Western Digital заключила партнерство с Raidix их устройств хранения данных с поддержкой Non-Volatile Memory Express (NVMe) при их использовании в RAID-массивах. NVMe RAID с ПО Raidix обеспечивает до 10 млн операций ввода-вывода в се

Все производители жестких дисков пойманы на использовании «вредительской» технологии записи. Невиновных не осталось в жестких дисках, ориентированных на потребительский сегмент. Ее использование часто приводит к несовместимости накопителей с некоторыми моделями файловых серверов и к невозможности их объединения в RAID-массивы. «Обман» японского техногиганта раскрылся в сообщении, переданном от лица компании специалистам ресурса Blocks & Files. В нем было сказано, что Toshiba действительно скрыто применя

Western Digital использует дешевую технологию записи, из-за которой диски «тормозят» и отказываются вставать в RAID ных для использования в сетевых хранилищах (NAS), испытывают проблемы с включением этих устройств в RAID-массивы. Кроме того, скорость произвольной записи на такие диски также оставляет желать

Диски Toshiba Enterprise Capacity совместимы с Microchip Adaptec Smart Storage 08 ёмкостью 16 ТБ формата 3,5 дюйма Enterprise Capacity и технологий Microchip Technology (далее — «Microchip»): хост-адаптеров Adaptec (HBA), а также адаптеров резервного массива независимых дисков (RAID). В результате, компании, использующие адаптеры Adaptec Smart Storage, получили возможность устанавливать диски Toshiba Enterprise объёмом 16 ТБ. Жёсткие диски Enterprise обычно работают в

«Рэйдикс» представила программный RAID RAIDIX ERA версии 3.0 «Рэйдикс» представила программный RAID RAIDIX ERA версии 3.0. В новом релизе RAIDIX ERA 3.0 доступны новые уровни RAID-м

Seagate представила технологию RAID RapidRebuild SkyHawk Health Management Seagate Technology, представила новую технологию RAID RapidRebuild SkyHawk Health Management на 14 Международной выставке средств общественной безопасности и защиты в Пекине (Security China 2018). SkyHawk Health Management (SHM) — это первая

Seagate представила накопитель LaCie Rugged RAID Pro и онлайн-платформу Collective Seagate Technology на конференции NAB 2018 объявила о выпуске нового накопителя LaCie Rugged RAID Pro и онлайн-платформы Collective, разработанной в сотрудничестве со специалистами творч

WD устроила быстрый RAID Western Digital Corporation представила новый компактный внешний накопитель My Book Duo. WD My Book Duo комплектуется двумя жёсткими дисками серии WD Red и поддерживает работу в режимах RAID. Это обеспечивает ему скорость последовательного чтения данных на уровне 360 мегабайт в секунду. Подключение WD My Book Duo к компьютеру осуществляется через интерфейс USB Type-C, также в

LaCie представила настольный накопитель и хранилища с интерфейсом Thunderbolt 3 для специалистов творческих профессий одходят для обработки колоссальных объемов контента благодаря высокой скорости передачи, надежности RAID 5/6 и использованию жестких дисков корпоративного класса. В целом новинки LaCie, дизайн

My Passport Pro - RAID в кармане з серии My Passport. Накопитель WD My Passport Pro стал первым в мире двухдисковым мобильным накопителем, получающим питание для работы через подключение к порту Thunderbolt и с поддержкой технологии RAID. WD My Passport Pro поступит в продажу в двух вариантах: объёмом 2 или 4 терабайта. В обеих случаях скорость передачи данных будет достигать 233 мегабайт в секунду, а поддержка RAID

WD представила MyPassport Pro — портативный накопитель с питанием по шине Thunderbolt и поддержкой RAID ительный портативный двухдисковый накопитель с питанием по шине Thunderbolt с поддержкой технологии RAID для компьютеров Mac, способный удовлетворить всем требованиям даже самых ресурсоемких пр

«Родник» начала поставку хранилищ данных от Promise Technology систем хранения данных производства компании Promise Technology. Решения представляют собой внешние RAID-массивы с четырьмя, шестью или восемью отсеками для жестких дисков типа SATA емкостью от

RAID-массив для фотоаппарата омпания Amulet представила на рынке флэш-карты стандарта CompactFlash, способные работать в режимах RAID 0 и RAID 1 как два независимых устройства хранения информации. Новые карты серии

PMC анонсировала новую серию 16/24-портовых RAID-контроллеров Adaptec для PCIe Gen3 продукции, трансформирующая среды хранения данных, оптические и мобильные сети, анонсировала выпуск RAID-контроллеров SAS/SATA для PCIe Gen3 на большое количество портов с пропускной способност

Hitachi демонстрирует G-Raid ости сохранения информации. Компания Hitachi продемонстрировала свой ответ на эти вызовы времени: G-Raid. Это технологическое решение позволяет создавать рейд-массивы уровня Raid 0 из дв

В продажу поступают новые жесткие диски емкостью 4ТБ от Hitachi GST териалов, демонстрирует первые в отрасли жесткие диски с емкостью 4ТБ в двухдисковом исполнении для RAID 0 и G-RAID. G-RAID Thunderbolt – это самый быстрый интерфейс, который можн

Paragon Alignment Tool ускорит работу винчестера, RAID-массивов и виртуальных дисков ерсию утилиты Paragon Alignment Tool (PAT), позволяющей ускорить работу современных жестких дисков, RAID-массивов, виртуальных дисков, а также увеличить срок жизни SSD-накопителей за счет оптим

Самый скоростной RAID-диск Компания LaCie представила первый в мире двойной дисковый накопитель с поддержкой USB 3.0-контроллера для SATA и RAID. Согласно оценкам вендора он сможет работать в режиме чтения на скорости до 275 МБ/с, что позволит, например, одновременно смотреть и редактировать, расположенный на нем видеофайл в HD-раз

Adaptec выпустил новые RAID-контроллеры начального уровня Компания Adaptec представила новое семейство RAID-контроллеров Unified Serial начального уровня. Новые низкопрофильные RAID-контрол

Lenel выпустила 16-канальный видеорегистратор со встроенным RAID-массивом ия. LDVR преобразует аналоговый видеосигнал с телекамер в цифровой и записывает видео на встроенный RAID-массив емкостью до 3,125 ТБ. При этом видеорегистратор записывает видео со скоростью до

Adaptec представил новые RAID-контроллеры Adaptec представил линейку контроллеров Adaptec RAID Series 5 Unified Serial - RAID-решения, имеющие до 28 внутренних и внешних портов. Новая линейка создавалась как самое экономически эффективное решение в отрасли, которое упрощает д

QNAP представила 4-дисковое NAS-решение TS-409 Pro Turbo NAS нового поколения с возможностью горячей замены дисков. TS-409 Pro поддерживает RAID 0/ 1/ 5/ 6/ 5+, смену уровня RAID и увеличение емкости «на лету», избыточное резе

RAID для домашнего использования: необходимость или излишество? сьма существенен. В случае выхода из строя хотя бы одного диска теряется ВСЯ информация на массиве. RAID0 сводит к нулю риск потерять данные. Информация параллельно (зеркально) записывается на

Выбираем внешний накопитель их и не имеющие аналогов у других компаний – боксы на два диска MirrorDrive с аппаратной поддержкой RAID 0, RAID 1, JBOD, spanning и возможностью «горячей» замены жестких дисков. Самое н

QNAP TS-401T – киномузыкальная библиотека 21 века о тактовой частотой 800 МГц, оперативной памяти размером 256 Мб и флэш-памяти 32 Мб. Так же имеется RAID-контролер, поддерживающий уровни 0,1,5, контролеры USB 2.0 и Gigabit LAN. Работает это у

Fujitsu Siemens представил новые системы хранения данных одель FibreCAT SX80. Это повышение производительности стало возможным благодаря усовершенствованным RAID-контроллерам, которые обеспечивают высокую скорость обработки. Система FibreCAT SX88 так

Adaptec и Open-E объединили усилия на рынке решений iSCSI анией Open-E, разработчиком программного обеспечения для iSCSI, с целью создания решения управления RAID для системных интеграторов, разрабатывающих iSCSI-решения для малого и среднего бизнеса.

Как построить виртуальную СХД? атели работают с логическими представлениями физической организации данных на носителе – файлами) и RAID-массивы (данные, размещенные на нескольких дисках с использованием различных уровней отк

Infortrend представил высокопроизводительные Fibre-to-Fibre Raid контроллеры Компания Infortrend анонсировала два новых EonStor Fibre-to-Fibre RAID контроллера, EonStor FF-S4030 и двойной резервированный контроллер EonStor FF-R4030. Эти RAID панели имеют 4Gigabit Fibre Channel (4G-FC) интерфейс хоста, что удваивает полосу пропу

Bosch выпустила IP-камеры с записью на RAID-массив в режиме реального времени. Кроме того, NWD-495 имеет расширенный динамический диапазон, позволяет повышать чувствительность в 10 раз, использует технологию PoE и записывает видео непосредственно на RAID-массив.

Adaptec развивает дистрибуцию в Южной Европе: новое назначение ptec по международным продажам. «Дэниел присоединился к Adaptec в важное для компании время. Сейчас RAID-контроллеры переводятся на новую платформу Unified Serial, а линейка Snap Server полност

Adaptec и Intel объединят усилия для разработки RAID-решений Adaptec объявил о расширении сотрудничества с Intel в области прогрессивных программных и аппаратных продуктов RAID. Новое сотрудничество включает в себя лицензионное соглашение, по которому компании объединят усилия по созданию RAID-продуктов для ведущих OEM-клиентов и будут работать вместе над

Системная плата Intel® DP35DP — основа для медиацентра TA (кстати, у большинства современных плат Intel, включая и эту, налицо мощная встроенная поддержка RAID с интересной функцией Matrix Raid для одновременной организации нескольких видов

Iomega выпустит внешний накопитель на 2 ТБ пуск внешнего накопителя Power Pro Desktop Hard Drive емкостью 2 ТБ с интерфейсом SATA и поддержкой RAID-массива. Устройство будет совместимо как с персональными компьютерами, так и с компьютер

Adaptec выпустил самую широкую линейку RAID-контроллеров Adaptec объявил о выпуске самой ширкой линейки RAID-контроллеров Unified Serial для подключения по интерфейсу PCI Express (PCIe). Новая лине

USRobotics предложила новое решение для хранения данных лым предприятиям, включая резервное копирование и восстановление, резервирование данных по принципу RAID и поддержку Active Directory». USR8700 содержит четыре отсека для жестких дисков, что по

Storus представил высокопроизводительные медиамассивы AXUS Yotta B ийных файлов. Дисковые массивы Axus Yotta B имеют два хост-соединения 4Gbit Fibre Channel. Новейший RAID-контроллер, созданный на базе высокопроизводительного процессора AMCC 440SP с интегриров

Desten выпустил 12-дисковый массив овый массив Desten Navigator STJSAN 8X12U2FC представляет собой компактную и высокопроизводительную RAID-систему. Массив адаптирован для широкого круга приложений: от высокопроизводительных баз

Storus предложил новые дисковые массивы хост-соеднинения 4Gb Fibre Channel или Ultra 320 SCSI, обеспечивает защиту данных с использованием RAID различных уровней, в том числе и уровня 6. Эти особенности делают массивы Axus Yotta A и