«Т8» и «ТрансТелеКом» протестировали магистральные каналы 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов Компании «Т8» и «ТрансТелеКом» провели успешное тестирование магистральных каналов 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов протяженностью 1400 км. Ис

«ЭР-Телеком Холдинг» построил высокоскоростную сеть Metro DWDM в Санкт-Петербурге на оборудовании «Т8» онную оптическую сеть в Санкт-Петербурге. Для «ЭР-Телеком Холдинг», это первый крупный магистральный проект в регионе на оборудовании спектрального уплотнения (DWDM) производства российской компании «Т8». Реализация данного проекта позволит централизованно управлять сетью, повысить надежность, пропускную способность и масштабируемость инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «

Компания «Т8» станет одним из первых резидентов «Долины Физтеха» Московский физико-технический институт (МФТИ) и компания «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает организацию строительства объектов инфраструктуры инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Долина Физтеха», соде

«Ростелеком», «Т8» и РФРИТ запустили «Умный оптический транспорт» Компании «Ростелеком» и «Т8» приступили к реализации проекта «Умный оптический транспорт» (УОТ), направленного на доработку и внедрение системы управления магистральными волоконно-оптическими сетями (ВОЛС). Решением пр

Ozon и Т8 провели успешную модернизацию Ozon и Т8 реализовали проект по модернизации и масштабированию сети связи, обеспечив высокую пропуск

ДОМ.РФ увеличил пропускную способность ИТ-инфраструктуры в 2,5 раза на платформе Т8 мках стратегии развития ИТ-инфраструктуры ДОМ.РФ совместно с российским производителем оборудования Т8 реализовал проект по модернизации оптических линий связи. Благодаря переводу сетей, которы

Квантовое оборудование ViPNet прошло испытания на совместную работу с DWDM-системой «Волга» производства «Т8» Российский производитель телекоммуникационного оборудования, специализирующийся на разработке и производстве DWDM-систем, компания «Т8» и разработчик средств защиты информации компания «ИнфоТеКС» завершили технологические испытания по применению систем квантового распределения ключей (КРК) на оборудовании DWDM «Волга» произ

Cloud X и Т8 завершили тестирование DWDM-решений Компания Cloud X совместно с компанией Т8, российским разработчиком и производителем телекоммуникационного оборудования, провела тестирование российского оборудования DWDM, способного агрегировать клиентские интерфейсы на скоростях

«Ростелеком» отказывается от Nokia в пользу отечественного «железа» «Ростелеком» переходит на «Т8» Оператор «Ростелеком» впервые начал заменять иностранное оборудование Nokia и Coriant на решения российской компании «Т8». Заменяются каналообразующие блоки, которые позволяют увелич

С Nokia на Т8: ИТ-интегратор «РТК-сервис» скрестил отечественные линейные транспондеры с WDM системами ушедших вендоров Эксперты ИТ-интегратора «РТК-сервис» провели эксперимент по импортозамещению каналообразующих блоков телекоммуникационных установок Nokia и Coriant на Т8 при сохранении дорогостоящих WDM. Это позволит поддерживать работоспособность действующих линий сетей на любой протяженности при отсутствии западного оборудования, а также развивать сети на

«Ростелеком» потратит 4 миллиарда на российское телеком-оборудование, но только если часть расходов покроет бюджет Договор «Ростелекома» и «Т8» «Ростелеком» и российский производитель телекоммуникационного оборудования спектрального

«Ростелеком» и «Т8» будут выпускать радиоэлектронику на отечественной электронно-компонентной базе «Ростелеком» и производитель телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения (DWDM) «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие рынка радиоэлектронной пр

Резиденты «Сколково» создадут систему защищенной квантовой связи Компании «Т8» и Российский квантовый центр (обе – резиденты ИТ-кластера Фонда «Сколково») объявили о начале совместной работы над защищенной системой связи на основе технологии квантовой криптографии, ко

2test и «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве Компания 2test, российский поставщик и интегратор телекоммуникационных и инфраструктурных решений, заключила соглашение о сотрудничестве с компанией «Т8», разработчиком и производителем отечественного оборудования для оптических сетей связи, о поставке и продвижении телекоммуникационного DWDM- и CWDM-оборудования, а также системы мониторинга

6 млрд «Ростелекома» на DWDM-оборудование достались «Инлайну», «Т8», «Булату» и «Дионе» ной сети на 2016—2018 гг. Процедура подразумевала определение сразу четырех победителей, поэтому 6 млрд в неравных долях достались «Инлайн телеком солюшнс» (p2,7 млрд), резиденту «Сколково» компании «Т8» (p1,8 млрд), «Булату» (p1,2 млрд) и «Дионе» (p300 млн). Указанные суммы изначально были прописаны как стартовые, но, несмотря на то, что претенденты торговались на понижение (от общей цены

Т8 анонсировала первую российскую волоконно-оптическую систему на 400 Гбит/с Российский производитель телекоммуникационного DWDM-оборудования — компания Т8 — анонсировала первую отечественную высокоскоростную DWDM-систему с пропускной способностью 400 Гбит/с. Система операторского класса предназначена для организации высокоскоростных каналов св

На конкурсе «Ростелекома» российский разработчик сбил цену на 2,6 млрд сной комиссии направили 12 компаний. Наименьшую цену предложил российский сколковский резидент ООО «Т8» — p3,382 млрд. Наибольшую сумму запросило ООО «Инлайн телеком солюшнс» — p5,999 млрд.Пред

Inoventica заключила договор с Т8 о пилотном внедрении комлексной системы защиты магистральных каналов связи и развертывания периметра информационой безопасности. Инициатива была поддержана участниками саммита. Переводя заявленную инициативу в практическую плоскость Inoventica заключила договор с компанией Т8 о пилотном внедрении комлексной системы защиты магистральных каналов связи. Пилотная зона проекта стоимостью более i20 млн реализуется на магистральной сети Inoventica и состоит из двух комп

«Т8» расскажет о безопасности сетей и импортозамещении на CNews FORUM 2015 Компания «Т8», ведущий российский разработчик магистрального телекоммуникационного оборудования, примет участие в крупнейшем ИТ-мероприятии «CNews FORUM 2015». В секции «Информационная безопасность» свой

В университете СПбГУТ им .проф. М.А. Бонч-Бруевича открыта телеком лаборатория «Т8» нкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича начала свою работу новая лаборатория оснащенная телекоммуникационным оборудованием «Волга» производства «Т8». Компания «Т8» - российский производитель магистрального телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения (DWDM). Лаборатория «Высокоскоростных магистральных DWDM-систем и

Т8 приняла участие в обсуждении проекта супермагистрали Восточная Азия-Тихий океан Компания «Т8» в составе делегации из Российской Федерации, по приглашению Минкомсвязи РФ, приняла участие в первом заседании рабочей группы Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океан

«Т8» запустила в производство 100G DWDM-системы высотой 1U Российский производитель телекоммуникационного оборудования компания «Т8» впервые представила серийные образцы компактных DWDM-систем форм-фактора 1U для стандартных 19’ стоек. На выставке «Связь-Экспокомм 2014» было представлено два новых мукспондера, в том числ

«Т8» модернизировала сеть передачи данных «КазТрансОйл» Компания «Т8» — российский производитель телекоммуникационного оборудования — завершила проект по модернизации сети передачи данных компании «КазТрансОйл» в городе Астана. В рамках проекта была проведена

Оборудование Т8, «Микран» и «Полигон» получило статус отечественного Комиссия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации присвоила телекоммуникационному оборудованию компаний Т8, НПФ «Микран» и НПП «Полигон» статус оборудования российского происхождения. Российскими признали цифровые радиорелейные станции МИК-РЛ, выпускаемые «Микраном»; оборудование коммутации и мар

«Т8» достигла очередного рекорда скорости передачи данных Компания «Т8» достигла скорости передачи данных 1 Тбит/с в одном пролете на 500,4 км с канальной скоростью 100 Гбит/с. Для передачи 10 каналов по 100 Гбит/с были использованы усилители с удаленной накачк

Российский разработчик телеком-оборудования получил 40 млн руб. от «Сколково» Фонд «Сколково» выделил грант в размере 40 млн руб. российской компании Т8, разрабатывающей телекоммуникационное DWDM-оборудование (WDM, Wavelength-division multiplexing — спектральное уплотнение каналов; Dense WDM, плотные WDM — системы с разносом каналов около 10

Для организации каналов связи к саммиту G20 использовалось оборудование «Т8» ммуникационной составляющей, каналы связи были зарезервированы по нескольким направлениям. Для организации каналов связи было использовано телекоммуникационное оборудование российского производителя «Т8». Компания «Т8» разрабатывает и производит DWDM- и CWDM-оборудование для волоконно-оптических линий связи. «Т8» является единственной в России компанией, выпускающей оборудован

Новое достижение «Т8»: 500 км со скоростью 800 Гбит/с в одном пролете ы над передачей данных в однопролетных линиях: в декабре 2012 г. была зафиксирована успешная передача одного канала 100 Гбит/с на то же расстояние. Демонстрация рекорда прошла в лаборатории компании «Т8» на оборудовании «Волга», которое впервые было продемонстрировано в мае прошлого года. Отличительная особенность «Волги» — наилучшее качество сигнала (сигнал/шум) OSNR=12,5 дБ, по этому пока

Инновационная российская телеком-разработка впервые установлена на сети ИТ-оператора Испытанный в конце 2012 г. российский агрегирующий транспондер производства компании Т8 впервые установлен на работающей сети оператора, рассказали CNews в разработчике устройства. Заказчиком стала Inoventica Виталия Слизеня, силами специалистов Т8 установившая новую 100

«Т8» повысила пропускную способность линии «Барнаул — Новоалтайск — Заринск» для «Ростелекома» Компания «Т8» реализовала проект по повышению пропускной способности на существующей линии «Барнаул — Новоалтайск — Заринск» для Алтайского филиала «Ростелекома». В рамках проекта на участке «Барнаул — Н

«Т8» представила DWDM-транспондер для передачи 100G Ethernet в магистральных сетях Линейка оборудования компании «Т8» пополнилась новым одноканальным 100 Гбит/с транспондером операторского класса ТР-100. Транспондер построен на платформе «Волга», разработанной компанией «Т8», на которой было поставл

В России поставлен мировой рекорд дальности передачи данных по оптоволокну Компания Т8 — российский производитель оборудования для передачи данных по оптоволоконным каналам связи с использованием технологии DWDM — объявила об установлении мирового рекорда по дальности передачи

В России создано DWDM-оборудование с максимальной емкостью 8 Тбит/с Российская компания Т8 разработала первый в России 100Гбит/с транспондер. Высокое качество созданных транспондеров подтверждено успешной передачей сигналов 100Гбит/с на 2000км в 80 канальной DWDM системе, сообщили