Мир объявил бойкот жестким дискам. Поставки HDD катастрофически обрушились

Поставки жестких дисков в общемировом объеме рухнули на 15%. Пострадали все трое оставшихся производителей – Seagate, WD и Toshiba. Основная причина – продолжающийся рост популярности SSD как более надежных и быстрых накопителей. В потребительском сегменте пользователи все чаще между HDD и SSD одинакового объема останавливают свой выбор именно на SSD.

Закат жестких дисков

Жесткие диски по результатам II квартала 2022 г. продемонстрировали стремительное падение поставок, пишет StorageNewsletter. Некогда самые популярные и, что немаловажно, безальтернативные накопители для серверов, облаков, компьютеров и ноутбуков покупают все реже и реже.

Согласно статистике, отгрузки HDD упали на 15% год к году в натуральном выражении. При этом если смотреть с точки зрения общей емкости дисков, то просадка за II квартал 2022 г. составила лишь 2%.

Это свидетельствует о том, что потребителей все меньше интересуют не только сами винчестеры, но и маловместительные их модели. Акцент смещается в сторону накопителей, способных вмещать терабайты, а в некоторых случаях и вовсе десятки терабайтов данных.

Почему все происходит именно так

Популярными жесткие диски были лишь в течение первого десятилетия XXI века, поскольку достойной замены им на тот момент не существовало. Твердотельные накопители, столь распространенные в нынешнее время, тогда только начинали свой путь развития и потому стоили дорого, вмещая при этом совсем небольшие объемы данных.

Долгим противостояние не будет. SSD уверенно идут к победе над винчестерами

С течением времени SSD дешевели и становились все более емкими. При этом на их стороне всегда было два ключевых преимущества. Во-первых, даже при подключении по древнему интерфейсу SATA они демонстрировали в разы более высокую скорость работы на фоне даже самых продвинутых винчестеров.

Во-вторых, в SSD нет механических компонентов, в результате чего они способны пережить многократные падения и удары, тогда как среднестатистический винчестер выйдет из строя после первого же падения с небольшой высоты.

Эти два фактора в сочетании с постоянно падающей ценой и растущей емкостью сделали жесткие диски совершенно неинтересными для конечного потребителя. Это касается как обычных, так и корпоративных пользователей – все стремятся как можно быстрее отказаться от медленных винчестеров в пользу более современных и надежных SSD.

Теперь у HDD осталось лишь одно преимущество перед твердотельными накопителями. При одинаковой емкости они пока еще стоят немного дешевле.

Участники рынка

Снижение популярности жестких дисков привело к тому, что на август 2022 г. во всем мире оставалось лишь три их производителя, притом двое из них – американские компании. HDD продолжают выпускать лишь Western Digital, Seagate и Toshiba, но руководство этих компаний понимает, куда идет рынок, и потому все они в настоящее время производят еще и SSD.

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Seagate завершила II квартал 2022 г. с 14-процентным снижением поставок. Она отгрузил лишь 19,88 млн винчестеров суммарной емкостью 154,67 ЭБ (эксабайтов; в одном эксабайте около одного миллиона терабайтов).

Просадку Seagate ощутила во всех сегментах рынка. Так, поставки производительных HDD упали на 10%, nearline-решения (подходят для облачных сервисов и для домашних файловых серверов) – на 5%. Что происходит с потребительскими HDD, StorageNewsletter не уточняет, заявляя лишь, что их отгрузки снизились на двузначный процент.

У Western Digital ситуация еще более плачевная. Поставки просели в сумме на 17% – до 16,48 млн HDD объемом 128,51 ЭБ. То же происходит у Toshiba – минус 17%, 8,29 млн винчестеров емкостью 36,18 ЭБ.

В итоге рейтинг производителей по количеству отгруженных HDD возглавила Seagate. Western Digital получила «серебро», а замыкает топ-3 японская Toshiba.

Прогнозов нет

Аналитики StorageNewsletter не стали давать прогнозы относительно III квартала 2022 г., завершающегося 30 сентября, или всей второй половины 2022 г. Однако они заявили, что столь провальные результаты производителей жестких дисков – это в первую очередь следствие роста популярности твердотельных накопителей.

Например, если потребителю нужен накопитель на 1 ТБ или 2 ТБ, то он с более высокой вероятностью переплатит за SSD, а разницу в цене окупят более высокая скорость его работы и повышенная надежность.

Но винить во всем сами винчестеры не стоит. Часть «вины» лежит на актуальных общемировых геополитических событиях, вызвавших, в том числе, стремительный рост инфляции во многих странах. В связи с этим спрос на новые ПК, ноутбуки и комплектующие к ним упал. Это началось еще в I квартале 2022 г., завершившемся 31 марта. Производство ноутбуков стремительно падает по этим же причинам.