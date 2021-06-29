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Дмитриев Кирилл


29.06.2021 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и избрали новый совет директоров 1
19.04.2021 РФПИ и «ЭР-Телеком» инвестируют в создание облачного сервиса на базе активов Linxdatacenter 1
08.04.2021 «Сбер» и РВК создадут фонд для инвестиций в технологические стартапы объемом $100 млн 1
26.03.2021 Альянс в сфере искусственного интеллекта объединит интересы бизнеса и науки в разработке новых решений 1
19.02.2021 Winter Capital Partners и Российско-китайский технологический инвестиционный фонд инвестировали в «Алгоритмику» 1
11.02.2021 Сбербанк начинает выпуск полностью виртуальных дебетовых карт 1
29.01.2021 РФПИ выкупил долю в российском AliExpress. Он забрал почти 8% у китайцев 1
26.01.2021 РФПИ и РЯИФ войдут в состав участников «SBI банка» 1
16.12.2020 Digital-проекты «Сбера» и «Расчетных решений» победили на премии «Время инноваций» 1
26.11.2020 Компания АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» стала лауреатом Национальной премии «Приоритет 2.0» 1
17.11.2020 Сбербанк открыл сервис получения квитанций за услуги ЖКХ в цифровом виде 2
17.11.2020 В «Сбербанк Онлайн» появился новый функционал 1
23.09.2020 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц получила инвестиции в 1 миллиард 1
10.08.2020 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и выбрали новый совет директоров 1
06.07.2020 Сбербанк запустил переводы с карт банка на «Qiwi Кошелек» и обратно 1
25.06.2020 Сбербанк запустил автопереводы на карту другого банка 1
19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур» 1
11.06.2020 К платежной системе Сбербанка подключились операторы мобильной связи Казахстана 1
20.04.2020 «Яндекс» сделал тестирование на коронавирус бесплатным для всех возрастов 1
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
12.03.2020 Путин посоветовался с Воложем, Галицким и Богуславским, как развивать ИТ в России 4
11.03.2020 Сбербанк открыл переводы в Армению по номеру телефона 1
12.02.2020 К платежной системе Сбербанка подключились операторы мобильной связи Узбекистана 1
30.01.2020 Сбербанк подключил к своей платежной системе всех операторов мобильной связи Таджикистана 1
15.11.2019 Россия намерена создать свою криптовалюту с Китаем и странами БРИКС 3
12.11.2019 Рынок искусственного интеллекта в России в 2019 г. вырастет до $140 миллионов 1
11.11.2019 Российские ИТ-гиганты создали альянс по развитию искусственного интеллекта 1
14.06.2019 «Ростелеком» объявил итоги годового собрания акционеров по результатам за 2018 год 1
08.02.2019 Продажами в МТС займется замгендиректора «Почты России» 1
07.02.2019 МТС объявила ряд кадровых назначений в топ-менеджменте 2
24.12.2018 «Ростелеком» объявил итоги внеочередного общего собрания акционеров 1
29.11.2018 Совет директоров «Ростелекома» утвердил кандидатов в новый совет директоров 1
02.11.2018 Экс-министр связи Николай Никифоров возвращается: Он станет директором «Ростелекома» 1
09.10.2018 РФПИ и Philips будут совместно развивать российское здравоохранение 1
11.09.2018 РФПИ, Alibaba Group, МегаФон и Mail.Ru Group создадут совместное предприятие 1
10.09.2018 МТС построила федеральную сеть NB-IoT для интернета вещей 1
06.08.2018 МТС выходит на рынок ИТ-аутсорсинга 1
22.06.2018 МГТС объявила о выплате дивидендов в размере 21,99 миллиардов 1
01.06.2018 Гендиректором МГТС стал экс-руководитель «Ситроникса» 1
01.06.2018 В МГТС назначен новый генеральный директор 1

Публикаций - 93, упоминаний - 104

Дмитриев Кирилл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 43
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 20
Yandex - Яндекс 4101 10
VK - Mail.ru Group 2483 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 6
АФК Система ПАО 994 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 5
Samsung Electronics 5666 5
Ростелеком Связьинвест 696 4
Huawei 2730 3
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 3
Apple Inc - Эппл Рус 7701 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 2
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
Philips 711 2
Deloitte - Делойт 186 2
Расчетные решения АО 14 2
Microsoft Corporation 11077 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Nokia Corporation 2434 2
МТС Касса - LiteBox - Облачный ритейл - Лайтбокс 8 2
Ситроникс - Sitronics 561 2
Интеллект Телеком 35 2
Alibaba Group 298 2
Tcell - Индиго-Таджикистан - Оператор мобильной связи в Таджикистане 22 2
Sorsdata 5 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 14 1
ВолгаТелеком 217 1
Google LLC 7148 1
НКС - Национальные кабельные сети 76 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 1
ГКС - Группа компаний Систематика 195 1
Скай Линк - Skylink 501 1
Eaton 55 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 18
Почта России ПАО 1572 4
Газпром нефть 382 4
Газпромбанк - ГПБ 692 3
РВК - Российская венчурная компания 476 2
RTP Global 7 2
AliExpress Tmall 52 2
МТС банк 254 2
AliExpress Russia - AER 16 2
Pandao 21 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Gett 60 2
AliExpress 275 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Семейный доктор 4 1
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 7 1
FGI Wireless 9 1
NDF - инвестиционный фонд 5 1
Развитие Иннополиса 3 1
RJIF - Russia-Japan Investment Fund - РЯИФ - Российско-японский инвестиционный фонд 3 1
SBI Group 13 1
Uber 257 1
Душанбе сити МДО 2 1
Газпромбанк Управление активами - ГПБ-УА 4 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
PPE Group 5 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 1
Impulse VC 12 1
Altera Capital 2 1
Агробанк АКБ 2 1
Ситилаб - Citilab - Сеть клинических лабораторий 2 1
Подарок ангелу 2 1
Эсхата Банк 4 1
Кыргызстан КБ 2 1
Evocabank - Эвокабанк 1 1
Spitamen Bank - Спитамен Банк 3 1
Коммерцбанк Таджикистана 2 1
Банк компаньон - Башкы бет - Компаньон Банкы 2 1
Транснефть 159 1
Альфа-Банк 1123 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 22
Президент Российской Федерации 1439 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 4
Правительство РФ 2203 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Администрация Президента РФ 267 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Правительство Москвы 653 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
Счётная палата РФ 460 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 3
3G - Стандарт мобильной связи 3731 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 307 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
FTTH - Fiber To The Home 96 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 29 1
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду 10 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 15 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 9 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 450 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 546 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 9
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Расчетные решения - БРИС ЖКХ - Биллинговая расчетно-информационная система 3 2
InfoWatch Attack Killer - Атак Киллер 21 1
Яндекс Помощь рядом 10 1
Qiwi Кошелек 154 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
МТС Деньги 42 1
SafeData ЦОД 1 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 28 1
МТС Касса 5 1
Hyundai Solaris 9 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
Сбербанк Social ID 8 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Office 365 769 1
Apple - App Store 2198 1
Huawei P - Серия смартфонов 72 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Семенов Вадим 51 9
Златопольский Антон 18 9
Иванов Сергей 170 9
Осеевский Михаил 221 8
Аганбегян Рубен 18 7
Аузан Александр 9 7
Путин Владимир 1824 6
Яковицкий Алексей 12 6
Полубояринов Михаил 12 6
Калугин Сергей 162 5
Корня Алексей 73 5
Никифоров Николай 1126 5
Греф Герман 205 4
Веремьянина Валентина 9 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Добродеев Борис 83 4
Краснов Михаил 4 4
Пчелинцев Александр 8 4
Носков Константин 201 4
Ершов Андрей 45 4
Ушацкий Андрей 100 3
Щеголев Игорь 676 3
Канцуров Андрей 8 3
Костин Андрей 45 2
Кузнецов Павел 13 2
Карпов Илья 27 2
Дворкович Аркадий 169 2
Худавердян Тигран 66 2
Казаков Михаил 7 2
Галактионова Инесса 44 2
Беликов Игорь 3 2
Провоторов Александр 146 2
Волож Аркадий 181 2
Хренков Владимир 18 2
Мишустин Михаил 302 2
Акимов Максим 167 2
Понькин Александр 26 2
Страшнов Дмитрий 109 2
Богуславский Леонид 25 2
Чижикова Анна 2 2
Россия - Российская федерация - РФ 57350 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 6
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 6
Украина 3365 5
Индия - Республика 2169 5
Ближний Восток 1473 4
Узбекистан - Республика 822 4
Таджикистан - Республика 434 4
Япония 2780 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Казахстан - Республика 2629 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 2
Россия - Челябинская область 658 2
Россия - Пензенская область 346 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Россия - Тверь 325 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - Иннополис 292 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Азия - Азиатский регион 1514 2
Армения - Республика 688 2
Европа 3752 2
Грузия 691 1
Россия - Арск 5 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
Россия - Томск 449 1
Филиппины - Республика 211 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 26 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
Образование в России 335 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 18 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 23 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 11 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Forbes - Форбс 442 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
Ведомости 259 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Будущее России. Национальные проекты 4 1
News Corp 91 1
IDC - International Data Corporation 2718 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
CNews Инновация года - награда 26 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
РАН - Российская академия наук 316 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 3 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
МТС Телеком Идея 11 1
AI Russia Awards 4 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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