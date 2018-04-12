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ASBIS Cloud
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|12.04.2018
|ASBIS Cloud начинает поставки компактных хранилищ Intel RAF1000JSP 1
|03.04.2018
|Infinidat объявил о масштабном обновлении портфеля решений 1
|15.03.2018
|ASBIS будет поставлять All-Flash массивы AccelStor в регионе EMEA 1
Публикаций - 4, упоминаний - 4
ASBIS Cloud и организации, системы, технологии, персоны:
|Intel Corporation 12811 2
|ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 2
|Broadcom - VMware 2610 1
|SAP SE 5601 1
|Dell EMC 5180 1
|Lenovo Group 2447 1
|Veeam Software 345 1
|LG Electronics 3735 1
|Commvault 187 1
|Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
|ZTE Corporation 800 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
|Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 1
|Acer Group - Acer Inc 2776 1
|SAS Institute 1082 1
|Hitachi - Хитачи 1501 1
|Seagate Technology 766 1
|Canon 1439 1
|Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
|OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
|Pantum - Пантум 77 1
|Logitech 437 1
|Infinidat 32 1
|Equinix 48 1
|AccelStor - АСС 3 1
|Google LLC 12690 1
|Уласович Юрий 1 1
|Halevy Shlomi - Халеви Шломи 1 1
|Lohmeyer Marc - Ломмайер Марк 3 1
|Broido Jacob - Бройдо Джейкоб 1 1
|D'Errico Doc - Док Д'Эрико 1 1
|Karlberg Erik - Каулберг Эрик 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
|Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
|Ближний Восток 3154 2
|Европа 24964 1
|Европа Восточная 3138 1
|Африка - Африканский регион 3641 1
|США - Нью-Джерси 307 1
|Беларусь - Минск 706 1
|США - Техас 1048 1
|Африка Северная 262 1
|США - Нью-Йорк - Манхэттен 129 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.