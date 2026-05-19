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Seagate Technology

Seagate Technology

Seagate производит решения для хранения больших массивов данных и работы с ними, рассчитанные на долгосрочное применение.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.05.2026 Глава Seagate обрушил акции производителей памяти одним заявлением о ненужности новых заводов

Неудачное заявление Неоднозначное заявление, сделанное генеральным директором компании Seagate на профильной конференции, привело к заметному охлаждению рынка. Об этом сообщает издание Bloomberg. Выступая на мероприятии JPMorgan (крупнейший по объему активов финансовый конгломера
14.10.2025 Все жесткие диски в мире в одночасье устарели. Аутсайдер рынка придумал уникальный HDD, который Seagate и Western Digital догонят не скоро

ер для настольных ПК, сетевых хранилищ и серверов. Нынешние самые емкие жесткие диски, доступные в продаже, вмещают до 36 ТБ информации, то есть до 3,6 ТБ на одну пластину. Их производит американская Seagate, почти лидер мирового рынка HDD, занимающая 41-процентную его долю и второе место (II квартал 2025 г., статистика Forbes). У Toshiba – лишь 17%, но именно она сумела первой преодолеть м
18.08.2025 Найден подпольный завод, продающий полумертвые жесткие диски под видом новых. Россию тоже зацепило

Омоложение жестких дисков. Недорого Компания Seagate, один из крупнейших в мире производителей жестких дисков (40% в I квартале 2025 г. – Forbes) накрыла гигантское подпольное производство жестких дисков. Как пишет Heise Online, фабрика ш
02.06.2025 Хоронить HDD рано. Выпущен самый вместительный жесткий диск в истории

Скачать весь интернет Американская компания Seagate, один из из трех оставшихся в мире производителей жестки дисков, выпустила первые в м
29.01.2025 Крупнейший в мире поставщик жестких дисков отгружает использованные HDD вместо новых. Проблема массовая

Seagate попалась на обмане Компания Seagate, крупнейший в мире производитель жестких дисков с долей 40% в III квартале 2024 г. (ч
22.01.2025 Установлен новый рекорд емкости жестких дисков. HDD на 36 ТБ уже в продаже. Опрос

Новый рекорд Seagate Американская компания Seagate объявила о выпуске новейших жестких дисков емкостью 36 ТБ, пишет Tom’s Hardware. Это новый мировой рекорд – предыдущий тоже принадлежит Seagate

18.12.2024 Выпущен сверхобъемный жесткий диск для обычных пользователей на основе революционной технологии записи. Домашним SSD такие объемы и не снились. Опрос

Один винчестер, чтобы сохранить всю информацию Американская компания Seagate выпустила жесткий диск Exos M емкостью 32 ТБ, пишет портал Tom’s Hardware. Это рекордный по меркам 2024 г. объем для потребительских HDD, и его удалось достичь за счет применения технол
20.06.2024 Главный мировой производитель HDD начал массово продавать подержанные «винчестеры» через интернет. По цене они почти как новые

Подержанный лучше нового? Компания Seagate, являющаяся крупнейшим в мире производителем жестких дисков с 43-процентной долей рынка (данные Forbes за 2023 г.), начала продавать подержанные накопители. Как пишет издание BusinessWi
23.04.2024 Производители HDD и SSD Seagate и Western Digital дружно повышают цены на всю продукцию. Во всем винят инфляцию

Seagate и WD поднимают цены на накопители Вслед за Western Digital другой американский производитель жестких дисков и твердотельных накопителей Seagate планирует повысить цены на свою продукцию. Об этом компания уведомила по электронной почте своих крупных клиентов, сообщает аналитическая компания TrendForce. В своем письме от 18 апрел
09.04.2024 Жесткие диски будут вмещать больше сотни терабайт. Революционная технология почти готова

«Бесконечный» жесткий диск Компания Seagate поставила перед собой цель выпустить жесткий диск вместительностью до 120 ТБ (терабайт), пишет портал TechSpot. Для этого потребуются новые технологии записи, и Seagate как раз р
18.01.2024 Вот-вот выйдут прорывные «лазерные» жесткие диски колоссальной емкости. Достанется и владельцам обычных ПК

Seagate выпускает HDD 30 ТБ с HAMR Seagate представила новую аппаратную платформу, на основе которой планирует выпускать жесткие диски (HDD) емкостью 30 ТБ и более, пишет Tom’s Hardware. В платформе, получившей название Mozaic 3
28.07.2023 Жесткие диски сопротивляются натиску SSD до последнего. Начались продажи революционных HDD с рекордной емкостью

«Горячие» жесткие диски Seagate Компания Seagate, один из трех оставшихся производителей жестких дисков в мире, сообщила о начале коммерческих поставок новых винчестеров, в буквальном смысле оборудованных систе
24.04.2023 Seagate выпустит жесткие диски «с подогревом» и рекордной емкостью больше 30 ТБ. У WD и Toshiba таких нет и не предвидится

Seagate освоила 30 ТБ и HAMR Компания Seagate начнет выпуск жестких дисков емкостью свыше 30 ТБ в течение II квартала 2023 г., пише
20.04.2023 Seagate поймали на тайном сотрудничестве с запрещенной Huawei. Власти США выписали ей штраф в $300 млн

Тайное стало явным Американская компания Seagate, как оказалось, годами тайно продавала жесткие диски китайской компании Huawei, несмотря на все экспортные ограничения, наложенные на азиатского техногиганта. Как пишет портал The Regis
20.03.2023 Бренд ничего не значит. Самыми ненадежными оказались винчестеры самых знаменитых производителей

На производителя ориентироваться не стоит Жесткие диски Hitachi и Seagate признаны самыми ненадежными на фоне остальных, пишет портал TechSpot со ссылкой на ис
01.02.2023 Названы самые ненадежные жесткие диски. Seagate в топе антилидеров

рузочных накопителей и еще несколько моделей, которых у Backblaze меньше 60 экземпляров. Непревзойденный лидер На начало 2023 г. в мире оставалось лишь три производителя жестких дисков – американские Seagate и Western Digital (WD) и японская Toshiba. Остальные или ушли с рынка, или были поглощены более крупными конкурентами. Согласно отчету Backblaze, самым надежным в 2022 г. оказался жестк
15.11.2022 Отчаянный шаг. Выпущены рекордные по скорости HDD, несмотря на агонию этого формата

Четыре новые модели Крупнейший в мире вендор жестких дисков (винчестеров, HDD) Seagate выпустил четыре новые модели Exos Mach.2 с двумя приводами, которые обеспечивают большую емкость и повышенную производительность, пишет Tomshardware.com. Новые жесткие диски Exos 2X16 и
27.10.2022 Крупнейший производитель жестких дисков выгоняет тысячи сотрудников. Всему виной Huawei и мировой кризис

Увольнения в Seagate Американская компания Seagate, крупнейший в мире вендор жестких дисков, объявила о масштабном сокращении штата. Как пишет Tom’s Hardware, руководство компании вознамерилось лишит
02.09.2022 Древние накопители восстали из мертвых и угрожают бизнесу Seagate и Western Digital

й степенью вероятности. Также творение Folio Photonics позволяет создавать емкие системы хранения на основе картриджей без необходимости покупать дорогостоящие жесткие диски. Производители HDD в лице Seagate и Western Digital лишь совсем недавно преодолели отметку в 20 ТБ. У Seagate такой винчестер появился в 2020 г., а WD выпустила HDD на 26 ТБ в начале 2022 г. Обе компании готовятс
31.01.2022 Появились жесткие диски «не для всех» емкостью 22 ТБ. Без спецПО от них нет толку

SMR-диски гигантской емкости Seagate начала поставки ограниченному кругу клиентов жестких дисков емкостью 22 ТБ. Как пишет Tom’s Hardware, это наиболее вместительные модели, представленные на рынке. Добиться высокой плотно
03.12.2021 Производители первых 20-терабайтных жестких дисков развязали жесткую ценовую войну

Доступные HDD Seagate на 20 ТБ Seagate представила свои первые массовые жесткие диски емкостью 20 ТБ
05.08.2021 Названы самые ломкие жесткие диски в мире

марки и модели, в наибольшей степени подверженные риску выхода из строя, и одновременно самые надежные. Как пишет портал TechSpot, самыми ненадежными специалисты компании признали накопители компании Seagate. Основанная в 2007 г. Backblaze сдает в аренду облачные хранилища и занимается резервным копированием данных. Backblaze на собственном опыте отслеживает работоспособность жестких дисков
23.07.2021 Seagate выпустит дешевые HDD колоссальной емкости

Недорогие, но емкие Seagate планирует выпустить линейку недорогих жестких дисков емкостью 20 ТБ, ориентированных на потребительский сегмент рынка, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на слова главы компании Дейва Мозл
24.06.2021 Seagate представляет новый игровой твердотельный накопитель FireCuda 530

Компания Seagate Technology представила новый твердотельный накопитель FireCuda 530 для игровых ПК. Fi
22.06.2021 Seagate выпустила интеллектуальную систему хранения больших объемов данных Exos Corvault

длагает производительность на уровне SAN. Она основана на революционной архитектуре хранения данных Seagate, которая сочетает в себе ASIC VelosCT шестого поколения, технологию защиты данных ADA
14.05.2021 Всех мировых производителей HDD обвинили в тайном сотрудничестве с запрещенной Huawei

Производители накопителей под прицелом властей Компании Toshiba, Seagate и Western Digital попали во внимание американских властей из-за возможного тайного сотрудничества с Huawei. Сенатор Комитета по торговле США Роджер Уикер (Roger Wicker), пишет The Regis
21.04.2021 Seagate представила обновление линейки внешних накопителей Firecuda. Цены
01.04.2021 Услуги Seagate Lyve Data Transfer Services по запросу упрощают работу между периферией и облаком

аются только по факту использования. Предприятия генерируют огромные объемы данных. Согласно отчету Seagate Rethink Data, в ближайшие два года эти объемы будут расти в среднем на 42,2% ежегодно
30.12.2020 На российский рынок пришли самые популярные западные системы хранения

Интересы Seagate в России будет представлять ASBIS Конец 2020 г. ознаменовался новостью о том, что оди
09.12.2020 Seagate анонсировала два процессора на базе RISC-V

аммита RISC-V Summit 2020, стало первым публичным отчетом о результатах многолетнего сотрудничества Seagate с RISC-V International. «За последний год компания Seagate выпустила почти мил
17.11.2020 Seagate объявила о сотрудничестве с FMCI в рамках создания комплекса умного города

ботки передовых технологий автономных транспортных средств и инфраструктуры связи. В рамках проекта Seagate поделится накопленным более чем за 40 лет опытом в области технологий хранения и упра
06.10.2020 Seagate представила жесткий диск Skyhawk AI емкостью 18 ТБ для систем видеонаблюдения. Цена. Фото

ерабайтных масштабов до петабайтных, — сказал Джефф Фотчман (Jeff Fochtman), старший вице-президент Seagate Technology по вопросам бизнеса и маркетинга. — В Skyhawk AI емкостью 18 ТБ мы оптимиз
28.09.2020 Seagate представила ПО с открытым исходным кодом, сообщество разработчиков и конвергентную инфраструктуру

под названием Datasphere. «Мы живем в эпоху информационной экономики, — сказал генеральный директор Seagate Дейв Мосли (Dave Mosley). — Потенциал корпоративных данных часто остается нераскрытым
22.09.2020 Seagate представила новый накопитель и систему корпоративного класса

Компания Seagate Technology представила гелиевые накопители корпоративного класса Exos X18, отличающие
01.09.2020 Seagate представила обновление линейки накопителей IronWolf и IronWolf Pro для NAS-систем. Цены

м двигателем роста мировой экономики, — отметил Джефф Фотчман, старший вице-президент по маркетингу Seagate Technology. — В таких компаниях прекрасно осознают, насколько ценны для их бизнеса да
15.07.2020 Отчет Seagate: 68% корпоративных данных никак не используются

0 представителей ведущих мировых компаний, проведенного исследовательской компанией IDC совместно с Seagate. Он посвящен современным проблемам управления данными и вариантам их решения. Одно из
27.05.2020 Seagate представила твердотельный накопитель FireCuda 120 для геймеров. Цены

а также обеспечит сохранность всех данных. FireCuda 120 — обновление линейки геймерских накопителей Seagate для ПК. Эта модель с интерфейсом SATA 6 Гбит/с и скоростями последовательного чтения/
19.05.2020 Seagate выпустит коллекционный HDD для PS4 к выходу продолжения The Last of Us. Цена

Seagate представила официально лицензированный накопитель Seagate Game Drive емкостью 2 ТБ специальной серии, посвященной выходу игры The Last of Us Part II. Накопитель появится в продаже одновременно с запуском игры на Playstation 4 (PS4) и Playstati
20.04.2020 Seagate представила геймерские накопители Game Drive для Xbox. Цена

мещает более 50 игр. Кроме того, он позволяет скачивать дополнения и получать достижения за игру на консолях Xbox One, Xbox One S и Xbox One X. Специальная серия Game Drive для Xbox Cyberpunk 2077 от Seagate поступит в продажу в начале июня по цене 6990 рублей (модель емкостью 2 ТБ) или 12999 рублей (модель емкостью 5 ТБ). Как и другие эксклюзивные серии Game Drive, эти коллекционные диски

17.03.2020 Seagate представила твердотельный накопитель PCIe для сетевых хранилищ NAS

и для многопользовательских сетевых хранилищ NAS. Твердотельный накопитель M.2 NVMe IronWolf 510 от Seagate обеспечивает скорость кеширования до 3 ГБ/с в системах с поддержкой NVMe. Он идеально

Публикаций - 766, упоминаний - 1100

Seagate Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Western Digital Corporation - WDC 589 198
Toshiba Corporation 2980 128
Intel Corporation 12811 103
Samsung Electronics 11065 95
IBM - International Business Machines Corp 9699 67
Hitachi - Хитачи 1501 67
Seagate - Maxtor 146 60
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 146 50
Fujitsu 2105 43
Microsoft Corporation 25775 39
Dell EMC 5180 38
SAS Institute 1082 35
Apple Inc 13156 32
HP Inc. 5883 31
HP - Hewlett-Packard 3662 27
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 26
Dell Technologies - Dell Computer 2219 24
Huawei 4677 22
Sony 6739 21
LaCie 75 19
BackBlaze 32 19
Microchip Technology - Adaptec 121 19
Veritas - Seagate NSMG - Seagate Software Network and Storage Management Group - Seagate Software 25 19
Nvidia Corp 4002 18
AMD - Advanced Micro Devices 4641 18
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 18
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 17
Kingston Technology 218 17
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 16
Google LLC 12690 16
Canon 1439 15
SanDisk 343 15
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 15
Cisco Systems 5372 15
Philips 2099 14
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 14
Red Hat 1378 13
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 13
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 13
Lenovo Group 2447 13
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 30
Momentus Space 29 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 8
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Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 6
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SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 328 38
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 34
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 520 34
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 30
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 29
NAND flash memory - флеш-память 684 28
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 372 27
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 27
SCSI Ultra320 - SCSI Ultra160 149 27
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 26
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 26
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 26
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 25
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 25
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 24
Seagate BarraCuda ATA SSD 65 57
Microsoft Windows 16882 45
Seagate Cheetah 30 25
Seagate Momentus 28 24
Seagate Exos HDD 24 22
Microsoft Windows 2000 8678 21
Apple iPhone 6 4861 18
Seagate IronWolf - Seagate IronWolf NVMe - Seagate IronWolf SSD - Seagate IronWolf HDD - Seagate IronWolf Health Management 19 18
FreePik 1841 18
Seagate Backup Exec - Seagate Backup Plus 17 16
Seagate FreeAgent Pro - Seagate FreeAgent Go - Seagate FreeAgent GoFlex Desk 16 15
Linux OS 11533 15
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 15
TrendFocus 23 14
Western Digital - WD HGST Ultrastar 50 14
Seagate Enterprise Capacity - Seagate Constellation ES - Seagate Enterprise Performance HDD - Seagate Enterprise Turbo SSHD 13 12
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 11
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 11
Western Digital - WD Red - Серия HDD 35 10
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 10
Apple iOS 8583 10
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 9
LaCie Rugged RAID 14 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 9
Google Android 15244 9
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 8
Microsoft Windows NT 890 8
Apple - macOS Time Machine 77 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
Seagate DiscWizard 8 8
Microsoft Windows 7 2007 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 7
Toshiba MG Enterprise Capacity - серия HDD 12 7
SAP Crystal Reports 53 7
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 7
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 7
Seagate Dashboard 7 7
Seagate ST HDD 13 7
Seagate Crystal - Seagate Crystal Analysis - Seagate Crystal Reports - Seagate Crystal Info 10 7
Apple iPod 1553 6
Luczo Steve - Luczo Stephen - Луцо Стив 23 23
Mosley Dave - Мосли Дейв 11 11
Watkins Bill - Уоткинс Билл 9 9
Horn Scott - Хорн Скотт 8 7
Черепенников Антон 86 6
Лебедев Михаил 72 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Rutledge Matt - Ратледж Мэтт 12 5
Stewart Alastair - Стюарт Алистер 5 5
Dexheimer Brian - Дексгаймер Брайн 5 5
Rydning John - Райднинг Джон 12 5
Milligan Steve - Миллиган Стив 14 4
Сергеев Иван 74 4
Coyne John - Койн Джон 6 4
Wickersham Dave - Викершэм Дэйв 4 4
Watkins William - Уоткинс Уиллиам 4 4
Fochtman Jeff - Фотчман Джефф 3 3
Morris John - Моррис Джон 6 3
Блохнин Сергей 10 3
Kryder Mark - Крайдер Марк 3 3
Pimentel Rocky - Пиментел Рокки 3 3
Gentry Gary - Джентри Гэри 3 3
Romano Gianluca - Романо Джанлука 3 3
Spruch Philippe - Спрух Филипп 3 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Усманов Алишер 311 2
Калинин Александр 189 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 2
Малинин Александр 40 2
Глухов Алексей 5 2
Изумрудов Олег 41 2
Покровский Иван 136 2
Юсупов Ренат 125 2
Goeckeler David - Гекелер Дэвид 4 2
Chang Meiji - Чанг Мэйдзи 2 2
Whitmore Robert - Витмор Роберт 2 2
Короб Михаил 2 2
Carty Michael - Карти Майкл 20 2
Корсаков Виктор 6 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 193
Россия - РФ - Российская федерация 166168 109
Европа 24964 65
Япония 13807 62
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 31
США - Калифорния 4829 26
Южная Корея - Республика 7052 26
Германия - Федеративная Республика 13221 22
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 21
Таиланд - Королевство 926 19
Франция - Французская Республика 8177 19
Азия - Азиатский регион 5920 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 17
Африка - Африканский регион 3641 17
Ближний Восток 3154 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Китай - Тайвань 4245 15
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 14
Сингапур - Республика 1953 14
Европа Восточная 3138 10
Малайзия 922 9
США - Калифорния - Скоттс-Вэлли 12 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 8
Индия - Bharat 5870 8
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 8
Украина 7928 7
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 7
Нидерланды 3746 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 180 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 6
США - Колумбия - Вашингтон 1487 5
Великобритания - Шотландия 341 5
США - Мэриленд - Балтимор 178 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 102
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 55
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 49
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 41
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 40
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 39
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 38
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 32
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 30
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 27
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 24
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 22
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 18
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 18
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 17
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 15
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 14
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 13
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 12
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 12
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 229 11
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 10
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 424 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 9
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 7
Tom’s Hardware 600 30
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 19
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Forbes - Форбс 1002 11
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TechSpot 188 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
Bloomberg 1627 7
Inquirer 463 7
Blocks & Files 14 7
Infosan 75 6
Ars Technica 450 5
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Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 4
AP - Associated Press 2007 4
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РАН ИТФ - Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау 10 1
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Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
DCU - Dublin City University - University of Dublin - Дублинский университет - Университет Дублина 3 1
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UCL - University College London - MSSL - Mullard Space Science Laboratory - Лаборатория космических исследований им. Мулларда университетского колледжа Лондона 4 1
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CeBIT 614 5
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Photokina 60 1
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