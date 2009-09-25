HP EDS - Electronic Data Systems

HP упразднила EDS С момента заключения сделки поглощения НР уже сократила примерно 25 000 рабочих мест в структурных подразделения EDS. Несколько раз урезались зарплаты сотрудников этой компании. Однако последний на сегодня шаг по интеграции этих двух игроков, вроде бы, не должен ознаменовать новый виток сокращений. Как ут

American Express доверила EDS an HP company управление ИТ-инфраструктурой Компания EDS an HP company объявила о подписании соглашения с компанией American Express по предоставлению технологических услуг сроком на пять лет. По информации EDS an HP company, соглашение по

HP уволил гендиректора поглощенного EDS подробности относительно слияния Hewlett-Packard (HP) и сервисного гиганта Electronic Data Systems (EDS). В официальном сообщении HP говорится, что генеральный директор EDS Рональд Ритте

Британские военные потеряли почти 2 млн. приватных записей Крупнейший системный интегратор EDS, недавно купленный корпорацией НР, подставил британское министерство обороны. На портативном жестком диске, который недавно потерялся в одном из офисов EDS, хранились строго секретны

НР сокращает 25 тыс. сотрудников вителей Hewlett-Packard, этот шаг пройдет в рамках объединения с компанией Electronic Data Systems (EDS), вторым по величине в мире поставщиком информационно-технических услуг. Сокращение затро

Утечка в Великобритании: утерян диск с данными 5 тыс. служащих тюрем . Утечка информации о 5 тыс. служащих тюрем может обернуться для NOMS вполне реальной забастовкой. Как сообщает таблоид The Guardian, «компьютерный диск» с приватной информацией был потерян компанией EDS (партнер NOMS) еще в июле прошлого года, однако об утечке стало известно только спустя год. Эксперты Perimetrix отмечают, что информация об инциденте еще два месяца шла до министерства юсти

HP завершает приобретение EDS Компания Hewlett-Packard намерена завершить сделку по приобретению Electronic Data Systems Corp. (EDS) за $13,25 млрд. сегодня, 26 августа, однако пока не раскрывает информацию о том, планиру

Сделка HP-EDS одобрена Европейской Комиссией Сделка по приобретению компанией HP (Hewlett-Packard) компании EDS (Electronic Data Systems) одобрена Европейской Комиссией, сообщает Zdnet. Напомним, что в

HP приобретает EDS за $13,9 млрд компьютеров - американская компания HP (Hewlett-Packard) официально объявил о приобретении компании EDS (Electronic Data Systems) за $13,9 млрд, сообщает РБК. По условиям сделки, за каждую акци

HP покупает конкурента IBM за $13 млрд wlett Packard (HP) ведет переговоры о приобретении американской корпорации Electronic Data Systems (EDS). По сообщениям американских СМИ, сумма сделки может составить $12–13 млрд ($24–

HP может приобрести EDS за $12-13 млрд (Hewlett-Packard) ведет переговоры о приобретении американской корпорации Electronic Data Systems (EDS), сообщает РБК. Сумма сделки может составить $12-13 млрд. Как заявили источники, близкие

Royal Dutch/Shell заключила с AT&T, EDS и T-Systems контракт на $4 млрд Royal Dutch/Shell PLC подписала контракт с тремя компаниями - AT&T, Electronic Data Systems Corp. (EDS) и T-Systems, которые будут обеспечивать управление ее компьютерными и телекоммуникационн

Sun попала в «магический квадрант» решений управления идентификацией KLM, железнодорожная компания BNSF (The Burlington Northern and Santa Fe Railway Company), компании EDS и Towers-Perrin. Решения Sun для управления идентификацией дают возможность авторизации и

GM установила рекорд в ИТ-аутсорсинге тели мирового автогиганта сообщили, что данная инициатива была вызвана истечением в июне договора с EDS, спустя 10 лет после выделения EDS из структуры GM в самостоятельное предприятие.

EDS выиграла контракт с британскими военными на £4 млрд. Консорциум Atlas, руководимый компанией EDS, выиграл £4-миллиардный контракт на аутсорсинговое обслуживание Министерства обороны Великобритании. Atlas удалось обойти группу Radii во главе с CSC, в составе BT и Thales. В Atlas - шесть

"Ниеншанц" представила новые дальнодействующие Ethernet-коммутаторы Компания «Ниеншанц-Автоматика», официальный дистрибьютор MOXA Networking, объявила о выходе в свет промышленных Ethernet-коммутаторов серии EDS-508 и медиа-конвертеров серии IMC-101, способных передавать данные по одномодовому оптоволокну на 40 и 80 км соответственно. Новые модификации устройств будут производится параллельно с тра

EDS продал подразделение за $2,05 млрд. Системный интегратор EDS объявил о заключении сделки по продаже своего софтверного подразделения UGS PLM группе компаний: Bain Capital, Silver Lake Partners и Warburg Pincus - за $2,05 млрд. Продаваемый филиал веде

EDS представляет разработки в области поддержания жизненного цикла изделия Компания EDS (подразделение PLM Solutions) провела ежегодную конференцию для заказчиков и партнеров, к

NASDAQ упал на предупреждениях EDS и Morgan Stanley тали предупреждения об ухудшении финансовых показателей Oracle и J.P. Morgan. В четверг причиной обвала рынка стали также предупреждения со стороны одной технологической и одной финансовой компании - EDS и Morgan Stanley. Так, котировки EDS обвалились на 52,8% после резкого ухудшения прогнозов по квартальным прибылям и доходам и последовавшего снижения рейтингов инвестиционными банка

NASDAQ упал на предупреждениях EDS и Morgan Stanley Предупреждения компаний EDS и Morgan Stanley о падении прибылей нанесли удар по рынку на торгах в четверг, 20 сентября, и вызвали значительный обвал как акций техсектора, так и бумаг широкого рынка. Откат котировок пр

Консалтинговую компанию EDS пытаются обвинить в порочащих связях с WorldCom Британская компания EDS, предоставляющая услуги IT и консалтинга правительственным организациям и корпоративным клиентам, отвергла обвинения в свой адрес, уличающие ее в финансовых махинациях вокруг обанкротившейс

EDS: менеджеры компаний верят в перспективы электронной коммерции Согласно результатам последнего исследования агентства EDS, большинство компаний расценивают электронную коммерцию как основополагающую, долгосрочную стратегию развития, а не как временный тактический ход для удовлетворения текущих запросов потреби

В Нижнем Новгороде завершилась конференция по системам компании EDS Российское представительство Компании EDS, разработчик CAD/CAM/CAE систем и "Нижегородская Сетевая Лаборатория", системный интеграт

EDS представила подразделение PLM Solutions Компания EDS представила новое подразделение - PLM Solutions, которое было образовано в результате объ

Nextel заключила контракт на информационное обслуживание с компанией EDS на $234 млн. Nextel Communications подписала с компанией Electronic Data Systems (EDS) контракт сроком на 5 лет и стоимостью $234 млн. По условиям контракта, EDS будет

Рынок ПО: Будущее - за аутсорсингом? 400 сотрудников, количество клиентов насчитывает 1,2 млн. человек. Израильское отделение корпорации EDS подписало соглашение с телекоммуникационной компанией ECI Telecom Ltd. о предоставлении а

Alcatel продаст подразделение информационных технологий американской EDS ицу о планируемой продаже подразделения информационных технологий Ansaware SA американской компании EDS. Финансовые условия сделки не разглашались. Сделка будет завершена в начале 2002 года. По

EDS и Sun договорились о взаимном маркетинге своих продуктов юченных в рамках соглашения.Sun производит Unix-серверы и ПО для работы корпоративных веб-сайтов, а EDS - конструирует и вводит в эксплуатацию компьютерные системы, а также предлагает хостинг д

EDS приобрела Structural Dynamics Research за $950 млн. Компания Electronic Data Systems (EDS), вторая в мире по объему IT-услуг (после IBM Global Services), сообщила о предстоящем пр

EDS и Dell заключили маркетинговый альянс одитель ПК, сообщила вчера о заключении маркетингового альянса с компанией Electronic Data Systems (EDS), который будет способствовать получению доходов от продаж в размере $500 млн. в течение

EDS намерена купить Systematics за $570 млн. м владении, будет объявлен публичный тендер по цене $31 за акцию. Приобретение Systematics позволит EDS расширить свое присутсвие в Германии и в Европе в целом, сообщила Yahoo! News.

Годовой оборот Electronic Data Systems составил $19,2 млрд. а о финансовых итогах четвертого квартала и всего 2000 г. Результаты превзошли ожидания аналитиков. EDS получила квартальные дивиденды по акциям в размере 70 центов при прогнозе в 68 центов на

EDS получила контракт на интернетизацию телефонной сети Dow Chemical волит служащим использовать интернет-телефонию с возможностью передачи голоса и данных для переговоров вместо обычной телефонной связи. Заключение нового контракта положительно повлияло на курс акций EDS - их стоимость повысилась на $1 до $55.

Доходы Electronic Data Systems в 3-м квартале выросли на 16% ся с собственными прогнозами. По данным First Call/Thomson Financial, аналитики предполагали доходы EDS равными 58 центам на акцию. Объем продаж за третий квартал приблизительно составил $4.75

EDS заключила $10 млрд. контракт с ВМФ США заключенных американским правительством. Сообщение о заключении контракта привело к 12% росту акций EDS на бирже. Работы по контракту будут проводиться в направлении реорганизации IT-инфраструк

Из EDS уволился "гуру" электронного бизнеса Крис Керрингтон (Chris Carrington), президент группы, разрабатывающей решения для электронного бизнеса в американском отделении компании Electronic Data Systems EDS и один из "столпов"-разработчиков ее интернет-стратегии, заявил о своем уходе из компании, сообщает ZDNet. Представитель EDS подтвердил эту информацию, но заметил, что более никаких

EDS предоставит свои IT-услуги банку Commonwealth Bank of Australia Сервисная компания EDS подписала новый контракт с австралийским банком Commonwealth Bank of Australia на предоставление IT-услуг. EDS возьмет на себя заботу по поддержке IT-систем недавно купленной банком

За $2,1 млрд. EDS будет поставлять информационные технологии компании Rolls-Royce Компания EDS, провайдер услуг в области электронного бизнеса, объявила 6 июля о том, что выиграла 12-летний контракт на общую сумму в $2,1 млрд. по поставке услуг в области информационных технологий бри