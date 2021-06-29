Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Дмитриев Кирилл
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 93, упоминаний - 104
Дмитриев Кирилл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
|Семенов Вадим 51 9
|Златопольский Антон 18 9
|Иванов Сергей 170 9
|Осеевский Михаил 221 8
|Аганбегян Рубен 18 7
|Аузан Александр 9 7
|Путин Владимир 1824 6
|Яковицкий Алексей 12 6
|Полубояринов Михаил 12 6
|Калугин Сергей 162 5
|Корня Алексей 73 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Греф Герман 205 4
|Веремьянина Валентина 9 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Добродеев Борис 83 4
|Краснов Михаил 4 4
|Пчелинцев Александр 8 4
|Носков Константин 201 4
|Ершов Андрей 45 4
|Ушацкий Андрей 100 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Канцуров Андрей 8 3
|Костин Андрей 45 2
|Кузнецов Павел 13 2
|Карпов Илья 27 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Казаков Михаил 7 2
|Галактионова Инесса 44 2
|Беликов Игорь 3 2
|Провоторов Александр 146 2
|Волож Аркадий 181 2
|Хренков Владимир 18 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Акимов Максим 167 2
|Понькин Александр 26 2
|Страшнов Дмитрий 109 2
|Богуславский Леонид 25 2
|Чижикова Анна 2 2
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|CNews Инновация года - награда 26 1
|IDC Russia - IDC Россия 115 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|РАН - Российская академия наук 316 1
|ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761205, в очереди разбора - 664894.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761205, в очереди разбора - 664894.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru