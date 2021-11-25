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ASBIS АСБИС ASBIS Enterprises
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 187 дел, на cумму 6 152 595 826 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|25.11.2021
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Компании Asbis и Crayon представляют для тестирования серверное решение ECHO для работы с Azure Stack HCI
Компания Asbis, дистрибьютор ИТ-продуктов в Европе, международный поставщик ИКТ решений, компонентов и сервисов и международная ИТ-консалтинговая компания Crayon представляют для тестирования серверное
|15.09.2021
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ASBIS будет предустанавливать «МойОфис» на ПК выпускаемые под собственными торговыми марками
Компания ASBIS, дистрибьютор ИТ-продуктов в Европе, и «МойОфис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявили о подписании парт
|22.06.2021
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ASBIS начинает продажи продукции MikroTik в России
Компания ASBIS, дистрибьютор ИТ-продуктов в Европе, один из ключевых международных поставщиков ИКТ решений, компонентов и сервисов, работающий по принципу One-Stop-Shop, сообщает о начале сотрудничества
|26.01.2021
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Asbis и ZTE объявили о начале сотрудничества
Дистрибьютор ИТ-продуктов Asbis сообщил о начале сотрудничества с ZTE, поставщиком телекоммуникационного оборудования.
|30.12.2020
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На российский рынок пришли самые популярные западные системы хранения
Интересы Seagate в России будет представлять ASBIS Конец 2020 г. ознаменовался новостью о том, что один из крупнейших в регионе EMEA поставщиков решений для ЦОД — компания ASBIS — заключила дистрибьюторское соглашение с мировым гиг
|11.11.2020
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Asbis и Canon подписали дистрибьюторское соглашение
Asbis сообщила о подписании дистрибьюторского контракта с мировым поставщиком решений для печати – компанией Canon. В рамках подписанного соглашения Asbis стала официальным дистрибьютором следующих продуктов Canon на территории России: принтеры, МФУ, копировальные аппараты, сканеры, оригинальные расходные материалы. «Подписание дистрибьютор
|12.10.2020
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Asbis и Pantum объявили о начале глобального сотрудничества
Asbis и Pantum объявили о заключении глобального дистрибьюторского контракта. В рамках подписанного соглашения компания Asbis в ближайшее время начнет поставки всего модельного ряда принтеров и МФУ Pantum на территорию России, а с IV квартала 2020 г. компания планирует начать отгрузки устройств в страны СНГ. Кро
|27.07.2020
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ASBIS начинает поставки продукции Logitech в Россию
ASBIS заключила дистрибьюторское соглашение с Logitech. ASBIS предлагает своим российским партнерам полный ассортимент продукции производителя, включ
|17.07.2020
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Asbis начала поставки мониторов LG в России через свою партнерскую сеть
Asbis и LG Electronics объявили о подписании дистрибьюторского контракта. В рамках подписанного соглашения компания Asbis начнет поставки всего модельного ряда мониторов LG на территории России с июля 2020 г. через свою партнерскую сеть. Уже сейчас партнеры могут приобрести новинки и эксклюзивные модели мони
|28.06.2018
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Белорусский Asbis создал в Чехии собственную платформу интернета вещей для России
Asbis создал в Чехию компании для интернета вещей Основанный в Белоруссии ИТ-холдинг Asbis организовал в Чехии новое дочернее предприятие Perenio. Компания занимается разработкой
|12.04.2018
|ASBIS Cloud начинает поставки компактных хранилищ Intel RAF1000JSP
|15.03.2018
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ASBIS будет поставлять All-Flash массивы AccelStor в регионе EMEA
ASBIS и AccelStor подписали дистрибьюторское соглашение, в рамках которого ASBIS будет поставлять All-Flash массивы AccelStor на территории России, Центральной и Восточ
|20.06.2017
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Российский разработчик ПО для цифровой рекламы Addreality выходит на зарубежные рынки
чиком программного обеспечения в сфере Digital Signage и клиентской аналитики. В рамках партнерства ASBIS примет участие в языковой локализации цифровых решений, возьмет на себя организацию пер
|28.11.2016
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ASBIS и «Рэйдикс» создадут линейку СХД на программной платформе RAIDIX
объявил о заключении соглашения с «Рэйдикс» о включении программных технологий RAIDIX в состав своего комплексного предложения в области систем хранения данных (СХД). Как рассказали CNews в компании, ASBIS развивает сотрудничество с «Рэйдикс» для формирования комплексного предложения в сфере хранения данных для российских и зарубежных заказчиков.Илья Овчинников, директор по развитию бизнеса
|16.02.2016
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Pay-Me совместно с Intel, Asbis и «Комус» запустил продажи готового решения для приема оплаты банковскими картами
Сервис мобильного эквайринга Pay-Me совместно с компаниями Intel, Asbis (TM Prestigio) и «Комус» объявил о старте продаж нового готового комплекта для бизнеса
|03.04.2012
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TRENDnet начинает поставки сетевого оборудования в компанию ASBIS
Компании TRENDnet и ASBIS объявили о начале продаж сетевого оборудования TRENDnet на территории России. Соглашение распространяется на все линейки продукции TRENDnet, которая охватывает категории: беспроводные сет
|02.03.2012
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По итогам 2011 г. Asbis увеличила чистую прибыль на 335%
Холдинг Asbis, поставщик компьютерных комплектующих на развивающиеся рынки Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA), подвел финансовые итоги своей деятельности за четвертый квартал и весь 2011 г
|21.10.2011
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AVG Mobilation для защиты Android-устройств стал доступен российским пользователям
Компания «Асбис» и AVG Technologies объявили о доступности для российского покупателя антивирусного про
|04.08.2011
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Asbis и AVG приступили ко второму этапу сотрудничества
Российское подразделение международного холдинга Asbis, поставщика компьютерных комплектующих на развивающиеся рынки региона EMEA, объявило о начале второго этапа сотрудничества с компанией AVG, мировым поставщиком продуктов в области информа
|30.05.2011
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Asbis вырос за счет России
Дистрибутор ПО и компьютерной техники Asbis опубликовал финансовый отчет за 1-й квартал 2011 г. Согласно документу, совокупная выру
|19.01.2011
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ASBIS Enterprises предлагает сетевые решения QLogic на российском и восточноевропейских рынках
Компания ASBIS Enterprises Plc сообщила о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией QLogic C
|09.06.2010
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В Asbis – новый региональный директор по продажам в СФО
Компания Asbis объявила о назначении Александра Туровского на должность регионального директора по продажам Asbis в Сибирском Федеральном Округе. «Несмотря на свою специфику, рынок Сибири и Дальн
|11.05.2010
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Asbis открыл офис в Ярославле
Компания Asbis, эксперт в области поставок и продвижения программного обеспечения, сообщила об открыти
|12.04.2010
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Asbis открыла представительство в Уфе
Компания Asbis, эксперт в области поставок и продвижения программного обеспечения, объявила об открыти
|12.03.2010
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Asbis возобновила работу филиала в Нижнем Новгороде
Компания Asbis, эксперт в области поставок и продвижения программного обеспечения, объявила о возобнов
|14.09.2009
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Пропали ноутбуки на 80 млн рублей
Дистрибутор электроники «Асбис» обжалует решение Арбитражного суда г. Москвы о введении конкурсного производства в отн
|24.08.2009
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Капитализация Asbis и «Армады» растет быстрее всех
с августа 2007 г. уровня. Основные американские фондовые индексы прибавили несколько пунктов, индекс NASDAQ достиг максимального уровня за последние 11 месяцев. Хорошую динамику показали дистрибутор Asbis и отечественный разработчик ИТ-решений «Армада». Обе компании недавно обнародовали результаты 1-го полугодия 2009 г. По итогам периода выручка Asbis в долларовом исчислении упала н
|18.03.2008
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Asbis Enterprises планирует начать делистинг с Лондонской фондовой биржи
ИТ-дистрибьютор Asbis Enterprises планирует сегодня начать делистинг с сектора альтернативных инвестиций Лонд
|07.02.2008
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Компания Asbis начинает поставки ноутбуков Lenovo
Российское подразделение международного холдинга Asbis сообщило о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Lenovo, мировым лидером в области разработки и производства персональных компьютеров. Соглашение о дистрибуции с компанией L
|07.08.2007
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ASBIS доверил ИБ «УСП КомпьюЛинк»
Компания «УСП КомпьюЛинк» завершила очередной этап проекта по обеспечению информационной безопасности (ИБ) для российского подразделения холдинга ASBIS, одного из крупнейших поставщиков компьютерных комплектующих в регионе EMEA. Холдинг использует интернет-коммуникации в работе со своими филиалами и многочисленными клиентами, что диктует
|22.09.2006
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Крупнейший ИТ-дистрибутор России выходит на IPO
Восточной Европы, - прокомментировал для CNews директор J&P Джейсон Смолек. - В связи с тем, что у Asbis сильные позиции в странах Центральной и Восточной Европы (Чехия, Польша и т.д.), мы пре
|28.02.2003
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Prestigio выходит на российский рынок
Компания ASBISс Enterprises Limited (ASBIS) объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Power Cyber, производит
|30.01.2003
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Iomega выбрала нового дистрибьютора
ga объявила об изменениях в составе дистрибьюторов в результате заключения договора о партнерстве с ASBIS Enterprises Limited (ASBIS). Соглашение предусматривает поставки продукции Iomeg
|28.02.2002
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ASBIS Nord проведет конференцию "Современные технологии хранения данных для крупных и средних предприятий"
Группа ISA компании ASBIS объявила о проведении 2-ой конференции "Современные технологии хранения данных для круп
|23.01.2002
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Mitac выпустила первые в мире мобильные компьютеры на базе процессора Pentium 4
рпорация MiTAC выпустила первый в мире портативный компьютер на базе процессора Рentium 4. Компания ASBIS Nord планирует начать поставки этого мобильного компьютера на базе процессоров Intel Pe
|23.01.2002
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Fujitsu снизила стоимость хранения данных до $0,01 за 1Мб
Компания ASBIS сообщила о начале распространения в России новых магнито-оптических дисководов компании
|20.12.2001
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ASBIS и Storus начали жесткую конкурентную борьбу на рынке хранения данных
C интервалом в два дня компании ASBIS и Storus провели в Москве семинары, где представили свои новые инициативы и планы, сооб
|13.12.2001
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ASBIS представил новую линейку решений
Компания ASBIS объявила сегодня об обновлении ассортимента предлагаемых типовых проектов систем хранения данных. Фирма предлагает эти типовые проекты сборщикам серверов и системным интеграторам. По мысл
|04.12.2001
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"ASBIS Москва" заключила новый контракт с Microsoft
Компания "ASBIS Москва" и компания Microsoft заключили соглашение, в рамках которого дилеры компании "<
|08.10.2001
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Состоялась первая на Северо-Западе конференция, посвященная системам хранения данных
рбурге прошла конференция "Современные технологии хранения данных", организованная группой компаний ASBIS Nord. Главным докладчиком конференции стал Игорь Макаров, менеджер продуктовых линий си
ASBIS и организации, системы, технологии, персоны:
|Костевич Сергей 8 7
|Галямов Эдуард 5 5
|Брижеватый Антон 4 4
|Колмычек Павел 17 3
|Семин Вячеслав 3 3
|Овчинников Илья 7 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 2
|Григорьева Евгения 60 2
|Прохорова Елена 11 2
|Крутицкий Алексей 5 2
|Трухачев Александр 2 2
|Комлев Николай 105 2
|Поддубный Олег 2 2
|Леваков Владимир 2 2
|Stewart Alastair - Стюарт Алистер 4 2
|Paillard Julie - Пэйлорд Джулия 2 2
|Уласович Юрий 1 1
|Ариканов Вячеслав 1 1
|Господынько Андрей 3 1
|Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 1
|Малинин Александр 40 1
|Кукин Александр 9 1
|Carmody Brian - Кармоди Брайан 1 1
|Mosley Dave - Мосли Дейв 10 1
|Анохина Полина 4 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Иванов Алексей 145 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Халин Дмитрий 56 1
|Смирнов Алексей 246 1
|Макаров Игорь 10 1
|Сергеев Иван 74 1
|Северов Дмитрий 41 1
|Киселёв Андрей 12 1
|Сорокин Максим 16 1
|Иншаков Дмитрий 50 1
|Петкевич Андрей 13 1
|Киселев Александр 114 1
|Замашкина Наиля 23 1
|Шалеев Дмитрий 2 1
|Infosan 75 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11332 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5965 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
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