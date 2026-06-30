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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дмитриев Кирилл

СОБЫТИЯ


30.06.2026 Selectel представил новую версию собственной операционной системы SelectOS 1
04.06.2026 «Касперский» разрабатывает телефон с собственной ОС, который «невозможно взломать» 1
30.01.2026 Сотрудники Meta* читают переписки в WhatsApp** и сливают их всем желающим. В США начато расследование 1
09.12.2025 Серверная операционная система SelectOS включена в реестр российского ПО 1
04.12.2025 В России заблокирован FaceTime - мессенджер для iPhone и Mac 1
08.10.2025 Selectel запускает сервис Manpages по работе с документацией с умным ИИ-помощником 1
02.09.2025 ИТ-решения «АНТ-ЦС» для промышленности и крупного бизнеса прошли сертификацию совместимости с серверной операционной системой SelectOS 1.1 1
28.08.2025 «УльтимаТек» запускает Центр компетенций «Инженерная инфраструктура» 1
15.07.2025 Selectel усовершенствовал новую версию собственной серверной операционной системы 1
28.03.2025 LG и Samsung собрались назад в Россию. Но только, если разрешат 1
10.03.2025 Что делать, если руководство требует оптимизировать ИТ-инфраструктуру 1
20.02.2025 CNews Analytics: Каждая вторая организация ожидает возвращения ушедших ИТ-компаний в Россию 1
18.11.2024 Selectel объявил о доступности серверной операционной системы SelectOS 1
18.10.2024 РФПИ и BitRiver стали партнерами для реализации проектов расширения российских вычислительных мощностей в сфере ИИ и их масштабирования на рынки БРИКС 1
03.10.2024 Дмитрий Медведев возглавил совет директоров «Ростелекома» 1
26.09.2024 Популярность Windows в российских облаках за три года упала вдвое. Она составляет 25% 2
06.06.2024 «Ростелеком», Fplus и РФПИ объединят усилия для создания импортоопережающих ИТ-решений 1
24.11.2023 РФПИ и ИТМО создадут международную платформу услуг и сервисов на базе искусственного интеллекта 1
14.03.2023 РФПИ вышел из капитала InfoWatch Натальи Касперской 1
16.01.2023 Вице-премьер Чернышенко: «Сегодня более 52% крупных организаций страны внедряют искусственный интеллект в своей деятельности» 1
17.02.2022 РФПИ, Linxdatacenter и «Эр-телеком» построят в Москве ЦОД за $200 миллионов 1
29.06.2021 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и избрали новый совет директоров 1
19.04.2021 РФПИ и «ЭР-Телеком» инвестируют в создание облачного сервиса на базе активов Linxdatacenter 1
08.04.2021 «Сбер» и РВК создадут фонд для инвестиций в технологические стартапы объемом $100 млн 1
26.03.2021 Альянс в сфере искусственного интеллекта объединит интересы бизнеса и науки в разработке новых решений 1
19.02.2021 Winter Capital Partners и Российско-китайский технологический инвестиционный фонд инвестировали в «Алгоритмику» 1
11.02.2021 Сбербанк начинает выпуск полностью виртуальных дебетовых карт 1
29.01.2021 РФПИ выкупил долю в российском AliExpress. Он забрал почти 8% у китайцев 1
26.01.2021 РФПИ и РЯИФ войдут в состав участников «SBI банка» 1
16.12.2020 Digital-проекты «Сбера» и «Расчетных решений» победили на премии «Время инноваций» 1
26.11.2020 Компания АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» стала лауреатом Национальной премии «Приоритет 2.0» 1
17.11.2020 Сбербанк открыл сервис получения квитанций за услуги ЖКХ в цифровом виде 2
17.11.2020 В «Сбербанк Онлайн» появился новый функционал 1
23.09.2020 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц получила инвестиции в 1 миллиард 1
10.08.2020 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и выбрали новый совет директоров 1
06.07.2020 Сбербанк запустил переводы с карт банка на «Qiwi Кошелек» и обратно 1
25.06.2020 Сбербанк запустил автопереводы на карту другого банка 1
19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур» 1
11.06.2020 К платежной системе Сбербанка подключились операторы мобильной связи Казахстана 1
20.04.2020 «Яндекс» сделал тестирование на коронавирус бесплатным для всех возрастов 1

Публикаций - 120, упоминаний - 126

Дмитриев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 44
Ростелеком 10948 22
МТС Северо-Запад макрорегион 67 13
Yandex - Яндекс 9216 13
МегаФон 10742 9
VK - Mail.ru Group 3602 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Samsung Electronics 11065 7
Huawei 4677 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 7
Selectel - Селектел 544 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
Apple Inc 13156 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 6
Компьюлинк ГК - Compulink 456 5
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 4
Cisco Systems 5372 4
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 4
АйТи 1519 4
Tcell - Индиго-Таджикистан - Somoncom JV - Индиго Сомонком - оператор мобильной связи в Таджикистане 32 3
Роснано - ФИОП - ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - НЦ ТехноСпарк - TechnoSpark 35 3
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Ниеншанц 124 2
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 2
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 2
Сбер - Расчетные решения АО 29 2
Пи Джи груп - LiteBox - Облачный ритейл - Лайтбокс 11 2
МТС - Интеллект Телеком 43 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 11
ICON Private Equity 15 5
EY - Эрнст энд Янг 81 4
Почта России ПАО 2370 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Газпром нефть 725 4
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
Intel Capital 148 3
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 10 3
Societe Generale Group - Kleinwort Hambros - Kleinwort Wasserstein - Kleinwort Benson 15 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 2
Pandao 24 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
RTP Global 11 2
Delta Capital International 16 2
Talos Fund I LP 6 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Gett 88 2
Альфа-Банк 1979 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 22 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 41
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 1
Конституционный суд РФ 112 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 5 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 14 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Правительство Канады 51 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 13
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 12
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 6
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 5
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 9
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 8
Selectel - SelectOS 16 6
Linux OS 11533 6
Google Android 15244 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 4
Apple iPhone 6 4861 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 4
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 34 3
Linux - Debian GNU 567 3
Apple iOS 8583 3
Сбер - Расчетные решения АО - БРИС ЖКХ - Биллинговая расчетно-информационная система 6 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 2
МТС 3G-сеть 121 2
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iPad 4012 2
Microsoft Windows 16882 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 141 1
InfoWatch - Attack Killer - Атак Киллер 21 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 118 1
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 143 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Infowatch - Тайга систем - Taigaphone - Тайгафон 14 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 31 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
МТС Касса 11 1
ZTE MF - ZTE Link - серия роутеров 28 1
Златопольский Антон 21 13
Семенов Вадим 65 13
Иванов Сергей 405 10
Аганбегян Рубен 18 10
Полубояринов Михаил 14 9
Осеевский Михаил 350 9
Калугин Сергей 169 8
Краснов Михаил 87 8
Аузан Александр 10 7
Путин Владимир 3454 7
Никифоров Николай 1138 7
Яковицкий Алексей 23 6
Пчелинцев Александр 8 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Веремьянина Валентина 19 6
Милюков Анатолий 18 6
Сергейчук Виталий 12 6
Греф Герман 485 6
Дворкович Аркадий 216 5
Ершов Андрей 52 5
Носков Константин 241 5
Волож Аркадий 268 5
Корня Алексей 80 5
Лесин Михаил 28 4
Козлов Игорь 47 4
Щеголев Игорь 699 4
Чернышенко Дмитрий 581 4
Добродеев Борис 97 4
Костин Андрей 68 3
Мацоцкий Сергей 180 3
Вексельберг Виктор 155 3
Шоржин Валерий 67 3
Ушацкий Андрей 105 3
Шмелева Елена 11 3
Канцуров Андрей 8 3
Касимов Игорь 21 3
Беликов Игорь 7 3
Чижикова Анна 3 3
Понькин Александр 34 3
Шевчук Александр 17 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 33
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