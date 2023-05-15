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ECC Error-correcting code memory Тип компьютерной памяти

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.05.2023 Крупные наркобароны арестованы после переписки в сверхзащищенном мессенджере

правоохранительных органов назвали «крупнейшими балканскими наркобаронами». Как пишет The Register, задержанию потенциальных преступников предшествовал взлом их переписки в защищенном мессенджере Sky ECC. Арест состоялся в Белграде (Сербия). Полицейские взломали их чат в Sky ECC еще в 2022 г., хотя создатели сервиса утверждают, что это совершенно невозможно. Sky ECC – это кана
16.02.2022 TDS‑h2489FU — флагманское двухпроцессорное All‑flash хранилище для 24 дисков U.2 NVMe

Компания QNAP представляет сетевое хранилище класса All‑Flash TDS‑h2489FU с двумя центральными процессорами, оперативной ECC‑памятью типа DDR4 объемом до 1 ТБ и 24 отсеками для твердотельных накопителей U.2 NVMe Gen4 x4, семь из которых также поддерживают SSD SATA 6 Гбит/с. Встроенная операционная система QuTS he
15.03.2021 Силовики напали на производителя смартфонов, которые слишком качественно защищают приватность

это Android-смартфоны, в том числе аппараты Blackberry, Nokia и Google, в которых отключены камеры и GPS-модуль. В свои гаджеты Sky Global, помимо прочего, предустанавливала защищенный мессенджер Sky ECC и сервис экстренного удаления содержимого их памяти, чтобы ее пользователи могли обмениваться защищенными данными и не бояться, что они могут попасть не в те руки. В списке устройств, котор
12.03.2021 Силовики арестовали полсотни бандитов и 17 тонн запрещенного вещества, взломав сверхзащищенную сеть

Взлом Sky ECC Правоохранительные органы стран Евросоюза провели масштабную операцию, в результате которой были арестованы 48 человек и изъяты 17 тонн запрещенного вещества. Это, по утверждению правоохран
21.02.2020 Переход на SAP S/4HANA: как, когда и зачем?

Такая постановка вопроса связана с тем, что 31 декабря 2025 г.* компания SAP завершает поддержку SAP Business Suite, или, другими словами, SAP R/3, SAP ERP, SAP ECC и прочих версий со всеми модулями и подмодулями, которые мы с вами внедряли и использовали в России последние 27 лет. После этого компания SAP будет поддерживать только бизнес-приложения на
16.01.2013 Kingmax представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM для микросерверов

Компания Kingmax, производителей устройств хранения данных, представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM, предназначенные для быстро набирающего обороты рынка микросерверов. Модули DIMM, поддерживающие технологию исправления ошибок ECC для более высокой стабильности системы
10.05.2011 «Евросеть» перешла на SAP ERP 2005 Retail ECC 6.0

Компания «Евросеть», российский сотовый ритейлер, сообщила о завершении проекта по переходу на SAP ERP 2005 Retail ECC 6.0. С учетом растущих объемов бизнеса «Евросети» и ее стратегических планов по развитию, а также с целью повышения эффективности операционной деятельности руководством компании было принят

Публикаций - 252, упоминаний - 265

ECC и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 98
AMD - Advanced Micro Devices 4641 41
Nvidia Corp 4002 22
HP Inc. 5883 17
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 15
Microsoft Corporation 25775 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
SAP SE 5601 12
Dell EMC 5180 12
Apple Inc 13154 12
Transcend Information 82 10
SAS Institute 1082 10
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 10
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 10
Samsung Electronics 11064 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
HP - Hewlett-Packard 3662 9
Broadcom - VMware 2610 8
Т-Платформы - T-Platforms 412 8
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 8
Google LLC 12688 7
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 7
Red Hat 1378 7
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 6
Toshiba Corporation 2980 6
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 5
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 5
AMD Graphics Product Group - ATI 973 5
Adata Technology 132 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Huawei 4676 5
Lenovo Group 2446 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 5
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 4
BlackBerry - Certicom 17 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 2
EPIC Telecom Invest 212 2
Uber 357 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Tesla Motors 461 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
DuPont - Дюпон 101 1
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Illumina 12 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
Чип и Дип 12 1
Родник 91 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 15 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 1
SGCC - State Grid Corporation of China - Государственная электросетевая корпорация Китая - Государственная электроэнергетическая корпорация Китая 12 1
Dell Financial Services 5 1
Росатом - ТВЭЛ - МЗП - Московский завод полиметаллов 4 1
Росатом - Атомэнергомаш - ЦКБМ - Центральное конструкторское бюро машиностроения 6 1
Атроник НПК - Атроник Русс 10 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 2
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 25 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 29 1
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 29 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 6
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
TCG - Trusted Computing Group 31 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 138
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 55
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Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 40
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 32
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Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 31
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 31
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 31
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 26
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 24
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EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 21
DRAM - DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 255 20
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NAND flash memory - флеш-память 684 20
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 19
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 19
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 587 18
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 18
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 356 17
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 17
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 41
Linux OS 11533 35
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 29
Microsoft Windows 16882 26
Intel x86 - архитектура процессора 2151 23
Intel Pentium III 782 20
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 18
Intel Core - Семейство процессоров 1251 18
Nvidia Quadro GPU 279 12
Intel Xeon E 197 12
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 12
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 10
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 10
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 10
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 9
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 9
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 9
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 8
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Microsoft Windows 10 1938 7
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 7
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 24 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 7
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 7
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 6
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 6
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 137 6
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 6
Transcend SSD Scope 15 6
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 6
FreePik 1841 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 6
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 6
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 6
Евдокимов Андрей 95 3
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 3
Larsson Martin - Ларссон Мартин 12 3
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 3
Грищенков Александр 17 2
Aylor Scott - Эйлор Скотт 8 2
Herdman Thomas - Хердман Томас 2 2
Фильченков Александр 40 2
Eap Jean-Francois - Ип Жан-Франсуа 2 2
Опанасенко Всеволод 139 2
Титов Борис 64 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Klein Christian - Кляйн Кристиан 19 1
Махсон Михаил 14 1
Бурмистров Роман 6 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
Катаев Александр 40 1
Ким Александр 47 1
Абрамов Сергей 76 1
Стаин Владислав 5 1
Синютин Александр 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 82
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 31
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Япония 13807 5
Нидерланды 3746 5
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Франция - Французская Республика 8177 3
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Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 2
Великобритания - Бирмингем 101 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 94 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 2
США - Теннесси 125 2
Сербия - Белград 62 2
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 9
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
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ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
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РАН - Российская академия наук 2122 3
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U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 1
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 1
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 1
CALT - China Academy of Launch Vehicle Technology - Китайский исследовательский институт ракетной техники 4 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
Росатом - Наука и инновации АО - ВНИИХТ - Всероссийский научно-исследовательский институт химических технологий 5 1
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 1
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 18 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
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