004 Kingmax анонсировал высокоскоростные модули памяти

После выпуска модулей памяти серии Mars для домашних компьютеров, компания Kingmax начинает производство двух новых сверхскоростных модулей памяти для ноутбуков - DDR2 400МГц SO-DIMM и DDR2 533МГц SO-DIMM. Эти модули отличаются повышенной стабильностью, совместимостью, высокой скоростью передачи данных и пропускной способностью, также как и хорошей способностью

25.06.2004 Hynix выпустил модули DIMM для серверов и ноутбуков

Компания Hynix Semiconductor выпустила двойной модуль памяти DIMM ёмкостью 4 ГБ для высокопроизводительных серверов и первый в индустрии модуль DIMM на 2 ГБ малой мощности для ноутбуков, сообщает Digital Chosun. Новые модули собраны на базе гигаби
17.02.2004 Elpida выпустила гигабайтный модуль DDR2 DIMM для ноутбуков

Компания Elpida начала поставки своего первого гигабайтного модуля оперативной памяти DDR2 DIMM для ноутбуков и объявила о поставках образцов 256-мегабитных чипов DDR2. 200-штырьковый SO-DIMM содержит в себе 16 256-мегабитных чипов, поддерживающих скорость 533 МГц. Компания не
24.07.2002 Анонсированы материнские платы на nForce2

рь рассмотрим вкратце доступные решения и их особенности: ABIT NV7II-8X. Плата основана на интегрированном графическом процессоре nForce2, поддерживает AGP 8x, встроенный ATA/133 контроллер RAID, 2+1 DIMM слота, порты USB 2.0. Она оборудована 5 PCI слотами, IEEE 1394 интерфейсом (Firewire). Также поддерживается звук встроенным звуковым процессором. Плата должна выйти в начале четвертого ква
17.10.2000 Simple Technology начала производство 1,05-дюймовых модулей памяти PC133 SDRAM DIMM

Компания Simple Technology, Inc. представила модули памяти высотой 1,05 дюйма. Новые модули SDRAM DIMM РС133 емкостью от 128 MБ до 1 ГБ разработаны специально для использования в последних поколениях Web-серверов, монтирующихся в стойках. Поставки новых модулей памяти Simple Technology SDRA
04.10.2000 Цены на память DIMM продолжают падать

Закупочные цены на на модули памяти 128 МБ DIMM (PC133) продолжают снижаться в Европе, Азии и Северной Америке, по сообщению AsiaBizTech. Согласно наблюдениям маркетинговой компании ICIS-LOR, базирующейся в Лондоне, Хьюстоне и Сингапуре
28.09.2000 Мировые цены на модули памяти DIMM продолжают падать

Цены на модули памяти 128 МБ DIMM (PC133) продолжают падать в Северной Америке, Европе и Азии, по сообщению Nikkei Market Access. Цены снизились на 0,72 % до уровня $127,41 в Северной Америке, на 0,5 % до уровня $128,18 в

31.08.2000 Crucial выпустила модули памяти DIMM с уменьшенными размерами

Компания Crucial, объявила о начале поставок модулей памяти ECC DIMM высотой 1,16 дюйма (около 30 мм). Высота этого модуля почти на полдюйма меньше, чем у большинства распостраненных в настоящее время модулей DIMM и найдет спрос при разработке компью

Публикаций - 237, упоминаний - 241

DRAM и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12269 85
AMD - Advanced Micro Devices 4280 43
Nvidia Corp 3539 18
HP Inc. 5708 16
Samsung Electronics 10343 16
Dell EMC 5043 15
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2567 15
ASUS - AsusTek Computer Inc 2064 12
IBM - International Business Machines Corp 9464 12
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HP - Hewlett-Packard 3626 6
AMD Graphics Product Group - ATI 948 6
Micron Technology - Crucial - Ballistix 339 6
Kingston Technology 198 5
Broadcom - VMware 2397 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 5
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 317 5
MiTAC - Tyan Computer - Tyan Business Unit, TBU 37 5
Apple Inc 12228 4
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 4
Toshiba Corporation 2934 4
Hitachi - Хитачи 1468 4
Microchip Technology - Adaptec 120 4
ИКОС 47 4
DFI 12 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 3
Sony 6566 3
Fujitsu 2043 3
Acer - AOpen 53 3
Apacer Technology Inc 65 3
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Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 2
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Россети Ленэнерго 1700 2
101Hotels.com 456 2
Ardo - Ардо 32 2
РЖД - Российские железные дороги 1933 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7506 1
Почта России ПАО 2146 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2856 1
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Hyundai Motor Company 395 1
UPS 207 1
Kari - Кари - сеть магазинов 73 1
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Миландр ПКК - Миландр СВЧ 56 1
ATIC 38 1
Miele - Миле 134 1
Gaggenau 34 1
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Родник 87 1
Лента - Сеть розничной торговли 2124 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1057 1
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Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 1
Верный - торговая сеть 294 1
Ferrari NV 157 1
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
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Судебная власть - Judicial power 2330 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5544 1
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Мосгортранс ГУП 122 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 71 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1547 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 115 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 63 12
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 219 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 296 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 2
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 2
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Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
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FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 42 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
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DDR - Double data rate 2778 127
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5045 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8882 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10047 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3672 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2186 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13921 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4935 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7098 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8946 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5038 3
Английский язык 6716 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7172 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2476 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 431 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4451 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18999 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5611 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6326 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2449 2
Металлы - Медь - Copper 802 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5268 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2790 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1603 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 704 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1395 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 894 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4102 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2933 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4099 2
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 424 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5626 2
X-Bit Labs 83 13
Nikkei BP - AsiaBizTech 155 10
Inquirer 463 5
Tom’s Hardware 423 4
The Register - The Register Hardware 1591 3
DigiTimes - Издание 1314 3
Hardware Zone 20 3
DailyTech 96 2
Crunchbase 74 1
Ars Technica 427 1
InfoWorld 55 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
EE Times 158 1
ComputerBase 11 1
VNUNet.com 214 1
Neowin 149 1
CNews TV 747 1
Computer Weekly 375 1
Liliputing 65 1
Infosan 75 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
DRAMeXchange 41 1
IDC - International Data Corporation 4914 5
Nikkei Market Access (NMA) 53 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 4
Gartner - Гартнер 3568 2
Mercury Research 67 1
IHS iSuppli 397 1
Insight 64 20 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 12 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
НГУ имени П.Ф. Лесгафта - Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 4 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 293 1
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 13 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
Intel Developer Forum - IDF 278 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
CeBIT 612 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 603 1
Hot Chips 10 1
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Международный женский день - 8 марта 356 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
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