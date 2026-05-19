Seagate Technology

Глава Seagate обрушил акции производителей памяти одним заявлением о ненужности новых заводов Неудачное заявление Неоднозначное заявление, сделанное генеральным директором компании Seagate на профильной конференции, привело к заметному охлаждению рынка. Об этом сообщает издание Bloomberg. Выступая на мероприятии JPMorgan (крупнейший по объему активов финансовый конгломера

Все жесткие диски в мире в одночасье устарели. Аутсайдер рынка придумал уникальный HDD, который Seagate и Western Digital догонят не скоро ер для настольных ПК, сетевых хранилищ и серверов. Нынешние самые емкие жесткие диски, доступные в продаже, вмещают до 36 ТБ информации, то есть до 3,6 ТБ на одну пластину. Их производит американская Seagate, почти лидер мирового рынка HDD, занимающая 41-процентную его долю и второе место (II квартал 2025 г., статистика Forbes). У Toshiba – лишь 17%, но именно она сумела первой преодолеть м

Найден подпольный завод, продающий полумертвые жесткие диски под видом новых. Россию тоже зацепило Омоложение жестких дисков. Недорого Компания Seagate, один из крупнейших в мире производителей жестких дисков (40% в I квартале 2025 г. – Forbes) накрыла гигантское подпольное производство жестких дисков. Как пишет Heise Online, фабрика ш

Хоронить HDD рано. Выпущен самый вместительный жесткий диск в истории Скачать весь интернет Американская компания Seagate, один из из трех оставшихся в мире производителей жестки дисков, выпустила первые в м

Крупнейший в мире поставщик жестких дисков отгружает использованные HDD вместо новых. Проблема массовая Seagate попалась на обмане Компания Seagate, крупнейший в мире производитель жестких дисков с долей 40% в III квартале 2024 г. (ч

Установлен новый рекорд емкости жестких дисков. HDD на 36 ТБ уже в продаже. Опрос Новый рекорд Seagate Американская компания Seagate объявила о выпуске новейших жестких дисков емкостью 36 ТБ, пишет Tom’s Hardware. Это новый мировой рекорд – предыдущий тоже принадлежит Seagate

Выпущен сверхобъемный жесткий диск для обычных пользователей на основе революционной технологии записи. Домашним SSD такие объемы и не снились. Опрос Один винчестер, чтобы сохранить всю информацию Американская компания Seagate выпустила жесткий диск Exos M емкостью 32 ТБ, пишет портал Tom’s Hardware. Это рекордный по меркам 2024 г. объем для потребительских HDD, и его удалось достичь за счет применения технол

Главный мировой производитель HDD начал массово продавать подержанные «винчестеры» через интернет. По цене они почти как новые Подержанный лучше нового? Компания Seagate, являющаяся крупнейшим в мире производителем жестких дисков с 43-процентной долей рынка (данные Forbes за 2023 г.), начала продавать подержанные накопители. Как пишет издание BusinessWi

Производители HDD и SSD Seagate и Western Digital дружно повышают цены на всю продукцию. Во всем винят инфляцию Seagate и WD поднимают цены на накопители Вслед за Western Digital другой американский производитель жестких дисков и твердотельных накопителей Seagate планирует повысить цены на свою продукцию. Об этом компания уведомила по электронной почте своих крупных клиентов, сообщает аналитическая компания TrendForce. В своем письме от 18 апрел

Жесткие диски будут вмещать больше сотни терабайт. Революционная технология почти готова «Бесконечный» жесткий диск Компания Seagate поставила перед собой цель выпустить жесткий диск вместительностью до 120 ТБ (терабайт), пишет портал TechSpot. Для этого потребуются новые технологии записи, и Seagate как раз р

Вот-вот выйдут прорывные «лазерные» жесткие диски колоссальной емкости. Достанется и владельцам обычных ПК Seagate выпускает HDD 30 ТБ с HAMR Seagate представила новую аппаратную платформу, на основе которой планирует выпускать жесткие диски (HDD) емкостью 30 ТБ и более, пишет Tom’s Hardware. В платформе, получившей название Mozaic 3

Жесткие диски сопротивляются натиску SSD до последнего. Начались продажи революционных HDD с рекордной емкостью «Горячие» жесткие диски Seagate Компания Seagate, один из трех оставшихся производителей жестких дисков в мире, сообщила о начале коммерческих поставок новых винчестеров, в буквальном смысле оборудованных систе

Seagate выпустит жесткие диски «с подогревом» и рекордной емкостью больше 30 ТБ. У WD и Toshiba таких нет и не предвидится Seagate освоила 30 ТБ и HAMR Компания Seagate начнет выпуск жестких дисков емкостью свыше 30 ТБ в течение II квартала 2023 г., пише

Seagate поймали на тайном сотрудничестве с запрещенной Huawei. Власти США выписали ей штраф в $300 млн Тайное стало явным Американская компания Seagate, как оказалось, годами тайно продавала жесткие диски китайской компании Huawei, несмотря на все экспортные ограничения, наложенные на азиатского техногиганта. Как пишет портал The Regis

Бренд ничего не значит. Самыми ненадежными оказались винчестеры самых знаменитых производителей На производителя ориентироваться не стоит Жесткие диски Hitachi и Seagate признаны самыми ненадежными на фоне остальных, пишет портал TechSpot со ссылкой на ис

Названы самые ненадежные жесткие диски. Seagate в топе антилидеров рузочных накопителей и еще несколько моделей, которых у Backblaze меньше 60 экземпляров. Непревзойденный лидер На начало 2023 г. в мире оставалось лишь три производителя жестких дисков – американские Seagate и Western Digital (WD) и японская Toshiba. Остальные или ушли с рынка, или были поглощены более крупными конкурентами. Согласно отчету Backblaze, самым надежным в 2022 г. оказался жестк

Отчаянный шаг. Выпущены рекордные по скорости HDD, несмотря на агонию этого формата Четыре новые модели Крупнейший в мире вендор жестких дисков (винчестеров, HDD) Seagate выпустил четыре новые модели Exos Mach.2 с двумя приводами, которые обеспечивают большую емкость и повышенную производительность, пишет Tomshardware.com. Новые жесткие диски Exos 2X16 и

Крупнейший производитель жестких дисков выгоняет тысячи сотрудников. Всему виной Huawei и мировой кризис Увольнения в Seagate Американская компания Seagate, крупнейший в мире вендор жестких дисков, объявила о масштабном сокращении штата. Как пишет Tom’s Hardware, руководство компании вознамерилось лишит

Древние накопители восстали из мертвых и угрожают бизнесу Seagate и Western Digital й степенью вероятности. Также творение Folio Photonics позволяет создавать емкие системы хранения на основе картриджей без необходимости покупать дорогостоящие жесткие диски. Производители HDD в лице Seagate и Western Digital лишь совсем недавно преодолели отметку в 20 ТБ. У Seagate такой винчестер появился в 2020 г., а WD выпустила HDD на 26 ТБ в начале 2022 г. Обе компании готовятс

Появились жесткие диски «не для всех» емкостью 22 ТБ. Без спецПО от них нет толку SMR-диски гигантской емкости Seagate начала поставки ограниченному кругу клиентов жестких дисков емкостью 22 ТБ. Как пишет Tom’s Hardware, это наиболее вместительные модели, представленные на рынке. Добиться высокой плотно

Производители первых 20-терабайтных жестких дисков развязали жесткую ценовую войну Доступные HDD Seagate на 20 ТБ Seagate представила свои первые массовые жесткие диски емкостью 20 ТБ

Названы самые ломкие жесткие диски в мире марки и модели, в наибольшей степени подверженные риску выхода из строя, и одновременно самые надежные. Как пишет портал TechSpot, самыми ненадежными специалисты компании признали накопители компании Seagate. Основанная в 2007 г. Backblaze сдает в аренду облачные хранилища и занимается резервным копированием данных. Backblaze на собственном опыте отслеживает работоспособность жестких дисков

Seagate выпустит дешевые HDD колоссальной емкости Недорогие, но емкие Seagate планирует выпустить линейку недорогих жестких дисков емкостью 20 ТБ, ориентированных на потребительский сегмент рынка, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на слова главы компании Дейва Мозл

Seagate представляет новый игровой твердотельный накопитель FireCuda 530 Компания Seagate Technology представила новый твердотельный накопитель FireCuda 530 для игровых ПК. Fi

Seagate выпустила интеллектуальную систему хранения больших объемов данных Exos Corvault длагает производительность на уровне SAN. Она основана на революционной архитектуре хранения данных Seagate, которая сочетает в себе ASIC VelosCT шестого поколения, технологию защиты данных ADA

Всех мировых производителей HDD обвинили в тайном сотрудничестве с запрещенной Huawei Производители накопителей под прицелом властей Компании Toshiba, Seagate и Western Digital попали во внимание американских властей из-за возможного тайного сотрудничества с Huawei. Сенатор Комитета по торговле США Роджер Уикер (Roger Wicker), пишет The Regis

Услуги Seagate Lyve Data Transfer Services по запросу упрощают работу между периферией и облаком аются только по факту использования. Предприятия генерируют огромные объемы данных. Согласно отчету Seagate Rethink Data, в ближайшие два года эти объемы будут расти в среднем на 42,2% ежегодно

На российский рынок пришли самые популярные западные системы хранения Интересы Seagate в России будет представлять ASBIS Конец 2020 г. ознаменовался новостью о том, что оди

Seagate анонсировала два процессора на базе RISC-V аммита RISC-V Summit 2020, стало первым публичным отчетом о результатах многолетнего сотрудничества Seagate с RISC-V International. «За последний год компания Seagate выпустила почти мил

Seagate объявила о сотрудничестве с FMCI в рамках создания комплекса умного города ботки передовых технологий автономных транспортных средств и инфраструктуры связи. В рамках проекта Seagate поделится накопленным более чем за 40 лет опытом в области технологий хранения и упра

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Seagate представила ПО с открытым исходным кодом, сообщество разработчиков и конвергентную инфраструктуру под названием Datasphere. «Мы живем в эпоху информационной экономики, — сказал генеральный директор Seagate Дейв Мосли (Dave Mosley). — Потенциал корпоративных данных часто остается нераскрытым

Seagate представила новый накопитель и систему корпоративного класса Компания Seagate Technology представила гелиевые накопители корпоративного класса Exos X18, отличающие

Seagate представила обновление линейки накопителей IronWolf и IronWolf Pro для NAS-систем. Цены м двигателем роста мировой экономики, — отметил Джефф Фотчман, старший вице-президент по маркетингу Seagate Technology. — В таких компаниях прекрасно осознают, насколько ценны для их бизнеса да

Отчет Seagate: 68% корпоративных данных никак не используются 0 представителей ведущих мировых компаний, проведенного исследовательской компанией IDC совместно с Seagate. Он посвящен современным проблемам управления данными и вариантам их решения. Одно из

Seagate представила твердотельный накопитель FireCuda 120 для геймеров. Цены а также обеспечит сохранность всех данных. FireCuda 120 — обновление линейки геймерских накопителей Seagate для ПК. Эта модель с интерфейсом SATA 6 Гбит/с и скоростями последовательного чтения/

Seagate выпустит коллекционный HDD для PS4 к выходу продолжения The Last of Us. Цена Seagate представила официально лицензированный накопитель Seagate Game Drive емкостью 2 ТБ специальной серии, посвященной выходу игры The Last of Us Part II. Накопитель появится в продаже одновременно с запуском игры на Playstation 4 (PS4) и Playstati

Seagate представила геймерские накопители Game Drive для Xbox. Цена мещает более 50 игр. Кроме того, он позволяет скачивать дополнения и получать достижения за игру на консолях Xbox One, Xbox One S и Xbox One X. Специальная серия Game Drive для Xbox Cyberpunk 2077 от Seagate поступит в продажу в начале июня по цене 6990 рублей (модель емкостью 2 ТБ) или 12999 рублей (модель емкостью 5 ТБ). Как и другие эксклюзивные серии Game Drive, эти коллекционные диски