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Т8 НТЦ
Т8 – российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения (DWDM) и инновационных решений для оптических сетей связи.
Т8 предлагает заказчикам комплексные решения для построения DWDM-сетей: проектирование, поставка, инсталляция оборудования и сервисное обслуживание. Разрабатываемое оборудование предназначено для построения городских и магистральных сетей, межсоединений ЦОД и транспортных сетей 5G.
Основными заказчиками Т8 являются операторы связи, ИТ-компании, ЦОД, финансовые организации, компании ТЭК, системные интеграторы и промышленные предприятия. Выпускаемой продукции присвоен статус ТОРП.
Владимир Благонадеждин, Руководитель проектов, Т8 "Будущее ЦОД в России: роль оборудования для оптических сетей в обеспечении технологической независимости" Конференция CNews 27.02.2025 | Москва "Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025"
СОБЫТИЯ
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|25.12.2025
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«Т8» и «ТрансТелеКом» протестировали магистральные каналы 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов
Компании «Т8» и «ТрансТелеКом» провели успешное тестирование магистральных каналов 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов протяженностью 1400 км. Ис
|17.10.2025
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«ЭР-Телеком Холдинг» построил высокоскоростную сеть Metro DWDM в Санкт-Петербурге на оборудовании «Т8»
онную оптическую сеть в Санкт-Петербурге. Для «ЭР-Телеком Холдинг», это первый крупный магистральный проект в регионе на оборудовании спектрального уплотнения (DWDM) производства российской компании «Т8». Реализация данного проекта позволит централизованно управлять сетью, повысить надежность, пропускную способность и масштабируемость инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «
|11.06.2025
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Компания «Т8» станет одним из первых резидентов «Долины Физтеха»
Московский физико-технический институт (МФТИ) и компания «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает организацию строительства объектов инфраструктуры инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Долина Физтеха», соде
|23.05.2025
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«Ростелеком», «Т8» и РФРИТ запустили «Умный оптический транспорт»
Компании «Ростелеком» и «Т8» приступили к реализации проекта «Умный оптический транспорт» (УОТ), направленного на доработку и внедрение системы управления магистральными волоконно-оптическими сетями (ВОЛС). Решением пр
|21.05.2025
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Ozon и Т8 провели успешную модернизацию
Ozon и Т8 реализовали проект по модернизации и масштабированию сети связи, обеспечив высокую пропуск
|16.05.2025
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ДОМ.РФ увеличил пропускную способность ИТ-инфраструктуры в 2,5 раза на платформе Т8
мках стратегии развития ИТ-инфраструктуры ДОМ.РФ совместно с российским производителем оборудования Т8 реализовал проект по модернизации оптических линий связи. Благодаря переводу сетей, которы
|24.04.2025
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Квантовое оборудование ViPNet прошло испытания на совместную работу с DWDM-системой «Волга» производства «Т8»
Российский производитель телекоммуникационного оборудования, специализирующийся на разработке и производстве DWDM-систем, компания «Т8» и разработчик средств защиты информации компания «ИнфоТеКС» завершили технологические испытания по применению систем квантового распределения ключей (КРК) на оборудовании DWDM «Волга» произ
|14.03.2025
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Cloud X и Т8 завершили тестирование DWDM-решений
Компания Cloud X совместно с компанией Т8, российским разработчиком и производителем телекоммуникационного оборудования, провела тестирование российского оборудования DWDM, способного агрегировать клиентские интерфейсы на скоростях
|09.08.2023
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«Ростелеком» отказывается от Nokia в пользу отечественного «железа»
«Ростелеком» переходит на «Т8» Оператор «Ростелеком» впервые начал заменять иностранное оборудование Nokia и Coriant на решения российской компании «Т8». Заменяются каналообразующие блоки, которые позволяют увелич
|09.08.2023
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С Nokia на Т8: ИТ-интегратор «РТК-сервис» скрестил отечественные линейные транспондеры с WDM системами ушедших вендоров
Эксперты ИТ-интегратора «РТК-сервис» провели эксперимент по импортозамещению каналообразующих блоков телекоммуникационных установок Nokia и Coriant на Т8 при сохранении дорогостоящих WDM. Это позволит поддерживать работоспособность действующих линий сетей на любой протяженности при отсутствии западного оборудования, а также развивать сети на
|02.07.2021
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«Ростелеком» потратит 4 миллиарда на российское телеком-оборудование, но только если часть расходов покроет бюджет
Договор «Ростелекома» и «Т8» «Ростелеком» и российский производитель телекоммуникационного оборудования спектрального
|30.06.2021
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«Ростелеком» и «Т8» будут выпускать радиоэлектронику на отечественной электронно-компонентной базе
«Ростелеком» и производитель телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения (DWDM) «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие рынка радиоэлектронной пр
|26.08.2016
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Резиденты «Сколково» создадут систему защищенной квантовой связи
Компании «Т8» и Российский квантовый центр (обе – резиденты ИТ-кластера Фонда «Сколково») объявили о начале совместной работы над защищенной системой связи на основе технологии квантовой криптографии, ко
|29.06.2016
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2test и «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве
Компания 2test, российский поставщик и интегратор телекоммуникационных и инфраструктурных решений, заключила соглашение о сотрудничестве с компанией «Т8», разработчиком и производителем отечественного оборудования для оптических сетей связи, о поставке и продвижении телекоммуникационного DWDM- и CWDM-оборудования, а также системы мониторинга
|02.06.2016
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6 млрд «Ростелекома» на DWDM-оборудование достались «Инлайну», «Т8», «Булату» и «Дионе»
ной сети на 2016—2018 гг. Процедура подразумевала определение сразу четырех победителей, поэтому 6 млрд в неравных долях достались «Инлайн телеком солюшнс» (p2,7 млрд), резиденту «Сколково» компании «Т8» (p1,8 млрд), «Булату» (p1,2 млрд) и «Дионе» (p300 млн). Указанные суммы изначально были прописаны как стартовые, но, несмотря на то, что претенденты торговались на понижение (от общей цены
|13.04.2016
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Т8 анонсировала первую российскую волоконно-оптическую систему на 400 Гбит/с
Российский производитель телекоммуникационного DWDM-оборудования — компания Т8 — анонсировала первую отечественную высокоскоростную DWDM-систему с пропускной способностью 400 Гбит/с. Система операторского класса предназначена для организации высокоскоростных каналов св
|28.03.2016
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На конкурсе «Ростелекома» российский разработчик сбил цену на 2,6 млрд
сной комиссии направили 12 компаний. Наименьшую цену предложил российский сколковский резидент ООО «Т8» — p3,382 млрд. Наибольшую сумму запросило ООО «Инлайн телеком солюшнс» — p5,999 млрд.Пред
|13.11.2015
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Inoventica заключила договор с Т8 о пилотном внедрении комлексной системы защиты магистральных каналов связи
и развертывания периметра информационой безопасности. Инициатива была поддержана участниками саммита. Переводя заявленную инициативу в практическую плоскость Inoventica заключила договор с компанией Т8 о пилотном внедрении комлексной системы защиты магистральных каналов связи. Пилотная зона проекта стоимостью более i20 млн реализуется на магистральной сети Inoventica и состоит из двух комп
|03.11.2015
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«Т8» расскажет о безопасности сетей и импортозамещении на CNews FORUM 2015
Компания «Т8», ведущий российский разработчик магистрального телекоммуникационного оборудования, примет участие в крупнейшем ИТ-мероприятии «CNews FORUM 2015». В секции «Информационная безопасность» свой
|19.10.2015
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В университете СПбГУТ им .проф. М.А. Бонч-Бруевича открыта телеком лаборатория «Т8»
нкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича начала свою работу новая лаборатория оснащенная телекоммуникационным оборудованием «Волга» производства «Т8». Компания «Т8» - российский производитель магистрального телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения (DWDM). Лаборатория «Высокоскоростных магистральных DWDM-систем и
|10.09.2015
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Т8 приняла участие в обсуждении проекта супермагистрали Восточная Азия-Тихий океан
Компания «Т8» в составе делегации из Российской Федерации, по приглашению Минкомсвязи РФ, приняла участие в первом заседании рабочей группы Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океан
|02.06.2014
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«Т8» запустила в производство 100G DWDM-системы высотой 1U
Российский производитель телекоммуникационного оборудования компания «Т8» впервые представила серийные образцы компактных DWDM-систем форм-фактора 1U для стандартных 19’ стоек. На выставке «Связь-Экспокомм 2014» было представлено два новых мукспондера, в том числ
|30.01.2014
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«Т8» модернизировала сеть передачи данных «КазТрансОйл»
Компания «Т8» — российский производитель телекоммуникационного оборудования — завершила проект по модернизации сети передачи данных компании «КазТрансОйл» в городе Астана. В рамках проекта была проведена
|29.01.2014
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Оборудование Т8, «Микран» и «Полигон» получило статус отечественного
Комиссия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации присвоила телекоммуникационному оборудованию компаний Т8, НПФ «Микран» и НПП «Полигон» статус оборудования российского происхождения. Российскими признали цифровые радиорелейные станции МИК-РЛ, выпускаемые «Микраном»; оборудование коммутации и мар
|26.11.2013
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«Т8» достигла очередного рекорда скорости передачи данных
Компания «Т8» достигла скорости передачи данных 1 Тбит/с в одном пролете на 500,4 км с канальной скоростью 100 Гбит/с. Для передачи 10 каналов по 100 Гбит/с были использованы усилители с удаленной накачк
|19.11.2013
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Российский разработчик телеком-оборудования получил 40 млн руб. от «Сколково»
Фонд «Сколково» выделил грант в размере 40 млн руб. российской компании Т8, разрабатывающей телекоммуникационное DWDM-оборудование (WDM, Wavelength-division multiplexing — спектральное уплотнение каналов; Dense WDM, плотные WDM — системы с разносом каналов около 10
|16.09.2013
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Для организации каналов связи к саммиту G20 использовалось оборудование «Т8»
ммуникационной составляющей, каналы связи были зарезервированы по нескольким направлениям. Для организации каналов связи было использовано телекоммуникационное оборудование российского производителя «Т8». Компания «Т8» разрабатывает и производит DWDM- и CWDM-оборудование для волоконно-оптических линий связи. «Т8» является единственной в России компанией, выпускающей оборудован
|10.09.2013
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Новое достижение «Т8»: 500 км со скоростью 800 Гбит/с в одном пролете
ы над передачей данных в однопролетных линиях: в декабре 2012 г. была зафиксирована успешная передача одного канала 100 Гбит/с на то же расстояние. Демонстрация рекорда прошла в лаборатории компании «Т8» на оборудовании «Волга», которое впервые было продемонстрировано в мае прошлого года. Отличительная особенность «Волги» — наилучшее качество сигнала (сигнал/шум) OSNR=12,5 дБ, по этому пока
|08.08.2013
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Инновационная российская телеком-разработка впервые установлена на сети ИТ-оператора
Испытанный в конце 2012 г. российский агрегирующий транспондер производства компании Т8 впервые установлен на работающей сети оператора, рассказали CNews в разработчике устройства. Заказчиком стала Inoventica Виталия Слизеня, силами специалистов Т8 установившая новую 100
|05.04.2013
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«Т8» повысила пропускную способность линии «Барнаул — Новоалтайск — Заринск» для «Ростелекома»
Компания «Т8» реализовала проект по повышению пропускной способности на существующей линии «Барнаул — Новоалтайск — Заринск» для Алтайского филиала «Ростелекома». В рамках проекта на участке «Барнаул — Н
|16.01.2013
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«Т8» представила DWDM-транспондер для передачи 100G Ethernet в магистральных сетях
Линейка оборудования компании «Т8» пополнилась новым одноканальным 100 Гбит/с транспондером операторского класса ТР-100. Транспондер построен на платформе «Волга», разработанной компанией «Т8», на которой было поставл
|03.12.2012
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В России поставлен мировой рекорд дальности передачи данных по оптоволокну
Компания Т8 — российский производитель оборудования для передачи данных по оптоволоконным каналам связи с использованием технологии DWDM — объявила об установлении мирового рекорда по дальности передачи
|12.05.2012
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В России создано DWDM-оборудование с максимальной емкостью 8 Тбит/с
Российская компания Т8 разработала первый в России 100Гбит/с транспондер. Высокое качество созданных транспондеров подтверждено успешной передачей сигналов 100Гбит/с на 2000км в 80 канальной DWDM системе, сообщили
|30.01.2009
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Т8 заморозила цены на линейку DWDM-оборудования серии «Пуск»
Компания Т8 объявила о замораживании цены в рублях на всю линейку оборудования DWDM российского производства (серия «Пуск»). Зафиксированный компанией Т8 уровень рублевых цен соответствует ценам
Т8 НТЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Трещиков Владимир 18 18
|Марченко Константин 7 6
|Шпак Василий 279 4
|Покровский Иван 136 4
|Кононенко Андрей 12 4
|Мишустин Михаил 787 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Слизень Виталий 244 3
|Изумрудов Олег 41 3
|Леонов Андрей 8 3
|Бойко Алексей 138 3
|Путин Владимир 3454 3
|Матвеева Татьяна 110 3
|Аникин Леонид 61 2
|Печенин Алексей 18 2
|Сапунов Алексей 38 2
|Ким Дмитрий 73 2
|Новикова Елена 105 2
|Степнов Александр 3 2
|Буланов Константин 4 2
|Юнусов Руслан 21 2
|Климов Иван 30 2
|Клейменова Елена 3 2
|Минаков Артем 4 2
|Истомин Владимир 3 2
|Заренин Андрей 51 2
|Поздняков Павел 20 2
|Сапельников Сергей 109 2
|Терещиков Владимир 2 2
|Жарый Галина 2 2
|Данилов Денис 2 2
|Кастрыкин Александр 8 2
|Яковлев Сергей 47 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
|Мамонов Михаил 24 2
|Гревцев Александр 31 2
|Гребенщиков Дмитрий 39 2
|Духовницкий Олег 91 1
|Федоров Алексей 142 1
|Кириченко Игорь 58 1
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