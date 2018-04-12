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ASBIS Cloud

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.04.2018 ASBIS Cloud начинает поставки компактных хранилищ Intel RAF1000JSP 1
03.04.2018 Infinidat объявил о масштабном обновлении портфеля решений 1
15.03.2018 ASBIS будет поставлять All-Flash массивы AccelStor в регионе EMEA 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

ASBIS Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 2
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 2
Broadcom - VMware 2610 1
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EDSFF - Enterprise & Datacenter SSD Storage Form Factor - форм-фактор 18 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 237 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 388 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 173 1
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