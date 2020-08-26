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SCSI
Small Computer System Interface
Стандарты физического подключения и передачи данных



26.08.2020 Зачем понадобились диски SAS для виртуальных серверов и облачной инфраструктуры 1
28.01.2020 NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе передачи данных? 1
16.09.2019 Cisco представила инновации в области сетей хранения данных 3
05.07.2018 Производители СХД возвращаются к многоуровневому хранению данных 1
26.06.2018 Роман Ройфман: Наши продукты для облаков – это как собственный автомобиль, каршеринг и такси 2
26.08.2014 Решения Blancco 4 позволят удалять данные в ГИС и ИСПДн в соответствии с требованиями ФСТЭК 1
06.02.2008 BiTMICRO выпустила SSD-накопитель емкостью 1,6 ТБ 1
10.12.2007 RAID для домашнего использования: необходимость или излишество? 1
07.12.2007 Smart DVD/CD Burner 3.0.88: запись CD и DVD различного содержания 1
05.03.2007 Прокуратура Коми закупает серверное оборудование 1
06.09.2006 "Т-Платформы" представила линейку профессиональных графических станций 1
09.06.2006 Seagate представил самый быстрый винчестер с объемом 300 ГБ 1
17.04.2006 Fujitsu Siemens представила новое устройство для резервного копирования 1
20.01.2006 Книжный сканер дома - мечта или реальность? 1
09.12.2005 Завершилась интернет-пресс-конференция по внутренней безопасности 1
09.08.2005 MSI представила системную плату с поддержкой двухядерных процессоров и системы DTS 1
05.04.2005 "Клондайк Компьютерс" обновил тонкие серверы President 1
28.02.2005 Depo анонсировал системы хранения данных 3
17.02.2005 "Т-Платформы" выпустила серверы на базе двух процессоров AMD Opteron 1
22.12.2004 Depo выпустил новый компактный сервер 1
10.12.2004 Seagate выпустила "Гепардов" 1
19.11.2004 AquaServer EX202: новое серверное решение эконом-класса от "Аквариус" 1
16.09.2004 "Формоза" представила новую линейку компьютеров на базе процессоров AMD 1
31.08.2004 ФС РФ по контролю за оборотом наркотиков внедрит решения Paragon 1
05.07.2004 Kraftway обновил линейки Popular и GEG Prestige 1
07.06.2004 HP выпускает новое семейство недорогих серверов для предприятий малого и среднего бизнеса 1
14.05.2004 HP выпускает новое семейство недорогих серверов для предприятий малого и среднего бизнеса 1
14.04.2004 Iomega представила компактные картриджи для резервного копирования 1
17.02.2004 Fujitsu Siemens представила новый модульный сервер 1
23.07.2003 Maxtor представил результаты второго квартала 1
17.06.2003 Seagate выходит на рынок винчестеров для ноутбуков и раскрывает планы на будущее 1
27.02.2003 Agere выпустила интерфейс для ускорения обмена данными с дисками 1
11.12.2002 Расширилась линейка продукции Depo 1
18.11.2002 Iomega представила новые NAS-серверы емкостью 720 Гб 1
31.07.2002 "Прософт" представляет DiskOnKey - съемный диск размером с зажигалку 1
18.06.2002 Intel представила новые серверные платформы 1
17.06.2002 Storus начала поставки бюджетного решения SAN 2
24.05.2002 Hewlett-Packard представила объединенное семейство сверхплотных серверов 1
25.03.2002 Seagate выпустила новую версию диагностического пакета SeaTools и инсталляционного ПО DiscWizard 2
07.09.2001 LSI приобрела производство RAID у American Megatrends 1

Публикаций - 43, упоминаний - 50

SCSI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

AMD - Advanced Micro Devices 2958 3
HP Inc. 4526 3
NetApp 503 2
Intel Corporation 8659 2
SAS Institute 744 2
Seagate - Maxtor 103 1
Samsung Electronics 8118 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 7 1
Nvidia Corp 2724 1
Micro Focus - Novell 627 1
HP - Hewlett-Packard 2563 1
Acer Group 1995 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1612 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7332 1
Apple Inc - Эппл Рус 9247 1
Google LLC 8924 1
Brocade Communications Systems 185 1
4707 1
Microsoft Corporation 18183 1
Alibaba Group 306 1
Amazon Inc - Amazon.com 2061 1
Cisco Systems 3744 1
Western Digital Corporation - WDC 396 1
VMware 1910 1
Lego 96 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1855 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1800 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1251 6
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 733 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1341 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 330 4
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 114 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8063 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2553 2
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 629 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9100 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11455 2
Persistent memory - Энергонезависимая память 6 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 540 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 154 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 843 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 1302 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2300 1
SAS-диски - Serial Attached SCSI - Серверные жесткие диски 13 1
Snapshot - Снимок файловой системы или экрана - Моментальный снимок, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 32 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1293 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2424 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2749 1
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 26 1
DevOps - Development и Operations 302 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 197 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 998 1
ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 47 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 501 1
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 72 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 288 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 177 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 123 1
Microsoft Windows XP 1850 2
Amazon EFS - Amazon Elastic File System 1 1
SCO UnixWare 27 1
NetApp ONTAP FabricPool 5 1
Netapp StorageGRID Webscale 9 1
NetApp Private Storage 9 1
Cisco NX-OS 3 1
Cisco MDS 13 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2206 1
Nvidia GeForce GTX 2766 1
Apple macOS 1106 1
Linux OS 6367 1
Microsoft Azure File Storage 1 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 132 1
NetApp ONTAP 34 1
NetApp StorageGRID 20 1
NetApp ONTAP Cloud Volumes 15 1
Amazon Rekognition 5 1
NetApp Cloud Volumes Service 10 1
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 125 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 101 1
Microsoft SQL Server 1056 1
Google Cloud Platform - GCP 196 1
AWS - Amazon Web Services 578 1
Microsoft Azure 1175 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 412 1
Red Hat Ansible 57 1
Ройфман Роман 14 2
Россия - Российская федерация - РФ 74693 2
Европа Восточная 2590 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11289 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 575 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1487 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3849 1
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций 1 1
IDC - International Data Corporation 4035 3
TechTarget 9 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2001 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1037289, в очереди разбора - 939106.
Создано именных указателей - 47669.
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