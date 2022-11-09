Знаменитый хакер рискует сесть в тюрьму из-за взлома ВМФ США и NASA

Американский хакер обвиняется в организации криминального кибермаркета Real Deal. Ранее он уже отсидел в Великобритании за DDoS-атаку, которая вывела из строя половину сетей в Либерии.

И вновь добро пожаловать на нары

Министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения против печально известного хакера Дэниела Кэйи (Daniel Kaye), назвав его основным оператором криминального маркета в даркнете, на котором продавались хакерские инструменты и реквизиты доступа к компьютерам, принадлежащим государственным ведомствам.

Речь идет о площадке Real Deal. Помимо вредоносного кода, реквизитов доступа к чужим системам и ботнетам, а также краденых личных данных, на этом рынке продавались оружие и наркотики.

Поставщики криминального товара могли открывать там собственные страницы. Как утверждается в обвинительном заключении, среди предлагаемых товаров были реквизиты доступа к компьютерам ВМФ США, Центров контроля и профилактики инфекционных заболеваний, Почтовой службы США, Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Кроме того, в документе указывается, что Кэйи лично занимался перепродажей персональных данных, в том числе номеров полисов социального страхования (основных уникальных идентификаторов личности в США) и «как минимум 15 пар логинов и паролей к Twitter и LinkedIn».

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Кроме того, Кейи занимался отмыванием заработанных таким образом криптовалют через Bitmixer.io. Ему предъявлены обвинения в пяти эпизодах мошеннического доступа к компьютерным устройствам, одному эпизоду заговора с целью отмывания денег и нескольким эпизодам компьютерных взломов.

Хакер в особо крупных масштабах

Кэйи получил особую известность в октябре 2016 г., когда организовал DDoS-атаку против различных сетей в государстве Либерия. Следствием атаки стало отключение доступа к Всемирной сети для половины страны и выход из строя сетей ряда банков, больниц и учебных заведений.

В феврале 2017 г. Кэйи арестовали при попытке вылететь из Лондона на Кипр. Власти Великобритании и ряда других стран предъявили ему обвинения в организации DDoS-атак. После этого его экстрадировали в Германию, где ему вменили в вину вывод из строя сотен роутеров, принадлежащих национальному телеком-провайдеру Deutsche Telekom. Власти Германии дали ему условный срок. Тем не менее, после этой истории он снова попал в британскую тюрьму и провёл 32 месяца — как раз за атаку на Либерию.

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Ему также пытались предъявить обвинения в организации атаки на банковскую сеть LloydsandBarclay, но в итоге в начале 2020 г. отпустили на волю.

Интересно, что хакер активно воевал с экспертами по кибербезопасности, такими как Брайан Кребс (Brian Krebs), Маркус Хатчинс (Marcus Hutchins) и Кевин Бомон (Kevin Beaumont). Все они отслеживали деятельность хакера в течение длительного времени и публиковали информацию о ней. Например, Кребс утверждал, что именно Кэйи продавал вредоносную программу GovRAT, предназначенную для получения доступа к госорганам США.

Хатчинс и Бомон активно расследовали использование хакером ботнета Mirai. Кэйи отвечал DDoS-атаками на ресурсы исследователей. В частности, на личный сайт Хатчинса была направлена атака интенсивностью в 1 терабайт в секунду, что лишь немного отличалось от самой мощной в истории атаки подобного рода в 1,2 терабайта в секунду.

«Эксперты по безопасности называют самого Кэйи “прямой угрозой”, а не только его деятельность, и это достаточно символично, — считает Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — При этом, судя по всему, он преимущественно полагался на чужие средства и разработки, не создавая почти ничего самостоятельно, если не считать закрытого маркета. И вряд ли что-то помешает ему вернуться к прежней деятельности после освобождения из тюрьм, хотя срок он, скорее всего, получит довольно продолжительный».

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В заключении суда указывается, что обвинения против Кэйи изначально были выдвинуты еще в апреле 2021 г. На тот момент Кэйи находился за пределами США. В сентябре 2022 г. он «дал согласие» на экстрадицию с Кипра в США, где в конце октября и состоялось личное предъявление обвинений подсудимому.