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Пропаганда и агитация

Пропаганда и агитация

Термин «связи с общественностью» придумал знаменитый пиарщик начала 20 века Эдвард Бернейс, чтобы как-то заменить слово «пропаганда».

Древнеримские глиняные «агитационные» миски. Их наполняли едой и раздавали на улице перед выборами всем желающим. Надписи внутри мисок содержали призывы проголосовать за того или иного кандидата. Слева — миска, что призывает голосовать за Катона Младшего на выборах народных трибун (63 год до н.э.); справа — за Катилину на выборах консулов (66 год до н.э.) Древнеримские глиняные «агитационные» миски. Их наполняли едой и раздавали на улице перед выборами всем желающим. Надписи внутри мисок содержали призывы проголосовать за того или иного кандидата. Слева — миска, что призывает голосовать за Катона Младшего на выборах народных трибун (63 год до н.э.); справа — за Катилину на выборах консулов (66 год до н.э.)
Агитатор. 1979 г. Е. Флерова. Агитатор. 1979 г. Е. Флерова.
"Арест пропагандиста", 1880 – 1892 г. Илья Ефимович Репин Холст, масло. "Арест пропагандиста", 1880 – 1892 г. Илья Ефимович Репин Холст, масло.
«Газета – не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор» Советский пропагандистский плакат. А. Кокорекин, 1950 год. «Газета – не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор» Советский пропагандистский плакат. А. Кокорекин, 1950 год.
Анна Лукьянова, 2018–2022 Анна Лукьянова, 2018–2022
Пропаганда СМИ США против СССР Плакат посвящен информационной войне СССР и США в холодную войну, когда Америка вводила в эксплуатацию разные методы пропаганды общества по всему миру. Для внедрения необходимых идей в умы людей использовались карикатуры, фельетоны, плакаты, а также телевидение и радио. Главными целями являлись - трактовка социализма как агрессивной силы, разжигание национального и религиозного конфликта. В. Канивец, 1987г. Пропаганда СМИ США против СССР Плакат посвящен информационной войне СССР и США в холодную войну, когда Америка вводила в эксплуатацию разные методы пропаганды общества по всему миру. Для внедрения необходимых идей в умы людей использовались карикатуры, фельетоны, плакаты, а также телевидение и радио. Главными целями являлись - трактовка социализма как агрессивной силы, разжигание национального и религиозного конфликта. В. Канивец, 1987г.
Древнеримские глиняные «агитационные» миски. Их наполняли едой и раздавали на улице перед выборами всем желающим. Надписи внутри мисок содержали призывы проголосовать за того или иного кандидата. Слева — миска, что призывает голосовать за Катона Младшего на выборах народных трибун (63 год до н.э.); справа — за Катилину на выборах консулов (66 год до н.э.)

СОБЫТИЯ


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07.10.2025 Дети между офлайном и онлайном: «Ростелеком» изучил главные цифровые привычки и риски поколения Альфа 1
16.06.2025 В Москве заблокировали десятки тысяч аккаунтов в прокате самокатов. Не подошли по возрасту 1
25.03.2025 «Солар» совершенствует технологии защиты детей от веб-угроз для подписки «MiXX Вместе» 1
07.10.2024 Криминальные группировки эвакуируются из Telegram в малоизвестный мессенджер SimpleX Chat 1
16.09.2024 Портрет предпринимателя: как Эдуард Худайнатов построил крупный российский нефтедобывающий холдинг 1
28.05.2024 «ТрансТелеКом» предоставил защищенную облачную платформу для интернет-ресурсов Береговой волейбольной лиги 1
16.04.2024 Caviar выпустил коллекцию iPhone 15, вдохновленную фильмами о мафии 1
04.04.2024 В Санкт-Петербурге предложили привлекать молодежь на сторону «белых» хакеров за счет поддержки киберспорта и багхантинга 1
20.10.2023 Путин распорядился запретить онлайн-игры с заграничными серверами: Там стреляют по русским 1
12.05.2023 Когда ждать российский ChatGPT? 1
20.02.2023 Роскомнадзор создал ПВО для интернета. Испытывается система обезвреживания инфобомб и хайпа 1
13.02.2023 Роскомнадзор внедрил систему поиска запрещенных картинок и видео в интернете 1
14.10.2022 «1С-Рарус: Бухгалтерия для НКО» подтвердила сертификацию «1С:Совместимо» 1
25.03.2022 Госсайты пока не смогли отказаться от западных шрифтов, изгнанных из ГОСТов 1
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02.03.2022 Украина требует отключить Россию от интернета 1
22.12.2021 ИИ выведет на новые высоты пропаганду и дезинформацию 2
05.07.2021 Путин включил информбезопасность в число приоритетов Стратегии национальной безопасности России 1
13.05.2021 Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой 1
20.04.2021 Telegram превратили в облачное хранилище с минимальными ограничениями 1
26.02.2021 Twitter вводит плату за чтение записей 1
24.11.2020 Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет» 1
26.08.2020 Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами 1
18.08.2020 Сайты, пропагандирующие АУЕ, будут блокировать без суда 1
10.08.2020 Google заплатит штраф в 1,5 миллиона за запрещенные сайты в поиске 1
09.07.2020 В России хостинг будет платить миллионные штрафы за запрещенный контент 1
12.03.2020 Путин посоветовался с Воложем, Галицким и Богуславским, как развивать ИТ в России 1
20.02.2020 Индия начала гонения на пользователей прокси и VPN. Можно сесть в тюрьму 1
10.01.2020 Основатель российской киберполиции против новых ИТ-статей в Уголовном кодексе 1
01.08.2019 Олег Коверзнев - «Рост облачного рынка» – это игра c цифрами и попытка выдать желаемое за действительное 1
04.04.2019 В России запретили игры для iPhone и Android с криминальной тематикой 1
29.03.2019 Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков 1
11.01.2019 МВД требует повысить штрафы для интернет-провайдеров в 10 раз 1
23.11.2018 США потребовали от Германии, Италии и Японии запретить Huawei 1
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Публикаций - 198, упоминаний - 205

Пропаганда и агитация и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 19
Microsoft Corporation 25775 15
Apple Inc 13156 11
X Corp - Twitter 2938 10
Yandex - Яндекс 9216 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
9594 7
Telegram Group 2940 7
Samsung Electronics 11065 6
Ростелеком 10948 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 5
Sony 6739 5
Cisco Systems 5372 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
Yahoo! 3726 4
МегаФон 10742 3
ESET - ESET Software 1161 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
PRISM Consulting 6 3
Conecta 3 2
CRMGuru - ЦРМ Гуру 7 2
SalesSolutions - СейлсСолюшен 2 2
Социальная лаборатория - Social Lab 6 2
Google Russia - Гугл Россия 226 2
Dr.Web - Доктор Веб 1294 2
Alibaba Group 473 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Intel Corporation 12811 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Совкомбанк Совесть 279 3
Резонанс НПП 407 3
Expomedia Group - Exposystems - Экспосистемс 27 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Связной ГК 1401 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Альфа-Банк 1979 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Евросеть 1421 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
PornHub 26 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Верный - торговая сеть 326 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Телефон.Ру 92 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Телефорум 93 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 2
Berner&Stafford - Бернер и Стаффорд 7 2
101Hotels.com 456 2
The Home Depot Inc 66 1
Символ-Плюс Издательство 3 1
ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 9 1
Wikimedia Foundation - Викимедиа РУ 12 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 1
БВЛ АНО - Береговая волейбольная лига 1 1
Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям 3 1
Парадигма Адвертайзинг 2 1
Михайлов и партнеры 13 1
Amtrak - National Railroad Passenger Corporation - Амтрак - Национальная железнодорожная пассажирская корпорация 9 1
Газпром - Nord Stream AG - Nord Stream 2 AG - Nord Stream Aktiengesellschaft - NEGPC - North European Gas Pipeline Company - Северный поток - Северный поток 2 13 1
ННК Саратовнефтегаздобыча 1 1
МЦФО - Молодежный Центр изучения финансовых операций 4 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 32
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 7
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 6
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 6
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
ЛДПР 116 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
Демократическая политическая партия США 122 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
Infosan Storage Association 2 1
LICRA - International League Against Racism and Anti-Semitism - Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme - Международная Лига Противников Расизма и Антисемитизма 12 1
РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
Ассоциация-800 20 1
UEJF - Union des étudiants juifs de France - Союз студентов-евреев Франции - Союз французских еврейских студентов 5 1
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 8
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 19
Microsoft Windows 16882 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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