Halifax Halifax Building Society

Halifax - Halifax Building Society

23.10.2025 Нейросети уничтожают интернет. Масштабный сбой устроила не Amazon, а кривой ИИ, заменивший живых ИТ-шников 1
24.05.2023 Главу мошеннического сервиса для звонков от имени банков посадили на 13 лет 1
21.10.2009 Утечка в Halifax Health: украден ноутбук с данными 33 тыс. пациентов 1
18.05.2006 Телефоны крадутся каждые 12 секунд 1
10.02.2005 Троян отключает противошпионское ПО от Microsoft 1
19.05.2004 Клиентов Citibank в России ловят на крючок 1
28.10.2003 Банк Halifax пал жертвой российских онлайн-мошенников 3
01.08.2001 Банк Halifax - результаты интернет-банкинга не радуют 2
16.05.2001 Компания интернет-страхования создаст 400 рабочих мест 1
15.09.2000 Пользователи ругают интернет-компании за неумение хранить конфиденциальную информацию 1
14.07.2000 Halifax откладывает запуск своего сетевого банка Intelligent Finance, на который планирует потратить 120 млн. фунтов стерлингов 2
21.06.2000 Число онлайн-клиентов британского банка Halifax удвоилось за последние шесть месяцев 2
19.05.2000 British Telecommunications бесплатно предоставит 150 000 WAP-телефонов клиентам онлайнового банка Egg 2
11.05.2000 Английский банк Halifax подал заявку на патент в области банковских интернет-технологий 2
05.01.2000 Lloyds TSB планирует превращение в общеевропейский интернет-банк 2
05.10.1999 Крупнейший британский ипотечный банк Halifax Group планирует вложить 1,4 млрд долл. в развитие банковских операций в Internet 2
17.08.1999 EDS предлагает свои услуги фирме Halifax за $160.6 млн 1

Публикаций - 17, упоминаний - 26

Halifax и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1563 1
Microsoft Corporation 25173 1
Sophos - SophosLabs 424 1
HP EDS - Electronic Data Systems 237 1
Perimetrix - Периметрикс 274 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 655 1
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 45 5
Barclays 121 5
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 68 4
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 2
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 27 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 317 1
Gillette National Youth League - Halifax Home Insurance National Youth League 2 1
Santander Grupo - Abbey National - Abbey National Building Society 12 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Судебная власть - Judicial power 2394 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5726 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4420 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31053 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25409 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5774 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13253 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28796 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14280 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2276 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11414 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12223 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7472 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13487 1
Кибербезопасность - Кража личности - Похищение цифровой личности - Identity theft 129 1
Оповещение и уведомление - Notification 5269 1
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм 291 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3121 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2334 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12846 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7696 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31634 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9646 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1359 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11251 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12231 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5101 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14908 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3249 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5639 1
Microsoft Windows 16218 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 285 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2017 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 685 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Мельникова Анастасия 431 1
Martorano Ann - Марторано Энн 1 1
Ульянов Владимир 162 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13528 7
Европа 24572 4
Россия - РФ - Российская федерация 154906 2
Великобритания - Шотландия - Глазго 78 1
Казахстан - Республика 5764 1
Великобритания - Ковентри 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53237 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Испания - Королевство 3755 1
Украина 7761 1
Великобритания - Лондон 2403 1
США - Флорида 771 1
Италия - Итальянская Республика 4418 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50760 10
Английский язык 6847 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5815 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7427 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6182 2
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 624 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25685 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7214 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1140 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1723 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8181 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2659 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6812 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9510 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1043 1
Computer Weekly 376 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2721 1
Ananova 250 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2116 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 662 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5998 1
Bloomberg 1379 1
