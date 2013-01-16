Kingmax представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM для микросерверов Компания Kingmax, производителей устройств хранения данных, представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM, предназначенные для быстро набирающего обороты рынка микросерверов. Модули DIMM, поддерживающие технологию исправления ошибок ECC для более высокой стабильности системы, специально

Kingston выпускает модули памяти DDR3 SO-DIMM XMP, сертифицированные Intel Компания Kingston Technology объявила о начале выпуска первых модулей памяти HyperX DDR3 SO-DIMM с поддержкой профилей XMP, предназначенных для установки в мобильные ПК на базе чипсета Cantiga корпорации Intel. Киты, включающие модули памяти CL5 Kingston с частотой 1066 МГц, прошли пр

ИТ-Неделя: самый мощный компьютер, емкость DIMM увеличена в 4 раза, интернет-телесериал 1. Съемочная группа CNews.TV первой получила возможность посмотреть на самый мощный вычислительный кластер в России. 2. Компания MetaRAM разработала способ увеличения емкости памяти DIMM в четыре раза. 3. Планы китайского контрактного производителя электроники Foxconn о строительстве сборочного завода в Петербурге стали воплощаться в реальность. 4. Российская компания Tvig

Емкость DIMM увеличили в 4 раза Основанная в 2006 г. бывшим техническим директором AMD Фредом Вебером (Fred Weber) компания MetaRAM придумала способ увеличения емкости модуля памяти DIMM в четыре раза. Модули памяти MetaRAM DIMM способны вмещать микросхемы памяти общей емкостью 4 или 8 ГБ, помещаясь при этом в стандартный слот и не требуя дополнительного электропита

Samsung разработал компактный модуль памяти DIMM Компания Samsung Electronics сообщила о разработке первого модуля памяти DIMM на основе сквозь кремниевой технологии (Throught Silicon Via — TSV), благодаря которой удалось уменьшить размер модуля, повысить быстродействие и снизить энергопотребление памяти в це

Apacer представила модули памяти для серверов Apple Компания Apacer Technology, одна из первых компаний, начавших сотрудничество с компанией Intel по развитию технологии FB-DIMM, выпустила модули DDR2 с частотой 667 МГц типа FB-DIMM для использования в серверах 1U Xserve компании Apple. Объем модулей может быть от 512 МБ до 4 ГБ, что является самым высоким

A-Data выпустила новую память для ноутбуков и серверов Компания A-Data Technology объявила о выпуске новых модулей оперативной памяти DDR2 533 Micro-DIMM 1 ГБ специально для класса hi-end-ноутбуков с наборами логики Intel 945GM, а также DDR2 667 FB-DIMM 2 ГБ для серверов и рабочих станций платформы Intel Bensley. Модуль DDR2 533 Micr

Elpida представила 4ГБ модули памяти FB-DIMM Японский производитель устройств памяти Elpida представил образцы полностью буферизованных (FB) 4 ГБ модулей памяти DIMM. Массовое производство намечено на 4-й квартал, сейчас клиентам предлагаются образцы. FB-DIMM предназначена для серверов. Она основана на технологии, разработанной Intel, но являюще

Samsung приступил к производству памяти FB DIMM Samsung Electronics объявил о запуске производства нового поколения памяти для серверов и рабочих станций – полностью буфферизированных модулей (FB DIMM), сделанных с использованием технологии DDR2. Для повышения скорости обработки данных в FB DIM-модулях значительно увеличина плотность потока обрабатываемых данных регистровой памяти. AMB

Intel представил инструменты для внедрения архитектуры FB-DIMM ntel представила набор инструментальных средств для разработки продукции, которые помогут ускорить внедрение новой технологии оперативной памяти для ПК – Fully-Buffered Dual In-Line Memory Module (FB-DIMM), а также других передовых технологий для первой многоядерной серверной платформы Intel под кодовым наименованием Bensley. Intel также аннонсировала программу лабораторного тестирования, п

Intel представил инструменты для внедрения архитектуры FB-DIMM ntel представила набор инструментальных средств для разработки продукции, которые помогут ускорить внедрение новой технологии оперативной памяти для ПК – Fully-Buffered Dual In-Line Memory Module (FB-DIMM), а также других передовых технологий для первой многоядерной серверной платформы Intel под кодовым наименованием Bensley. Intel также аннонсировала программу лабораторного тестирования, п

Kingmax анонсировал высокоскоростные модули памяти После выпуска модулей памяти серии Mars для домашних компьютеров, компания Kingmax начинает производство двух новых сверхскоростных модулей памяти для ноутбуков - DDR2 400МГц SO-DIMM и DDR2 533МГц SO-DIMM. Эти модули отличаются повышенной стабильностью, совместимостью, высокой скоростью передачи данных и пропускной способностью, также как и хорошей способностью

Hynix выпустил модули DIMM для серверов и ноутбуков Компания Hynix Semiconductor выпустила двойной модуль памяти DIMM ёмкостью 4 ГБ для высокопроизводительных серверов и первый в индустрии модуль DIMM на 2 ГБ малой мощности для ноутбуков, сообщает Digital Chosun. Новые модули собраны на базе гигаби

Elpida выпустила гигабайтный модуль DDR2 DIMM для ноутбуков Компания Elpida начала поставки своего первого гигабайтного модуля оперативной памяти DDR2 DIMM для ноутбуков и объявила о поставках образцов 256-мегабитных чипов DDR2. 200-штырьковый SO-DIMM содержит в себе 16 256-мегабитных чипов, поддерживающих скорость 533 МГц. Компания не

Анонсированы материнские платы на nForce2 рь рассмотрим вкратце доступные решения и их особенности: ABIT NV7II-8X. Плата основана на интегрированном графическом процессоре nForce2, поддерживает AGP 8x, встроенный ATA/133 контроллер RAID, 2+1 DIMM слота, порты USB 2.0. Она оборудована 5 PCI слотами, IEEE 1394 интерфейсом (Firewire). Также поддерживается звук встроенным звуковым процессором. Плата должна выйти в начале четвертого ква

Simple Technology начала производство 1,05-дюймовых модулей памяти PC133 SDRAM DIMM Компания Simple Technology, Inc. представила модули памяти высотой 1,05 дюйма. Новые модули SDRAM DIMM РС133 емкостью от 128 MБ до 1 ГБ разработаны специально для использования в последних поколениях Web-серверов, монтирующихся в стойках. Поставки новых модулей памяти Simple Technology SDRA

Цены на память DIMM продолжают падать Закупочные цены на на модули памяти 128 МБ DIMM (PC133) продолжают снижаться в Европе, Азии и Северной Америке, по сообщению AsiaBizTech. Согласно наблюдениям маркетинговой компании ICIS-LOR, базирующейся в Лондоне, Хьюстоне и Сингапуре

Мировые цены на модули памяти DIMM продолжают падать Цены на модули памяти 128 МБ DIMM (PC133) продолжают падать в Северной Америке, Европе и Азии, по сообщению Nikkei Market Access. Цены снизились на 0,72 % до уровня $127,41 в Северной Америке, на 0,5 % до уровня $128,18 в