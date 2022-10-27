Крупнейший производитель жестких дисков выгоняет тысячи сотрудников. Всему виной Huawei и мировой кризис

Seagate собирается уволить 3000 человек или 8% своего штата в ближайшие несколько месяцев. Основная причина – очень плохие продажи жестких дисков из-за мировой экономической рецессии и нежеланием потребителей пользоваться медленными HDD. При этом доля Seagate на мировом рынке жестких дисков составляет 44%. Также Seagate обвиняют в связях с Huawei – компанией из «черного списка» властей США.

Увольнения в Seagate

Американская компания Seagate, крупнейший в мире вендор жестких дисков, объявила о масштабном сокращении штата. Как пишет Tom’s Hardware, руководство компании вознамерилось лишить работы 3000 человек.

Основная причина «оптимизации» коллектива Seagate – это очень плохие показатели продаж, вызванные, помимо прочего, проблемами в мировой экономике и их разнообразными последствиями. Вместе с этим жесткие диски интересуют обычных и корпоративных потребителей все меньше на фоне роста спроса на более надежные и быстрые твердотельные накопители (SSD).

Отчет Seagate за I квартал 2023 финансового года показал, что этот период оказался для компании худшим за последние 15 лет. Ее выручка едва превысила $2 млрд, а чистая прибыль рухнула на 18% год к году. I квартал финансового года у Seagate полностью совпадает с III кварталом календарного года – с 1 июля по 30 сентября.

Seagate тщательно скрывает точное количество жестких дисков, отгружаемых ею ежеквартально. По данным Tom’s Hardware, о падении продаж можно судить по их суммарному объему – 118,2 эксабайта (ЭБ) в I квартале 2023 финансового года против 154,6 ЭБ в предыдущем квартале и 159,1 ЭБ годом ранее.

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Происходящее влияет на всех трех оставшихся производителей жестких дисков. Seagate достается сильнее всех, так как на ее долю во II квартале 2022 календарного года (1 апреля – 30 июня) пришлось 44% продаж (данные Forbes). Американская Western Digital заняла 37% мирового рынка, оставив японской Toshiba 19%.

Показатели ушли в минус

За отчетный период выручка Seagate достигла $2,035 млрд. Это на 35% меньше показателей аналогичного периода прошлого финансового год и на 23% меньше на фоне предыдущего квартала.

Продажи жестких дисков упали на 38% год к году. А поскольку HDD по-прежнему являются основным товаром, выпускаемым Seagate, то они принесли ей 87% выручки, чем и обусловлено ее падение. Оставшиеся 13% обеспечили твердотельные накопители, продажи которых за год, напротив, выросли на 5%.

Основная проблема Seagate – это постоянно падающий спрос на жесткие диски. Он связан не только с объективным превосходством SSD почти по всем основным параметрам, но и с несколькими глобальными факторами.

Один из них – это затянувшаяся борьба с коронавирусом COVID-19 в Китае. Почти все другие страны давно сняли ковидные ограничения, тогда как КНР вводит один локдаун за другим. Это привело к экономическому спаду и снижению спроса продукцию Seagate в этой стране.

Мировая экономическая рецессия тоже дает о себе знать. Из-за нее клиенты Seagate инициировали корректировку своих запасов, что еще больше снизило продажи компании.

Помимо этого, из-за замедления экономического роста и увеличения затрат на логистику поставщики облачных услуг, одни из основных потребителей жестких дисков в настоящее время, начали заказывать доставку HDD по воде, а не по воздуху. Переход на менее скоростной вид транспорта замедлил закупочный цикл HDD.

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В дополнение к перечисленному обычные потребители стали сокращать свои расходы на фоне инфляции и геополитической неопределенности. Другими словами, сейчас им не до новых жестких дисков.

Что еще хуже для Seagate, так это то, что во II квартале 2023 финансового года (IV квартал каленарного 2022 г.) ее выручка упадет до $1,85 млрд. Это произойдет в результате ослабления спроса со стороны производителей серверов и поставщиков облачных услуг. Как пишет Bloomberg, квартальная выручка Seagate упадет ниже $2 млрд впервые с 2005 г.

Нет продаж – нет зарплат

В сложившейся ситуации Seagate перешла на рельсы экономии на всем. В план руководства компании по сокращению расходов вошло уменьшение зарплатного бюджета. Вероятно, кому-то в компании сократят ежемесячный заработок, но 3000 человек, будут вынуждены искать работу в других фирмах.

Данное количество – это около 8% всего персонала Seagate. Компания не уточняет, в каких отделах грядут сокращения, но не исключено, что среди уволенных будут и инженеры.

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План по увольнениям Seagate собирается выполнить к концу II квартала 2023 финансового года Это обойдется ей в $60-70 млн, но в итоге позволит ежегодно экономить на зарплатах около $110 млн, начиная уже с III квартала 2023 финансового года.

Преследование за сотрудничество с Китаем

Страдая от стремительно падающих результатов своей деятельности, Seagate параллельно втянута в громкий скандал, связанный с поставками ее жестких дисков не в те страны. Против нее выдвинуло обвинения Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США.

Чиновники утверждают, что в 2020 и 2021 гг. Seagate тайком поставляла свои накопители компании из «черного списка» США. По предварительным данным, это Huawei – китайский техногигант, который стал первым рычагом давления США на Китай в непрекращающейся торговой войне, начавшейся в 2018 г.

Seagate обвиняют в нарушении экспортных правил США, действующих с августа 2020 г. Представители BIS утверждают, что компания была обязана получить лицензию Бюро на отгрузку своих HDD китайской Huawei. Юристы Seagate со своей стороны утверждают, что на тот момент ее продукция под экспортные ограничения США не подпадала.

Действительно, технически ограничения в отношении Huawei в основном касаются полупроводников, но никак не жестких дисков в целом. Однако любой HDD содержит в себе контроллеры, то есть микросхемы, то есть те же самые проводники. Таким образом, юристам Seagate будет не просто доказать невиновность компании. В случае проигрыша компании придется заплатить штраф за нарушение действующих правил экспорта.