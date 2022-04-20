Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещён и влечёт установленную законодательством ответственность.

Средства массовой информации несут ответственность за то, какие смыслы транслируются аудитории. Мы убеждены: наркотики — абсолютное зло, не имеющее права на существование в цивилизованном обществе. Любое упоминание запрещённых веществ в наших материалах преследует единственную цель — предостеречь читателя, показать неотвратимость наказания и разрушительные последствия зависимости.

Мы поддерживаем усилия государства и общества по борьбе с наркоугрозой и призываем каждого сделать выбор в пользу здоровья, творчества, спорта и семьи. Только свободное от зависимостей поколение способно построить сильную и процветающую страну.