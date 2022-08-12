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Barclays
СОБЫТИЯ
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|12.08.2022
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Стартап экс-замминистра связи России ищет $300 млн на запуск производства электрокаров
Barclays поможет Arrival найти новое финансирование Базирующийся в Великобритании производитель электромобилей Arrival сообщил о достижении договоренностей с Barclays Capital, подразделением британского банка Barclays, о возможности продажи дополнительного объема своих акций. Всего предполагает продажа акций стоимостью до $300 млн. Используем
|20.09.2013
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Barclays намерен сэкономить $1 млрд благодаря ИТ
Руководитель одного из крупнейших банков Британии Barclays Энтони Дженкинс (Antony Jenkins) ожидает, что технологии в ближайшие 3 года позволят ему сэкономить больше $1 млрд. CEO выразил уверенность в том, что технологии достигли достаточно вы
|13.02.2013
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EPAM разрешил Barclays забрать своих разработчиков
стно лишь, что за 2010 г. этот клиент принес EPAM 2,9% от общей выручки, а за первые 9 месяцев 2011 г. – 6,1%. Источник, знакомый с деталями контракта, пояснил CNews, что речь идет о британском банке Barclays. «Банковская сфера является весьма чувствительной, поэтому EPAM предоставил банку своеобразную страховку на случай, если разработчик вдруг потеряет интерес к данному проекту, - говорит
|16.06.2010
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Barclays Capital строит ИТ-центр в Киеве с помощью EPAM Systems
Инвестиционный банк Barclays Capital, подразделение Barclays Bank PLC, объявил о своем решении построить т
|15.07.2008
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Kaspersky Internet Security защитит клиентов интернет-банкинга Barclays
«Лаборатория Касперского» сообщила о том, что Barclays стал первым банком Великобритании, который предложил клиентам, использующим систему интернет-банкинга, бесплатно воспользоваться программным решением для защиты информации от всевозмож
|19.04.2007
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Британский банк Barclays защитит своих клиентов
Британский банк Barclays переходит на двухфакторную систему входа в онлайновые сервисы: более полумиллиона клиентов получат кардридеры в течение года, сообщил Computing.co.uk. Портативные кардридеры будут запр
|19.03.2007
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Barclays извинилась за 3-часовой сбой в работе
Компания Barclays извинилась за неудобства, доставленные в четверг пользователям онлайнового сервиса обработки платежей по кредитным картам, ePDQ, из-за аппаратных сбоев. Система отключилась в три часа
|08.08.2006
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Infor купила 3 компании
ли Goldman Sachs Credit Partners L.P., Wells Fargo Foothill, General Electric Capital Corporation и Barclays Bank PLC, а на втором этапе - Goldman Sachs Credit Partners L.P., General Electric C
|12.01.2006
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Клиентов Barclays защитят пакетом F-Secure
Банк Barclays предлагает клиентам системы онлайновых платежей купить с 30%-ной скидкой и установить антивирусный пакет от финской F-Secure. В пакет входит антивирус, программа обнаружения «руткитов»
|05.07.2002
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Barclays Group запустила глобальный банковский сервис
Компания Barclays Private Clients объявила о намерении использовать сеть автоматических кассовых автом
|25.04.2002
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Barclays: пользователи интернет-магазинов экономят 63,6 часов ежегодно
Согласно результатам исследования, проведенного Barclays Bank, благодаря онлайновым магазинам британские пользователи интернета, в среднем, э
|15.02.2002
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Число пользователей банковской системы Barclays в 2001 г. возросло на 1 млн. человек
По состоянию на конец 2001 года число пользователей системы интернет-банкинга Barclays составило 2.7 млн. человек. По сравнению с концом 2000 г. этот показатель вырос на 1 млн. человек. В среднем каждый месяц на услуги банка подписывались около 100.000 новых пользователе
|18.08.2000
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Africa Online и британский инвестор Barclays Africa создадут интернет-центры на юге Африки
Интернет-провайдер Africa Online и британская инвестиционная компания Barclays Africa объявили о начале сотрудничества, направленного на развитие интернета на юге
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