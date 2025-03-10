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Осипов Дмитрий


10.03.2025 Что делать, если руководство требует оптимизировать ИТ-инфраструктуру 1
07.06.2019 «Уралкалий» расширяет сотрудничество с «1С» в области ИТ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Осипов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

8295 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 99 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67078 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13905 1
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Стандартизация - Standardization 2142 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345460, в очереди разбора - 764764.
Создано именных указателей - 170358.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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