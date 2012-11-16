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SCSI Small Computer System Interface Стандарты физического подключения и передачи данных

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


16.11.2012 Разработчики: Закрытые решения взяли в заложники ядро Linux

Энди Гровер (Andy Grover), в прошлом занимавшийся поддержкой ACPI в ядре Linux, а сейчас ответственный за поддержку SCSI target в дистрибутивах Red Hat, заявил, что реализация SCSI в RTS OS содержит компоненты, не входящие в исходный код свободной реализации, распространяемой через linux-iscsi.org. Эт
12.10.2005 Gateway расширил линейку серверов двухъядерными двухпроцессорными решениями

ений. В дополнение к новому 64 битному процессору Intel Xeon, Gateway добавила возможность оснащать 1U стоечный сервер недорогими SATA дисками. Пользователи могут теперь выбирать между тремя SATA или SCSI дисками с возможностью горячей замены для увеличенной производительности и надежности хранения данных с использованием RAID 5 уровня, когда данные распределяются на три диска, предоставляя
20.06.2005 Axus представил новое поколение подсистем хранения данных

II» AXUS Yotta Series на 8, 12 и 16 дисков SATA II представляют собой высокопроизводительную, надежную и обладающую большой емкостью альтернативу дорогостоящим RAID подсистемам «Fibre-to-Fibre» или «SCSI-to-SCSI». AXUS Yotta, в зависимости от модели, поддерживают до двух хост-соединений 2Gbit Fibre Channel или Ultra320 SCSI. Они позволяют устанавливать до 16 (12, 8) жестких дисков нового п
18.04.2005 Adaptec представил первые SCSI RAID адаптеры на основе RAID-on-Chip

Компания Adaptec анонсировала два новых SCSI RAID адаптера 2230SLP и 2130SLP.Это первые на рынке одно и двухканальные Ultra320 SCSI адаптеры на основе технологии RAID-on-Chip (ROC) и с поддержкой передачи данных посредством ши
23.04.2003 Adaptec возглавил инициативу по продвижению SCSI нового поколения

Adaptec представил подробности сотрудничества с производителями жестких дисков Fujitsu, Hitachi, Maxtor и Seagate с целью создания первых образцов продукции Serial Attached SCSI. Соединение Serial Attached SCSI позиционируется как следующее поколение традиционного SCSI, обеспечивающее улучшенную производительность и масштабируемость в системах хранен
23.04.2003 Adaptec возглавил инициативу по продвижению SCSI нового поколения

Adaptec представил подробности сотрудничества с производителями жестких дисков Fujitsu, Hitachi, Maxtor и Seagate с целью создания первых образцов продукции Serial Attached SCSI. Соединение Serial Attached SCSI позиционируется как следующее поколение традиционного SCSI, обеспечивающее улучшенную производительность и масштабируемость в системах хранен
22.10.2002 Adaptec выпустила контроллеры SCSI Ultra320 с интегрированной технологией защиты данных RAID

Adaptec, мировой лидер в области решений хранения данных, расширила модельный ряд изделий RAID и SCSI новым семейством контроллеров Ultra320 SCSI, которые объединяют высокую скорость передачи данных с интегрированной технологией RAID для защиты данных. "Контроллеры Adaptec Ultra320

19.08.2002 Seagate и Adaptec продемонстрировали новую технологию хранения данных

родемонстрировали на только что завершившейся в Вашингтоне выставке SAN East 2002 готовое решение на базе дисковых накопителей Cheetah со скоростью вращения 10000 и 15000 об/мин и котроллера Ultra320 SCSI RAID, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и производительность. Представленное решение позволяет более эффективно выполнять современные деловые приложения, связанные

17.06.2002 Storus начала поставки бюджетного решения SAN

нии AXUS представляет собой альтернативу дорогостоящим RAID подсистемам "Fibre-to-Fibre", "Fibre-to-SCSI" и/или "SCSI-to-SCSI". BR-1600FC поддерживает до 8 серверов и обеспечивает
21.12.2001 Seagate анонсировала новый SCSI-диск

Компания Seagate выпустила новый дисковый накопитель - Barracuda 36ES2 с интерфейсом SCSI - который будет поставляться реселлерам, сборщикам и VAR-партнерам компании. Представленный двумя моделями емкостью 18,4 Гбайт и 36,9 Гбайт, новый накопитель Barracuda 36ES2 подходит для и
07.12.2001 Seagate и Eurologic продемонстрировали возможности интерфейса Ultra320 SCSI

Компании Seagate и Eurologic продемонстрировали на выставке Comdex, проходившей в середине ноября в Лас-Вегасе (США), решение в области хранения данных с новейшим интерфейсом Ultra320 SCSI. Дисковый накопитель Cheetah X15-36LP, выпускаемый компанией Seagate, был интегрирован в дисковую JBOD-систему ULTRAbloc 320 JBOD компании Eurologic, предусматривающую использование для вы
28.11.2001 Стандарт SCSI получил новое развитие

Корпорации Compaq Computer, IBM и крупнейшие производители жестких дисков объединились с целью развития стандарта SCSI. За прошедшие годы на рынке утвердились два стандарта подключения винчестеров к ПК: технология АТА, используемая в недорогих ПК, и более быстрая, но и более дорогая технология SCSI,
26.09.2001 Eurologic принимает заказы на дисковые полки Ultra320 SCSI

Компания Eurologic начала прием заказов на новые дисковые стойки ULTRAbloc SC200, поддерживающие стандарт Ultra320 SCSI, по информации www.infosan.ru. Как и другие производители, Eurologic начала постепенно выводить из ассортимента продукты Ultra160 SCSI. Цены стоек Ultra320 сопоставимы с ценами преж
10.08.2001 Появились первые образцы RAID-контроллеров Ultra320 SCSI

Компания Adaptec отгрузила первые в мире тестовые образцы RAID-контроллеров стандарта Ultra320 SCSI, сообщила Infosan. Получателями cтали компании Dell, Fujitsu-Siemens, HP, IBM и другие крупные производители серверов. Поставляются как сами контроллеры, так и базовые микросхемы для встра
21.02.2001 Polywell выпустила внешний RAID с интерфейсом Ultra160 SCSI

Как сообщила компания "Родник Софт", ее поставщик - Polywell Computers, Inc. (США) объявила о выпуске внешнего RAID (отказоустойчивых массивов независимых дисков) с интерфейсом Ultra160 SCSI - SUMA 10000LL. Этот дисковый массив способен обеспечить скорость обмена данными с серверами до 180 Мб/сек при 15000 транзакциях в секунду. Массив имеет два канала для связи с серверами и

27.11.2000 Seagate Technology объявила о выпуске нового накопителя Barracuda 36ES

Компания Seagate Technology объявила о выпуске нового накопителя Barracuda 36ES. Новый продукт Seagate, представленный моделями емкостью 18 Гбайт и 36 Гбайт, поддерживает интерфейс SCSI, обладает полным набором соответствующих функций и позиционируется как дисковый накопитель для серверов начального уровня и высокопроизводительных персональных компьютеров. Barracuda 36ES

13.11.2000 Plextor представила внешний пишущий привод 12/10/32 CD-RW с интерфейсом Ultra SCSI

p., представила внешний привод PlexWriter 12/10/32 для записи-перезаписи дисков с интерфейсом Ultra SCSI (SCSI-3). Внешний привод PlexWriter 12/10/32 позволяет записывать диски с 12-крат
04.11.2000 Belkin Components представила концентратор с интерфейсом FireWire и FireWire-SCSI адаптер

e (IEEE 1394). Belkin представила 4-портовый концентратор с интерфейсом FireWire и адаптер FireWire-SCSI. 4-портовый концентратор с интерфейсом FireWire позволяет получить пользователю четыре д
27.09.2000 Выпущен адаптер FireWire - Ultra-SCSI

Компанией Ratoc Systems Co. выпущен адаптер, названный "Firerex" и позволяющий подключать устройства FireWire (IEEE-1394) к интерфейсу SCSI. Продукт начнет продаваться в ноябре по цене 12.800 йен ($119) и будет работать с компьютерами PC и Mac. Операционные системы, пригодные для работы с "Firerex" - Windows 98 SE/Me/2000 и Ma
31.08.2000 Adaptec выпустила контроллер Crossbow Ideal, совместимый с PCI-X и Ultra320 SCSI-Ready RAID

Компания Adaptec, Inc., производитель решений для хранения информации, объявила о выпуске нового контроллера Crossbow Ultra160 SCSI ASIC (модель AIC-7899W), совместимого с планируемым к выпуску контроллером PCI-X Ultra320 SCSI. Производители, встраивающие этот контроллер в материнские платы для серверов или адап
30.08.2000 Компания Compaq первой применила технологию Ultra 160 SCSI RAID компании Adaptec

Компания Adaptec, Inc. заявила, что компания Compaq Computer Corporation является первым производителем компьютеров, внедрившим технологию SCSI RAID 2100. Этот контроллер будет встроен в последние модели компьютеров компании Deskpro Workstation AP250, Professional Workstations AP550 и SP750. Выпуск продукции намечен на сентябрь 20
22.08.2000 Adaptec приступила к выпуску новых контроллеров RAID

Компания Adaptec, Inc., производитель устройств хранения информации, вчера заявила о начале поставок на рынок трех моделей контроллеров Ultra160 SCSI RAID для серверов начального и среднего уровня. Два из них - Adaptec SCSI RAID 3200S и 3400S - представляют собой 64-битные Ultra160 SCSI RAID контроллеры c форм-фактором 3/4
16.08.2000 Fujitsu Siemens Computers анонсировала подсистему хранения данных Primergy S30

кает установку до 14(2х7) однодюймовых жестких дисков объемом 9, 18 или 36 Гбайт. Сдвоенный входной SCSI-модуль позволяет подключать к единственному SCSI-каналу сразу два сервера PRIMERGY. Это

27.06.2000 LSI Logic представила Ultra320 SCSI контроллер для корпоративных систем хранения информации

Компания LSI Logic представила Ultra320 SCSI контроллер, ориентированный на корпоративные системы хранения информации и обеспечивающи
31.05.2000 MAS Elektronik AG объявила о начале поставок на российский рынок новой модели сканера серии Astra - UMAX Astra 2100S

вторяет функциональные возможности Astra 2100U, но выпускается с высокопроизводительным интерфейсом SCSI-II. Сканер поставляется уже укомплектованным SCSI-II картой для PCI шины. Как и е
16.11.1999 Некоторые производители выпускают несовместимые SCSI-устройства

Это происходит из-за довольно свободного определения стандарта SCSI-интерфейса. За всю историю SCSI Trade Association (STA) производителям было предл
04.11.1999 Quantum представляет новый SCSI диск Ultra160 SCSI Atlas V 7200 об/мин с самой высокой в этой категории плотностью записи и скоростью

Группа НЖМД корпорации Quantum сделала заявление о SCSI диске Ultra160 SCSI Atlas TM V, обладающим ёмкостью 9 Гб на пластину, самой высок
12.07.1999 Compaq будет использовать в своих ПК и рабочих станциях SCSI адаптеры от Adaptec

Компания Adaptec сообщила, что ее Ultra160/m SCSI хост-адаптеры AHA-3960D будут устанавливаться в рабочих станциях и ПК Deskpro компании Compaq. Произойдет это, начиная с третьего квартала этого года.
26.05.1999 Quantum выпустила новые жесткие диски серии Atlas с интерфейсом Ultra 160/m SCSI

Корпорация Quantum сообщила о выпуске новых жестких дисков Atlas 10K со скоростью вращения 10 тыс. об/мин и Atlas IV со скоростью вращения 7200 об/мин с интерфейсом Ultra 160/m SCSI. Образцы для тестирования уже отправлены ОЕМ партнерам. Диски имеют емкость 36, 18 и 9 Гб и поддерживают 3,5" форм-фактор. Среднее время доступа для Atlas IV составляет 6,9 мс, максимальна
09.03.1999 Exabyte представила новую модификацию ленточного накопителя Mammoth

Exabyte выпустила новую версию своего популярного накопителя на магнитной ленте Mammoth, оснащенную SCSI-интерфейсом LVD (low voltage differential). LVD является новейшей разработкой в области

15.02.1999 Exabyte представила новое устройство подключения накопителей на магнитной ленте

Корпорация Exabyte представила новое высокопроизводительное устройство для подключения накопителей на магнитной ленте SCSI-Fibre Channel Exabyte FC12. Устройство позволяет подключать SCSI-накопители Exabyte к оптоволоконным сетям хранения данных (SAN). FC12 имеет один мультирежимный оптический порт и дв
12.01.1999 Adaptec предложила встроенную поддержку для SCSI на системных платах Apple Macintosh

Компания Adaptec предложила встроенную поддержку для SCSI на системных платах Apple Macintosh. Adaptec PowerDomain 2930U подходит для сохранения м
12.01.1999 Adaptec выпустила две новые карты Ultra2 для интерфейса SCSI

Компания Adaptec представила две новые карты Ultra2 для интерфейса SCSI. Карта 2930U2 с пропускной способностью 80 Mбайт/с предназначена для настольных компьютеров и совместима со всеми периферийными устройствами SCSI. Карта 3950U2 является первой 64-би
12.01.1999 Adaptec предложила встроенную поддержку для SCSI на системных платах Apple Macintosh

Компания Adaptec предложила встроенную поддержку для SCSI на системных платах Apple Macintosh. Adaptec PowerDomain 2930U подходит для сохранения м
12.01.1999 Adaptec выпустила две новые карты Ultra2 для интерфейса SCSI

Компания Adaptec представила две новые карты Ultra2 для интерфейса SCSI. Карта 2930U2 с пропускной способностью 80 Mбит/с предназначена для настольных компьютеров и совместима со всеми периферийными устройствами SCSI. Карта 3950U2 является первой 64-бит

Публикаций - 328, упоминаний - 358

SCSI и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 97
Seagate Technology 766 38
IBM - International Business Machines Corp 9699 29
Microsoft Corporation 25775 28
SAS Institute 1082 28
Microchip Technology - Adaptec 121 27
Fujitsu 2105 27
HP - Hewlett-Packard 3662 26
HP Inc. 5883 21
AMD - Advanced Micro Devices 4641 17
Dell EMC 5180 15
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 14
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 14
Hitachi - Хитачи 1501 14
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 14
Seagate - Maxtor 146 12
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 11
Samsung Electronics 11065 9
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 9
Lenovo EMC - Iomega 177 8
Storus - Сторус 36 8
Western Digital Corporation - WDC 589 8
AMD Graphics Product Group - ATI 973 8
Broadcom - VMware 2610 7
Dell Technologies - Dell Computer 2219 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 7
QLogic 76 6
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 6
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 5
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 5
Eurologic Software - Eurologic Systems 13 5
GE Security - General Electric Security - UTC Fire & Security - Interlogix - Kalatel 27 5
Broadcom - ServerWorks 22 5
Cisco Systems 5372 5
Apple Inc 13156 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
Red Hat 1378 5
Sony 6739 5
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 5
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
Momentus Space 29 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Газпром трансгаз 157 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Родник 91 1
Daewoo 104 1
101Hotels.com 456 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 29 1
Nestle Waters - Nestle Watercoolers Service - Нестле ВотерКулерс 2 1
ОПК - Северная верфь - судостроительный завод 14 1
ОбъедКредитАльянс КБ - Объединенный кредитный альянс КБ 2 1
Лефко-Банк 4 1
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Транснефть 335 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Yamaha - Ямаха 110 1
LEGO 260 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 2
Евросоюз - Совет Европы 107 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
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Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 96
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 95
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 69
SCSI Ultra320 - SCSI Ultra160 149 67
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 62
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 55
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 50
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 50
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 455 49
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 587 47
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 46
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 46
DDR - Double data rate 3083 44
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 42
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 39
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 372 39
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 38
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 34
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 32
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 28
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 28
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 28
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 28
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 26
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 25
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 22
SAS-диски - Serial Attached SCSI - Серверные жесткие диски 105 22
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 20
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 20
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 356 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 19
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 19
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 378 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 18
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 16
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 66
Linux OS 11533 34
Microsoft Windows 16882 34
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 33
Microsoft Windows 2000 8678 29
Intel Pentium III 782 21
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 19
Microsoft Windows NT 890 15
Intel Celeron - Серия процессоров 979 14
S8 Capital - Aquarius - AquaServer - AQserv - серия серверов 67 13
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 13
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 12
HPE ProLiant 409 12
Intel Itanium 649 11
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 11
Microchip Technology - Adaptec SCSI 14 10
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 9
ServerWorks GC-LE - ServerWorks GC-HE - ServerWorks Grand Champion LE, HE 13 8
Intel Server Management 12 7
AMD - ATI RAGE - ATI RAGE Mobility 60 7
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 173 7
Seagate BarraCuda ATA SSD 65 7
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 6
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 6
DEPO Computers - Depo Storm 79 6
Seagate Cheetah 30 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 6
Microsoft Windows 95 429 6
Microsoft Windows Server 2003 571 6
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 5
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 5
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 5
Intel ECC DDR RAM 6 5
Microsoft Windows Server 2000 35 5
HPE NetServer 42 5
Apple macOS 2419 5
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 5
Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 3
Stewart Alastair - Стюарт Алистер 5 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 2
Ройфман Роман 16 2
Глухов Алексей 5 2
Протасов Станислав 36 2
Caswell Lee - Касвелл Ли 10 1
Хан Джесу 5 1
Bowker Mark - Баукер Марк 6 1
Запорожский Юрий 4 1
Бахур Владимир 11 1
Кривозубова Жанна 4 1
Шишкин Александр 3 1
Зенкин Денис 263 1
Лукьянов Сергей 17 1
Гурин Олег 9 1
Захаркина Ольга 24 1
Лупанов Вячеслав 9 1
Телевинов Сергей 39 1
Никитин Николай 24 1
Андреева Татьяна 11 1
Олинов Владислав 9 1
Давлетханов Марат 12 1
Волчанинов Леонид 11 1
Блохнин Сергей 10 1
Голдаев Юрий 10 1
Городничий Виктор 8 1
Новикова Светлана 10 1
Штефан Илья 7 1
Никонов Евгений 7 1
Сидоренко Сергей 8 1
Costa Glauber - Коста Глаубер 3 1
Мишко Сергей 5 1
Гнездилов Андрей 18 1
Осотов Алексей 5 1
Денисов Виталий 4 1
Короб Михаил 2 1
Лукьянов Виктор 1 1
Tzeng Peter - Тзенг Питер 1 1
Scott David - Скотт Дэвид 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 69
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 22
Европа 24964 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Европа Восточная 3138 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 5
Китай - Тайвань 4245 5
Африка - Африканский регион 3641 4
Ближний Восток 3154 4
Украина 7928 4
Казахстан - Республика 6048 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Япония 13807 3
Сингапур - Республика 1953 3
США - Калифорния 4829 3
США - Колорадо 385 3
Германия - Гамбург 185 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 2
Нидерланды 3746 2
Таиланд - Королевство 926 2
Европа Западная 1496 2
Литва - Литовская Республика 673 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 19
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 7
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
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Английский язык 7030 3
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
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Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
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ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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