Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Т8 НТЦ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 58, упоминаний - 92
Т8 НТЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Степнов Александр 2 2
|Сапельников Сергей 100 2
|Истомин Владимир 2 2
|Минаков Артем 2 2
|Клейменова Елена 3 2
|Климов Иван 10 2
|Изумрудов Олег 16 2
|Буланов Константин 3 2
|Печенин Алексей 12 2
|Аникин Леонид 45 2
|Матвеева Татьяна 83 2
|Мамонов Михаил 24 2
|Гребенщиков Дмитрий 22 2
|Гревцев Александр 28 2
|Баранова Ольга 5 1
|Носков Константин 201 1
|Поздняков Павел 19 1
|Леонов Андрей 1 1
|Заренин Андрей 10 1
|Иванов Алексей 76 1
|Ляшков Игорь 3 1
|Чижевский Игорь 1 1
|Смирнов Павел 35 1
|Баранов Евгений 2 1
|Путин Владимир 1828 1
|Куликов Дмитрий 9 1
|Иванов Борис 49 1
|Зотов Алексей 24 1
|Касперская Наталья 197 1
|Микаберидзе Георгий 7 1
|Романов Роман 10 1
|Слизень Виталий 142 1
|Сапунов Алексей 30 1
|Сечкин Алексей 15 1
|Антонов Михаил 5 1
|CNews Analytics 1991 5
|Gartner 2194 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766482, в очереди разбора - 670167.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766482, в очереди разбора - 670167.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru