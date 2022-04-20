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Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещён и влечёт установленную законодательством ответственность.
Средства массовой информации несут ответственность за то, какие смыслы транслируются аудитории. Мы убеждены: наркотики — абсолютное зло, не имеющее права на существование в цивилизованном обществе. Любое упоминание запрещённых веществ в наших материалах преследует единственную цель — предостеречь читателя, показать неотвратимость наказания и разрушительные последствия зависимости.
Мы поддерживаем усилия государства и общества по борьбе с наркоугрозой и призываем каждого сделать выбор в пользу здоровья, творчества, спорта и семьи. Только свободное от зависимостей поколение способно построить сильную и процветающую страну.
СОБЫТИЯ
|20.04.2022
|Секреты аутсорсинга: Как Deutsche Bank проверяет программистов Luxoft на запрещенные вещества
|13.07.2017
|Поддельный браузер Tor крадет биткоины у желающих купить запрещенные вещества
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