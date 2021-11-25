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ASBIS АСБИС ASBIS Enterprises

ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 187 дел, на cумму 6 152 595 826 ₽*

Судебные дела (187) на сумму 6 152 595 826 ₽*
в качестве истца (167) на сумму 5 059 909 230 ₽*
в качестве ответчика (10) на сумму 18 851 884 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


25.11.2021 Компании Asbis и Crayon представляют для тестирования серверное решение ECHO для работы с Azure Stack HCI

Компания Asbis, дистрибьютор ИТ-продуктов в Европе, международный поставщик ИКТ решений, компонентов и сервисов и международная ИТ-консалтинговая компания Crayon представляют для тестирования серверное

15.09.2021 ASBIS будет предустанавливать «МойОфис» на ПК выпускаемые под собственными торговыми марками

Компания ASBIS, дистрибьютор ИТ-продуктов в Европе, и «МойОфис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявили о подписании парт
22.06.2021 ASBIS начинает продажи продукции MikroTik в России

Компания ASBIS, дистрибьютор ИТ-продуктов в Европе, один из ключевых международных поставщиков ИКТ решений, компонентов и сервисов, работающий по принципу One-Stop-Shop, сообщает о начале сотрудничества
26.01.2021 Asbis и ZTE объявили о начале сотрудничества

Дистрибьютор ИТ-продуктов Asbis сообщил о начале сотрудничества с ZTE, поставщиком телекоммуникационного оборудования.

30.12.2020 На российский рынок пришли самые популярные западные системы хранения

Интересы Seagate в России будет представлять ASBIS Конец 2020 г. ознаменовался новостью о том, что один из крупнейших в регионе EMEA поставщиков решений для ЦОД — компания ASBIS — заключила дистрибьюторское соглашение с мировым гиг
11.11.2020 Asbis и Canon подписали дистрибьюторское соглашение

Asbis сообщила о подписании дистрибьюторского контракта с мировым поставщиком решений для печати – компанией Canon. В рамках подписанного соглашения Asbis стала официальным дистрибьютором следующих продуктов Canon на территории России: принтеры, МФУ, копировальные аппараты, сканеры, оригинальные расходные материалы. «Подписание дистрибьютор
12.10.2020 Asbis и Pantum объявили о начале глобального сотрудничества

Asbis и Pantum объявили о заключении глобального дистрибьюторского контракта. В рамках подписанного соглашения компания Asbis в ближайшее время начнет поставки всего модельного ряда принтеров и МФУ Pantum на территорию России, а с IV квартала 2020 г. компания планирует начать отгрузки устройств в страны СНГ. Кро
27.07.2020 ASBIS начинает поставки продукции Logitech в Россию

ASBIS заключила дистрибьюторское соглашение с Logitech. ASBIS предлагает своим российским партнерам полный ассортимент продукции производителя, включ
17.07.2020 Asbis начала поставки мониторов LG в России через свою партнерскую сеть

Asbis и LG Electronics объявили о подписании дистрибьюторского контракта. В рамках подписанного соглашения компания Asbis начнет поставки всего модельного ряда мониторов LG на территории России с июля 2020 г. через свою партнерскую сеть. Уже сейчас партнеры могут приобрести новинки и эксклюзивные модели мони
28.06.2018 Белорусский Asbis создал в Чехии собственную платформу интернета вещей для России

Asbis создал в Чехию компании для интернета вещей Основанный в Белоруссии ИТ-холдинг Asbis организовал в Чехии новое дочернее предприятие Perenio. Компания занимается разработкой
12.04.2018 ASBIS Cloud начинает поставки компактных хранилищ Intel RAF1000JSP
15.03.2018 ASBIS будет поставлять All-Flash массивы AccelStor в регионе EMEA

ASBIS и AccelStor подписали дистрибьюторское соглашение, в рамках которого ASBIS будет поставлять All-Flash массивы AccelStor на территории России, Центральной и Восточ
20.06.2017 Российский разработчик ПО для цифровой рекламы Addreality выходит на зарубежные рынки

чиком программного обеспечения в сфере Digital Signage и клиентской аналитики. В рамках партнерства ASBIS примет участие в языковой локализации цифровых решений, возьмет на себя организацию пер
28.11.2016 ASBIS и «Рэйдикс» создадут линейку СХД на программной платформе RAIDIX

объявил о заключении соглашения с «Рэйдикс» о включении программных технологий RAIDIX в состав своего комплексного предложения в области систем хранения данных (СХД). Как рассказали CNews в компании, ASBIS развивает сотрудничество с «Рэйдикс» для формирования комплексного предложения в сфере хранения данных для российских и зарубежных заказчиков.Илья Овчинников, директор по развитию бизнеса
16.02.2016 Pay-Me совместно с Intel, Asbis и «Комус» запустил продажи готового решения для приема оплаты банковскими картами

Сервис мобильного эквайринга Pay-Me совместно с компаниями Intel, Asbis (TM Prestigio) и «Комус» объявил о старте продаж нового готового комплекта для бизнеса

03.04.2012 TRENDnet начинает поставки сетевого оборудования в компанию ASBIS

Компании TRENDnet и ASBIS объявили о начале продаж сетевого оборудования TRENDnet на территории России. Соглашение распространяется на все линейки продукции TRENDnet, которая охватывает категории: беспроводные сет
02.03.2012 По итогам 2011 г. Asbis увеличила чистую прибыль на 335%

Холдинг Asbis, поставщик компьютерных комплектующих на развивающиеся рынки Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA), подвел финансовые итоги своей деятельности за четвертый квартал и весь 2011 г
21.10.2011 AVG Mobilation для защиты Android-устройств стал доступен российским пользователям

Компания «Асбис» и AVG Technologies объявили о доступности для российского покупателя антивирусного про
04.08.2011 Asbis и AVG приступили ко второму этапу сотрудничества

Российское подразделение международного холдинга Asbis, поставщика компьютерных комплектующих на развивающиеся рынки региона EMEA, объявило о начале второго этапа сотрудничества с компанией AVG, мировым поставщиком продуктов в области информа
30.05.2011 Asbis вырос за счет России

Дистрибутор ПО и компьютерной техники Asbis опубликовал финансовый отчет за 1-й квартал 2011 г. Согласно документу, совокупная выру
19.01.2011 ASBIS Enterprises предлагает сетевые решения QLogic на российском и восточноевропейских рынках

Компания ASBIS Enterprises Plc сообщила о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией QLogic C
09.06.2010 В Asbis – новый региональный директор по продажам в СФО

Компания Asbis объявила о назначении Александра Туровского на должность регионального директора по продажам Asbis в Сибирском Федеральном Округе. «Несмотря на свою специфику, рынок Сибири и Дальн
11.05.2010 Asbis открыл офис в Ярославле

Компания Asbis, эксперт в области поставок и продвижения программного обеспечения, сообщила об открыти
12.04.2010 Asbis открыла представительство в Уфе

Компания Asbis, эксперт в области поставок и продвижения программного обеспечения, объявила об открыти
12.03.2010 Asbis возобновила работу филиала в Нижнем Новгороде

Компания Asbis, эксперт в области поставок и продвижения программного обеспечения, объявила о возобнов
14.09.2009 Пропали ноутбуки на 80 млн рублей

Дистрибутор электроники «Асбис» обжалует решение Арбитражного суда г. Москвы о введении конкурсного производства в отн
24.08.2009 Капитализация Asbis и «Армады» растет быстрее всех

с августа 2007 г. уровня. Основные американские фондовые индексы прибавили несколько пунктов, индекс NASDAQ достиг максимального уровня за последние 11 месяцев. Хорошую динамику показали дистрибутор Asbis и отечественный разработчик ИТ-решений «Армада». Обе компании недавно обнародовали результаты 1-го полугодия 2009 г. По итогам периода выручка Asbis в долларовом исчислении упала н
18.03.2008 Asbis Enterprises планирует начать делистинг с Лондонской фондовой биржи

ИТ-дистрибьютор Asbis Enterprises планирует сегодня начать делистинг с сектора альтернативных инвестиций Лонд
07.02.2008 Компания Asbis начинает поставки ноутбуков Lenovo

Российское подразделение международного холдинга Asbis сообщило о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Lenovo, мировым лидером в области разработки и производства персональных компьютеров. Соглашение о дистрибуции с компанией L
07.08.2007 ASBIS доверил ИБ «УСП КомпьюЛинк»

Компания «УСП КомпьюЛинк» завершила очередной этап проекта по обеспечению информационной безопасности (ИБ) для российского подразделения холдинга ASBIS, одного из крупнейших поставщиков компьютерных комплектующих в регионе EMEA. Холдинг использует интернет-коммуникации в работе со своими филиалами и многочисленными клиентами, что диктует
22.09.2006 Крупнейший ИТ-дистрибутор России выходит на IPO

Восточной Европы, - прокомментировал для CNews директор J&P Джейсон Смолек. - В связи с тем, что у Asbis сильные позиции в странах Центральной и Восточной Европы (Чехия, Польша и т.д.), мы пре
28.02.2003 Prestigio выходит на российский рынок

  Компания ASBISс Enterprises Limited (ASBIS) объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Power Cyber, производит
30.01.2003 Iomega выбрала нового дистрибьютора

ga объявила об изменениях в составе дистрибьюторов в результате заключения договора о партнерстве с ASBIS Enterprises Limited (ASBIS). Соглашение предусматривает поставки продукции Iomeg
28.02.2002 ASBIS Nord проведет конференцию "Современные технологии хранения данных для крупных и средних предприятий"

Группа ISA компании ASBIS объявила о проведении 2-ой конференции "Современные технологии хранения данных для круп
23.01.2002 Mitac выпустила первые в мире мобильные компьютеры на базе процессора Pentium 4

рпорация MiTAC выпустила первый в мире портативный компьютер на базе процессора Рentium 4. Компания ASBIS Nord планирует начать поставки этого мобильного компьютера на базе процессоров Intel Pe
23.01.2002 Fujitsu снизила стоимость хранения данных до $0,01 за 1Мб

Компания ASBIS сообщила о начале распространения в России новых магнито-оптических дисководов компании
20.12.2001 ASBIS и Storus начали жесткую конкурентную борьбу на рынке хранения данных

C интервалом в два дня компании ASBIS и Storus провели в Москве семинары, где представили свои новые инициативы и планы, сооб
13.12.2001 ASBIS представил новую линейку решений

Компания ASBIS объявила сегодня об обновлении ассортимента предлагаемых типовых проектов систем хранения данных. Фирма предлагает эти типовые проекты сборщикам серверов и системным интеграторам. По мысл
04.12.2001 "ASBIS Москва" заключила новый контракт с Microsoft

Компания "ASBIS Москва" и компания Microsoft заключили соглашение, в рамках которого дилеры компании "<
08.10.2001 Состоялась первая на Северо-Западе конференция, посвященная системам хранения данных

рбурге прошла конференция "Современные технологии хранения данных", организованная группой компаний ASBIS Nord. Главным докладчиком конференции стал Игорь Макаров, менеджер продуктовых линий си

Публикаций - 114, упоминаний - 157

ASBIS и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12358 24
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 15
Microsoft Corporation 24956 13
Seagate Technology 746 11
IBM - International Business Machines Corp 9487 11
SAS Institute 1006 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8975 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13471 9
Merlion - Мерлион 848 9
Lenovo EMC - Iomega 175 8
Dell EMC 5055 7
QLogic 75 7
Lenovo Group 2316 6
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 143 5
SanDisk 320 5
Cisco Systems 5170 4
МегаФон 9435 4
Крок - Croc 1788 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2196 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 4
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 4
Seagate - Maxtor 145 4
Western Digital Corporation - WDC 560 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 478 4
Eurologic Software - Eurologic Systems 13 4
Apple Inc 12333 3
Acer Group - Acer Inc 2591 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 3
Ростелеком 10046 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 3
Ростелеком - Связьинвест 1708 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5708 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1664 3
Hitachi - Хитачи 1472 3
DataCore Software 31 3
Gen Digital - Avast - AVG Technologies 19 3
Trinity Logic - Тринити Лоджик - 10 3
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 172 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 637 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2074 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1715 6
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 429 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 43 2
Россети Ленэнерго 1700 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2912 1
Альфа-Банк 1807 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1126 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7781 1
Visa International 1957 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 1
Газпром ПАО 1377 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
Связной ГК 1375 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2745 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Белый Ветер 361 1
AdWatch Isobar 44 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Farimex - Фэримекс 29 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
Комус 100 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 106 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 55 1
Международный аэропорт Гонконга - IATA: HKG, ICAO: VHHH 6 1
UniCredit Securities - Юникредит Секьюритиз 5 1
Hyundai Motor Company 403 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
СПК - Сталепромышленная компания 11 1
Pay-Me - Телемаркет 13 1
GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Варшавская фондовая биржа 7 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
ОПК - Северная верфь - судостроительный завод 14 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 60 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3266 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1422 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5109 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5622 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 710 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12250 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3184 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5044 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4671 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4543 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1033 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 804 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1286 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 329 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 17 1
Infosan Storage Association 2 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9786 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30934 25
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14712 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69462 15
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HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4312 12
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21354 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54121 12
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 800 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28426 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12691 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12473 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11549 9
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 964 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7678 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6030 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14172 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16428 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21388 7
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DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29723 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1416 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4249 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15745 6
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Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3702 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5950 5
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 694 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10171 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9637 5
Microsoft Windows 16026 10
Google Android 14385 9
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 6
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 103 5
Microsoft Windows 2000 8665 5
Lenovo EMC - Iomega Automatic Backup 8 5
Apple iOS 8028 4
Microsoft Azure 1435 3
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 70 3
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 224 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 3
Microsoft Windows 7 1988 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1370 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1897 3
Western Digital - WD HGST Ultrastar 49 3
Lenovo EMC - Iomega StorCenter NAS 26 3
Lenovo EMC - Iomega HotBurn Pro 4 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2100 2
Microsoft Office 365 960 2
Intel NUC - Next Unit of Computing - мини-ПК 38 2
Google Play - Google Store - Android Market 3375 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7198 2
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 314 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1421 2
Samsung Knox 104 2
Microsoft Azure Stack HCI 13 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 2
Microsoft Azure Arc 9 2
Western Digital - WD HGST HelioSeal - серия 12 2
Microsoft Azure Monitor 8 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5058 2
Microsoft Windows XP 2412 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 2
Western Digital IsoVibe 3 2
Sonic MyDVD 7 2
Lenovo EMC - Iomega DVD Solutions - Iomega AO-DVD - Iomega Articulated Optical Digital Versatile Disc - Iomega Dual DVD EIDE - Iomega Super DVD Internal Drive 5 2
ASBIS Cloud 3 1
Microsoft Windows 10 1824 1
Microsoft Windows Hello 204 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1154 1
Костевич Сергей 8 7
Галямов Эдуард 5 5
Брижеватый Антон 4 4
Колмычек Павел 17 3
Семин Вячеслав 3 3
Овчинников Илья 7 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 2
Григорьева Евгения 60 2
Прохорова Елена 11 2
Крутицкий Алексей 5 2
Трухачев Александр 2 2
Комлев Николай 105 2
Поддубный Олег 2 2
Леваков Владимир 2 2
Stewart Alastair - Стюарт Алистер 4 2
Paillard Julie - Пэйлорд Джулия 2 2
Уласович Юрий 1 1
Ариканов Вячеслав 1 1
Господынько Андрей 3 1
Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 1
Малинин Александр 40 1
Кукин Александр 9 1
Carmody Brian - Кармоди Брайан 1 1
Mosley Dave - Мосли Дейв 10 1
Анохина Полина 4 1
Щеголев Игорь 698 1
Иванов Алексей 145 1
Дергунова Ольга 119 1
Халин Дмитрий 56 1
Смирнов Алексей 246 1
Макаров Игорь 10 1
Сергеев Иван 74 1
Северов Дмитрий 41 1
Киселёв Андрей 12 1
Сорокин Максим 16 1
Иншаков Дмитрий 50 1
Петкевич Андрей 13 1
Киселев Александр 114 1
Замашкина Наиля 23 1
Шалеев Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151099 92
Европа 24450 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44579 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14312 20
Европа Восточная 3111 19
Ближний Восток 2997 17
Африка - Африканский регион 3530 15
Украина 7702 13
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52776 11
Беларусь - Белоруссия 5901 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17649 7
Казахстан - Республика 5694 6
Германия - Федеративная Республика 12824 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18051 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1364 5
Чехия - Чешская Республика 1320 4
Кипр - Республика 571 4
Франция - Французская Республика 7924 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3166 4
Сербия - Республика 350 3
Япония 13401 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2845 3
Азия - Азиатский регион 5645 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1421 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2935 3
Китай - Тайвань 4068 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4024 2
Эстония - Эстонская Республика 753 2
Латвия - Латвийская Республика 821 2
Беларусь - Минск 657 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13441 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3253 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2782 2
Европа Западная 1485 2
Турция - Турецкая республика 2438 2
Нидерланды 3575 2
Финляндия - Финляндская Республика 3632 2
Польша - Республика 1989 2
Узбекистан - Республика 1809 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3116 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25081 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11383 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49762 14
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7667 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53276 9
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1520 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19548 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30661 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5077 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4799 6
Логистика сбытовая - Сбыт 2444 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2846 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14404 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5233 5
VAD - Value Added Distribution 112 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6574 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7102 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6607 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2301 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3606 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6015 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3624 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5151 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1411 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11217 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4565 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6336 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5714 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6920 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2524 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2840 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1660 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3718 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5096 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2194 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2017 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1578 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10288 2
Гелий - Helium - химический элемент 14 2
Infosan 75 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11332 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5965 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8255 8
IDC - International Data Corporation 4925 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3359 3
Gartner - Гартнер 3582 2
Markets&Markets Research 113 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1039 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
IMS Research 31 1
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УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 636 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 480 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
РАН - Российская академия наук 1951 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 624 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 904 1
БГУ - Белорусский государственный университет 33 1
Институт предпринимательства и инвестиций НОУ 2 1
БГПУ - Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
Intel Developer Forum - IDF 278 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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