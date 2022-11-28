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28.11.2022 «Яндекс» перешел на поиск нового поколения. Он будет искать не только по сайтам, но и по сущностям 1
09.11.2022 Знаменитый хакер рискует сесть в тюрьму из-за взлома ВМФ США и NASA 1
20.04.2022 Секреты аутсорсинга: Как Deutsche Bank проверяет программистов Luxoft на наркотики 1
14.03.2022 Основатель Chronopay Павел Врублевский обвинен в мошенничестве и арестован на 2 месяца 1
22.02.2022 7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда? 1
26.10.2021 «Наследного принца» Samsung поймали на злоупотреблении препаратом, убившим Майкла Джексона 1
08.06.2021 Как силовики создали «сверхзащищенный» смартфон и мессенджер, чтобы ловить бандитов и наркоторговцев 1
13.05.2021 Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой 1
29.04.2021 Роскомнадзор нашел на PornHub оскорбление властей и нарушение прав на свободу вероисповедания 1
15.04.2021 «Яндекс» и московская мэрия оплатят бизнесу 90% затрат на онлайн-рекламу 1
07.12.2020 Писатель Александр Цыпкин — в интервью CNews: Цифровая зависимость сильнее алкогольной 1
26.08.2020 Kaspersky Safe Kids поможет обезопасить детей от нежелательного контента на YouTube 1
26.08.2020 Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами 1
18.08.2020 Сайты, пропагандирующие АУЕ, будут блокировать без суда 1
20.07.2020 Ольга Лукина: Разработка искусственного интеллекта не должна оказаться в руках деструктивных лидеров 1
07.07.2020 Telegram в России разблокирован не полностью. Виноваты Facebook и автоматы с едой 1
29.06.2020 Продавцы ИТ-компромата украли сотни гигабайтов документов Леди Гага, Мадонны и Роберта Де Ниро 1
27.04.2020 «Инфосекьюрити» разработала сервис для защиты детей и подростков от киберугроз 2
08.01.2020 Основатель российской киберполиции: Почему интернет опаснее «Черкизона» 1
16.08.2019 Власти России впервые объясняют, за что конкретно будут блокировать сайты 3
01.04.2019 Наталья Касперская: более семи миллионов подростков вовлечены в деструктивные группы в соцсетях 1
01.02.2019 Власти России разрешат сбивать дроны. Зачем и в каких случаях? 1
31.01.2019 «Лаборатория Касперского» выяснила, что искали дети в интернете в новогодние праздники 1
13.12.2018 D-Link добавила в своих роутерах модуль контент-фильтрации SkyDNS 1
09.11.2018 Силовики взломали суперзащищенный IronPhone и разгромили его создателей 1
27.06.2018 В России арестованы хакеры, обокравшие «Юлмарт», «Групон», «Биглион» и PayPal 1
18.06.2018 ФБР научилось узнавать хозяев биткоинов 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
28.02.2018 Билл Гейтс: Криптовалюты приносят смерть 2
23.01.2018 В Госдуму внесен законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту 1
12.12.2017 Павел Дуров начнет монетизировать Telegram в будущем году 1
13.07.2017 Поддельный браузер Tor крадет биткоины у желающих купить наркотики 1
28.06.2017 Telegram пошел на компромисс с государством 1
19.06.2017 6000 долларов за пилотирование контрабанды 1
29.05.2017 Facebook приравнял «пиратское железо» к оружию и наркотикам 1
03.04.2017 ИБ-отдел ФБР пустует: соискатели курят марихуану 1
20.03.2017 «Лаборатория Касперского» поможет защитить детей от опасных групп «ВКонтакте» 1
27.02.2017 Политика из СНГ арестовали из-за взятки экс-совладельца «Мегафона» 1
09.02.2017 Cognitive Technologies выяснила, каким, по мнению россиян и американцев, должен быть беспилотный автомобиль 1
26.01.2017 В России хакеры терроризируют бизнесменов, вымогая деньги 1

Публикаций - 154, упоминаний - 164

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Бука - Buka Entertaiment 480 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2568 11
Google LLC 10882 11
Yandex - Яндекс 5596 9
Twitter 2686 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9357 6
Aros SEQ - SEC Consult Services 1591 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4118 5
Telegram Group 1011 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10005 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6873 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8005 3
Amazon Inc - Amazon.com 2786 3
VK - Mail.ru Group 3188 3
Rambler Group - Рамблер ГК 852 2
Dr.Web - Доктор Веб 1209 2
Microsoft Corporation 23413 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5577 2
Sony 6472 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 706 2
Intel Corporation 11632 2
Apple Inc 11120 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company 76 1
ИКС холдинг 224 1
Snapchat 104 1
Alibaba Group 383 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2736 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 343 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 807 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 461 1
SkyDNS - СкайДНС 24 1
Cloudflare 80 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 405 1
Гарда Технологии 59 1
Nintendo 734 1
ФОРС - Центр разработки 551 1
AMD - Advanced Micro Devices 3841 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 689 1
Samsung Electronics 9680 1
Softline - Софтлайн 2041 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 2
LinkedIn 580 2
Евросеть 1398 1
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 705 1
AliExpress 377 1
Эксмо-АСТ - издательство 62 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 344 1
Альфа-Групп 659 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 101 1
ПСБ - Промсвязьбанк 727 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 559 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 850 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1806 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 325 1
Лента - Сеть розничной торговли 1676 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 1
Почта России ПАО 1975 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17813 23
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2324 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10322 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2935 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3043 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2667 9
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8956 8
Судебная власть - Judicial power 2078 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 617 5
Президент Российской Федерации 3672 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2368 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 887 3
Верховный суд Российской Федерации 777 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации 108 2
Правительство Москвы 1976 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 855 2
Петербургский метрополитен ГУП 112 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1168 2
Администрация Президента РФ 977 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3639 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 699 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США 55 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 269 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 566 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1192 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2010 1
Таможня - Таможенная служба 1023 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1582 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 1
UK Government - Правительство Великобритании 29 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1917 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 498 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 479 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 29 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 1
Единая Россия - Политическая партия 261 4
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22050 8
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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