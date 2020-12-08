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Виртуализация RAID Redundant Array of Independent Disks Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль



08.12.2020 Western Digital заключила партнерство с Raidix

их устройств хранения данных с поддержкой Non-Volatile Memory Express (NVMe) при их использовании в RAID-массивах. NVMe RAID с ПО Raidix обеспечивает до 10 млн операций ввода-вывода в се
17.04.2020 Все производители жестких дисков пойманы на использовании «вредительской» технологии записи. Невиновных не осталось

в жестких дисках, ориентированных на потребительский сегмент. Ее использование часто приводит к несовместимости накопителей с некоторыми моделями файловых серверов и к невозможности их объединения в RAID-массивы. «Обман» японского техногиганта раскрылся в сообщении, переданном от лица компании специалистам ресурса Blocks & Files. В нем было сказано, что Toshiba действительно скрыто применя
15.04.2020 Western Digital использует дешевую технологию записи, из-за которой диски «тормозят» и отказываются вставать в RAID

ных для использования в сетевых хранилищах (NAS), испытывают проблемы с включением этих устройств в RAID-массивы. Кроме того, скорость произвольной записи на такие диски также оставляет желать

10.03.2020 Диски Toshiba Enterprise Capacity совместимы с Microchip Adaptec Smart Storage

08 ёмкостью 16 ТБ формата 3,5 дюйма Enterprise Capacity и технологий Microchip Technology (далее — «Microchip»): хост-адаптеров Adaptec (HBA), а также адаптеров резервного массива независимых дисков (RAID). В результате, компании, использующие адаптеры Adaptec Smart Storage, получили возможность устанавливать диски Toshiba Enterprise объёмом 16 ТБ. Жёсткие диски Enterprise обычно работают в
02.10.2019 «Рэйдикс» представила программный RAID RAIDIX ERA версии 3.0

«Рэйдикс» представила программный RAID RAIDIX ERA версии 3.0. В новом релизе RAIDIX ERA 3.0 доступны новые уровни RAID
25.10.2018 Seagate представила технологию RAID RapidRebuild SkyHawk Health Management

Seagate Technology, представила новую технологию RAID RapidRebuild SkyHawk Health Management на 14 Международной выставке средств общественной безопасности и защиты в Пекине (Security China 2018). SkyHawk Health Management (SHM) — это первая

09.04.2018 Seagate представила накопитель LaCie Rugged RAID Pro и онлайн-платформу Collective

Seagate Technology на конференции NAB 2018 объявила о выпуске нового накопителя LaCie Rugged RAID Pro и онлайн-платформы Collective, разработанной в сотрудничестве со специалистами творч
25.08.2017 WD устроила быстрый RAID

Western Digital Corporation представила новый компактный внешний накопитель My Book Duo. WD My Book Duo комплектуется двумя жёсткими дисками серии WD Red и поддерживает работу в режимах RAID. Это обеспечивает ему скорость последовательного чтения данных на уровне 360 мегабайт в секунду. Подключение WD My Book Duo к компьютеру осуществляется через интерфейс USB Type-C, также в

31.10.2016 LaCie представила настольный накопитель и хранилища с интерфейсом Thunderbolt 3 для специалистов творческих профессий

одходят для обработки колоссальных объемов контента благодаря высокой скорости передачи, надежности RAID 5/6 и использованию жестких дисков корпоративного класса. В целом новинки LaCie, дизайн

07.04.2014 My Passport Pro - RAID в кармане

з серии My Passport. Накопитель WD My Passport Pro стал первым в мире двухдисковым мобильным накопителем, получающим питание для работы через подключение к порту Thunderbolt и с поддержкой технологии RAID. WD My Passport Pro поступит в продажу в двух вариантах: объёмом 2 или 4 терабайта. В обеих случаях скорость передачи данных будет достигать 233 мегабайт в секунду, а поддержка RAID
28.03.2014 WD представила MyPassport Pro — портативный накопитель с питанием по шине Thunderbolt и поддержкой RAID

ительный портативный двухдисковый накопитель с питанием по шине Thunderbolt с поддержкой технологии RAID для компьютеров Mac, способный удовлетворить всем требованиям даже самых ресурсоемких пр
20.01.2014 «Родник» начала поставку хранилищ данных от Promise Technology

систем хранения данных производства компании Promise Technology. Решения представляют собой внешние RAID-массивы с четырьмя, шестью или восемью отсеками для жестких дисков типа SATA емкостью от
03.06.2013 RAID-массив для фотоаппарата

омпания Amulet представила на рынке флэш-карты стандарта CompactFlash, способные работать в режимах RAID 0 и RAID 1 как два независимых устройства хранения информации. Новые карты серии

07.09.2012 PMC анонсировала новую серию 16/24-портовых RAID-контроллеров Adaptec для PCIe Gen3

продукции, трансформирующая среды хранения данных, оптические и мобильные сети, анонсировала выпуск RAID-контроллеров SAS/SATA для PCIe Gen3 на большое количество портов с пропускной способност
13.09.2011 Hitachi демонстрирует G-Raid

ости сохранения информации. Компания Hitachi продемонстрировала свой ответ на эти вызовы времени: G-Raid. Это технологическое решение позволяет создавать рейд-массивы уровня Raid 0 из дв
09.09.2011 В продажу поступают новые жесткие диски емкостью 4ТБ от Hitachi GST

териалов, демонстрирует первые в отрасли жесткие диски с емкостью 4ТБ в двухдисковом исполнении для RAID 0 и G-RAID. G-RAID Thunderbolt – это самый быстрый интерфейс, который можн
02.07.2010 Paragon Alignment Tool ускорит работу винчестера, RAID-массивов и виртуальных дисков

ерсию утилиты Paragon Alignment Tool (PAT), позволяющей ускорить работу современных жестких дисков, RAID-массивов, виртуальных дисков, а также увеличить срок жизни SSD-накопителей за счет оптим
18.12.2009 Самый скоростной RAID-диск

Компания LaCie представила первый в мире двойной дисковый накопитель с поддержкой USB 3.0-контроллера для SATA и RAID. Согласно оценкам вендора он сможет работать в режиме чтения на скорости до 275 МБ/с, что позволит, например, одновременно смотреть и редактировать, расположенный на нем видеофайл в HD-раз
16.05.2008 Adaptec выпустил новые RAID-контроллеры начального уровня

Компания Adaptec представила новое семейство RAID-контроллеров Unified Serial начального уровня. Новые низкопрофильные RAID-контрол
08.04.2008 Lenel выпустила 16-канальный видеорегистратор со встроенным RAID-массивом

ия. LDVR преобразует аналоговый видеосигнал с телекамер в цифровой и записывает видео на встроенный RAID-массив емкостью до 3,125 ТБ. При этом видеорегистратор записывает видео со скоростью до

18.03.2008 Adaptec представил новые RAID-контроллеры

Adaptec представил линейку контроллеров Adaptec RAID Series 5 Unified Serial - RAID-решения, имеющие до 28 внутренних и внешних портов. Новая линейка создавалась как самое экономически эффективное решение в отрасли, которое упрощает д
22.01.2008 QNAP представила 4-дисковое NAS-решение

TS-409 Pro Turbo NAS нового поколения с возможностью горячей замены дисков. TS-409 Pro поддерживает RAID 0/ 1/ 5/ 6/ 5+, смену уровня RAID и увеличение емкости «на лету», избыточное резе
10.12.2007 RAID для домашнего использования: необходимость или излишество?

сьма существенен. В случае выхода из строя хотя бы одного диска теряется ВСЯ информация на массиве. RAID0 сводит к нулю риск потерять данные. Информация параллельно (зеркально) записывается на

06.12.2007 Выбираем внешний накопитель

их и не имеющие аналогов у других компаний – боксы на два диска MirrorDrive с аппаратной поддержкой RAID 0, RAID 1, JBOD, spanning и возможностью «горячей» замены жестких дисков. Самое н
13.11.2007 QNAP TS-401T – киномузыкальная библиотека 21 века

о тактовой частотой 800 МГц, оперативной памяти размером 256 Мб и флэш-памяти 32 Мб. Так же имеется RAID-контролер, поддерживающий уровни 0,1,5, контролеры USB 2.0 и Gigabit LAN. Работает это у
11.10.2007 Fujitsu Siemens представил новые системы хранения данных

одель FibreCAT SX80. Это повышение производительности стало возможным благодаря усовершенствованным RAID-контроллерам, которые обеспечивают высокую скорость обработки. Система FibreCAT SX88 так
27.09.2007 Adaptec и Open-E объединили усилия на рынке решений iSCSI

анией Open-E, разработчиком программного обеспечения для iSCSI, с целью создания решения управления RAID для системных интеграторов, разрабатывающих iSCSI-решения для малого и среднего бизнеса.
14.08.2007 Как построить виртуальную СХД?

атели работают с логическими представлениями физической организации данных на носителе – файлами) и RAID-массивы (данные, размещенные на нескольких дисках с использованием различных уровней отк
03.08.2007 Infortrend представил высокопроизводительные Fibre-to-Fibre Raid контроллеры

Компания Infortrend анонсировала два новых EonStor Fibre-to-Fibre RAID контроллера, EonStor FF-S4030 и двойной резервированный контроллер EonStor FF-R4030. Эти RAID панели имеют 4Gigabit Fibre Channel (4G-FC) интерфейс хоста, что удваивает полосу пропу
16.07.2007 Bosch выпустила IP-камеры с записью на RAID-массив

в режиме реального времени. Кроме того, NWD-495 имеет расширенный динамический диапазон, позволяет повышать чувствительность в 10 раз, использует технологию PoE и записывает видео непосредственно на RAID-массив.
29.06.2007 Adaptec развивает дистрибуцию в Южной Европе: новое назначение

ptec по международным продажам. «Дэниел присоединился к Adaptec в важное для компании время. Сейчас RAID-контроллеры переводятся на новую платформу Unified Serial, а линейка Snap Server полност
15.06.2007 Adaptec и Intel объединят усилия для разработки RAID-решений

Adaptec объявил о расширении сотрудничества с Intel в области прогрессивных программных и аппаратных продуктов RAID. Новое сотрудничество включает в себя лицензионное соглашение, по которому компании объединят усилия по созданию RAID-продуктов для ведущих OEM-клиентов и будут работать вместе над

08.06.2007 Системная плата Intel® DP35DP — основа для медиацентра

TA (кстати, у большинства современных плат Intel, включая и эту, налицо мощная встроенная поддержка RAID с интересной функцией Matrix Raid для одновременной организации нескольких видов

30.03.2007 Iomega выпустит внешний накопитель на 2 ТБ

пуск внешнего накопителя Power Pro Desktop Hard Drive емкостью 2 ТБ с интерфейсом SATA и поддержкой RAID-массива. Устройство будет совместимо как с персональными компьютерами, так и с компьютер
26.03.2007 Adaptec выпустил самую широкую линейку RAID-контроллеров

Adaptec объявил о выпуске самой ширкой линейки RAID-контроллеров Unified Serial для подключения по интерфейсу PCI Express (PCIe). Новая лине
23.03.2007 USRobotics предложила новое решение для хранения данных

лым предприятиям, включая резервное копирование и восстановление, резервирование данных по принципу RAID и поддержку Active Directory». USR8700 содержит четыре отсека для жестких дисков, что по
19.02.2007 Storus представил высокопроизводительные медиамассивы AXUS Yotta B

ийных файлов. Дисковые массивы Axus Yotta B имеют два хост-соединения 4Gbit Fibre Channel. Новейший RAID-контроллер, созданный на базе высокопроизводительного процессора AMCC 440SP с интегриров
05.02.2007 Desten выпустил 12-дисковый массив

овый массив Desten Navigator STJSAN 8X12U2FC представляет собой компактную и высокопроизводительную RAID-систему. Массив адаптирован для широкого круга приложений: от высокопроизводительных баз
22.12.2006 Storus предложил новые дисковые массивы

хост-соеднинения 4Gb Fibre Channel или Ultra 320 SCSI, обеспечивает защиту данных с использованием RAID различных уровней, в том числе и уровня 6. Эти особенности делают массивы Axus Yotta A и
26.04.2006 Maxtor и Applied Micro Circuits объявили о продвижении корпоративных SATA-накопителей

ификации корпоративных SATA-приводов Maxtor MaXLine и контроллера AMCC 3ware 9550SX PCI-X / SATA II RAID. По мере роста количества бизнес-задач, требующих защиты и более длительного хранения да

Публикаций - 935, упоминаний - 1376

Виртуализация и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12064 250
Nvidia Corp 3399 109
SAS Institute 959 109
Microsoft Corporation 24390 80
Dell EMC 5001 78
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 166 67
AMD - Advanced Micro Devices 4118 65
HP Inc. 5656 53
IBM - International Business Machines Corp 9397 51
Western Digital Corporation - WDC 545 45
Microchip Technology - Adaptec 120 39
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2500 39
Fujitsu 2035 38
Seagate Technology 735 38
Broadcom - VMware 2315 38
Synology Inc - SLMP PTE 138 34
Apple Inc 11863 32
Dell Technologies - Dell Computer 2127 31
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 588 30
ASUS - AsusTek Computer Inc 2024 30
DEPO Computers - Депо Электроникс 628 27
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 779 25
AMD Graphics Product Group - ATI 937 23
Sony 6521 22
Gigabyte Technology 360 21
Toshiba Corporation 2923 21
Hitachi - Хитачи 1462 20
Samsung Electronics 10135 19
Lenovo EMC - Iomega 175 18
HP Compaq Computer Corp 1916 18
Oracle Corporation 6614 18
Supermicro 107 17
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - C-Cube Microsystems 128 16
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 786 16
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 66 14
Lenovo Group 2266 14
Huawei 3821 13
SAP SE 5209 13
VAIO 334 13
HP - Hewlett-Packard 3619 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 17
Лента - Сеть розничной торговли 2012 9
Россети Ленэнерго 1700 7
UPS 198 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6963 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2736 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1219 4
РЖД - Российские железные дороги 1852 4
Родник 87 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 427 3
Colorkitchen - студия цветокоррекции 4 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 982 2
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 15 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 494 2
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 68 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 905 2
GFG - Lamoda - Купишуз 152 2
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 130 2
Colonial Pipeline 29 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 247 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2193 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 109 1
Volvo Cars 252 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 545 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 28 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 427 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 422 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 638 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 621 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 425 1
BMW Group 435 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 1
Газпром ПАО 1308 1
Альфа-Банк 1717 1
ПСБ - Промсвязьбанк 831 1
Ак Барс Банк 268 1
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Столичные аптеки 11 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5717 7
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4855 3
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SNIA - Storage Networking Industry Association 34 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 203 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 631 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 707 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6226 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 251 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
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CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
Beijing Film Academy - Пекинская киноакадемия 1 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28743 403
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20391 390
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9054 370
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23474 360
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1373 257
DDR - Double data rate 2673 227
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24557 218
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9064 214
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 62742 211
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9821 211
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4214 189
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3117 175
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5507 172
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 766 157
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1227 138
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3582 125
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14125 123
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47844 122
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 505 112
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10695 109
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1432 107
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15920 104
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5810 104
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Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2143 103
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3555 102
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 639 93
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15226 92
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20334 91
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 298 90
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13535 87
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2474 85
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 284 84
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12122 83
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3168 82
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2347 82
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3919 74
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 872 72
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 371 71
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10852 71
Microsoft Windows 15400 135
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1324 123
Linux OS 9577 97
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1892 71
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1281 65
Intel Core - Семейство процессоров 1182 49
Microsoft Windows 2000 8660 47
Apple Mac - Apple Macintosh 2958 45
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 359 41
Nvidia GeForce GTX 520 39
Apple iPhone 6 4861 35
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 834 33
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 608 31
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1493 29
Intel x86 - архитектура процессора 1796 29
AMD Athlon - серия микропроцессоров 777 28
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 27
Microsoft Windows Vista Longhorn 1769 27
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1259 26
Synology NAS DiskStation - Synology DS - Сетевое хранилище 92 26
Microsoft Windows 7 1968 25
Synology NAS DiskStation Manager - Synology DSM 83 25
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 35 25
Nvidia GeForce GT 336 24
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1324 22
Microsoft Windows XP 2392 21
Intel Pentium III 780 21
Nvidia SLI 162 21
Intel Celeron - Серия процессоров 960 21
Broadcom - VMware vSphere 546 21
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 880 20
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 191 20
Microchip Technology - Adaptec Microsemi Series - Adaptec Unified Serial RAID - RAID-контроллеры 21 19
Intel Xeon E 190 19
Nvidia G-Sync 145 18
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 265 18
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 402 17
Intel Core i - Cерия процессоров 509 17
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1520 17
Citrix XenServer 94 16
Ксенин Алекс 311 9
Блинов Михаил 73 6
Платонов Сергей 13 5
Володкович Вячеслав 95 4
Устюжанин Александр 11 4
Путин Владимир 3076 4
Корсаков Виктор 6 3
Захаркина Ольга 24 3
Chiang Chad - Джанг Чад 3 3
Логвиненко Владислав 7 3
Блохнин Сергей 10 3
Черкасов Дмитрий 22 2
Caswell Lee - Касвелл Ли 10 2
Huberman Jonathan - Губерман Джонатан 4 2
Мельникова Анастасия 352 2
Koduri Raja - Кодури Раджа 23 2
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 2
Устинов Алексей 8 2
Мочальников Алексей 13 2
Walker Chris - Уокер Крис 7 2
Яковлев Александр 23 2
Пудонин Иван 7 2
Иванов Борис 58 2
Мылицын Роман 108 2
Шадаев Максут 925 2
Алексеев Александр 20 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 127 2
Корнетов Игорь 9 2
Слизов Владимир 5 2
Опанасенко Всеволод 132 2
Павлов Олег 17 2
Лосев Сергей 46 2
Разумовский Сергей 4 2
Fan Jason - Фан Джейсон 8 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 168 2
Цыганков Вячеслав 5 2
Казаков Александр 49 2
Кравцов Алексей 30 2
Lin James - Лин Джеймс 15 2
Россия - РФ - Российская федерация 139239 292
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51579 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42130 33
Европа 21605 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13972 31
Япония 13204 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14073 21
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1865 17
Китай - Тайвань 3917 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16579 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16926 13
Ближний Восток 2894 12
Африка - Африканский регион 3423 12
Южная Корея - Республика 6568 12
Германия - Федеративная Республика 12560 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13238 9
Казахстан - Республика 5420 7
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1348 7
Земля - планета Солнечной системы 10284 7
Европа Восточная 3060 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2858 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5092 5
Франция - Французская Республика 7765 5
Индия - Bharat 5354 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3305 5
Азия - Азиатский регион 5399 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1780 4
Финляндия - Финляндская Республика 3576 4
Украина 7526 4
США - Лос-Анджелес - Голливуд 501 4
Европа Западная 1479 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 676 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 503 3
США - Колумбия - Вашингтон 1377 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1274 3
Испания - Королевство 3692 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1082 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 960 3
Бразилия - Федеративная Республика 2321 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2468 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10636 150
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49406 63
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46712 53
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13438 51
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2129 40
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23250 38
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12835 35
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7479 32
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4771 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27939 29
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1266 26
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1362 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9432 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6743 22
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4715 22
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1341 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15895 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10747 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5251 15
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 2037 15
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2979 15
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 876 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17727 13
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3011 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5561 13
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1200 13
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5668 12
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2815 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7677 11
Ergonomics - Эргономика 1567 11
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5687 11
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2068 10
ММБ - малый бизнес и микробизнес 870 9
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1528 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8292 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5312 9
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DigiTimes - Издание 1309 8
Infosan 75 6
Inquirer 463 4
Silicon 482 4
BleepingComputer - Издание 311 4
Tom’s Hardware 356 4
N+1 - Издание 152 3
The Register - The Register Hardware 1497 3
MacWorld 133 3
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 264 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 96 2
cw360 84 2
CNews TV 747 2
Phoronix 39 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11167 2
VNUNet.com 214 2
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ZDnet 657 2
Forbes - Форбс 748 1
TechRadar 90 1
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Thomson Financial - Thomson First Call 204 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 6
Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 3
Микроинформ 32 2
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Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1461 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 514 2
РАН - Российская академия наук 1813 2
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 20 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 117 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 112 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 1
University of Oxford - Оксфордский университет 201 1
R-Style Академия УЦ - учебный центр 6 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 562 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 239 1
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 7 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 791 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 13 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 14 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 282 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 27 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 139 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 415 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 119 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 942 1
CeBIT 611 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 7
Intel Developer Forum - IDF 276 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2349 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 3
ПРОSTOR 6 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Intel Architecture Day 4 2
День молодёжи - 27 июня 850 2
UEFI Plugfest 2 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1039 2
Embedded World 5 1
ИгроМир 119 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 36 1
Apple Expo 11 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 300 1
Huawei Cloud Congress - Huawei Cloud Conference 5 1
iF Design Awards 25 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 1
Red Dot Design Award 55 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
Microsoft Ignite 41 1
VMworld 29 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 128 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 1
CNews AWARDS - награда 471 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2024 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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