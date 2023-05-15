Крупные наркобароны арестованы после переписки в сверхзащищенном мессенджере правоохранительных органов назвали «крупнейшими балканскими наркобаронами». Как пишет The Register, задержанию потенциальных преступников предшествовал взлом их переписки в защищенном мессенджере Sky ECC. Арест состоялся в Белграде (Сербия). Полицейские взломали их чат в Sky ECC еще в 2022 г., хотя создатели сервиса утверждают, что это совершенно невозможно. Sky ECC – это кана

TDS‑h2489FU — флагманское двухпроцессорное All‑flash хранилище для 24 дисков U.2 NVMe Компания QNAP представляет сетевое хранилище класса All‑Flash TDS‑h2489FU с двумя центральными процессорами, оперативной ECC‑памятью типа DDR4 объемом до 1 ТБ и 24 отсеками для твердотельных накопителей U.2 NVMe Gen4 x4, семь из которых также поддерживают SSD SATA 6 Гбит/с. Встроенная операционная система QuTS he

Силовики напали на производителя смартфонов, которые слишком качественно защищают приватность это Android-смартфоны, в том числе аппараты Blackberry, Nokia и Google, в которых отключены камеры и GPS-модуль. В свои гаджеты Sky Global, помимо прочего, предустанавливала защищенный мессенджер Sky ECC и сервис экстренного удаления содержимого их памяти, чтобы ее пользователи могли обмениваться защищенными данными и не бояться, что они могут попасть не в те руки. В списке устройств, котор

Силовики арестовали полсотни бандитов и 17 тонн запрещенного вещества, взломав сверхзащищенную сеть Взлом Sky ECC Правоохранительные органы стран Евросоюза провели масштабную операцию, в результате которой были арестованы 48 человек и изъяты 17 тонн запрещенного вещества. Это, по утверждению правоохран

Переход на SAP S/4HANA: как, когда и зачем? Такая постановка вопроса связана с тем, что 31 декабря 2025 г.* компания SAP завершает поддержку SAP Business Suite, или, другими словами, SAP R/3, SAP ERP, SAP ECC и прочих версий со всеми модулями и подмодулями, которые мы с вами внедряли и использовали в России последние 27 лет. После этого компания SAP будет поддерживать только бизнес-приложения на

Kingmax представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM для микросерверов Компания Kingmax, производителей устройств хранения данных, представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM, предназначенные для быстро набирающего обороты рынка микросерверов. Модули DIMM, поддерживающие технологию исправления ошибок ECC для более высокой стабильности системы