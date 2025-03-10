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Selectel SelectOS
SelectOS — серверная операционной системы корпоративного класса на базе Linux. Решение позволит заказчикам снизить нагрузку на IT-специалистов с помощью инструментов управления и технической поддержки, обеспечив при этом безопасность, контроль и оптимизацию затрат.
|10.03.2025
|Что делать, если руководство требует оптимизировать ИТ-инфраструктуру 1
|18.11.2024
|Selectel объявил о доступности серверной операционной системы SelectOS 1
|07.11.2024
|Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024 1
Selectel и организации, системы, технологии, персоны:
|Selectel - Селектел 394 2
|1С 8295 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3979 1
|Neoflex - Неофлекс 220 1
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 242 1
|Flant - Флант 101 1
|Hystax - Хайстекс 13 1
|Дмитриев Кирилл 110 1
|Любимов Олег 45 1
|Тугов Александр 14 1
|Ансимов Константин 32 1
|Шиченко Дмитрий 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145942 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17532 1
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5483 1
|ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3182 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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