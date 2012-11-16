Разработчики: Закрытые решения взяли в заложники ядро Linux Энди Гровер (Andy Grover), в прошлом занимавшийся поддержкой ACPI в ядре Linux, а сейчас ответственный за поддержку SCSI target в дистрибутивах Red Hat, заявил, что реализация SCSI в RTS OS содержит компоненты, не входящие в исходный код свободной реализации, распространяемой через linux-iscsi.org. Эт

Gateway расширил линейку серверов двухъядерными двухпроцессорными решениями ений. В дополнение к новому 64 битному процессору Intel Xeon, Gateway добавила возможность оснащать 1U стоечный сервер недорогими SATA дисками. Пользователи могут теперь выбирать между тремя SATA или SCSI дисками с возможностью горячей замены для увеличенной производительности и надежности хранения данных с использованием RAID 5 уровня, когда данные распределяются на три диска, предоставляя

Axus представил новое поколение подсистем хранения данных II» AXUS Yotta Series на 8, 12 и 16 дисков SATA II представляют собой высокопроизводительную, надежную и обладающую большой емкостью альтернативу дорогостоящим RAID подсистемам «Fibre-to-Fibre» или «SCSI-to-SCSI». AXUS Yotta, в зависимости от модели, поддерживают до двух хост-соединений 2Gbit Fibre Channel или Ultra320 SCSI. Они позволяют устанавливать до 16 (12, 8) жестких дисков нового п

Adaptec представил первые SCSI RAID адаптеры на основе RAID-on-Chip Компания Adaptec анонсировала два новых SCSI RAID адаптера 2230SLP и 2130SLP.Это первые на рынке одно и двухканальные Ultra320 SCSI адаптеры на основе технологии RAID-on-Chip (ROC) и с поддержкой передачи данных посредством ши

Adaptec возглавил инициативу по продвижению SCSI нового поколения Adaptec представил подробности сотрудничества с производителями жестких дисков Fujitsu, Hitachi, Maxtor и Seagate с целью создания первых образцов продукции Serial Attached SCSI. Соединение Serial Attached SCSI позиционируется как следующее поколение традиционного SCSI, обеспечивающее улучшенную производительность и масштабируемость в системах хранен

Adaptec возглавил инициативу по продвижению SCSI нового поколения Adaptec представил подробности сотрудничества с производителями жестких дисков Fujitsu, Hitachi, Maxtor и Seagate с целью создания первых образцов продукции Serial Attached SCSI. Соединение Serial Attached SCSI позиционируется как следующее поколение традиционного SCSI, обеспечивающее улучшенную производительность и масштабируемость в системах хранен

Adaptec выпустила контроллеры SCSI Ultra320 с интегрированной технологией защиты данных RAID Adaptec, мировой лидер в области решений хранения данных, расширила модельный ряд изделий RAID и SCSI новым семейством контроллеров Ultra320 SCSI, которые объединяют высокую скорость передачи данных с интегрированной технологией RAID для защиты данных. "Контроллеры Adaptec Ultra320

Seagate и Adaptec продемонстрировали новую технологию хранения данных родемонстрировали на только что завершившейся в Вашингтоне выставке SAN East 2002 готовое решение на базе дисковых накопителей Cheetah со скоростью вращения 10000 и 15000 об/мин и котроллера Ultra320 SCSI RAID, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и производительность. Представленное решение позволяет более эффективно выполнять современные деловые приложения, связанные

Storus начала поставки бюджетного решения SAN нии AXUS представляет собой альтернативу дорогостоящим RAID подсистемам "Fibre-to-Fibre", "Fibre-to-SCSI" и/или "SCSI-to-SCSI". BR-1600FC поддерживает до 8 серверов и обеспечивает

Seagate анонсировала новый SCSI-диск Компания Seagate выпустила новый дисковый накопитель - Barracuda 36ES2 с интерфейсом SCSI - который будет поставляться реселлерам, сборщикам и VAR-партнерам компании. Представленный двумя моделями емкостью 18,4 Гбайт и 36,9 Гбайт, новый накопитель Barracuda 36ES2 подходит для и

Seagate и Eurologic продемонстрировали возможности интерфейса Ultra320 SCSI Компании Seagate и Eurologic продемонстрировали на выставке Comdex, проходившей в середине ноября в Лас-Вегасе (США), решение в области хранения данных с новейшим интерфейсом Ultra320 SCSI. Дисковый накопитель Cheetah X15-36LP, выпускаемый компанией Seagate, был интегрирован в дисковую JBOD-систему ULTRAbloc 320 JBOD компании Eurologic, предусматривающую использование для вы

Стандарт SCSI получил новое развитие Корпорации Compaq Computer, IBM и крупнейшие производители жестких дисков объединились с целью развития стандарта SCSI. За прошедшие годы на рынке утвердились два стандарта подключения винчестеров к ПК: технология АТА, используемая в недорогих ПК, и более быстрая, но и более дорогая технология SCSI,

Eurologic принимает заказы на дисковые полки Ultra320 SCSI Компания Eurologic начала прием заказов на новые дисковые стойки ULTRAbloc SC200, поддерживающие стандарт Ultra320 SCSI, по информации www.infosan.ru. Как и другие производители, Eurologic начала постепенно выводить из ассортимента продукты Ultra160 SCSI. Цены стоек Ultra320 сопоставимы с ценами преж

Появились первые образцы RAID-контроллеров Ultra320 SCSI Компания Adaptec отгрузила первые в мире тестовые образцы RAID-контроллеров стандарта Ultra320 SCSI, сообщила Infosan. Получателями cтали компании Dell, Fujitsu-Siemens, HP, IBM и другие крупные производители серверов. Поставляются как сами контроллеры, так и базовые микросхемы для встра

Polywell выпустила внешний RAID с интерфейсом Ultra160 SCSI Как сообщила компания "Родник Софт", ее поставщик - Polywell Computers, Inc. (США) объявила о выпуске внешнего RAID (отказоустойчивых массивов независимых дисков) с интерфейсом Ultra160 SCSI - SUMA 10000LL. Этот дисковый массив способен обеспечить скорость обмена данными с серверами до 180 Мб/сек при 15000 транзакциях в секунду. Массив имеет два канала для связи с серверами и

Seagate Technology объявила о выпуске нового накопителя Barracuda 36ES Компания Seagate Technology объявила о выпуске нового накопителя Barracuda 36ES. Новый продукт Seagate, представленный моделями емкостью 18 Гбайт и 36 Гбайт, поддерживает интерфейс SCSI, обладает полным набором соответствующих функций и позиционируется как дисковый накопитель для серверов начального уровня и высокопроизводительных персональных компьютеров. Barracuda 36ES

Plextor представила внешний пишущий привод 12/10/32 CD-RW с интерфейсом Ultra SCSI p., представила внешний привод PlexWriter 12/10/32 для записи-перезаписи дисков с интерфейсом Ultra SCSI (SCSI-3). Внешний привод PlexWriter 12/10/32 позволяет записывать диски с 12-крат

Belkin Components представила концентратор с интерфейсом FireWire и FireWire-SCSI адаптер e (IEEE 1394). Belkin представила 4-портовый концентратор с интерфейсом FireWire и адаптер FireWire-SCSI. 4-портовый концентратор с интерфейсом FireWire позволяет получить пользователю четыре д

Выпущен адаптер FireWire - Ultra-SCSI Компанией Ratoc Systems Co. выпущен адаптер, названный "Firerex" и позволяющий подключать устройства FireWire (IEEE-1394) к интерфейсу SCSI. Продукт начнет продаваться в ноябре по цене 12.800 йен ($119) и будет работать с компьютерами PC и Mac. Операционные системы, пригодные для работы с "Firerex" - Windows 98 SE/Me/2000 и Ma

Adaptec выпустила контроллер Crossbow Ideal, совместимый с PCI-X и Ultra320 SCSI-Ready RAID Компания Adaptec, Inc., производитель решений для хранения информации, объявила о выпуске нового контроллера Crossbow Ultra160 SCSI ASIC (модель AIC-7899W), совместимого с планируемым к выпуску контроллером PCI-X Ultra320 SCSI. Производители, встраивающие этот контроллер в материнские платы для серверов или адап

Компания Compaq первой применила технологию Ultra 160 SCSI RAID компании Adaptec Компания Adaptec, Inc. заявила, что компания Compaq Computer Corporation является первым производителем компьютеров, внедрившим технологию SCSI RAID 2100. Этот контроллер будет встроен в последние модели компьютеров компании Deskpro Workstation AP250, Professional Workstations AP550 и SP750. Выпуск продукции намечен на сентябрь 20

Adaptec приступила к выпуску новых контроллеров RAID Компания Adaptec, Inc., производитель устройств хранения информации, вчера заявила о начале поставок на рынок трех моделей контроллеров Ultra160 SCSI RAID для серверов начального и среднего уровня. Два из них - Adaptec SCSI RAID 3200S и 3400S - представляют собой 64-битные Ultra160 SCSI RAID контроллеры c форм-фактором 3/4

Fujitsu Siemens Computers анонсировала подсистему хранения данных Primergy S30 кает установку до 14(2х7) однодюймовых жестких дисков объемом 9, 18 или 36 Гбайт. Сдвоенный входной SCSI-модуль позволяет подключать к единственному SCSI-каналу сразу два сервера PRIMERGY. Это

LSI Logic представила Ultra320 SCSI контроллер для корпоративных систем хранения информации Компания LSI Logic представила Ultra320 SCSI контроллер, ориентированный на корпоративные системы хранения информации и обеспечивающи

MAS Elektronik AG объявила о начале поставок на российский рынок новой модели сканера серии Astra - UMAX Astra 2100S вторяет функциональные возможности Astra 2100U, но выпускается с высокопроизводительным интерфейсом SCSI-II. Сканер поставляется уже укомплектованным SCSI-II картой для PCI шины. Как и е

Некоторые производители выпускают несовместимые SCSI-устройства Это происходит из-за довольно свободного определения стандарта SCSI-интерфейса. За всю историю SCSI Trade Association (STA) производителям было предл

Quantum представляет новый SCSI диск Ultra160 SCSI Atlas V 7200 об/мин с самой высокой в этой категории плотностью записи и скоростью Группа НЖМД корпорации Quantum сделала заявление о SCSI диске Ultra160 SCSI Atlas TM V, обладающим ёмкостью 9 Гб на пластину, самой высок

Compaq будет использовать в своих ПК и рабочих станциях SCSI адаптеры от Adaptec Компания Adaptec сообщила, что ее Ultra160/m SCSI хост-адаптеры AHA-3960D будут устанавливаться в рабочих станциях и ПК Deskpro компании Compaq. Произойдет это, начиная с третьего квартала этого года.

Quantum выпустила новые жесткие диски серии Atlas с интерфейсом Ultra 160/m SCSI Корпорация Quantum сообщила о выпуске новых жестких дисков Atlas 10K со скоростью вращения 10 тыс. об/мин и Atlas IV со скоростью вращения 7200 об/мин с интерфейсом Ultra 160/m SCSI. Образцы для тестирования уже отправлены ОЕМ партнерам. Диски имеют емкость 36, 18 и 9 Гб и поддерживают 3,5" форм-фактор. Среднее время доступа для Atlas IV составляет 6,9 мс, максимальна

Exabyte представила новую модификацию ленточного накопителя Mammoth Exabyte выпустила новую версию своего популярного накопителя на магнитной ленте Mammoth, оснащенную SCSI-интерфейсом LVD (low voltage differential). LVD является новейшей разработкой в области

Exabyte представила новое устройство подключения накопителей на магнитной ленте Корпорация Exabyte представила новое высокопроизводительное устройство для подключения накопителей на магнитной ленте SCSI-Fibre Channel Exabyte FC12. Устройство позволяет подключать SCSI-накопители Exabyte к оптоволоконным сетям хранения данных (SAN). FC12 имеет один мультирежимный оптический порт и дв

Adaptec предложила встроенную поддержку для SCSI на системных платах Apple Macintosh Компания Adaptec предложила встроенную поддержку для SCSI на системных платах Apple Macintosh. Adaptec PowerDomain 2930U подходит для сохранения м

Adaptec выпустила две новые карты Ultra2 для интерфейса SCSI Компания Adaptec представила две новые карты Ultra2 для интерфейса SCSI. Карта 2930U2 с пропускной способностью 80 Mбайт/с предназначена для настольных компьютеров и совместима со всеми периферийными устройствами SCSI. Карта 3950U2 является первой 64-би

Adaptec предложила встроенную поддержку для SCSI на системных платах Apple Macintosh Компания Adaptec предложила встроенную поддержку для SCSI на системных платах Apple Macintosh. Adaptec PowerDomain 2930U подходит для сохранения м