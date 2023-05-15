Получите все материалы CNews по ключевому слову
ECC Error-correcting code memory Тип компьютерной памяти
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|15.05.2023
|
Крупные наркобароны арестованы после переписки в сверхзащищенном мессенджере
правоохранительных органов назвали «крупнейшими балканскими наркобаронами». Как пишет The Register, задержанию потенциальных преступников предшествовал взлом их переписки в защищенном мессенджере Sky ECC. Арест состоялся в Белграде (Сербия). Полицейские взломали их чат в Sky ECC еще в 2022 г., хотя создатели сервиса утверждают, что это совершенно невозможно. Sky ECC – это кана
|16.02.2022
|
TDS‑h2489FU — флагманское двухпроцессорное All‑flash хранилище для 24 дисков U.2 NVMe
Компания QNAP представляет сетевое хранилище класса All‑Flash TDS‑h2489FU с двумя центральными процессорами, оперативной ECC‑памятью типа DDR4 объемом до 1 ТБ и 24 отсеками для твердотельных накопителей U.2 NVMe Gen4 x4, семь из которых также поддерживают SSD SATA 6 Гбит/с. Встроенная операционная система QuTS he
|15.03.2021
|
Силовики напали на производителя смартфонов, которые слишком качественно защищают приватность
это Android-смартфоны, в том числе аппараты Blackberry, Nokia и Google, в которых отключены камеры и GPS-модуль. В свои гаджеты Sky Global, помимо прочего, предустанавливала защищенный мессенджер Sky ECC и сервис экстренного удаления содержимого их памяти, чтобы ее пользователи могли обмениваться защищенными данными и не бояться, что они могут попасть не в те руки. В списке устройств, котор
|12.03.2021
|
Силовики арестовали полсотни бандитов и 17 тонн запрещенного вещества, взломав сверхзащищенную сеть
Взлом Sky ECC Правоохранительные органы стран Евросоюза провели масштабную операцию, в результате которой были арестованы 48 человек и изъяты 17 тонн запрещенного вещества. Это, по утверждению правоохран
|21.02.2020
|
Переход на SAP S/4HANA: как, когда и зачем?
Такая постановка вопроса связана с тем, что 31 декабря 2025 г.* компания SAP завершает поддержку SAP Business Suite, или, другими словами, SAP R/3, SAP ERP, SAP ECC и прочих версий со всеми модулями и подмодулями, которые мы с вами внедряли и использовали в России последние 27 лет. После этого компания SAP будет поддерживать только бизнес-приложения на
|16.01.2013
|
Kingmax представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM для микросерверов
Компания Kingmax, производителей устройств хранения данных, представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM, предназначенные для быстро набирающего обороты рынка микросерверов. Модули DIMM, поддерживающие технологию исправления ошибок ECC для более высокой стабильности системы
|10.05.2011
|
«Евросеть» перешла на SAP ERP 2005 Retail ECC 6.0
Компания «Евросеть», российский сотовый ритейлер, сообщила о завершении проекта по переходу на SAP ERP 2005 Retail ECC 6.0. С учетом растущих объемов бизнеса «Евросети» и ее стратегических планов по развитию, а также с целью повышения эффективности операционной деятельности руководством компании было принят
ECC и организации, системы, технологии, персоны:
|The Register - The Register Hardware 1784 11
|Tom’s Hardware 600 7
|Inquirer 463 3
|DigiTimes - Издание 1331 2
|PC Magazine - PCMag 104 2
|Silicon 494 2
|ExtremeTech 40 2
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|Ars Technica 450 1
|Phoronix 59 1
|TechSpot 188 1
|Neowin 217 1
|PCWorld - PC World 47 1
|VideoCardz 44 1
|NE Asia Online 313 1
|Times 661 1
|Infosan 75 1
|e-inSITE 16 1
|Hardware Zone 20 1
|Bloomberg 1627 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
|WCCFTech - Издание 110 1
|AnandTech 73 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.