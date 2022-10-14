Пропаганда и агитация

Древнеримские глиняные «агитационные» миски. Их наполняли едой и раздавали на улице перед выборами всем желающим. Надписи внутри мисок содержали призывы проголосовать за того или иного кандидата. Слева — миска, что призывает голосовать за Катона Младшего на выборах народных трибун (63 год до н.э.); справа — за Катилину на выборах консулов (66 год до н.э.)