Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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SCSI
Small Computer System Interface
Стандарты физического подключения и передачи данных
Публикаций - 43, упоминаний - 50
SCSI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AMD - Advanced Micro Devices 2958 3
|HP Inc. 4526 3
|NetApp 503 2
|Intel Corporation 8659 2
|SAS Institute 744 2
|Seagate - Maxtor 103 1
|Samsung Electronics 8118 1
|Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 7 1
|Nvidia Corp 2724 1
|Micro Focus - Novell 627 1
|HP - Hewlett-Packard 2563 1
|Acer Group 1995 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1612 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7332 1
|Apple Inc - Эппл Рус 9247 1
|Google LLC 8924 1
|Brocade Communications Systems 185 1
|1С 4707 1
|Microsoft Corporation 18183 1
|Alibaba Group 306 1
|Amazon Inc - Amazon.com 2061 1
|Cisco Systems 3744 1
|Western Digital Corporation - WDC 396 1
|VMware 1910 1
|Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1855 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1800 1
|Ройфман Роман 14 2
|Россия - Российская федерация - РФ 74693 2
|Европа Восточная 2590 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11289 1
|Россия - СЗФО - Республика Коми 575 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2001 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1037289, в очереди разбора - 939106.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1037289, в очереди разбора - 939106.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru