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Индексная книга (каталог) CNews*
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Здравоохранение Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология Наркотики Наркотические и психотропные вещества Наркотическая зависимость

Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещён и влечёт установленную законодательством ответственность.

Средства массовой информации несут ответственность за то, какие смыслы транслируются аудитории. Мы убеждены: наркотики — абсолютное зло, не имеющее права на существование в цивилизованном обществе. Любое упоминание запрещённых веществ в наших материалах преследует единственную цель — предостеречь читателя, показать неотвратимость наказания и разрушительные последствия зависимости.

Мы поддерживаем усилия государства и общества по борьбе с наркоугрозой и призываем каждого сделать выбор в пользу здоровья, творчества, спорта и семьи. Только свободное от зависимостей поколение способно построить сильную и процветающую страну.

 

Социальный плакат. СССР, 1987 г. Социальный плакат. СССР, 1987 г.

СОБЫТИЯ


20.04.2022 Секреты аутсорсинга: Как Deutsche Bank проверяет программистов Luxoft на запрещенные вещества
13.07.2017 Поддельный браузер Tor крадет биткоины у желающих купить запрещенные вещества

Публикаций - 179, упоминаний - 199

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

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Oracle Corporation 7074 2
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Sony 6739 2
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Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 2
Yahoo! 3726 2
Zello 25 2
Системы и Проекты ГК 40 1
Blackbox Security 1 1
Приводная техника НТЦ ГК 18 1
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 1
Patreon 17 1
Байярд-Славия Коммуникэйшнс 6 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 4
IWF - Internet Watch Foundation 11 3
eBay Inc 1640 3
Англиканство - Англиканская церковь 9 2
FACT - Federation Against Copyright Theft - Федерация по борьбе с нарушением авторских прав 2 2
Символ-Плюс Издательство 3 2
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
PornHub 26 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Atlantis Blue Capital 3 2
QinetiQ Group 57 2
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Volkswagen - Traton - Scania 19 1
REI - Recreational Equipment 6 1
GEO Group 1 1
Первая мебельная фабрика - Мебель-Сити, Мебель-Сити-2, Мебель-Сити Москва, Гарден-Сити - Шанс Арена 5 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт - НСРЗ - Новороссийский судоремонтный завод - Флот НМТП - НЛЭ - Новорослесэкспорт - ИПП - Балтийская Стивидорная Компания - СФП 20 1
Пермский пороховой завод ФКП 2 1
Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям 3 1
СПАРК - Санкт-Петербургская Авиаремонтная компания 3 1
БКФ - Банк Корпоративного Финансирования 14 1
КупиКупон 16 1
Affora Group - Афорра девелопмент 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
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ГПБ - Газпромбанк 1273 1
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МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 2
Петербургский метрополитен ГУП 150 2
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 6
Единая Россия - Политическая партия 321 5
РосКомСвобода - Общественная организация 86 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 1
Международная академия связи - МАС 46 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
Союз кинематографистов Северной Осетии 2 1
Дружественный Рунет 11 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Демократическая политическая партия США 122 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 39
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 26
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 21
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 14
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 6
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 14
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 116 14
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 12
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 11
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 5
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Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 4
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
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