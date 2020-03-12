Путин посоветовался с Воложем, Галицким и Богуславским, как развивать ИТ в России

Встреча с российскими инвесторами

Президент России Владимир Путин провел встречу с рядом ведущих российских инвесторов. В рамках беседы, запись которой выложена на официальном сайте Президента России, обсуждались вопросы поддержки инвесторов со стороны государства, в том числе, уход от практики излишнего давления административных и правоохранительных структур, для улучшения инвестиционного климата и ускорения развития высоких технологий в России.

На встрече с президентом России присутствовал Леонид Богуславский, основатель венчурной компании RTP Global, Аркадий Волож, основатель и генеральный директор «Яндекса», Кирилл Андросов, управляющий партнер Altera Capital, Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ, Юрий Соловьев, первый заместитель президента — председателя правления Банка ВТБ и Александр Галицкий, управляющий партнер компании Almaz Capital Partners. В разговоре также принимали участие премьер-министр Михаил Мишустин и помощник президента Максим Орешкин.

В рамка встречи также прошла закрытая часть, где обсуждались конкретные вопросы технологического развития российской экономики, сообщил портал Forbes со ссылкой на слова Кирилла Андросова. Ожидается, что по итогам этой встречи будут подготовлены поручения президента, отметил он.

Перспективы высоких технологий в России

В начале встречи президент России отметил, что встреча с российскими инвесторами планировалась до начала «турбулентных процессов на мировых энергетических, а вслед за ними на фондовых и валютных рынках», и выразил уверенность, что у Центробанка и правительство России достаточно инструментов и ресурсов для сохранения стабильности на фоне макроэкономической неустойчивости.

«Есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе. Это, безусловно, должно отразиться и на всей российской экономике – отразиться позитивным образом», – заявил Владимир Путин.

Владимир Путин на встрече с ведущими российскими инвесторами

Президент России выразил чрезвычайную важность инвестирования в высокотехнологичные сферы российской экономики для изменения ее структуры, и подтвердил готовность государства создавать соответствующие условия для работы инвесторов, гарантировать капиталовложения, обеспечить их безопасность и «минимизировать различного рода риски, связанные в том числе с деятельностью административных и правоохранительных структур».

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил участникам встречи о недавно созданной правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики, и отметил, что «кризис – это время в том числе для возможностей для эффективных инвесторов, время для грамотных инвестиций в высокотехнологичные направления», такие как «искусственный интеллект, биометрия, роботизация, создание технологических цифровых платформ и многие другие технологии».

Премьер также заявил о планах рассмотрения на заседании правительства законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, который гарантирует безопасность инвестиций в России.

Предложения Леонида Богуславского

Леонид Богуславский в своем выступлении рассказал о запуске третьего по счету инвестиционного фонда RTP в размере $700 млн и отметил объемы венчурного капитала и венчурных фондов как важнейший элемент развития.

«Страны, в которых больше венчурного капитала и фондов, опережают другие страны. Поэтому недостаточно делать отдельные проекты, надо запустить массовое технологическое предпринимательство и массовые инновации в высоких технологиях и громко об этом говорить. Необходима сильная пропаганда предпринимательства. Надо пропагандировать россиян, которые добились успеха самостоятельно, это очень важно, это крутые истории», – заявил Леонид Богуславский.

Богуславский напомнил опыт Китая, где государство активно поддерживает частных предпринимателей, и выступил с предложением запуска массового технологического предпринимательства и массовых инноваций в высоких технологиях, увеличения числа венчурных фондов, инвестиций государственных фондов в частные.

Он также подчеркнул важность создания комфортной среды для инвесторов в плане регулирования и правоприменения, и предложил создать ряд инновационных центров высоких технологий в Санкт-Петербурге, Сибири, на Дальнем Востоке, с особым налоговым режимом и специальными условиями трудоустройства иностранных специалистов.

Богуславский также отметил важность создания армейских исследовательских и инженерных лабораторий, где «способные новобранцы могли бы заниматься высокими технологиями».

Предложения Александра Галицкого

Александр Галицкий отметил важность обеспечения темпов потребления инноваций для удержания специалистов и предпринимателей в России, а также для привлечения инвестиций. Он назвал стимулирование потребления российской продукции и приобретение этих компаний российскими стратегами и госкорпорациями одной из основ «развития венчурной индустрии и предпринимательства в России».

«То, что нужно делать в России, что будет разумным шагом, – это создание как раз так называемых фондов фондов, когда госкорпорации и стратеги и, может быть, пенсионные фонды и страховые компании, как это делается в целом мире и в других странах, станут создателями этих фондов, а уже эти фонды фондов будут вкладывать деньги в специализированные венчурные фонды, направленные по направлениям: искусственный интеллект или, может быть, изменение нашей индустрии строительства, потому что там множество технологий привлекается», – сказал Александр Галицкий.

Галицкий также отметил, что сейчас «много выходцев из России работают на ключевых позициях в мировых лидерах во всех странах: и в Америке, и в Азии, и, соответственно, на очень высоких должностях». Он также отметил, что многие компании с российскими корнями, «так называемые юникорны, которые превысили миллиард», такие как Veeam, Acronis, Parallels, RingCentral, Very Wild, «болеют за то, что происходит в России, они готовы помогать».

Предложения Аркадия Воложа



Аркадий Волож в своем выступлении отметил важность кадров для современной экономики.

«Основа «новой цифровой экономики – это творческие люди. В отличие от других отраслей именно люди в этой новой экономике являются генераторами добавочного продукта. Не сырье, даже не деньги, а именно люди. В этом смысле мы в хорошем положении: мы сидим на очень серьёзном ресурсе, у нас много талантливых людей, у нас очень хорошая система технического образования – это актив», – отметил Аркадий Волож.

Аркадий Волож на встрече президента России с инвесторами

Волож предложил формулировать целевые показатели работы госорганов в привязке к созданию лучшей среды для творческих людей и отметил два аспекта этой задачи.

«Мы должны научиться создавать такие технологические компании, которые будут популярны во всем мире. Мы должны создавать конкурентные технологические бренды родом из России. Это один аспект. Другой аспект – тоже соревнование. Раньше мы все соревновались, компании, страны соревновались только технологиями. Когда интернет зарождался, это было новой отраслью, все говорили, что «пусть технологии развиваются, и не надо там ничего регулировать, потому что новая отрасль». В общем, чем меньше регулирования, тем быстрее все растет», – отметил Аркадий Волож.

Он также отметил необходимость «опережающего технологического регулирования» для развития технологий: «Надо сделать, чтобы это было здесь, потому что опережающее технологическое регулирование является таким же конкурентным преимуществом, как сама технология».

Предложения Кирилла Дмитриева

Кирилл Дмитриев в рамках встречи рассказал о инфраструктурном фонде в размере 600 млрд руб. для реализации низкорентабельных проектов, совместно запущенном РФПИ и Минфином, а также о венчурном фонде РФПИ и «Транснефти».

Дмитриев заявил, что РФПИ будет инвестировать в капитал других венчурных фондов. Он также отметил готовность инвесторов активно инвестировать в Россию.

«Они видят, что созданы уникальные макроэкономические условия, очень низкий уровень долга по сравнению с мировым уровнем долга, который составляет 325 процентов от мирового ВВП. В России уровень долга очень низкий, а макроэкономическая политика крайне стабильна. Инвесторы подтверждают желание инвестировать и видят, что Россия проходила многие сложные ситуации раньше, пройдёт успешно и эту тоже», – сказал Кирилл Дмитриев.