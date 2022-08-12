Barclays поможет Arrival найти новое финансирование Базирующийся в Великобритании производитель электромобилей Arrival сообщил о достижении договоренностей с Barclays Capital, подразделением британского банка Barclays , о возможности продажи дополнительного объема своих акций. Всего предполагает продажа акций стоимостью до $300 млн. Используем

Руководитель одного из крупнейших банков Британии Barclays Энтони Дженкинс (Antony Jenkins) ожидает, что технологии в ближайшие 3 года позволят ему сэкономить больше $1 млрд. CEO выразил уверенность в том, что технологии достигли достаточно вы