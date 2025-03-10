Получите все материалы CNews по ключевому слову
Осипов Дмитрий
|10.03.2025
|Что делать, если руководство требует оптимизировать ИТ-инфраструктуру 1
|07.06.2019
|«Уралкалий» расширяет сотрудничество с «1С» в области ИТ 1
Осипов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Осипов Александр 88 1
|Алифанов Кирилл 69 1
|Нуралиев Борис 290 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345460, в очереди разбора - 764764.
Создано именных указателей - 170358.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.