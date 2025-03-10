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Selectel SelectOS

SelectOS — серверная операционной системы корпоративного класса на базе Linux. Решение позволит заказчикам снизить нагрузку на IT-специалистов с помощью  инструментов управления и технической поддержки, обеспечив при этом безопасность, контроль и оптимизацию затрат.


10.03.2025 Что делать, если руководство требует оптимизировать ИТ-инфраструктуру 1
18.11.2024 Selectel объявил о доступности серверной операционной системы SelectOS 1
07.11.2024 Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Selectel и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 394 2
8295 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3979 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 242 1
Flant - Флант 101 1
Hystax - Хайстекс 13 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 3
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15867 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5778 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 575 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20933 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10341 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 896 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9395 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2799 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5124 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 406 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7497 1
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SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 988 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 830 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21373 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2693 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1962 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 216 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1034 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4789 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 136 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11178 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 154 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 340 1
Control Plane - уровень протоколов, контролирующих состояние сети и заполняющих таблицы пересылок 25 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 840 1
Linux OS 10052 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4545 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 576 1
Apple iOS 7863 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 72 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 104 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 164 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 75 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 108 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 19 1
HAProxy - сервис балансировки трафика 10 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Электронная путевка ИС 9 1
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 28 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1282 1
Amazon OpenSearch 23 1
Selectel ML-платформа 7 1
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3182 1
Selectel TechDay 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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