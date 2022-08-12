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Barclays

Barclays

СОБЫТИЯ

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12.08.2022 Стартап экс-замминистра связи России ищет $300 млн на запуск производства электрокаров

Barclays поможет Arrival найти новое финансирование Базирующийся в Великобритании производитель электромобилей Arrival сообщил о достижении договоренностей с Barclays Capital, подразделением британского банка Barclays, о возможности продажи дополнительного объема своих акций. Всего предполагает продажа акций стоимостью до $300 млн. Используем
20.09.2013 Barclays намерен сэкономить $1 млрд благодаря ИТ

Руководитель одного из крупнейших банков Британии Barclays Энтони Дженкинс (Antony Jenkins) ожидает, что технологии в ближайшие 3 года позволят ему сэкономить больше $1 млрд. CEO выразил уверенность в том, что технологии достигли достаточно вы
13.02.2013 EPAM разрешил Barclays забрать своих разработчиков

стно лишь, что за 2010 г. этот клиент принес EPAM 2,9% от общей выручки, а за первые 9 месяцев 2011 г. – 6,1%. Источник, знакомый с деталями контракта, пояснил CNews, что речь идет о британском банке Barclays. «Банковская сфера является весьма чувствительной, поэтому EPAM предоставил банку своеобразную страховку на случай, если разработчик вдруг потеряет интерес к данному проекту, - говорит
16.06.2010 Barclays Capital строит ИТ-центр в Киеве с помощью EPAM Systems

Инвестиционный банк Barclays Capital, подразделение Barclays Bank PLC, объявил о своем решении построить т
15.07.2008 Kaspersky Internet Security защитит клиентов интернет-банкинга Barclays

«Лаборатория Касперского» сообщила о том, что Barclays стал первым банком Великобритании, который предложил клиентам, использующим систему интернет-банкинга, бесплатно воспользоваться программным решением для защиты информации от всевозмож
19.04.2007 Британский банк Barclays защитит своих клиентов

Британский банк Barclays переходит на двухфакторную систему входа в онлайновые сервисы: более полумиллиона клиентов получат кардридеры в течение года, сообщил Computing.co.uk. Портативные кардридеры будут запр
19.03.2007 Barclays извинилась за 3-часовой сбой в работе

Компания Barclays извинилась за неудобства, доставленные в четверг пользователям онлайнового сервиса обработки платежей по кредитным картам, ePDQ, из-за аппаратных сбоев. Система отключилась в три часа

08.08.2006 Infor купила 3 компании

ли Goldman Sachs Credit Partners L.P., Wells Fargo Foothill, General Electric Capital Corporation и Barclays Bank PLC, а на втором этапе - Goldman Sachs Credit Partners L.P., General Electric C
12.01.2006 Клиентов Barclays защитят пакетом F-Secure

Банк Barclays предлагает клиентам системы онлайновых платежей купить с 30%-ной скидкой и установить антивирусный пакет от финской F-Secure. В пакет входит антивирус, программа обнаружения «руткитов»
05.07.2002 Barclays Group запустила глобальный банковский сервис

Компания Barclays Private Clients объявила о намерении использовать сеть автоматических кассовых автом
25.04.2002 Barclays: пользователи интернет-магазинов экономят 63,6 часов ежегодно

Согласно результатам исследования, проведенного Barclays Bank, благодаря онлайновым магазинам британские пользователи интернета, в среднем, э
15.02.2002 Число пользователей банковской системы Barclays в 2001 г. возросло на 1 млн. человек

По состоянию на конец 2001 года число пользователей системы интернет-банкинга Barclays составило 2.7 млн. человек. По сравнению с концом 2000 г. этот показатель вырос на 1 млн. человек. В среднем каждый месяц на услуги банка подписывались около 100.000 новых пользователе
18.08.2000 Africa Online и британский инвестор Barclays Africa создадут интернет-центры на юге Африки

Интернет-провайдер Africa Online и британская инвестиционная компания Barclays Africa объявили о начале сотрудничества, направленного на развитие интернета на юге


Публикаций - 122, упоминаний - 138

Barclays и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Google LLC 12690 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Apple Inc 13156 8
МегаФон 10742 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Крок - Croc 1964 6
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 6
OpenText - Digital Guardian 11 5
Broadvision 69 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Oracle Corporation 7074 5
Аурига - Auriga 77 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
X Corp - Twitter 2938 4
Intel Corporation 12811 4
Yahoo! 3726 4
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 4
Samsung Electronics 11065 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Huawei 4677 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
HTC Corporation 1512 3
PayPal 671 3
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 3
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 2
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 52 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 2
NICE Systems 70 2
Nuance Communications - ScanSoft 88 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 2
BCE - Bell Canada Enterprises - Bell Canada International 51 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
SAP SE 5601 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 17
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 15
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 13
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 13
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 12
Bank of America - Банк Америки 271 11
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 11
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 10
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 10
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 10
Citi - Citibank 158 7
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 7
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 7
Visa International 1993 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 7
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
Merrill Lynch 454 5
Dräger Medical - Drägerwerk AG & Co - Drager - Дрегер 8 5
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 5
Halifax - Halifax Building Society 17 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 4
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 4
Альфа-Банк 1979 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Альфа-Групп 745 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 3
ABN AMRO 100 3
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 3
Газпром ПАО 1493 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
McDonald’s - Макдоналдс 220 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 16
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 11
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 10
Английский язык 7030 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 7
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 7
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 4
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 7
Bloomberg 1627 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
FT - Financial Times 1296 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Silicon 494 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Forbes - Форбс 1002 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
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Парламентская газета 32 1
Telegraph 199 1
TechSpot 188 1
Variety 24 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Vnunet 224 1
Silicon.com 364 1
Computer Weekly 376 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
NEWSru.com 229 1
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Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
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Amazon - IMDb - Internet Movie Database 25 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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IAOP Global Outsourcing 100 18 4
IDC - International Data Corporation 4975 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
Moody's Investors Service 136 2
Fortune Global 500 295 2
The Nilson Report 6 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Forbes Global 2000 50 1
Интерфакс-100 21 1
Datamonitor 83 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
Juniper Research 131 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Forrester Research 834 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Рустелеком ТК 305 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 13 1
University of Toledo - Университет Толедо 4 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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