Виртуализация RAID Redundant Array of Independent Disks Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль
|08.12.2020
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Western Digital заключила партнерство с Raidix
их устройств хранения данных с поддержкой Non-Volatile Memory Express (NVMe) при их использовании в RAID-массивах. NVMe RAID с ПО Raidix обеспечивает до 10 млн операций ввода-вывода в се
|17.04.2020
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Все производители жестких дисков пойманы на использовании «вредительской» технологии записи. Невиновных не осталось
в жестких дисках, ориентированных на потребительский сегмент. Ее использование часто приводит к несовместимости накопителей с некоторыми моделями файловых серверов и к невозможности их объединения в RAID-массивы. «Обман» японского техногиганта раскрылся в сообщении, переданном от лица компании специалистам ресурса Blocks & Files. В нем было сказано, что Toshiba действительно скрыто применя
|15.04.2020
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Western Digital использует дешевую технологию записи, из-за которой диски «тормозят» и отказываются вставать в RAID
ных для использования в сетевых хранилищах (NAS), испытывают проблемы с включением этих устройств в RAID-массивы. Кроме того, скорость произвольной записи на такие диски также оставляет желать
|10.03.2020
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Диски Toshiba Enterprise Capacity совместимы с Microchip Adaptec Smart Storage
08 ёмкостью 16 ТБ формата 3,5 дюйма Enterprise Capacity и технологий Microchip Technology (далее — «Microchip»): хост-адаптеров Adaptec (HBA), а также адаптеров резервного массива независимых дисков (RAID). В результате, компании, использующие адаптеры Adaptec Smart Storage, получили возможность устанавливать диски Toshiba Enterprise объёмом 16 ТБ. Жёсткие диски Enterprise обычно работают в
|02.10.2019
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«Рэйдикс» представила программный RAID RAIDIX ERA версии 3.0
«Рэйдикс» представила программный RAID RAIDIX ERA версии 3.0. В новом релизе RAIDIX ERA 3.0 доступны новые уровни RAID-м
|25.10.2018
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Seagate представила технологию RAID RapidRebuild SkyHawk Health Management
Seagate Technology, представила новую технологию RAID RapidRebuild SkyHawk Health Management на 14 Международной выставке средств общественной безопасности и защиты в Пекине (Security China 2018). SkyHawk Health Management (SHM) — это первая
|09.04.2018
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Seagate представила накопитель LaCie Rugged RAID Pro и онлайн-платформу Collective
Seagate Technology на конференции NAB 2018 объявила о выпуске нового накопителя LaCie Rugged RAID Pro и онлайн-платформы Collective, разработанной в сотрудничестве со специалистами творч
|25.08.2017
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WD устроила быстрый RAID
Western Digital Corporation представила новый компактный внешний накопитель My Book Duo. WD My Book Duo комплектуется двумя жёсткими дисками серии WD Red и поддерживает работу в режимах RAID. Это обеспечивает ему скорость последовательного чтения данных на уровне 360 мегабайт в секунду. Подключение WD My Book Duo к компьютеру осуществляется через интерфейс USB Type-C, также в
|31.10.2016
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LaCie представила настольный накопитель и хранилища с интерфейсом Thunderbolt 3 для специалистов творческих профессий
одходят для обработки колоссальных объемов контента благодаря высокой скорости передачи, надежности RAID 5/6 и использованию жестких дисков корпоративного класса. В целом новинки LaCie, дизайн
|07.04.2014
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My Passport Pro - RAID в кармане
з серии My Passport. Накопитель WD My Passport Pro стал первым в мире двухдисковым мобильным накопителем, получающим питание для работы через подключение к порту Thunderbolt и с поддержкой технологии RAID. WD My Passport Pro поступит в продажу в двух вариантах: объёмом 2 или 4 терабайта. В обеих случаях скорость передачи данных будет достигать 233 мегабайт в секунду, а поддержка RAID
|28.03.2014
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WD представила MyPassport Pro — портативный накопитель с питанием по шине Thunderbolt и поддержкой RAID
ительный портативный двухдисковый накопитель с питанием по шине Thunderbolt с поддержкой технологии RAID для компьютеров Mac, способный удовлетворить всем требованиям даже самых ресурсоемких пр
|20.01.2014
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«Родник» начала поставку хранилищ данных от Promise Technology
систем хранения данных производства компании Promise Technology. Решения представляют собой внешние RAID-массивы с четырьмя, шестью или восемью отсеками для жестких дисков типа SATA емкостью от
|03.06.2013
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RAID-массив для фотоаппарата
омпания Amulet представила на рынке флэш-карты стандарта CompactFlash, способные работать в режимах RAID 0 и RAID 1 как два независимых устройства хранения информации. Новые карты серии
|07.09.2012
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PMC анонсировала новую серию 16/24-портовых RAID-контроллеров Adaptec для PCIe Gen3
продукции, трансформирующая среды хранения данных, оптические и мобильные сети, анонсировала выпуск RAID-контроллеров SAS/SATA для PCIe Gen3 на большое количество портов с пропускной способност
|13.09.2011
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Hitachi демонстрирует G-Raid
ости сохранения информации. Компания Hitachi продемонстрировала свой ответ на эти вызовы времени: G-Raid. Это технологическое решение позволяет создавать рейд-массивы уровня Raid 0 из дв
|09.09.2011
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В продажу поступают новые жесткие диски емкостью 4ТБ от Hitachi GST
териалов, демонстрирует первые в отрасли жесткие диски с емкостью 4ТБ в двухдисковом исполнении для RAID 0 и G-RAID. G-RAID Thunderbolt – это самый быстрый интерфейс, который можн
|02.07.2010
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Paragon Alignment Tool ускорит работу винчестера, RAID-массивов и виртуальных дисков
ерсию утилиты Paragon Alignment Tool (PAT), позволяющей ускорить работу современных жестких дисков, RAID-массивов, виртуальных дисков, а также увеличить срок жизни SSD-накопителей за счет оптим
|18.12.2009
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Самый скоростной RAID-диск
Компания LaCie представила первый в мире двойной дисковый накопитель с поддержкой USB 3.0-контроллера для SATA и RAID. Согласно оценкам вендора он сможет работать в режиме чтения на скорости до 275 МБ/с, что позволит, например, одновременно смотреть и редактировать, расположенный на нем видеофайл в HD-раз
|16.05.2008
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Adaptec выпустил новые RAID-контроллеры начального уровня
Компания Adaptec представила новое семейство RAID-контроллеров Unified Serial начального уровня. Новые низкопрофильные RAID-контрол
|08.04.2008
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Lenel выпустила 16-канальный видеорегистратор со встроенным RAID-массивом
ия. LDVR преобразует аналоговый видеосигнал с телекамер в цифровой и записывает видео на встроенный RAID-массив емкостью до 3,125 ТБ. При этом видеорегистратор записывает видео со скоростью до
|18.03.2008
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Adaptec представил новые RAID-контроллеры
Adaptec представил линейку контроллеров Adaptec RAID Series 5 Unified Serial - RAID-решения, имеющие до 28 внутренних и внешних портов. Новая линейка создавалась как самое экономически эффективное решение в отрасли, которое упрощает д
|22.01.2008
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QNAP представила 4-дисковое NAS-решение
TS-409 Pro Turbo NAS нового поколения с возможностью горячей замены дисков. TS-409 Pro поддерживает RAID 0/ 1/ 5/ 6/ 5+, смену уровня RAID и увеличение емкости «на лету», избыточное резе
|10.12.2007
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RAID для домашнего использования: необходимость или излишество?
сьма существенен. В случае выхода из строя хотя бы одного диска теряется ВСЯ информация на массиве. RAID0 сводит к нулю риск потерять данные. Информация параллельно (зеркально) записывается на
|06.12.2007
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Выбираем внешний накопитель
их и не имеющие аналогов у других компаний – боксы на два диска MirrorDrive с аппаратной поддержкой RAID 0, RAID 1, JBOD, spanning и возможностью «горячей» замены жестких дисков. Самое н
|13.11.2007
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QNAP TS-401T – киномузыкальная библиотека 21 века
о тактовой частотой 800 МГц, оперативной памяти размером 256 Мб и флэш-памяти 32 Мб. Так же имеется RAID-контролер, поддерживающий уровни 0,1,5, контролеры USB 2.0 и Gigabit LAN. Работает это у
|11.10.2007
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Fujitsu Siemens представил новые системы хранения данных
одель FibreCAT SX80. Это повышение производительности стало возможным благодаря усовершенствованным RAID-контроллерам, которые обеспечивают высокую скорость обработки. Система FibreCAT SX88 так
|27.09.2007
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Adaptec и Open-E объединили усилия на рынке решений iSCSI
анией Open-E, разработчиком программного обеспечения для iSCSI, с целью создания решения управления RAID для системных интеграторов, разрабатывающих iSCSI-решения для малого и среднего бизнеса.
|14.08.2007
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Как построить виртуальную СХД?
атели работают с логическими представлениями физической организации данных на носителе – файлами) и RAID-массивы (данные, размещенные на нескольких дисках с использованием различных уровней отк
|03.08.2007
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Infortrend представил высокопроизводительные Fibre-to-Fibre Raid контроллеры
Компания Infortrend анонсировала два новых EonStor Fibre-to-Fibre RAID контроллера, EonStor FF-S4030 и двойной резервированный контроллер EonStor FF-R4030. Эти RAID панели имеют 4Gigabit Fibre Channel (4G-FC) интерфейс хоста, что удваивает полосу пропу
|16.07.2007
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Bosch выпустила IP-камеры с записью на RAID-массив
в режиме реального времени. Кроме того, NWD-495 имеет расширенный динамический диапазон, позволяет повышать чувствительность в 10 раз, использует технологию PoE и записывает видео непосредственно на RAID-массив.
|29.06.2007
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Adaptec развивает дистрибуцию в Южной Европе: новое назначение
ptec по международным продажам. «Дэниел присоединился к Adaptec в важное для компании время. Сейчас RAID-контроллеры переводятся на новую платформу Unified Serial, а линейка Snap Server полност
|15.06.2007
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Adaptec и Intel объединят усилия для разработки RAID-решений
Adaptec объявил о расширении сотрудничества с Intel в области прогрессивных программных и аппаратных продуктов RAID. Новое сотрудничество включает в себя лицензионное соглашение, по которому компании объединят усилия по созданию RAID-продуктов для ведущих OEM-клиентов и будут работать вместе над
|08.06.2007
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Системная плата Intel® DP35DP — основа для медиацентра
TA (кстати, у большинства современных плат Intel, включая и эту, налицо мощная встроенная поддержка RAID с интересной функцией Matrix Raid для одновременной организации нескольких видов
|30.03.2007
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Iomega выпустит внешний накопитель на 2 ТБ
пуск внешнего накопителя Power Pro Desktop Hard Drive емкостью 2 ТБ с интерфейсом SATA и поддержкой RAID-массива. Устройство будет совместимо как с персональными компьютерами, так и с компьютер
|26.03.2007
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Adaptec выпустил самую широкую линейку RAID-контроллеров
Adaptec объявил о выпуске самой ширкой линейки RAID-контроллеров Unified Serial для подключения по интерфейсу PCI Express (PCIe). Новая лине
|23.03.2007
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USRobotics предложила новое решение для хранения данных
лым предприятиям, включая резервное копирование и восстановление, резервирование данных по принципу RAID и поддержку Active Directory». USR8700 содержит четыре отсека для жестких дисков, что по
|19.02.2007
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Storus представил высокопроизводительные медиамассивы AXUS Yotta B
ийных файлов. Дисковые массивы Axus Yotta B имеют два хост-соединения 4Gbit Fibre Channel. Новейший RAID-контроллер, созданный на базе высокопроизводительного процессора AMCC 440SP с интегриров
|05.02.2007
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Desten выпустил 12-дисковый массив
овый массив Desten Navigator STJSAN 8X12U2FC представляет собой компактную и высокопроизводительную RAID-систему. Массив адаптирован для широкого круга приложений: от высокопроизводительных баз
|22.12.2006
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Storus предложил новые дисковые массивы
хост-соеднинения 4Gb Fibre Channel или Ultra 320 SCSI, обеспечивает защиту данных с использованием RAID различных уровней, в том числе и уровня 6. Эти особенности делают массивы Axus Yotta A и
|26.04.2006
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Maxtor и Applied Micro Circuits объявили о продвижении корпоративных SATA-накопителей
ификации корпоративных SATA-приводов Maxtor MaXLine и контроллера AMCC 3ware 9550SX PCI-X / SATA II RAID. По мере роста количества бизнес-задач, требующих защиты и более длительного хранения да
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