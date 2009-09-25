Получите все материалы CNews по ключевому слову
HP EDS Electronic Data Systems
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|25.09.2009
|
HP упразднила EDS
С момента заключения сделки поглощения НР уже сократила примерно 25 000 рабочих мест в структурных подразделения EDS. Несколько раз урезались зарплаты сотрудников этой компании. Однако последний на сегодня шаг по интеграции этих двух игроков, вроде бы, не должен ознаменовать новый виток сокращений. Как ут
|09.07.2009
|
American Express доверила EDS an HP company управление ИТ-инфраструктурой
Компания EDS an HP company объявила о подписании соглашения с компанией American Express по предоставлению технологических услуг сроком на пять лет. По информации EDS an HP company, соглашение по
|08.12.2008
|
HP уволил гендиректора поглощенного EDS
подробности относительно слияния Hewlett-Packard (HP) и сервисного гиганта Electronic Data Systems (EDS). В официальном сообщении HP говорится, что генеральный директор EDS Рональд Ритте
|28.10.2008
|
Британские военные потеряли почти 2 млн. приватных записей
Крупнейший системный интегратор EDS, недавно купленный корпорацией НР, подставил британское министерство обороны. На портативном жестком диске, который недавно потерялся в одном из офисов EDS, хранились строго секретны
|16.09.2008
|
НР сокращает 25 тыс. сотрудников
вителей Hewlett-Packard, этот шаг пройдет в рамках объединения с компанией Electronic Data Systems (EDS), вторым по величине в мире поставщиком информационно-технических услуг. Сокращение затро
|12.09.2008
|
Утечка в Великобритании: утерян диск с данными 5 тыс. служащих тюрем
. Утечка информации о 5 тыс. служащих тюрем может обернуться для NOMS вполне реальной забастовкой. Как сообщает таблоид The Guardian, «компьютерный диск» с приватной информацией был потерян компанией EDS (партнер NOMS) еще в июле прошлого года, однако об утечке стало известно только спустя год. Эксперты Perimetrix отмечают, что информация об инциденте еще два месяца шла до министерства юсти
|26.08.2008
|
HP завершает приобретение EDS
Компания Hewlett-Packard намерена завершить сделку по приобретению Electronic Data Systems Corp. (EDS) за $13,25 млрд. сегодня, 26 августа, однако пока не раскрывает информацию о том, планиру
|28.07.2008
|
Сделка HP-EDS одобрена Европейской Комиссией
Сделка по приобретению компанией HP (Hewlett-Packard) компании EDS (Electronic Data Systems) одобрена Европейской Комиссией, сообщает Zdnet. Напомним, что в
|13.05.2008
|
HP приобретает EDS за $13,9 млрд
компьютеров - американская компания HP (Hewlett-Packard) официально объявил о приобретении компании EDS (Electronic Data Systems) за $13,9 млрд, сообщает РБК. По условиям сделки, за каждую акци
|13.05.2008
|
HP покупает конкурента IBM за $13 млрд
wlett Packard (HP) ведет переговоры о приобретении американской корпорации Electronic Data Systems (EDS). По сообщениям американских СМИ, сумма сделки может составить $12–13 млрд ($24–
|13.05.2008
|
HP может приобрести EDS за $12-13 млрд
(Hewlett-Packard) ведет переговоры о приобретении американской корпорации Electronic Data Systems (EDS), сообщает РБК. Сумма сделки может составить $12-13 млрд. Как заявили источники, близкие
|31.03.2008
|
Royal Dutch/Shell заключила с AT&T, EDS и T-Systems контракт на $4 млрд
Royal Dutch/Shell PLC подписала контракт с тремя компаниями - AT&T, Electronic Data Systems Corp. (EDS) и T-Systems, которые будут обеспечивать управление ее компьютерными и телекоммуникационн
|17.09.2007
|
Sun попала в «магический квадрант» решений управления идентификацией
KLM, железнодорожная компания BNSF (The Burlington Northern and Santa Fe Railway Company), компании EDS и Towers-Perrin. Решения Sun для управления идентификацией дают возможность авторизации и
|03.02.2006
|
GM установила рекорд в ИТ-аутсорсинге
тели мирового автогиганта сообщили, что данная инициатива была вызвана истечением в июне договора с EDS, спустя 10 лет после выделения EDS из структуры GM в самостоятельное предприятие.
|03.03.2005
|
EDS выиграла контракт с британскими военными на £4 млрд.
Консорциум Atlas, руководимый компанией EDS, выиграл £4-миллиардный контракт на аутсорсинговое обслуживание Министерства обороны Великобритании. Atlas удалось обойти группу Radii во главе с CSC, в составе BT и Thales. В Atlas - шесть
|08.12.2004
|
"Ниеншанц" представила новые дальнодействующие Ethernet-коммутаторы
Компания «Ниеншанц-Автоматика», официальный дистрибьютор MOXA Networking, объявила о выходе в свет промышленных Ethernet-коммутаторов серии EDS-508 и медиа-конвертеров серии IMC-101, способных передавать данные по одномодовому оптоволокну на 40 и 80 км соответственно. Новые модификации устройств будут производится параллельно с тра
|16.03.2004
|
EDS продал подразделение за $2,05 млрд.
Системный интегратор EDS объявил о заключении сделки по продаже своего софтверного подразделения UGS PLM группе компаний: Bain Capital, Silver Lake Partners и Warburg Pincus - за $2,05 млрд. Продаваемый филиал веде
|24.04.2003
|
EDS представляет разработки в области поддержания жизненного цикла изделия
Компания EDS (подразделение PLM Solutions) провела ежегодную конференцию для заказчиков и партнеров, к
|20.09.2002
|
NASDAQ упал на предупреждениях EDS и Morgan Stanley
тали предупреждения об ухудшении финансовых показателей Oracle и J.P. Morgan. В четверг причиной обвала рынка стали также предупреждения со стороны одной технологической и одной финансовой компании - EDS и Morgan Stanley. Так, котировки EDS обвалились на 52,8% после резкого ухудшения прогнозов по квартальным прибылям и доходам и последовавшего снижения рейтингов инвестиционными банка
|20.09.2002
|
NASDAQ упал на предупреждениях EDS и Morgan Stanley
Предупреждения компаний EDS и Morgan Stanley о падении прибылей нанесли удар по рынку на торгах в четверг, 20 сентября, и вызвали значительный обвал как акций техсектора, так и бумаг широкого рынка. Откат котировок пр
|23.07.2002
|
Консалтинговую компанию EDS пытаются обвинить в порочащих связях с WorldCom
Британская компания EDS, предоставляющая услуги IT и консалтинга правительственным организациям и корпоративным клиентам, отвергла обвинения в свой адрес, уличающие ее в финансовых махинациях вокруг обанкротившейс
|18.07.2002
|
EDS: менеджеры компаний верят в перспективы электронной коммерции
Согласно результатам последнего исследования агентства EDS, большинство компаний расценивают электронную коммерцию как основополагающую, долгосрочную стратегию развития, а не как временный тактический ход для удовлетворения текущих запросов потреби
|07.06.2002
|
В Нижнем Новгороде завершилась конференция по системам компании EDS
Российское представительство Компании EDS, разработчик CAD/CAM/CAE систем и "Нижегородская Сетевая Лаборатория", системный интеграт
|11.02.2002
|
EDS представила подразделение PLM Solutions
Компания EDS представила новое подразделение - PLM Solutions, которое было образовано в результате объ
|28.01.2002
|
Nextel заключила контракт на информационное обслуживание с компанией EDS на $234 млн.
Nextel Communications подписала с компанией Electronic Data Systems (EDS) контракт сроком на 5 лет и стоимостью $234 млн. По условиям контракта, EDS будет
|11.01.2002
|
Рынок ПО: Будущее - за аутсорсингом?
400 сотрудников, количество клиентов насчитывает 1,2 млн. человек. Израильское отделение корпорации EDS подписало соглашение с телекоммуникационной компанией ECI Telecom Ltd. о предоставлении а
|24.12.2001
|
Alcatel продаст подразделение информационных технологий американской EDS
ицу о планируемой продаже подразделения информационных технологий Ansaware SA американской компании EDS. Финансовые условия сделки не разглашались. Сделка будет завершена в начале 2002 года. По
|17.07.2001
|
EDS и Sun договорились о взаимном маркетинге своих продуктов
юченных в рамках соглашения.Sun производит Unix-серверы и ПО для работы корпоративных веб-сайтов, а EDS - конструирует и вводит в эксплуатацию компьютерные системы, а также предлагает хостинг д
|25.05.2001
|
EDS приобрела Structural Dynamics Research за $950 млн.
Компания Electronic Data Systems (EDS), вторая в мире по объему IT-услуг (после IBM Global Services), сообщила о предстоящем пр
|15.05.2001
|
EDS и Dell заключили маркетинговый альянс
одитель ПК, сообщила вчера о заключении маркетингового альянса с компанией Electronic Data Systems (EDS), который будет способствовать получению доходов от продаж в размере $500 млн. в течение
|04.05.2001
|Electronic Data Systems заключила сервисные контракты на сумму $1 млрд.
|03.04.2001
|
EDS намерена купить Systematics за $570 млн.
м владении, будет объявлен публичный тендер по цене $31 за акцию. Приобретение Systematics позволит EDS расширить свое присутсвие в Германии и в Европе в целом, сообщила Yahoo! News.
|09.02.2001
|
Годовой оборот Electronic Data Systems составил $19,2 млрд.
а о финансовых итогах четвертого квартала и всего 2000 г. Результаты превзошли ожидания аналитиков. EDS получила квартальные дивиденды по акциям в размере 70 центов при прогнозе в 68 центов на
|21.12.2000
|
EDS получила контракт на интернетизацию телефонной сети Dow Chemical
волит служащим использовать интернет-телефонию с возможностью передачи голоса и данных для переговоров вместо обычной телефонной связи. Заключение нового контракта положительно повлияло на курс акций EDS - их стоимость повысилась на $1 до $55.
|27.10.2000
|
Доходы Electronic Data Systems в 3-м квартале выросли на 16%
ся с собственными прогнозами. По данным First Call/Thomson Financial, аналитики предполагали доходы EDS равными 58 центам на акцию. Объем продаж за третий квартал приблизительно составил $4.75
|10.10.2000
|
EDS заключила $10 млрд. контракт с ВМФ США
заключенных американским правительством. Сообщение о заключении контракта привело к 12% росту акций EDS на бирже. Работы по контракту будут проводиться в направлении реорганизации IT-инфраструк
|21.09.2000
|
Из EDS уволился "гуру" электронного бизнеса
Крис Керрингтон (Chris Carrington), президент группы, разрабатывающей решения для электронного бизнеса в американском отделении компании Electronic Data Systems EDS и один из "столпов"-разработчиков ее интернет-стратегии, заявил о своем уходе из компании, сообщает ZDNet. Представитель EDS подтвердил эту информацию, но заметил, что более никаких
|10.07.2000
|
EDS предоставит свои IT-услуги банку Commonwealth Bank of Australia
Сервисная компания EDS подписала новый контракт с австралийским банком Commonwealth Bank of Australia на предоставление IT-услуг. EDS возьмет на себя заботу по поддержке IT-систем недавно купленной банком
|07.07.2000
|
За $2,1 млрд. EDS будет поставлять информационные технологии компании Rolls-Royce
Компания EDS, провайдер услуг в области электронного бизнеса, объявила 6 июля о том, что выиграла 12-летний контракт на общую сумму в $2,1 млрд. по поставке услуг в области информационных технологий бри
|07.07.2000
|
EDS заключила договор на предоставление IT-услуг Rolls-Royce, оцениваемый в $2.1 млрд.
Сервисный провайдер, компания EDS, объявила о получении контракта на предоставление IT-услуг британскому промышленному гиганту Rolls-Royce. Договор рассчитан на 12 лет и оценивается в $2.1 млрд. Нынешний договор является пр
HP EDS и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.