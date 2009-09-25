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HP EDS Electronic Data Systems

HP EDS - Electronic Data Systems

СОБЫТИЯ

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25.09.2009 HP упразднила EDS

С момента заключения сделки поглощения НР уже сократила примерно 25 000 рабочих мест в структурных подразделения EDS. Несколько раз урезались зарплаты сотрудников этой компании. Однако последний на сегодня шаг по интеграции этих двух игроков, вроде бы, не должен ознаменовать новый виток сокращений. Как ут
09.07.2009 American Express доверила EDS an HP company управление ИТ-инфраструктурой

Компания EDS an HP company объявила о подписании соглашения с компанией American Express по предоставлению технологических услуг сроком на пять лет. По информации EDS an HP company, соглашение по
08.12.2008 HP уволил гендиректора поглощенного EDS

подробности относительно слияния Hewlett-Packard (HP) и сервисного гиганта Electronic Data Systems (EDS). В официальном сообщении HP говорится, что генеральный директор EDS Рональд Ритте
28.10.2008 Британские военные потеряли почти 2 млн. приватных записей

Крупнейший системный интегратор EDS, недавно купленный корпорацией НР, подставил британское министерство обороны. На портативном жестком диске, который недавно потерялся в одном из офисов EDS, хранились строго секретны
16.09.2008 НР сокращает 25 тыс. сотрудников

вителей Hewlett-Packard, этот шаг пройдет в рамках объединения с компанией Electronic Data Systems (EDS), вторым по величине в мире поставщиком информационно-технических услуг. Сокращение затро
12.09.2008 Утечка в Великобритании: утерян диск с данными 5 тыс. служащих тюрем

. Утечка информации о 5 тыс. служащих тюрем может обернуться для NOMS вполне реальной забастовкой. Как сообщает таблоид The Guardian, «компьютерный диск» с приватной информацией был потерян компанией EDS (партнер NOMS) еще в июле прошлого года, однако об утечке стало известно только спустя год. Эксперты Perimetrix отмечают, что информация об инциденте еще два месяца шла до министерства юсти
26.08.2008 HP завершает приобретение EDS

Компания Hewlett-Packard намерена завершить сделку по приобретению Electronic Data Systems Corp. (EDS) за $13,25 млрд. сегодня, 26 августа, однако пока не раскрывает информацию о том, планиру
28.07.2008 Сделка HP-EDS одобрена Европейской Комиссией

Сделка по приобретению компанией HP (Hewlett-Packard) компании EDS (Electronic Data Systems) одобрена Европейской Комиссией, сообщает Zdnet. Напомним, что в
13.05.2008 HP приобретает EDS за $13,9 млрд

компьютеров - американская компания HP (Hewlett-Packard) официально объявил о приобретении компании EDS (Electronic Data Systems) за $13,9 млрд, сообщает РБК. По условиям сделки, за каждую акци
13.05.2008 HP покупает конкурента IBM за $13 млрд

wlett Packard (HP) ведет переговоры о приобретении американской корпорации Electronic Data Systems (EDS). По сообщениям американских СМИ, сумма сделки может составить $12–13 млрд ($24–
13.05.2008 HP может приобрести EDS за $12-13 млрд

(Hewlett-Packard) ведет переговоры о приобретении американской корпорации Electronic Data Systems (EDS), сообщает РБК. Сумма сделки может составить $12-13 млрд. Как заявили источники, близкие

31.03.2008 Royal Dutch/Shell заключила с AT&T, EDS и T-Systems контракт на $4 млрд

Royal Dutch/Shell PLC подписала контракт с тремя компаниями - AT&T, Electronic Data Systems Corp. (EDS) и T-Systems, которые будут обеспечивать управление ее компьютерными и телекоммуникационн
17.09.2007 Sun попала в «магический квадрант» решений управления идентификацией

KLM, железнодорожная компания BNSF (The Burlington Northern and Santa Fe Railway Company), компании EDS и Towers-Perrin. Решения Sun для управления идентификацией дают возможность авторизации и
03.02.2006 GM установила рекорд в ИТ-аутсорсинге

тели мирового автогиганта сообщили, что данная инициатива была вызвана истечением в июне договора с EDS, спустя 10 лет после выделения EDS из структуры GM в самостоятельное предприятие.

03.03.2005 EDS выиграла контракт с британскими военными на £4 млрд.

Консорциум Atlas, руководимый компанией EDS, выиграл £4-миллиардный контракт на аутсорсинговое обслуживание Министерства обороны Великобритании. Atlas удалось обойти группу Radii во главе с CSC, в составе BT и Thales. В Atlas - шесть
08.12.2004 "Ниеншанц" представила новые дальнодействующие Ethernet-коммутаторы

Компания «Ниеншанц-Автоматика», официальный дистрибьютор MOXA Networking, объявила о выходе в свет промышленных Ethernet-коммутаторов серии EDS-508 и медиа-конвертеров серии IMC-101, способных передавать данные по одномодовому оптоволокну на 40 и 80 км соответственно. Новые модификации устройств будут производится параллельно с тра
16.03.2004 EDS продал подразделение за $2,05 млрд.

Системный интегратор EDS объявил о заключении сделки по продаже своего софтверного подразделения UGS PLM группе компаний: Bain Capital, Silver Lake Partners и Warburg Pincus - за $2,05 млрд. Продаваемый филиал веде
24.04.2003 EDS представляет разработки в области поддержания жизненного цикла изделия

Компания EDS (подразделение PLM Solutions) провела ежегодную конференцию для заказчиков и партнеров, к
20.09.2002 NASDAQ упал на предупреждениях EDS и Morgan Stanley

тали предупреждения об ухудшении финансовых показателей Oracle и J.P. Morgan. В четверг причиной обвала рынка стали также предупреждения со стороны одной технологической и одной финансовой компании - EDS и Morgan Stanley. Так, котировки EDS обвалились на 52,8% после резкого ухудшения прогнозов по квартальным прибылям и доходам и последовавшего снижения рейтингов инвестиционными банка
20.09.2002 NASDAQ упал на предупреждениях EDS и Morgan Stanley

Предупреждения компаний EDS и Morgan Stanley о падении прибылей нанесли удар по рынку на торгах в четверг, 20 сентября, и вызвали значительный обвал как акций техсектора, так и бумаг широкого рынка. Откат котировок пр
23.07.2002 Консалтинговую компанию EDS пытаются обвинить в порочащих связях с WorldCom

Британская компания EDS, предоставляющая услуги IT и консалтинга правительственным организациям и корпоративным клиентам, отвергла обвинения в свой адрес, уличающие ее в финансовых махинациях вокруг обанкротившейс
18.07.2002 EDS: менеджеры компаний верят в перспективы электронной коммерции

Согласно результатам последнего исследования агентства EDS, большинство компаний расценивают электронную коммерцию как основополагающую, долгосрочную стратегию развития, а не как временный тактический ход для удовлетворения текущих запросов потреби
07.06.2002 В Нижнем Новгороде завершилась конференция по системам компании EDS

Российское представительство Компании EDS, разработчик CAD/CAM/CAE систем и "Нижегородская Сетевая Лаборатория", системный интеграт
11.02.2002 EDS представила подразделение PLM Solutions

Компания EDS представила новое подразделение - PLM Solutions, которое было образовано в результате объ
28.01.2002 Nextel заключила контракт на информационное обслуживание с компанией EDS на $234 млн.

Nextel Communications подписала с компанией Electronic Data Systems (EDS) контракт сроком на 5 лет и стоимостью $234 млн. По условиям контракта, EDS будет

11.01.2002 Рынок ПО: Будущее - за аутсорсингом?

400 сотрудников, количество клиентов насчитывает 1,2 млн. человек. Израильское отделение корпорации EDS подписало соглашение с телекоммуникационной компанией ECI Telecom Ltd. о предоставлении а
24.12.2001 Alcatel продаст подразделение информационных технологий американской EDS

ицу о планируемой продаже подразделения информационных технологий Ansaware SA американской компании EDS. Финансовые условия сделки не разглашались. Сделка будет завершена в начале 2002 года. По
17.07.2001 EDS и Sun договорились о взаимном маркетинге своих продуктов

юченных в рамках соглашения.Sun производит Unix-серверы и ПО для работы корпоративных веб-сайтов, а EDS - конструирует и вводит в эксплуатацию компьютерные системы, а также предлагает хостинг д
25.05.2001 EDS приобрела Structural Dynamics Research за $950 млн.

Компания Electronic Data Systems (EDS), вторая в мире по объему IT-услуг (после IBM Global Services), сообщила о предстоящем пр
15.05.2001 EDS и Dell заключили маркетинговый альянс

одитель ПК, сообщила вчера о заключении маркетингового альянса с компанией Electronic Data Systems (EDS), который будет способствовать получению доходов от продаж в размере $500 млн. в течение

04.05.2001 Electronic Data Systems заключила сервисные контракты на сумму $1 млрд.
03.04.2001 EDS намерена купить Systematics за $570 млн.

м владении, будет объявлен публичный тендер по цене $31 за акцию. Приобретение Systematics позволит EDS расширить свое присутсвие в Германии и в Европе в целом, сообщила Yahoo! News.
09.02.2001 Годовой оборот Electronic Data Systems составил $19,2 млрд.

а о финансовых итогах четвертого квартала и всего 2000 г. Результаты превзошли ожидания аналитиков. EDS получила квартальные дивиденды по акциям в размере 70 центов при прогнозе в 68 центов на

21.12.2000 EDS получила контракт на интернетизацию телефонной сети Dow Chemical

волит служащим использовать интернет-телефонию с возможностью передачи голоса и данных для переговоров вместо обычной телефонной связи. Заключение нового контракта положительно повлияло на курс акций EDS - их стоимость повысилась на $1 до $55.
27.10.2000 Доходы Electronic Data Systems в 3-м квартале выросли на 16%

ся с собственными прогнозами. По данным First Call/Thomson Financial, аналитики предполагали доходы EDS равными 58 центам на акцию. Объем продаж за третий квартал приблизительно составил $4.75

10.10.2000 EDS заключила $10 млрд. контракт с ВМФ США

заключенных американским правительством. Сообщение о заключении контракта привело к 12% росту акций EDS на бирже. Работы по контракту будут проводиться в направлении реорганизации IT-инфраструк
21.09.2000 Из EDS уволился "гуру" электронного бизнеса

Крис Керрингтон (Chris Carrington), президент группы, разрабатывающей решения для электронного бизнеса в американском отделении компании Electronic Data Systems EDS и один из "столпов"-разработчиков ее интернет-стратегии, заявил о своем уходе из компании, сообщает ZDNet. Представитель EDS подтвердил эту информацию, но заметил, что более никаких

10.07.2000 EDS предоставит свои IT-услуги банку Commonwealth Bank of Australia

Сервисная компания EDS подписала новый контракт с австралийским банком Commonwealth Bank of Australia на предоставление IT-услуг. EDS возьмет на себя заботу по поддержке IT-систем недавно купленной банком

07.07.2000 За $2,1 млрд. EDS будет поставлять информационные технологии компании Rolls-Royce

Компания EDS, провайдер услуг в области электронного бизнеса, объявила 6 июля о том, что выиграла 12-летний контракт на общую сумму в $2,1 млрд. по поставке услуг в области информационных технологий бри
07.07.2000 EDS заключила договор на предоставление IT-услуг Rolls-Royce, оцениваемый в $2.1 млрд.

Сервисный провайдер, компания EDS, объявила о получении контракта на предоставление IT-услуг британскому промышленному гиганту Rolls-Royce. Договор рассчитан на 12 лет и оценивается в $2.1 млрд. Нынешний договор является пр

Публикаций - 239, упоминаний - 319

HP EDS и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 74
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Dell Technologies - Dell Computer 2219 14
Lenovo Motorola 3566 13
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 12
Verizon - WorldCom 501 12
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SAP SE 5601 12
CSC - Corporation 72 11
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 10
Capgemini Consulting 131 10
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Apple Inc 13156 8
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Fujitsu 2105 6
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AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 26
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JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 15
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Bank of America - Банк Америки 271 10
Merrill Lynch 454 10
eBay Inc 1640 10
Boeing 1031 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 7
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 6
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 6
United Airlines - авиакомпания 95 6
Lockheed Martin 777 6
Kearney - A.T. Kerney 47 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
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Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 5
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 4
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Federated Hermes - Federated Investors 57 4
ABN AMRO 100 4
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 4
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 4
Bosch Gasoline Systems 4 4
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 4
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 4
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 4
Allstate Insurance 7 4
Coca-Cola Company 261 3
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 3
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
Microsoft Windows 2000 8678 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 10
Linux OS 11533 7
Microsoft Windows 16882 7
Oracle Java - язык программирования 3469 6
SAP Ariba 309 6
HPE 3PAR 105 4
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 3
Siemens Teamcenter 73 3
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 3
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 31 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 25 2
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 75 2
Stafory - робот Вера 377 2
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 2
Intel Itanium 649 2
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 2
Microsoft Windows NT 890 2
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 2
Oracle PeopleSoft 426 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 2
Dassault Systemes - Catia 84 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 2
SAP PLM - SAP Product Lifecycle Management - mySAP PLM 11 2
HPE 3PAR Utility Storage 8 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iPad 4012 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 1
Hurd Mark - Херд Марк 97 12
Аитов Тимур 197 6
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 5
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 4
Bush George - Буш Джордж 336 4
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 4
Hogan Art - Хоган Арт 47 4
Aitchison Duncan - Эйтчисон Данкан 4 4
Paulk Mark - Полк Марк 7 4
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 3
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 3
Грановский Олег 21 3
Lisa Su - Лиза Су 59 2
Светушкова Наталья 18 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 2
Ершова Элеонора 67 2
Carl Stephen - Карл Стивен 9 2
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 2
Chambers John - Чемберс Джон 123 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Тишкин Игорь 5 2
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 2
Mott Randy - Мотт Рэнди 6 2
Fisher Jodie - Фишер Джоди 4 2
Mintz Bob - Минтц Боб 2 2
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 2
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 2
Baker Jack - Бэйкер Джек 17 2
Bayer Kari - Байер Кари 7 2
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 2
Green Peter - Грин Питер 16 2
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 2
Livermore Ann - Ливемор Энн 10 2
Rittenmeyer Ronald - Риттенмейер Рональд 2 2
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 2
Brown Richard - Браун Ричард 21 2
Cripps Richard - Криппс Ричард 4 2
Hughes John - Хьюз Джон 9 2
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 2
Donahoe Mark - Донахью Марк 12 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 96
Россия - РФ - Российская федерация 166168 39
Европа 24964 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 25
Индия - Bharat 5870 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Ирак - Республика 709 12
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
США - Калифорния 4829 9
Франция - Французская Республика 8177 8
Япония 13807 7
Америка - Американский регион 2206 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Европа Восточная 3138 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Европа Западная 1496 5
США - Техас 1048 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Нидерланды 3746 4
Новая Зеландия 737 4
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Израиль 2856 4
Бельгия - Королевство 1192 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Ближний Восток 3154 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Испания - Королевство 3840 3
США - Колумбия - Вашингтон 1487 3
США - Мичиган 274 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Канада 5082 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Венгрия 855 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 65
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 40
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 10
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 10
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 8
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 6
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 5
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Bloomberg 1627 4
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Inquirer 463 1
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Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
InformationWeek 241 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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