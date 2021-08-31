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Т8 НТЦ


31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
02.07.2021 «Ростелеком» потратит 4 миллиарда на российское телеком-оборудование, но только если часть расходов покроет бюджет 5
30.06.2021 «Ростелеком» и «Т8» будут выпускать радиоэлектронику на отечественной электронно-компонентной базе 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
05.03.2020 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта 1
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
10.07.2019 Сотовым операторам предложат бесплатные частоты для 5G взамен на покупку российского «железа» 1
20.03.2019 Российские ИТ-решения выходят на африканский рынок 1
20.02.2019 Минкомсвязи выступит координатором создания ИТ-хаба во Вьетнаме 1
13.02.2019 РВК объявила результаты Национального рейтинга быстрорастущих компаний «Техуспех-2018» 2
16.01.2019 Naumen включена в программу Минэкономразвития «Национальные чемпионы» 1
30.09.2018 Выручка поставщиков ИТ в телеком падает второй год подряд 1
28.04.2017 «Оптиковолоконные Системы» представили отечественное оптическое волокно для современных сетей связи 1
21.02.2017 Портфельная компания «Роснано» готова поставлять отечественное оптоволокно 1
30.09.2016 Российским разработчикам электроники выдадут 5,85 млрд. Кто получит больше всех 1
26.08.2016 Резиденты «Сколково» создадут систему защищенной квантовой связи 2
29.06.2016 2test и «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве 1
02.06.2016 6 млрд «Ростелекома» на DWDM-оборудование достались «Инлайну», «Т8», «Булату» и «Дионе» 1
15.04.2016 В России впервые создано «железо» для ВОЛС со скоростью 400 Гбит/с 2
13.04.2016 Т8 анонсировала первую российскую волоконно-оптическую систему на 400 Гбит/с 2
28.03.2016 На конкурсе «Ростелекома» российский разработчик сбил цену на 2,6 млрд 1
19.11.2015 Inoventica выбрала отечественное оборудование для проекта Минфина РФ 1
13.11.2015 Inoventica заключила договор с Т8 о пилотном внедрении комлексной системы защиты магистральных каналов связи 2
03.11.2015 «Т8» расскажет о безопасности сетей и импортозамещении на CNews FORUM 2015 2
19.10.2015 В университете СПбГУТ им .проф. М.А. Бонч-Бруевича открыта телеком лаборатория «Т8» 2
24.09.2015 Для двух из крупнейших проектов российского телекома в 2014–2015 гг. в мире аналогов нет 1
10.09.2015 Т8 приняла участие в обсуждении проекта супермагистрали Восточная Азия-Тихий океан 2
31.07.2015 За 21 млрд руб. «Ростелекома» борются 6 зарубежных вендоров и лауреат «Сколково» 1
09.07.2015 «Ростех» заявил о готовности заместить импортное оборудование телеком-операторов 1
25.12.2014 «Ростелеком» завершил формирование региональной сети в СЗФО 1
30.10.2014 Inoventica расширила пропускную способность сети 2
07.10.2014 Сверхдлинные оптические однопролетные линии связи стали экономичнее 2
04.08.2014 CNews Awards 2014: Продолжается прием заявок на награждение лучших ИТ-проектов года 1
02.06.2014 «Т8» запустила в производство 100G DWDM-системы высотой 1U 3
14.05.2014 CNews AWARDS 2014: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
17.02.2014 Inoventica выросла в 1,5 раза 1
12.02.2014 Российским компаниям могут запретить покупать иностранное оборудование связи при наличии отечественных аналогов 1
30.01.2014 «Т8» модернизировала сеть передачи данных «КазТрансОйл» 2
29.01.2014 Оборудование Т8, «Микран» и «Полигон» получило статус отечественного 1
29.11.2013 Состоялась церемония награждения CNews AWARDS 2

Публикаций - 58, упоминаний - 92

Т8 НТЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 23
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 5
Coriant 12 4
Diasoft - Диасофт 354 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 3
InfoWatch - Инфовотч 613 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
МФИ Софт 103 2
Беркут НПФ 16 2
Ситроникс - Sitronics 563 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Microsoft Corporation 11127 2
SAP SE 3216 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Google LLC 7161 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Huawei 2732 2
Норси-Транс (НТ) 49 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Астраком - Astracom 1 1
ТермоЛазер - Центр оптических и лазерных технологий 2 1
Тион Умный микроклимат 3 1
Крокус Наноэлектроника 11 1
Geoscan Technologies - Геоскан 5 1
Уральские радиостанции 1 1
Оптиковолоконные системы АО 12 1
СуперОкс 3 1
InfoWatch Gulf 6 1
Профотек 11 1
Ростех Азимут 16 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Сухой - Авиационный холдинг 65 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Казахмыс - Kazakhmys 24 2
НПЦ Полюс - Научно-производственный центр 1 1
Завод Премиксов №1 1 1
ИРКОС 1 1
Сплит 6 1
Биоамид - Bioamid 1 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Прима НПП - Научно-производственное предприятие 1 1
Георезонанс 2 1
Миландр ПКК 26 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Татнефть 112 1
Аэрофлот 493 1
Газпром ПАО 524 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Росинфокоминвест 39 1
Правительство Вьетнама 1 1
Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 5 1
Министерство связи и информационных технологий Египта 1 1
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 9 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 219 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 288 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 25 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
RRU - радиомодули 8 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
BMC - Baseboard Management Controller 46 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 29 1
gNB-Ru - радиомодули 3 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
Big Data - Большие данные 1136 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
NAND flash memory - Флеш-память 206 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 5 1
МЦСТ - Эльбрус-16С 19 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 11 1
Aerodisk vAIR 15 1
Aerodisk АИСТ 14 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
Top Systems T-Flex Docs 4 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 23 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 15 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Intel x86 - Архитектура процессора 993 1
VK - Mail.ru Private Cloud 6 1
Diasoft Legacy Renovation 4 1
Diasoft Database Adapter 12 1
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