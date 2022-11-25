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U.S. Department of Defense United States Navy, USN ВМФ США Военно-морские силы США United States Marine Corps, USMC Корпус морской пехоты США

U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США

«ПРИШВАРТОВАЛСЯ», 1967 Худ. А. Крылов «ПРИШВАРТОВАЛСЯ», 1967 Худ. А. Крылов
«ПРИШВАРТОВАЛСЯ», 1967 Худ. А. Крылов


25.11.2022 Военно-морские силы США ограбили разработчика ПО на $600 миллионов

Американские пираты ВМС США официально признаны пиратами, пишет портал TechSpot. Но это не означает, что им для с
09.11.2022 Знаменитый хакер рискует сесть в тюрьму из-за взлома ВМФ США и NASA

жие и наркотики. Поставщики криминального товара могли открывать там собственные страницы. Как утверждается в обвинительном заключении, среди предлагаемых товаров были реквизиты доступа к компьютерам ВМФ США, Центров контроля и профилактики инфекционных заболеваний, Почтовой службы США, Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Национального у
12.08.2019 ВМС США избавляются от сенсорных экранов на кораблях. Из-за них погибли 10 моряков

лся восстановить контроль, управление начало хаотично переходить от одного поста другому и обратно. ВМС США демонтируют на эсминцах сенсорные экраны управления Следователи также отмечают сложно
23.07.2017 ВМС США удваивают мощность электромагнитной рельсовой пушки

Новая электромагнитная рельсовая пушка ВМС США получит увеличенные мощность и скорострельность. Новым рельсотроном будут оборудованы
22.07.2016 Военный флот США напиратил ПО на $600 млн

ральный суд США против правительства США, германская компания заявила о нелегальном использовании в ВМС США «сотен тысяч» копий программы BS Contact Geo для 3D-моделирования и трекинга. Сумма к
10.07.2016 ВМС США спонсируют разработку саранчи-киборга для обнаружения бомб

щее время проект саранчи-киборга находится в стадии тестирования, но разработчики считают, что его можно реализовать в течение ближайших двух лет. На разработку проекта разработчики получили грант от ВМС США в размере $750 тыс.
26.06.2014 Военно-морской Флот США все еще использует Windows XP

Так же как и многие крупные корпорации, военно-морской флот США до сих пор не сумел мигрировать с Windows XP на другие ОС. Об этом сообщил на совещании, состоявшемся в июне, исполнительный директор Атлантических операций Командования
07.03.2014 Система метеопрогнозирования ВМС США становится публичной

Научно-исследовательская лаборатория ВМС США (NRL) и Национальный центр по прогнозированию окружающей среды (NCEP) заключили официальное соглашение, в рамках которого уникальная масштабная метеопрогнозная система Navy Global Ocean
10.09.2013 Веб-логистика сэкономила ВМФ США $300 млн за год

11.04.2013 ВМС США начинают установку лазеров на корабли

а управляется системой наведения 15 Phalanx Close-In Weapon System. Эта система применяется для управления огнем артиллерийского зенитного комплекса Phalanx, который установлен на многих боевых судах ВМС США и их союзников Есть у лазера и недостатки, прежде всего низкая эффективность при плохих погодных условиях: тумане или дожде. Однако вопреки распространенному мнению, защита от лазерного
01.02.2013 Россияне утопили спутник связи, предназначавшийся ВМС США

й орбите спутники Intelsat 805 и Galaxy 11. По данным компании, Intelsat 27 был построен для пополнения оррбитальной группировки MUOS (Mobile User Objective System), обеспечивающей спутниковой связью ВМС США. По словам президента Intelsat Кея Сирса (Kay Sears), кроме того Intelsat 27 предназначался для обслуживания «тактических пользователей военно-морского флота и Министерства обороны США,
10.05.2012 Беспилотник-конвертоплан: ВМС США ищут идеи в прошлом

конвертоплан V-22 Osprey, однако он очень дорог в эксплуатации и имеет повышенный риск авиакатастроф. Так, со времени начала эксплуатации V-22 из-за технических неисправностей уже погибли 37 человек. ВМС США подписали с компанией Aerovel контракт на разработку нового двигателя и системы дистанционного управления для БПЛА Flexrotor. Конечной целью является создание относительно недорогого бе
27.04.2012 Морпехи США потребовали суперсеть и зрение терминатора

азерными лучами и поможет видеть в темноте. По большому счету, многие компоненты амбициозных планов Корпуса морской пехоты США уже существуют «в металле», однако их интеграция в одну надежную п
24.04.2012 ВМС США потребовали новые тяжелые беспилотные вертолеты

мностью и продолжительностью полета. «Нам была нужна большая грузоподъемность, особенно в жарком климате, и большая длительность полета, - говорит директор программы беспилотных летательных аппаратов ВМС США контр-адмирал Уильям Шэннон. - Мы находимся в процессе подписания контракта с Northrop Grumman на закупку Bell 407». Интересно, что программное обеспечение нового беспилотного вертолета
04.04.2012 Лазерные корабельные пушки: на вооружении через 4 года

Представители ВМС США заявили, что через 4 года на военных американских судах начнут устанавливать высокоэнергетические боевые лазеры. В ближайшие годы начнется тестирование нового оружия, предназначенного д
19.03.2012 Фрегат ВМС США тестирует биотопливо из водорослей

Пентагона по снижению зависимости от импорта углеводородов. Для заправки фрегата применили топливо HRD-76, на 100% полученное из водорослей, смешанное с нефтяным горючим F-76, которое используется в ВМС США. Использование смеси в пропорции 50/50 не требует изменений в причальной инфраструктуре и оборудовании фрегата, в частности, в его турбинах LM2500. При этом эксплуатационные характерист
09.08.2010 Дельфинов и морских львов дрессируют для охраны подлодок

ближайшее время очередная команда дельфинов и морских львов приступит к дежурству в акватории базы ВМС США в Бангоре, штат Вашингтон. Это не название секретных подразделений и не прозвища ната
30.07.2010 ВМС США отрабатывает применение роботов для разминирования акваторий

Как сообщает пресс-служба ВМС США, в ходе учений Rim of the Pacific (RIMPAC) 2010 подразделения разминирования отрабатывали применение роботов для разминирования акваторий с "учебными" минами. В частности, предполагаетс
23.07.2010 ВМС США получили первые серийные противорадарные ракеты AGM-88E

Как сообщает пресс-служба компании Alliant Techsystems, ВМС США поставлена первая партия ракет AGM-88E AARGM (Advanced Anti-Radiation Guided Missile). Ракета предназначена для высокоточного подавления стационарных и мобильных радаров и источников ра
07.07.2010 ВМС США заказали SM-6 на $368 млн.

кт на производство ракет Standard Missile-6 (SM-6) стоимостью 368 млн. Контракт предусматривает предсерийное производство ракет в ближайшие 3 года. Информации о количестве комплектов, которые получат ВМС США в рамках данного контракта, не сообщается. Ракеты SM-6 предназначены для обеспечения ПВО флота и позволяют перехватывать аэродинамические ЛА, БПЛА и ПКР.
06.07.2010 ВМС США получили стотысячную учебную авиабомбу Paveway II

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, ВМС США передана стотысячная учебная авиабомба с лазерным наведением Paveway II ELGTR (Paveway II Enhanced Laser Guided Training Round). Paveway II может применяться, в частности, с самолётов F
08.06.2010 Первый F-35 ВМС США поднялся в воздух

лжны выдерживать воздействие агрессивных сред в самых неблагоприятных климатических условиях. Сообщается, что ещё до конца лета 2010 года F-35C начнёт испытательные полёты в центре боевого применения ВМС США в Патаксент Ривер (штат Мэриленд). Одновременно с первым полётом F-35C стало известно о прибытии в Патаксент Ривер первого истребителя F-35B (бортовой индекс BF-4) с укороченным взлётом
02.06.2010 ВМС США успешно опробовали лазерное ПВО

Как сообщает пресс-служба ВМС США, 24 мая 2010 года на военно-морском полигоне у острова Сан Николас в Тихом океане у побережья Калифорнии силами центра боевого применения NSWS ВМС США в Дальгрене и управления во
23.04.2010 Raytheon поставит авиации ВМС США пусковые установки

Компания Raytheon получила контракт управления авиационных систем ВМС США стоимостью $18,9 млн., предусматривающий производство пусковых установок LAU-115D/A и LAU-116B/A для истребителей F/A-18E/F и E/A-18G. Пусковые установки данного типа предназначены для

20.04.2010 Начинается изготовление тактического спутника для ВМС США

Компания Ball Aerospace получила контракт управления космических и морских систем ВМС США SPAWAR (Space and Naval Warfare Systems Command) на разработку спутника GFO-2 (Geosat Follow-on 2). Спутник GFО-2 станет "альтиметрическим" спутником нового поколения и предназначен для
01.04.2010 Самолет ВМС США разбился в Персидском заливе

В Персидском заливе в Аравийском море 31 марта 2010 года потерпел крушение самолет E-2C Hawkeye военно-морских сил США. В результате авиакатастрофы один человек числится пропавшим без вести, еще троих членов экипажа удалось спасти. Как говорится в официальном заявлении военного командован
20.11.2009 Первый радар AN/TPQ-46B поставлен морской пехоте США

Компания ThalesRaytheonSystems поставила корпусу ВМС США первый радар AN/TPQ-46B из 21 заказанных. Переносной радар AN/TPQ-46B корпуса морской
30.10.2009 Разбился вертолёт ВМС США

У берегов Южной Калифорнии разбился вертолет Военно-морских сил США. По данным представителей береговой охраны страны, инцидент произошел в 27 км восточнее о.Сан Клементе, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Количество человек на
16.10.2009 GPS-снаряды XM982 Excalibur начнут широко применяться в Афганистане

стью, нежели авиация, оказалась высока. Настолько, что ещё в 2005 году Канада приобрела (из состава корпуса морской пехоты США) шесть гаубиц М777, а впоследствии, двумя годами спустя - и партию
04.09.2009 ВМС США осваивают лазерную акустику

Как сообщает пресс-служба исследовательской лаборатории ВМС США NRL (Naval Research Laboratory), исследовательской группой под руководством Теда Джонса (Ted Jones) разработана методика генерирования акустических волн в воде при помощи лазерного излу
17.07.2009 Для ВМС США разрабатывается новый твердотельный радар ПВО/ПРО

Как сообает пресс-служба Lockheed Martin, компания получила контракт ВМС США с фиксированной ценой стоимостью $10 млн., предсматривающий разработку концепции нового двухдиапазонного твердотельного радара ПВО/ПРО AMDR (Air and Missile Defense Radar) для кораблей

16.07.2009 Утвержден новый директор NASA

арвер (Lori Beth Garver). Краткая биографическая справка: Чарльз Ф. Болден, мл. - бригадный генерал ВМФ США в отставке, бывший астронавт НАСА. Родился 19 августа 1946г. В 1968г. закончил Академ
18.05.2009 Новому эсминцу Aegis ВМС США присвоено имя

Как сообщает пресс-служба ВМС США, 16 мая 2009 года на верфи компании Northrop Grumman в г. Паскагула, штат Миссисипи,

07.05.2009 В США разбился вертолёт AH-1W Super Cobra

борьбы с вертолетами и малоскоростными самолетами. Первый серийный вертолет поставлен в 1986 г. для Корпуса морской пехоты США.
13.04.2009 Завершён первый этап испытаний радара для перспективных эсминца и авианосца ВМС США

Компания Raytheon полностью завершила первый этап испытаний нового Dual Band Radar для ВМС США. В рамках данного этапа радар испытывался без работы "на излучение". Двухдиапазанный радар Dual Band Radar представляет собой интегрированную систему на базе многофункционального радара
16.02.2009 Корабль ВМС США столкнулся с японским судном

и уточнили, что столкновение произошло между ракетоносцем "Лассен", который приписан к военной базе ВМС США в Йокосуке (водоизмещение более 9 тыс. т) и небольшим судном (водоизмещение 14 т), на
09.02.2009 Перл-Харбор 2: крейсер УРО Port Royal сел на мель прямо у верфи

Как сообщает пресс-служба ВМС США, крейсер УРО ВМС США CG73 Port Royal ("Порт Рояль") класса Tikonderoga ("Тикондерога"), только что прошедший четырехмесячный ремонт (в сухом доке) на военно-морской верфи в печал
09.02.2009 Ракетный крейсер ВМС США сел на мель в 800 метрах от берега

мотря на то, что перед этим судно было максимально облегчено, неоднократные попытки вывести его на воду успеха не принесли. "В настоящий момент мы обдумываем дальнейшие шаги", - заявила представитель Тихоокеанского флота США Агнес Тауян. Ракетный крейсер США Port Royal, водоизмещением 9,6 тыс. т, построенный 15 лет назад, в течение 4 месяцев находился на ремонте в Перл-Харбор. После окончан
30.12.2008 Разбился Harrier морской пехоты США

ообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Северной Каролине разбился истребитель, приписанный к Корпусу морской пехоты США. Одноместный военный самолет Harrier упал неподалеку от авиабазы в
07.11.2008 BAE Systems: программа APKWS перешла под контроль ВМФ США

ого комплекса (Advanced Precision Kill Weapon System), предназначенного для прецизионного поражения небронированной и легкобронированной техники, сменила заказчика - вместо сухопутных войск им станет ВМФ США. Программа APKWS предполагает создание на базе стандартных НУРС калибра 2,75 дюйма высокоточного "бюджетного" комплекса с лазерным наведением.

Публикаций - 631, упоминаний - 719

U.S. Department of Defense и организации, системы, технологии, персоны:

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ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

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