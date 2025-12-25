Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Т8 НТЦ

Т8 НТЦ

Т8 – российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения (DWDM) и инновационных решений для оптических сетей связи.

Т8 предлагает заказчикам комплексные решения для построения DWDM-сетей: проектирование, поставка, инсталляция оборудования и сервисное обслуживание. Разрабатываемое оборудование предназначено для построения городских и магистральных сетей, межсоединений ЦОД и транспортных сетей 5G.

Основными заказчиками Т8 являются операторы связи, ИТ-компании, ЦОД, финансовые организации, компании ТЭК, системные интеграторы и промышленные предприятия. Выпускаемой продукции присвоен статус ТОРП.

 

Владимир Благонадеждин, Руководитель проектов, Т8 "Будущее ЦОД в России: роль оборудования для оптических сетей в обеспечении технологической независимости" Конференция CNews 27.02.2025 | Москва "Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025"

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.12.2025 «Т8» и «ТрансТелеКом» протестировали магистральные каналы 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов

Компании «Т8» и «ТрансТелеКом» провели успешное тестирование магистральных каналов 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов протяженностью 1400 км. Ис
17.10.2025 «ЭР-Телеком Холдинг» построил высокоскоростную сеть Metro DWDM в Санкт-Петербурге на оборудовании «Т8»

онную оптическую сеть в Санкт-Петербурге. Для «ЭР-Телеком Холдинг», это первый крупный магистральный проект в регионе на оборудовании спектрального уплотнения (DWDM) производства российской компании «Т8». Реализация данного проекта позволит централизованно управлять сетью, повысить надежность, пропускную способность и масштабируемость инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «

11.06.2025 Компания «Т8» станет одним из первых резидентов «Долины Физтеха»

Московский физико-технический институт (МФТИ) и компания «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает организацию строительства объектов инфраструктуры инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Долина Физтеха», соде
23.05.2025 «Ростелеком», «Т8» и РФРИТ запустили «Умный оптический транспорт»

Компании «Ростелеком» и «Т8» приступили к реализации проекта «Умный оптический транспорт» (УОТ), направленного на доработку и внедрение системы управления магистральными волоконно-оптическими сетями (ВОЛС). Решением пр
21.05.2025 Ozon и Т8 провели успешную модернизацию

Ozon и Т8 реализовали проект по модернизации и масштабированию сети связи, обеспечив высокую пропуск
16.05.2025 ДОМ.РФ увеличил пропускную способность ИТ-инфраструктуры в 2,5 раза на платформе Т8

мках стратегии развития ИТ-инфраструктуры ДОМ.РФ совместно с российским производителем оборудования Т8 реализовал проект по модернизации оптических линий связи. Благодаря переводу сетей, которы
24.04.2025 Квантовое оборудование ViPNet прошло испытания на совместную работу с DWDM-системой «Волга» производства «Т8»

Российский производитель телекоммуникационного оборудования, специализирующийся на разработке и производстве DWDM-систем, компания «Т8» и разработчик средств защиты информации компания «ИнфоТеКС» завершили технологические испытания по применению систем квантового распределения ключей (КРК) на оборудовании DWDM «Волга» произ
14.03.2025 Cloud X и Т8 завершили тестирование DWDM-решений

Компания Cloud X совместно с компанией Т8, российским разработчиком и производителем телекоммуникационного оборудования, провела тестирование российского оборудования DWDM, способного агрегировать клиентские интерфейсы на скоростях

09.08.2023 «Ростелеком» отказывается от Nokia в пользу отечественного «железа»

«Ростелеком» переходит на «Т8» Оператор «Ростелеком» впервые начал заменять иностранное оборудование Nokia и Coriant на решения российской компании «Т8». Заменяются каналообразующие блоки, которые позволяют увелич
09.08.2023 С Nokia на Т8: ИТ-интегратор «РТК-сервис» скрестил отечественные линейные транспондеры с WDM системами ушедших вендоров

Эксперты ИТ-интегратора «РТК-сервис» провели эксперимент по импортозамещению каналообразующих блоков телекоммуникационных установок Nokia и Coriant на Т8 при сохранении дорогостоящих WDM. Это позволит поддерживать работоспособность действующих линий сетей на любой протяженности при отсутствии западного оборудования, а также развивать сети на

02.07.2021 «Ростелеком» потратит 4 миллиарда на российское телеком-оборудование, но только если часть расходов покроет бюджет

Договор «Ростелекома» и «Т8» «Ростелеком» и российский производитель телекоммуникационного оборудования спектрального

30.06.2021 «Ростелеком» и «Т8» будут выпускать радиоэлектронику на отечественной электронно-компонентной базе

«Ростелеком» и производитель телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения (DWDM) «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие рынка радиоэлектронной пр
26.08.2016 Резиденты «Сколково» создадут систему защищенной квантовой связи

Компании «Т8» и Российский квантовый центр (обе – резиденты ИТ-кластера Фонда «Сколково») объявили о начале совместной работы над защищенной системой связи на основе технологии квантовой криптографии, ко
29.06.2016 2test и «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве

Компания 2test, российский поставщик и интегратор телекоммуникационных и инфраструктурных решений, заключила соглашение о сотрудничестве с компанией «Т8», разработчиком и производителем отечественного оборудования для оптических сетей связи, о поставке и продвижении телекоммуникационного DWDM- и CWDM-оборудования, а также системы мониторинга
02.06.2016 6 млрд «Ростелекома» на DWDM-оборудование достались «Инлайну», «Т8», «Булату» и «Дионе»

ной сети на 2016—2018 гг. Процедура подразумевала определение сразу четырех победителей, поэтому 6 млрд в неравных долях достались «Инлайн телеком солюшнс» (p2,7 млрд), резиденту «Сколково» компании «Т8» (p1,8 млрд), «Булату» (p1,2 млрд) и «Дионе» (p300 млн). Указанные суммы изначально были прописаны как стартовые, но, несмотря на то, что претенденты торговались на понижение (от общей цены

13.04.2016 Т8 анонсировала первую российскую волоконно-оптическую систему на 400 Гбит/с

Российский производитель телекоммуникационного DWDM-оборудования — компания Т8 — анонсировала первую отечественную высокоскоростную DWDM-систему с пропускной способностью 400 Гбит/с. Система операторского класса предназначена для организации высокоскоростных каналов св
28.03.2016 На конкурсе «Ростелекома» российский разработчик сбил цену на 2,6 млрд

сной комиссии направили 12 компаний. Наименьшую цену предложил российский сколковский резидент ООО «Т8» — p3,382 млрд. Наибольшую сумму запросило ООО «Инлайн телеком солюшнс» — p5,999 млрд.Пред
13.11.2015 Inoventica заключила договор с Т8 о пилотном внедрении комлексной системы защиты магистральных каналов связи

и развертывания периметра информационой безопасности. Инициатива была поддержана участниками саммита. Переводя заявленную инициативу в практическую плоскость Inoventica заключила договор с компанией Т8 о пилотном внедрении комлексной системы защиты магистральных каналов связи. Пилотная зона проекта стоимостью более i20 млн реализуется на магистральной сети Inoventica и состоит из двух комп
03.11.2015 «Т8» расскажет о безопасности сетей и импортозамещении на CNews FORUM 2015

Компания «Т8», ведущий российский разработчик магистрального телекоммуникационного оборудования, примет участие в крупнейшем ИТ-мероприятии «CNews FORUM 2015». В секции «Информационная безопасность» свой
19.10.2015 В университете СПбГУТ им .проф. М.А. Бонч-Бруевича открыта телеком лаборатория «Т8»

нкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича начала свою работу новая лаборатория оснащенная телекоммуникационным оборудованием «Волга» производства «Т8». Компания «Т8» - российский производитель магистрального телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения (DWDM). Лаборатория «Высокоскоростных магистральных DWDM-систем и
10.09.2015 Т8 приняла участие в обсуждении проекта супермагистрали Восточная Азия-Тихий океан

Компания «Т8» в составе делегации из Российской Федерации, по приглашению Минкомсвязи РФ, приняла участие в первом заседании рабочей группы Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океан
02.06.2014 «Т8» запустила в производство 100G DWDM-системы высотой 1U

Российский производитель телекоммуникационного оборудования компания «Т8» впервые представила серийные образцы компактных DWDM-систем форм-фактора 1U для стандартных 19’ стоек. На выставке «Связь-Экспокомм 2014» было представлено два новых мукспондера, в том числ
30.01.2014 «Т8» модернизировала сеть передачи данных «КазТрансОйл»

Компания «Т8» — российский производитель телекоммуникационного оборудования — завершила проект по модернизации сети передачи данных компании «КазТрансОйл» в городе Астана. В рамках проекта была проведена
29.01.2014 Оборудование Т8, «Микран» и «Полигон» получило статус отечественного

Комиссия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации присвоила телекоммуникационному оборудованию компаний Т8, НПФ «Микран» и НПП «Полигон» статус оборудования российского происхождения. Российскими признали цифровые радиорелейные станции МИК-РЛ, выпускаемые «Микраном»; оборудование коммутации и мар
26.11.2013 «Т8» достигла очередного рекорда скорости передачи данных

Компания «Т8» достигла скорости передачи данных 1 Тбит/с в одном пролете на 500,4 км с канальной скоростью 100 Гбит/с. Для передачи 10 каналов по 100 Гбит/с были использованы усилители с удаленной накачк
19.11.2013 Российский разработчик телеком-оборудования получил 40 млн руб. от «Сколково»

Фонд «Сколково» выделил грант в размере 40 млн руб. российской компании Т8, разрабатывающей телекоммуникационное DWDM-оборудование (WDM, Wavelength-division multiplexing — спектральное уплотнение каналов; Dense WDM, плотные WDM — системы с разносом каналов около 10
16.09.2013 Для организации каналов связи к саммиту G20 использовалось оборудование «Т8»

ммуникационной составляющей, каналы связи были зарезервированы по нескольким направлениям. Для организации каналов связи было использовано телекоммуникационное оборудование российского производителя «Т8». Компания «Т8» разрабатывает и производит DWDM- и CWDM-оборудование для волоконно-оптических линий связи. «Т8» является единственной в России компанией, выпускающей оборудован
10.09.2013 Новое достижение «Т8»: 500 км со скоростью 800 Гбит/с в одном пролете

ы над передачей данных в однопролетных линиях: в декабре 2012 г. была зафиксирована успешная передача одного канала 100 Гбит/с на то же расстояние. Демонстрация рекорда прошла в лаборатории компании «Т8» на оборудовании «Волга», которое впервые было продемонстрировано в мае прошлого года. Отличительная особенность «Волги» — наилучшее качество сигнала (сигнал/шум) OSNR=12,5 дБ, по этому пока
08.08.2013 Инновационная российская телеком-разработка впервые установлена на сети ИТ-оператора

Испытанный в конце 2012 г. российский агрегирующий транспондер производства компании Т8 впервые установлен на работающей сети оператора, рассказали CNews в разработчике устройства. Заказчиком стала Inoventica Виталия Слизеня, силами специалистов Т8 установившая новую 100
05.04.2013 «Т8» повысила пропускную способность линии «Барнаул — Новоалтайск — Заринск» для «Ростелекома»

Компания «Т8» реализовала проект по повышению пропускной способности на существующей линии «Барнаул — Новоалтайск — Заринск» для Алтайского филиала «Ростелекома». В рамках проекта на участке «Барнаул — Н
16.01.2013 «Т8» представила DWDM-транспондер для передачи 100G Ethernet в магистральных сетях

Линейка оборудования компании «Т8» пополнилась новым одноканальным 100 Гбит/с транспондером операторского класса ТР-100. Транспондер построен на платформе «Волга», разработанной компанией «Т8», на которой было поставл
03.12.2012 В России поставлен мировой рекорд дальности передачи данных по оптоволокну

Компания Т8 — российский производитель оборудования для передачи данных по оптоволоконным каналам связи с использованием технологии DWDM — объявила об установлении мирового рекорда по дальности передачи
12.05.2012 В России создано DWDM-оборудование с максимальной емкостью 8 Тбит/с

Российская компания Т8 разработала первый в России 100Гбит/с транспондер. Высокое качество созданных транспондеров подтверждено успешной передачей сигналов 100Гбит/с на 2000км в 80 канальной DWDM системе, сообщили
30.01.2009 Т8 заморозила цены на линейку DWDM-оборудования серии «Пуск»

Компания Т8 объявила о замораживании цены в рублях на всю линейку оборудования DWDM российского производства (серия «Пуск»). Зафиксированный компанией Т8 уровень рублевых цен соответствует ценам


Публикаций - 120, упоминаний - 134

Т8 НТЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 55
Eltex - Предприятие Элтекс 273 18
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 14
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 73 13
Huawei 4677 13
Qtech - Кьютэк 211 13
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 12
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 86 10
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 9
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 8
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 81 8
Coriant 18 8
Cisco Systems 5372 8
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 8
Код Безопасности 812 8
Сател 186 7
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 132 7
МегаФон 10742 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 7
Супертел 21 6
РТК-сервис 35 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 6
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Infinera 40 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 5
Т-Платформы - T-Platforms 412 5
Diasoft - Диасофт 1144 5
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 5
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 5
Газпром ПАО 1493 14
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
Новатэк - ранее Новафининвест 76 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Казахмыс - Kazakhmys 52 2
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 2
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 2
Теплоком НПФ 6 2
Дворец конгрессов Государственный комплекс - Константиновский дворец - Большой Стрельнинский дворец 10 2
КазМунайГаз - КазТрансОйл 6 2
Почта России ПАО 2370 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Полюс НПЦ - Научно-производственный центр 5 1
Синара ГК - Sinara Group 124 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 15 1
Stada 27 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
Промет НПО 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО - СПб ЭК НПО 1 1
Георезонанс 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 31
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 30
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade - Китайский совет по содействию международной торговле 5 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 2
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 9
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 3 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 61
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 56
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 50
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 39
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 32
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 25
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 21
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 20
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 19
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 15
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 15
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 12
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 11
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 534 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 11
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 11
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 9
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 8
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 8
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 20
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 20 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 15
Linux OS 11533 11
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 11
Axiom JDK СЗИ 175 10
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 10
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 36 8
InfoTeCS - ViPNet Client 122 8
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 8
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 6
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 5
InfoTeCS - ViPNet Prime 18 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 5
Microsoft Windows 16882 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Pixabay 257 3
FreePik 1841 3
Google Android 15244 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
C/C++ - Язык программирования 894 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
Inoventica invGUARD 30 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 2
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 38 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
НКТ - Р7-Офис 543 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 105 1
Трещиков Владимир 18 18
Марченко Константин 7 6
Шпак Василий 279 4
Покровский Иван 136 4
Кононенко Андрей 12 4
Мишустин Михаил 787 4
Шадаев Максут 1210 4
Слизень Виталий 244 3
Изумрудов Олег 41 3
Леонов Андрей 8 3
Бойко Алексей 138 3
Путин Владимир 3454 3
Матвеева Татьяна 110 3
Аникин Леонид 61 2
Печенин Алексей 18 2
Сапунов Алексей 38 2
Ким Дмитрий 73 2
Новикова Елена 105 2
Степнов Александр 3 2
Буланов Константин 4 2
Юнусов Руслан 21 2
Климов Иван 30 2
Клейменова Елена 3 2
Минаков Артем 4 2
Истомин Владимир 3 2
Заренин Андрей 51 2
Поздняков Павел 20 2
Сапельников Сергей 109 2
Терещиков Владимир 2 2
Жарый Галина 2 2
Данилов Денис 2 2
Кастрыкин Александр 8 2
Яковлев Сергей 47 2
Чернышенко Дмитрий 581 2
Мамонов Михаил 24 2
Гревцев Александр 31 2
Гребенщиков Дмитрий 39 2
Духовницкий Олег 91 1
Федоров Алексей 142 1
Кириченко Игорь 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 110
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 10
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 9
Россия - ДФО - Амурская область 954 9
Европа 24964 8
Япония 13807 7
Израиль 2856 6
Казахстан - Республика 6048 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Европа Восточная 3138 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 3
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 3
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 141 2
Палестина 94 2
Доминикана - Доминиканская Республика 76 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Армения - Республика 2449 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Индия - Bharat 5870 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 59
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 13
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 8
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 7
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 6
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Образование в России 2893 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
Английский язык 7030 3
Ведомости 1466 6
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
9to5Google 60 1
9to5Mac 70 1
Forbes - Форбс 1002 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IBM Research 111 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
ITSM Tool Universe 1 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 6
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 4
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники 14 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 2
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 2
Сколтех - Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов - Лаборатория интегральной фотоники Сколтеха 14 2
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 2
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
TU Delft - QuTech - Центр исследований квантовых вычислений и сетей 6 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 8 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 10 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 30 1
CNews AWARDS - награда 571 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 8
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
Связь-Экспокомм 276 3
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Россия-Африка - саммит 4 1
CNews APPWards 36 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще