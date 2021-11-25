ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises

Компании Asbis и Crayon представляют для тестирования серверное решение ECHO для работы с Azure Stack HCI Компания Asbis, дистрибьютор ИТ-продуктов в Европе, международный поставщик ИКТ решений, компонентов и сервисов и международная ИТ-консалтинговая компания Crayon представляют для тестирования серверное

ASBIS будет предустанавливать «МойОфис» на ПК выпускаемые под собственными торговыми марками Компания ASBIS, дистрибьютор ИТ-продуктов в Европе, и «МойОфис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявили о подписании парт

ASBIS начинает продажи продукции MikroTik в России Компания ASBIS, дистрибьютор ИТ-продуктов в Европе, один из ключевых международных поставщиков ИКТ решений, компонентов и сервисов, работающий по принципу One-Stop-Shop, сообщает о начале сотрудничества

Asbis и ZTE объявили о начале сотрудничества Дистрибьютор ИТ-продуктов Asbis сообщил о начале сотрудничества с ZTE, поставщиком телекоммуникационного оборудования.

На российский рынок пришли самые популярные западные системы хранения Интересы Seagate в России будет представлять ASBIS Конец 2020 г. ознаменовался новостью о том, что один из крупнейших в регионе EMEA поставщиков решений для ЦОД — компания ASBIS — заключила дистрибьюторское соглашение с мировым гиг

Asbis и Canon подписали дистрибьюторское соглашение Asbis сообщила о подписании дистрибьюторского контракта с мировым поставщиком решений для печати – компанией Canon. В рамках подписанного соглашения Asbis стала официальным дистрибьютором следующих продуктов Canon на территории России: принтеры, МФУ, копировальные аппараты, сканеры, оригинальные расходные материалы. «Подписание дистрибьютор

Asbis и Pantum объявили о начале глобального сотрудничества Asbis и Pantum объявили о заключении глобального дистрибьюторского контракта. В рамках подписанного соглашения компания Asbis в ближайшее время начнет поставки всего модельного ряда принтеров и МФУ Pantum на территорию России, а с IV квартала 2020 г. компания планирует начать отгрузки устройств в страны СНГ. Кро

ASBIS начинает поставки продукции Logitech в Россию ASBIS заключила дистрибьюторское соглашение с Logitech. ASBIS предлагает своим российским партнерам полный ассортимент продукции производителя, включ

Asbis начала поставки мониторов LG в России через свою партнерскую сеть Asbis и LG Electronics объявили о подписании дистрибьюторского контракта. В рамках подписанного соглашения компания Asbis начнет поставки всего модельного ряда мониторов LG на территории России с июля 2020 г. через свою партнерскую сеть. Уже сейчас партнеры могут приобрести новинки и эксклюзивные модели мони

Белорусский Asbis создал в Чехии собственную платформу интернета вещей для России Asbis создал в Чехию компании для интернета вещей Основанный в Белоруссии ИТ-холдинг Asbis организовал в Чехии новое дочернее предприятие Perenio. Компания занимается разработкой

ASBIS будет поставлять All-Flash массивы AccelStor в регионе EMEA ASBIS и AccelStor подписали дистрибьюторское соглашение, в рамках которого ASBIS будет поставлять All-Flash массивы AccelStor на территории России, Центральной и Восточ

Российский разработчик ПО для цифровой рекламы Addreality выходит на зарубежные рынки чиком программного обеспечения в сфере Digital Signage и клиентской аналитики. В рамках партнерства ASBIS примет участие в языковой локализации цифровых решений, возьмет на себя организацию пер

ASBIS и «Рэйдикс» создадут линейку СХД на программной платформе RAIDIX объявил о заключении соглашения с «Рэйдикс» о включении программных технологий RAIDIX в состав своего комплексного предложения в области систем хранения данных (СХД). Как рассказали CNews в компании, ASBIS развивает сотрудничество с «Рэйдикс» для формирования комплексного предложения в сфере хранения данных для российских и зарубежных заказчиков.Илья Овчинников, директор по развитию бизнеса

Pay-Me совместно с Intel, Asbis и «Комус» запустил продажи готового решения для приема оплаты банковскими картами Сервис мобильного эквайринга Pay-Me совместно с компаниями Intel, Asbis (TM Prestigio) и «Комус» объявил о старте продаж нового готового комплекта для бизнеса

TRENDnet начинает поставки сетевого оборудования в компанию ASBIS Компании TRENDnet и ASBIS объявили о начале продаж сетевого оборудования TRENDnet на территории России. Соглашение распространяется на все линейки продукции TRENDnet, которая охватывает категории: беспроводные сет

По итогам 2011 г. Asbis увеличила чистую прибыль на 335% Холдинг Asbis, поставщик компьютерных комплектующих на развивающиеся рынки Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA), подвел финансовые итоги своей деятельности за четвертый квартал и весь 2011 г

AVG Mobilation для защиты Android-устройств стал доступен российским пользователям Компания «Асбис» и AVG Technologies объявили о доступности для российского покупателя антивирусного про

Asbis и AVG приступили ко второму этапу сотрудничества Российское подразделение международного холдинга Asbis, поставщика компьютерных комплектующих на развивающиеся рынки региона EMEA, объявило о начале второго этапа сотрудничества с компанией AVG, мировым поставщиком продуктов в области информа

Asbis вырос за счет России Дистрибутор ПО и компьютерной техники Asbis опубликовал финансовый отчет за 1-й квартал 2011 г. Согласно документу, совокупная выру

ASBIS Enterprises предлагает сетевые решения QLogic на российском и восточноевропейских рынках Компания ASBIS Enterprises Plc сообщила о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией QLogic C

В Asbis – новый региональный директор по продажам в СФО Компания Asbis объявила о назначении Александра Туровского на должность регионального директора по продажам Asbis в Сибирском Федеральном Округе. «Несмотря на свою специфику, рынок Сибири и Дальн

Asbis открыл офис в Ярославле Компания Asbis, эксперт в области поставок и продвижения программного обеспечения, сообщила об открыти

Asbis открыла представительство в Уфе Компания Asbis, эксперт в области поставок и продвижения программного обеспечения, объявила об открыти

Asbis возобновила работу филиала в Нижнем Новгороде Компания Asbis, эксперт в области поставок и продвижения программного обеспечения, объявила о возобнов

Пропали ноутбуки на 80 млн рублей Дистрибутор электроники «Асбис» обжалует решение Арбитражного суда г. Москвы о введении конкурсного производства в отн

Капитализация Asbis и «Армады» растет быстрее всех с августа 2007 г. уровня. Основные американские фондовые индексы прибавили несколько пунктов, индекс NASDAQ достиг максимального уровня за последние 11 месяцев. Хорошую динамику показали дистрибутор Asbis и отечественный разработчик ИТ-решений «Армада». Обе компании недавно обнародовали результаты 1-го полугодия 2009 г. По итогам периода выручка Asbis в долларовом исчислении упала н

Asbis Enterprises планирует начать делистинг с Лондонской фондовой биржи ИТ-дистрибьютор Asbis Enterprises планирует сегодня начать делистинг с сектора альтернативных инвестиций Лонд

Компания Asbis начинает поставки ноутбуков Lenovo Российское подразделение международного холдинга Asbis сообщило о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Lenovo, мировым лидером в области разработки и производства персональных компьютеров. Соглашение о дистрибуции с компанией L

ASBIS доверил ИБ «УСП КомпьюЛинк» Компания «УСП КомпьюЛинк» завершила очередной этап проекта по обеспечению информационной безопасности (ИБ) для российского подразделения холдинга ASBIS, одного из крупнейших поставщиков компьютерных комплектующих в регионе EMEA. Холдинг использует интернет-коммуникации в работе со своими филиалами и многочисленными клиентами, что диктует

Крупнейший ИТ-дистрибутор России выходит на IPO Восточной Европы, - прокомментировал для CNews директор J&P Джейсон Смолек. - В связи с тем, что у Asbis сильные позиции в странах Центральной и Восточной Европы (Чехия, Польша и т.д.), мы пре

Prestigio выходит на российский рынок Компания ASBISс Enterprises Limited (ASBIS) объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Power Cyber, производит

Iomega выбрала нового дистрибьютора ga объявила об изменениях в составе дистрибьюторов в результате заключения договора о партнерстве с ASBIS Enterprises Limited (ASBIS). Соглашение предусматривает поставки продукции Iomeg

ASBIS Nord проведет конференцию "Современные технологии хранения данных для крупных и средних предприятий" Группа ISA компании ASBIS объявила о проведении 2-ой конференции "Современные технологии хранения данных для круп

Mitac выпустила первые в мире мобильные компьютеры на базе процессора Pentium 4 рпорация MiTAC выпустила первый в мире портативный компьютер на базе процессора Рentium 4. Компания ASBIS Nord планирует начать поставки этого мобильного компьютера на базе процессоров Intel Pe

Fujitsu снизила стоимость хранения данных до $0,01 за 1Мб Компания ASBIS сообщила о начале распространения в России новых магнито-оптических дисководов компании

ASBIS и Storus начали жесткую конкурентную борьбу на рынке хранения данных C интервалом в два дня компании ASBIS и Storus провели в Москве семинары, где представили свои новые инициативы и планы, сооб

ASBIS представил новую линейку решений Компания ASBIS объявила сегодня об обновлении ассортимента предлагаемых типовых проектов систем хранения данных. Фирма предлагает эти типовые проекты сборщикам серверов и системным интеграторам. По мысл

"ASBIS Москва" заключила новый контракт с Microsoft Компания "ASBIS Москва" и компания Microsoft заключили соглашение, в рамках которого дилеры компании "<