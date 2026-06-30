Индексная книга (каталог) CNews*
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Дмитриев Кирилл
СОБЫТИЯ
Публикаций - 120, упоминаний - 126
Дмитриев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Златопольский Антон 21 13
|Семенов Вадим 65 13
|Иванов Сергей 405 10
|Аганбегян Рубен 18 10
|Полубояринов Михаил 14 9
|Осеевский Михаил 350 9
|Калугин Сергей 169 8
|Краснов Михаил 87 8
|Аузан Александр 10 7
|Путин Владимир 3454 7
|Никифоров Николай 1138 7
|Яковицкий Алексей 23 6
|Пчелинцев Александр 8 6
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Веремьянина Валентина 19 6
|Милюков Анатолий 18 6
|Сергейчук Виталий 12 6
|Греф Герман 485 6
|Дворкович Аркадий 216 5
|Ершов Андрей 52 5
|Носков Константин 241 5
|Волож Аркадий 268 5
|Корня Алексей 80 5
|Лесин Михаил 28 4
|Козлов Игорь 47 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Чернышенко Дмитрий 581 4
|Добродеев Борис 97 4
|Костин Андрей 68 3
|Мацоцкий Сергей 180 3
|Вексельберг Виктор 155 3
|Шоржин Валерий 67 3
|Ушацкий Андрей 105 3
|Шмелева Елена 11 3
|Канцуров Андрей 8 3
|Касимов Игорь 21 3
|Беликов Игорь 7 3
|Чижикова Анна 3 3
|Понькин Александр 34 3
|Шевчук Александр 17 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.