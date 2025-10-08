Selectel расширяет портфель серверных решений собственной разработки и представляет материнскую плату на базе архитектуры AMD асширении линейки собственных серверных решений и представляет собственную плату на базе процессора AMD EPYC™ 9005 Turin. Об этом CNews сообщили представители Selectel. Ключевое преимущество пр

Доля серверов на процессорах AMD в продажах Itpod продолжает расти верной инфраструктуры корпорации ITG) отметила рост спроса на серверное оборудование с процессорами AMD Epyc на 35%. Вендор связывает положительную динамику с устоявшимся глобальным трендом на

Китай наносит новый удар. В разработке процессор, который лучше топовых чипов Intel и AMD работка нового серверного процессора, по своим характеристикам обгоняющего современные Intel Xeon и AMD Epyc. Как пишет Tom’s Hardware, над ним работает компания Hygon, а называться он будет C8

Побег из технологической клетки США. Китай создал первый серверный процессор на RISC-V на замену Intel Xeon и AMD Epyc 86. А архитектура ARM используется в серверных процессорах компании Ampere, основанной в 2017 г. экс-президентом Intel. Mathew Schwartz / Unsplash Китаю есть, что противопоставить американским Xeon и Epyc Общая концепция процессора направлена ​​на баланс вычислительной мощности и энергоэффективности, утверждают разработчики. Такой подход снижает общую стоимость владения процессором. Осознан

mClouds представил новую облачную GPU-платформу для работы с AI, BIM и CAD на базе высокочастотных процессоров AMD EPYC и видеокарт Nvidia ер mClouds объявляет о запуске новой платформы GPU-облаков. Она включает высокочастотные процессоры AMD EPYC 9374F и производительные видеокарты NVIDIA L4, L40S и A16. Бизнес сможет на порядок

В «Рег.ру» стали доступны новые производительные облачные серверы на базе AMD EPYC л обновление аппаратной части своей облачной платформы и добавление линейки серверов с процессорами AMD EPYC третьего поколения. Сервис на их основе является наиболее сбалансированным по параме

Санкциями больше не прикрыться. Новый китайский процессор для серверов ничем не хуже Xeon и Epyc. AMD и Intel загнаны в угол умал Китай Пока нет независимых подтверждений того, что 3C6000 действительно способен победить чипы AMD Epyc на архитектуре Zen 3 и аналогичные решения Intel. Однако Loongson делает многое для

AMD без предупреждения обновила популярные процессоры Epyc. Новые CPU почти так же хороши, но в 2 раза дешевле серии 7003, также известные под кодовым именем Milan, пишет Tom’s Hardware. Семейство серверных CPU AMD Epyc третьего поколения 5 сентября 2023 г. пополнилось шестью новыми моделями: Epyc 7663P

Популярные процессоры AMD «зависают» от долгой работы. Производитель не намерен устранять проблему Аппаратный баг в процессорах AMD В серверных процессорах AMD Epyc обнаружена ошибка, приводящая к их зависанию спустя 1044 дня (2 года 10 месяцев) неп

Ветераны Intel и AMD создали сверхсовременный процессор на RISC-V. Он быстрее Epyc и Xeon и уже готов к производству верными решениями AMD и Intel. По словам разработчиков, их творение во многом превосходит и Xeon, и Epyc. Ventana Microsystems – это очень молодой стартап из Калифорнии (США), основанный в 2018

Google Cloud запустила решение C2D на базе процессоров AMD Epyc 3 поколения AMD объявила о том, что процессоры AMD Epyc будут использоваться в новом решении виртуальных машин C2D от Google Cloud для высок

Процессоры AMD Epyc обеспечивают работу новых инстансов AWS EC2 Hpc6a AMD объявила о том, что Amazon Web Services (AWS) расширила свои предложения на базе процессоров AMD Epyc, выпустив новые инстансы Amazon EC2 Hpc6a, предназначенные для высокопроизводительны

Крупный производитель серверов перешел на процессоры «круче, чем у AMD и Intel» Серверы без Xeon и Epyc Компания Gigabyte, известный производитель серверов, компьютеров и комплектующих, анонси

AMD и HPE объявили о создании суперкомпьютера Adastra ия Франции (CINES) объявили о приобретении суперкомпьютера Adastra, работающего на базе процессоров AMD Epyc и ускорителей HPE Instinct. Adastra, установка которого намечена на весну следующего

Краснодарская сеть аптек «Здоровье» внедрила серверы Lenovo на базе процессоров AMD Epyc ы хранения данных Lenovo ThinkSystem DE4000H и серверы Lenovo ThinkSystem SR635 на базе процессоров AMD Epyc второго поколения для расширения аптечного бизнеса и усиления доступности фармацевти

AMD расширяет сотрудничество с Google Cloud для обеспечения более высокой производительности приложений и повышения продуктивности бизнеса с помощью процессоров AMD EPYC™ Компания AMD (NASDAQ: AMD) объявила о том, что Google Cloud расширяет использование процессоров AMD EPYC™, представив предварительную версию виртуальных машин (ВМ) N2D на базе процессоров <

Процессоры AMD Epyc обеспечат работу суперкомпьютера лаборатории Министерства энергетики США ьная лаборатория (Argonne National Laboratory) Министерства энергетики США (DOE) выбрала процессоры AMD Epyc для нового суперкомпьютера под названием Polaris, который подготовит исследователей

Google выбрала процессоры AMD Epyc 3 поколения для запуска первого образца виртуальной машины Tau D и Google Cloud анонсировали T2D, первый инстанс линейки виртуальных машин Tau на базе процессоров AMD Epyc 3 поколения. По заявлениям представителей Google Cloud, T2D предлагает на 56% более

Процессоры AMD Epyc ускоряют возможности высокопроизводительных вычислений в суперкомпьютере Perlmutter рудничестве с другими организациями представили новый суперкомпьютер Perlmutter на базе процессоров AMD Epyc серии 7003. Новый суперкомпьютер в Национальной лаборатории Лоуренса в четыре раза п

Lenovo начала без предупреждения привязывать процессоры к «железу». Отвязать их невозможно Процессоры не для всех Компания Lenovo начала «привязывать» процессоры AMD Epyc к своим серверам, чтобы их владельцы не могли потом использовать их в составе систем

Hewlett Packard Enterprise представила серверы на базе процессоров AMD EPYC . Эти серверы, вошли в самый широкий в отрасли портфель вычислительных платформ на базе процессоров AMD EPYC. С помощью новых процессоров AMD EPYC серии 7003 серверы компании HPE установ

AMD выпустила «самые производительные в мире» серверные процессоры дешевле Intel Серверные процессоры на Zen 3 Компания AMD выпустила x86-совместимые серверные процессоры Epyc серии 7003, также известные под кодовым именем Milan. Семейство включает 19 чипов, выпол

Процессоры AMD Epyc и Radeon Pro стали основой нового инстанса AWS еперь предоставляет своим клиентам доступ к инстансам Amazon EC2 C5a, M5a и R5a на базе процессоров AMD Epyc. «Сегодня мы опираемся на крепкое сотрудничество между AMD и AWS, которое началось в

Asus представила сервер высокой плотности 2U для шести узлов на процессорах EPYC 7002 того, согласно рейтингу SPEC Power, серверная платформа RS620SA-E10-RS12 в сочетании с процессорами AMD EPYC 7002 занимает 1 место в мире по энергоэффективности среди серверов высокой вычислите

AMD и Google Cloud запустили бета-версию Confidential Virtual Machines nes (Конфиденциальные виртуальные машины) для Google Compute Engine на базе процессоров 2 поколения AMD EPYC, использующих расширенные функции безопасности. Первый продукт в портфолио Google Cl

Nvidia интегрировала процессоры AMD EPYC в системы DGX A100 интеллекта станет очередной высокопроизводительной вычислительной системой, использующей процессоры AMD EPYC второго поколения. Обеспечивая 5 петафлопсов производительности ИИ, гибкая архитекту

AMD представила новые процессоры Epyc второго поколения AMD объявила о расширении семейства процессоров AMD Epyc второго поколения тремя новыми процессорами. Они сочетают сбалансированную и эффекти

AMD создала «самые производительные» серверные процессоры в мире. Они дешевле аналогов Intel AMD вырвалась вперед Компания AMD провела анонс новых серверных процессоров Epyc Rome 7Fx2, заявив, что они обладают самой высокой производительностью на одно ядро среди

Процессоры AMD EPYC второго поколения используются в серверах IBM Cloud AMD объявила, что IBM Cloud расширяет свою глобальную инфраструктуру с помощью процессоров AMD EPYC второго поколения, которые будут обеспечивать работу новейших серверов с открытым ис

Начались продажи ВМ Microsoft Azure NVv4 на процессорах AMD и Microsoft объявили о том, что виртуальные машины Microsoft Azure NVv4, работающие на процессорах AMD EPYC второго поколения и графических процессорах AMD Radeon Instinct, теперь доступны для

Экс-президент Intel создала процессор, способный уничтожить Intel Xeon и AMD Epyc на отвода тепловой мощности) на уровне 210 Вт. Для сравнения, TDP 64-ядерного серверного процессора AMD Epyc 7742 достигает 225 Вт. У Intel и AMD появился серьезный конкурент в серверном сегмен

AMD представила два новых процессора EPYC второго поколения AMD анонсировала два новых процессора, которые будут добавлены в линейку AMD EPYC второго поколения. Новинки получили название AMD EPYC 7662, пятый 64-ядерный

GENCI и Atos запустили суперкомпьютер BullSequana XH2000 на процессорах AMD 000. Новая разработка стала первым в мире рабочим суперкомпьютером, который включает процессоры AMD EPYC 7H12 нового поколения. Это расширение суперкомпьютера Joliot-Curie заняло 59 место в мир

Серверные процессоры AMD Epyc Rome стали доступны в лаборатории Selectel ктуры, который предлагает своим клиентам готовые конфигурации серверов на базе новейших процессоров AMD Epyc поколения Rome. С ноября 2019 г. для заказа доступны готовые конфигурации, собранные

HPE ProLiant побил 37 мировых рекордов тивности, благодаря новым серверам HPE ProLiant DL325 и HPE ProLiant DL385, оснащенным процессорами AMD EPYC 2 поколения. Показатели новых серверов HPE ProLiant DL325 и HPE ProLiant DL385 прево

Lenovo представила серверы ThinkSystem SR635 и SR655 на базе AMD Epyc второго поколения ные модели дополняют широкую линейку серверов Lenovo, они построены на процессорах нового поколения AMD Epyc 7002 Series и предназначены специально для работы с интенсивными и непрерывно растущ

AMD выпустила процессоры с рекордным числом ядер. Они «быстрее и дешевле», чем у Intel олю на рынке серверных процессоров до 10%. Сейчас она не превышает 3%. Удвоенное число ядер Линейка AMD Epyc второго поколения представлена 19 процессорами с 8, 16, 24, 32, 48 и 64 физическими

NTT Data внедряет процессоры AMD EPYC, чтобы увеличить производительность своих финансовых систем AMD и NTT Data сообщили об установке процессоров AMD EPYC в центры обработки данных NTT Data. Переход на процессоры AMD EPYC был осущес