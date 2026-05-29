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Пропаганда и агитация
Термин «связи с общественностью» придумал знаменитый пиарщик начала 20 века Эдвард Бернейс, чтобы как-то заменить слово «пропаганда».
СОБЫТИЯ
Пропаганда и агитация и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 17
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Давыдов Денис 48 5
|Жаров Александр 183 5
|Дуров Павел 329 4
|Яровая Ирина 72 4
|Ситников Сергей 79 4
|Bush George - Буш Джордж 336 4
|Kerry John - Керри Джон 6 3
|Dean Howard - Дин Говард 3 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
|Хинштейн Александр 148 3
|Меднов Сергей 124 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
|Мизулина Екатерина 18 3
|Домбровский Юрий 62 3
|Ксензов Максим 14 3
|Явербаум Оксана 2 2
|Саломатин Максим 2 2
|Лайджес Луис Филипп 2 2
|Thompson Bob - Томпсон Боб 5 2
|Дозорцев Вадим 3 2
|Тылевич Наталия 6 2
|von Achen John - Вон Эйкен Джон 6 2
|Локшина Элла 2 2
|Малофеев Константин 118 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Касперский Евгений 337 2
|Воробьев Андрей 199 2
|Павлов Андрей 44 2
|Кудрявцев Максим 43 2
|Гришин Дмитрий 210 2
|Чесаков Георгий 19 2
|Козлюк Артем 39 2
|Кусков Денис 221 2
|Башкин Александр 8 2
|Ющенко Александр 29 2
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