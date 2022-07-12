Ноутбуки больше не нужны. Производство стремительно сокращается, акциям Intel и AMD обещан обвал

2022 г. ознаменуется 17-процентным сокращением объемов выпуска ноутбуков. Это следствие макроэкономических и геополитических потрясений, захлестнувших мир во II квартале 2022 г. Ранее аналитики озвучивали предположение о 12-процентном падении производства. В числе прочих это затронет Intel и AMD как основных поставщиков процессоров для ноутбуков. Эксперты не рекомендуют покупать их акции и публикуют прогнозы по из резкому, особенно в случае AMD, обесцениванию.

Выпуск ноутбуков сокращается

2022 г. станет весьма неудачным для производителей ноутбуков, а также для компаний AMD и Intel. С таким прогнозом выступил аналитик Barclays Блейн Кертис (Blayne Curtis), основываясь на информации, полученной от тайваньских вендоров мобильных ПК.

II квартал 2022 г. уже продемонстрировал снижение объемов производства ноутбуков, что вынудило экспертов пересмотреть свои прогнозы на весь год. Учитывая актуальную геополитическую ситуацию, они предсказывали 12-процентное сокращение выпуска лэптопов. Теперь же речь идет о 17-процентном падении, и пока нет гарантии, что в дальнейшем прогнозы не ухудшатся.

Происходящее является следствием нестабильной макроэкономической ситуации во всем мире. Пользователи, как обычные, так и корпоративные, не торопятся вкладывать деньги в новые компьютеры – не только портативные, но и в настольные. Отбивает желание купить новый ПК и рост цен на них, вызванный, опять же, происходящим в мире.

Сокращение объемов выпуска ноутбуков при возможном резком скачке спроса может привести к новому дефициту и росту цен

Производители процессоров в числе пострадавших

В числе тех, кто в полной мере ощутит на себе просадку производства мобильных ПК, станут американские компании AMD и Intel. Они поделили между собой почти весь мировой рынок х86-процессоров для ноутбуков. Снижение объемов выпуска лэптопов приведет к сокращению объемов отгрузки процессоров для них.

По словам Блейна Кертиса, желающим в ближайшей перспективе обзавестись акциями этих компаний следует повременить с реализацией задуманного. Аналитик считает, что покупать ценные бумаги Intel и AMD можно будет лишь после появления информации о точных показателях коррекции мирового рынка персональных компьютеров.

Параллельно с этим эксперты Barclays снизили свой прогноз по курсовой стоимости акций американских чипмейкеров. В случае Intel изменения небольшие – с $45 до $40. С ценными бумагами AMD ситуация иная – их курсовая стоимость, считают в Barclays, упадет со $115 до $85.

Происходящее на рынке ноутбуков в большей степени ударит по Intel, с учетом ее доли рынка мобильных CPU. По результатам II квартала 2022 г. она удерживала 73,7-процентную ее часть, а AMD довольствовалась оставшимися 26,3% (данные Statista.com).

AMD постепенно сокращает отрыв от Intel на рынке мобильных CPU с архитектурой х86

Несколько причин грядущего обвала

Отрицательные изменения на мировом рынке ПК генерируют не только ноутбуки. Обычные десктопы, а также портативные и настольные рабочие станции тоже не могут похвастаться рекордными продажами.

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Во II квартале 2022 г. поставки ПК сократились на 15,3%, считают аналитики исследовательской компании IDC. По их мнению, во всем происходящем виноваты не только геополитика вкупе с макроэкономикой, но и отдельно Китай. В этой стране все еще продолжаются локдауны на почве пандемии коронавируса COVID-19, влекущие за собой закрытие магазинов и производств, в том числе и заводов по выпуску электроники.

По подсчетам IDC, во второй четверти 2022 г. в мире было продано около 71,3 млн компьютеров. Это приблизительно соответствует показателям двухлетней давности – в разгар пандемии объемы поставок составили 74,3 млн устройств.

Схожие цифры приводит и аналитическая компания Gartner. Согласно ее отчету, за отчетный период было отгружено 72 млн компьютеров, что на 12,6% меньше прошлогодних показателей. В компании называют это крупнейшим падением за последние девять лет и тоже считают, что во всем виновато то, что происходит на мировой арене.

Ослабление ковидных ограничений в большинстве стран мира тоже вносит свою лепту. Сюда входит и возвращение сотрудников компаний в офисы с удаленки, что автоматически исключает необходимость пополнения домашнего места работы новыми ПК.