ИКС Микран НПФ научно-производственная фирма
|03.09.2025
|
У российского производителя радаров и средств связи упали выручка и прибыль. Рынок в застое
прибыли 901,6 млн руб. В феврале 2024 г. структура «Газпром Тех» приобрела 90% долей производителя НПФ «Микран». В марте стало известно, что эта доля отошла «ИКС Холдингу». Стоимость компании
|19.08.2025
|
Минобороны требует полмиллиарда у российского производителя радаров и средств связи
оны Как выяснил CNews, Минобороны подало иск на сумму 537,4 млн руб. к производителю электроники АО НПФ «Микран». Это следует из картотеки Арбитражных судов Москвы. В исковом заявлении отсутств
|05.06.2025
|
«Микран» ликвидирует «дочку», которая должна была выпускать российские гражданские микросхемы
вых показателей по договору о предоставлении субсидии. В феврале 2024 г. СNews писал, что 90% акций НПФ «Микран» приобрела структура «Газпрома» «Газпром Тех». В марте 2025 г. холдинг «Интеллект
|20.03.2025
|
«ИКС холдинг» купил производителя телекомоборудования и микроэлектроники
(«ИКС холдинг») завершил покупку 100% томского производителя телекомоборудования и микроэлектроники НПФ «Микран», сообщил «Ведомостям» генеральный директор «ИКС холдинга» Алексей Шелобков. Стои
|11.09.2024
|
У российского производителя микроэлектроники требуют 100 миллионов за срыв сроков работ по гранту
битражный суд Москвы исковое заявление о взыскании с российского производителя микроэлектроники АО «НПФ «Микран» 104 млн руб. штрафа по договору о предоставлении гранта. Об этом в начале сентяб
|05.03.2024
|
Производитель микроэлектроники «Микран» подал в суд на бывшего топ-менеджера. Предприятие только что купила «дочка» «Газпрома»
водитель телекоммуникационного оборудования, полупроводников и сверхвысокочастотной электроники АО «НПФ «Микран» подал в суд из-за неосновательного обогащения на Е. А. Мирошниченко. На появившу
|13.02.2024
|
«Газпром» купил производителя микроэлектроники
роль в томском производителе радиоэлектроники, телекоммуникационного оборудования и полупроводников НПФ «Микран» перешел к одной из структур «Газпрома», пишет «Коммерсант» со ссылкой на информа
|06.03.2014
|
«Роснано» и Nokia закрывают СП по выпуску LTE-оборудования
лена по цене входа (9,6 млн руб.) одним из соучредителей компании — научно-производственной фирмой «Микран». Еще один соучредитель ЦБТ — компания Nokia Solutions and Networks — также прекратит
|29.01.2014
|
Оборудование Т8, «Микран» и «Полигон» получило статус отечественного
шленности и торговли Российской Федерации присвоила телекоммуникационному оборудованию компаний Т8, НПФ «Микран» и НПП «Полигон» статус оборудования российского происхождения. Российскими призн
|29.01.2014
|
«Микран» получил статус российского производителя
сии от 11 декабря 2013 г. № 1972 цифровым радиорелейным станциям «МИК-РЛ» разработки и производства НПФ «Микран» присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения. По
|19.09.2011
|
Nokia Siemens Networks и «Микран» подписали соглашение о производстве LTE-оборудования в Томске
Nokia Siemens Networks и НПФ «Микран» объявили о подписании соглашения о распределении акций в создаваемом совместном
|14.03.2011
|
«Роснано» и Nokia Siemens запустят производство LTE-оборудования в России
LTE (4G) в Томской области, о чем подписало сегодня соглашение о намерениях с томским предприятием «Микран», областной администрацией и российским представительством Nokia Siemens Networks. Сог
