Пропаганда и агитация

Термин «связи с общественностью» придумал знаменитый пиарщик начала 20 века Эдвард Бернейс, чтобы как-то заменить слово «пропаганда».

Древнеримские глиняные «агитационные» миски. Их наполняли едой и раздавали на улице перед выборами всем желающим. Надписи внутри мисок содержали призывы проголосовать за того или иного кандидата. Слева — миска, что призывает голосовать за Катона Младшего на выборах народных трибун (63 год до н.э.); справа — за Катилину на выборах консулов (66 год до н.э.) Древнеримские глиняные «агитационные» миски. Их наполняли едой и раздавали на улице перед выборами всем желающим. Надписи внутри мисок содержали призывы проголосовать за того или иного кандидата. Слева — миска, что призывает голосовать за Катона Младшего на выборах народных трибун (63 год до н.э.); справа — за Катилину на выборах консулов (66 год до н.э.) Агитатор. 1979 г. Е. Флерова. Агитатор. 1979 г. Е. Флерова. "Арест пропагандиста", 1880 – 1892 г. Илья Ефимович Репин Холст, масло. "Арест пропагандиста", 1880 – 1892 г. Илья Ефимович Репин Холст, масло. «Газета – не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор» Советский пропагандистский плакат. А. Кокорекин, 1950 год. «Газета – не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор» Советский пропагандистский плакат. А. Кокорекин, 1950 год. Анна Лукьянова, 2018–2022 Анна Лукьянова, 2018–2022 Пропаганда СМИ США против СССР Плакат посвящен информационной войне СССР и США в холодную войну, когда Америка вводила в эксплуатацию разные методы пропаганды общества по всему миру. Для внедрения необходимых идей в умы людей использовались карикатуры, фельетоны, плакаты, а также телевидение и радио. Главными целями являлись - трактовка социализма как агрессивной силы, разжигание национального и религиозного конфликта. В. Канивец, 1987г. Пропаганда СМИ США против СССР Плакат посвящен информационной войне СССР и США в холодную войну, когда Америка вводила в эксплуатацию разные методы пропаганды общества по всему миру. Для внедрения необходимых идей в умы людей использовались карикатуры, фельетоны, плакаты, а также телевидение и радио. Главными целями являлись - трактовка социализма как агрессивной силы, разжигание национального и религиозного конфликта. В. Канивец, 1987г. Древнеримские глиняные «агитационные» миски. Их наполняли едой и раздавали на улице перед выборами всем желающим. Надписи внутри мисок содержали призывы проголосовать за того или иного кандидата. Слева — миска, что призывает голосовать за Катона Младшего на выборах народных трибун (63 год до н.э.); справа — за Катилину на выборах консулов (66 год до н.э.)