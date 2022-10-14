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Пропаганда и агитация

Пропаганда и агитация

Древнеримские глиняные «агитационные» миски. Их наполняли едой и раздавали на улице перед выборами всем желающим. Надписи внутри мисок содержали призывы проголосовать за того или иного кандидата. Слева — миска, что призывает голосовать за Катона Младшего на выборах народных трибун (63 год до н.э.); справа — за Катилину на выборах консулов (66 год до н.э.) Древнеримские глиняные «агитационные» миски. Их наполняли едой и раздавали на улице перед выборами всем желающим. Надписи внутри мисок содержали призывы проголосовать за того или иного кандидата. Слева — миска, что призывает голосовать за Катона Младшего на выборах народных трибун (63 год до н.э.); справа — за Катилину на выборах консулов (66 год до н.э.)
Анна Лукьянова, 2018–2022 Анна Лукьянова, 2018–2022
Древнеримские глиняные «агитационные» миски. Их наполняли едой и раздавали на улице перед выборами всем желающим. Надписи внутри мисок содержали призывы проголосовать за того или иного кандидата. Слева — миска, что призывает голосовать за Катона Младшего на выборах народных трибун (63 год до н.э.); справа — за Катилину на выборах консулов (66 год до н.э.)


14.10.2022 «1С-Рарус: Бухгалтерия для НКО» подтвердила сертификацию «1С:Совместимо» 1
25.03.2022 Госсайты пока не смогли отказаться от западных шрифтов, изгнанных из ГОСТов 1
09.03.2022 DDoS-атаки на российские компании: Резидент ОЭЗ «Иннополис» разработал рекомендации по предотвращению 1
02.03.2022 Украина требует отключить Россию от интернета 1
22.12.2021 ИИ выведет на новые высоты пропаганду и дезинформацию 2
05.07.2021 Путин включил информбезопасность в число приоритетов Стратегии национальной безопасности России 1
13.05.2021 Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой 1
29.04.2021 Роскомнадзор нашел на PornHub оскорбление властей и нарушение прав на свободу вероисповедания 1
20.04.2021 Telegram превратили в облачное хранилище с минимальными ограничениями 1
26.02.2021 Twitter вводит плату за чтение записей 1
24.11.2020 Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет» 1
26.08.2020 Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами 1
18.08.2020 Сайты, пропагандирующие АУЕ, будут блокировать без суда 1
10.08.2020 Google заплатит штраф в 1,5 миллиона за запрещенные сайты в поиске 1
09.07.2020 В России хостинг будет платить миллионные штрафы за запрещенный контент 1
12.03.2020 Путин посоветовался с Воложем, Галицким и Богуславским, как развивать ИТ в России 1
20.02.2020 Индия начала гонения на пользователей прокси и VPN. Можно сесть в тюрьму 1
10.01.2020 Основатель российской киберполиции против новых ИТ-статей в Уголовном кодексе 1
01.08.2019 Олег Коверзнев - «Рост облачного рынка» – это игра c цифрами и попытка выдать желаемое за действительное 1
04.04.2019 В России запретили игры для iPhone и Android с криминальной тематикой 1
29.03.2019 Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков 1
11.01.2019 МВД требует повысить штрафы для интернет-провайдеров в 10 раз 1
23.11.2018 США потребовали от Германии, Италии и Японии запретить Huawei 1
23.10.2018 Принят закон о «незамедлительной» блокировке сайтов 1
05.10.2018 «Элар» потребовал обязать конкурентов считать его сканеры российскими 1
26.06.2018 Верховный суд выступает против отмены уголовного наказания за лайки и репосты 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
16.03.2018 Пентагон попросил ИТ-бизнес создать «железо» для запугивания противника 1
16.01.2018 Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня 2
27.09.2017 ЦППК и Роскомнадзор заблокировали в Сети более 200 групп «зацеперов» 1
28.08.2017 В Китае полностью запретили анонимность в интернете 2
01.08.2017 Российский реестр блогеров закрыт 1
09.06.2017 Власти решили отменить «Закон о блогерах»: В нем нет смысла 1
26.04.2017 «Акадо Телеком» представила online-сервис учета энергоресурсов для корпоративных клиентов 1
22.03.2017 Минкомсвязи просит вернуть свастику в книги, кино и на ТВ 1
01.02.2017 Google вступила в войну с россиянином из-за буквы G 1
16.09.2016 Интерес подрядчиков к проектам Минкомсвязи по популяризации госуслуг упал в 5,5 раз 1
16.09.2016 Почему экс-главу «Билайна» не посадили за взятки 1
06.09.2016 Какими будут умные часы Apple Watch 2? Исследование ZOOM 1
01.07.2016 Названы 10 главных технологий для госсектора 1

Публикаций - 184, упоминаний - 193
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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