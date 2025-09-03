Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187833
ИКТ 14529
Организации 11266
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26527
Персоны 81221
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

ИКС Микран НПФ научно-производственная фирма

ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 206 дел, на cумму 29 888 423 594 ₽*

Судебные дела (206) на сумму 29 888 423 594 ₽*
в качестве истца (97) на сумму 27 242 656 071 ₽*
в качестве ответчика (94) на сумму 1 900 690 445 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


03.09.2025 У российского производителя радаров и средств связи упали выручка и прибыль. Рынок в застое

прибыли 901,6 млн руб. В феврале 2024 г. структура «Газпром Тех» приобрела 90% долей производителя НПФ «Микран». В марте стало известно, что эта доля отошла «ИКС Холдингу». Стоимость компании

19.08.2025 Минобороны требует полмиллиарда у российского производителя радаров и средств связи

оны Как выяснил CNews, Минобороны подало иск на сумму 537,4 млн руб. к производителю электроники АО НПФ «Микран». Это следует из картотеки Арбитражных судов Москвы. В исковом заявлении отсутств
05.06.2025 «Микран» ликвидирует «дочку», которая должна была выпускать российские гражданские микросхемы

вых показателей по договору о предоставлении субсидии. В феврале 2024 г. СNews писал, что 90% акций НПФ «Микран» приобрела структура «Газпрома» «Газпром Тех». В марте 2025 г. холдинг «Интеллект
20.03.2025 «ИКС холдинг» купил производителя телекомоборудования и микроэлектроники

(«ИКС холдинг») завершил покупку 100% томского производителя телекомоборудования и микроэлектроники НПФ «Микран», сообщил «Ведомостям» генеральный директор «ИКС холдинга» Алексей Шелобков. Стои
11.09.2024 У российского производителя микроэлектроники требуют 100 миллионов за срыв сроков работ по гранту

битражный суд Москвы исковое заявление о взыскании с российского производителя микроэлектроники АО «НПФ «Микран» 104 млн руб. штрафа по договору о предоставлении гранта. Об этом в начале сентяб
05.03.2024 Производитель микроэлектроники «Микран» подал в суд на бывшего топ-менеджера. Предприятие только что купила «дочка» «Газпрома»

водитель телекоммуникационного оборудования, полупроводников и сверхвысокочастотной электроники АО «НПФ «Микран» подал в суд из-за неосновательного обогащения на Е. А. Мирошниченко. На появившу
13.02.2024 «Газпром» купил производителя микроэлектроники

роль в томском производителе радиоэлектроники, телекоммуникационного оборудования и полупроводников НПФ «Микран» перешел к одной из структур «Газпрома», пишет «Коммерсант» со ссылкой на информа
06.03.2014 «Роснано» и Nokia закрывают СП по выпуску LTE-оборудования

лена по цене входа (9,6 млн руб.) одним из соучредителей компании — научно-производственной фирмой «Микран». Еще один соучредитель ЦБТ — компания Nokia Solutions and Networks — также прекратит

29.01.2014 Оборудование Т8, «Микран» и «Полигон» получило статус отечественного

шленности и торговли Российской Федерации присвоила телекоммуникационному оборудованию компаний Т8, НПФ «Микран» и НПП «Полигон» статус оборудования российского происхождения. Российскими призн
29.01.2014 «Микран» получил статус российского производителя

сии от 11 декабря 2013 г. № 1972 цифровым радиорелейным станциям «МИК-РЛ» разработки и производства НПФ «Микран» присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения. По
19.09.2011 Nokia Siemens Networks и «Микран» подписали соглашение о производстве LTE-оборудования в Томске

Nokia Siemens Networks и НПФ «Микран» объявили о подписании соглашения о распределении акций в создаваемом совместном

14.03.2011 «Роснано» и Nokia Siemens запустят производство LTE-оборудования в России

LTE (4G) в Томской области, о чем подписало сегодня соглашение о намерениях с томским предприятием «Микран», областной администрацией и российским представительством Nokia Siemens Networks. Сог

Публикаций - 57, упоминаний - 155

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10327 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 11
Т8 НТЦ 104 10
Супертел 18 9
Элтекс Коммуникации 22 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14298 9
Eltex - Предприятие Элтекс 196 9
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 9
Nokia Networks - ЦБТ - Центр беспроводных технологий 7 7
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 396 7
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 123 7
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 6
Газпром Тех 7 6
МегаФон 9938 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 6
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 58 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1587 5
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 5
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 12 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 645 5
ИКС 394 5
ПНППК - Пермская научно-производственная приборостроительная компания 19 4
Неорос - Neoros 12 4
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 44 4
Ангстрем-Телеком 11 4
EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 13 4
Телта ПТЗ - Пермский телефонный завод 14 4
Фибо-Телеком 8 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9203 4
Cisco Systems 5224 4
Huawei 4225 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 4
Qtech - Кьютэк 182 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1220 4
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 148 4
Ангстрем-М 31 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 9
Газпром ПАО 1419 9
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 67 5
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 59 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8207 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1027 3
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 444 3
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 2
Теплоком НПФ 6 2
Снабремсервис - СРС 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 2
Сургутнефтегаз - СНГ 278 2
Газпром нефть 670 2
ГПБ - Газпромбанк 1181 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 2
Новатэк Новафининвест 57 2
Транснефть 323 2
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 2
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 45 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Агроплазма 1 1
Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) - ЛУКойл-Нефтегазстрой 8 1
СЦФБ - Сибирский центр фармакологии и биотехнологии 1 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 43 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 15 1
Danaflex - Данафлекс - Данафлекс-Нано 5 1
Новомет ГК 4 1
Унихимтек НПО ГК 3 1
Бакор НТЦ 1 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Интерскол 12 1
Ингеосервис 2 1
ЛентаМет 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3453 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12881 9
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6286 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3112 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1082 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2932 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 4
CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade - Китайский совет по содействию международной торговле 5 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3535 4
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 4
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 420 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 2
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2171 2
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 88 1
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 7 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 350 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4801 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3372 1
МИК - Московский инновационный кластер 169 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 41 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 487 1
Международная академия связи - МАС 42 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 3
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 2
UFI - l'Union des foires internationales - Всемирная ассоциация выставочной индустрии 7 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 18 1
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 1
Консорциум Светотехника АНО 4 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23231 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73407 22
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 21
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3300 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 14
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9362 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12015 11
5G - пятое поколение мобильной связи 2363 10
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 427 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 10
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 9
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3355 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18282 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 9
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 8
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 7
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 412 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6917 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4354 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 5
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1525 5
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 879 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 5
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 5
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 249 5
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 524 4
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 870 4
Аксессуары 4135 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1287 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2957 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 5
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 4
FreePik 1454 3
НТИ - Экспортный акселератор Национальной технологической инициативы 4 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2363 2
Реестр добросовестных экспортеров 210 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 2
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 234 1
Инталев Корпоративный менеджмент 49 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 1
Yota WiMAX-сеть 24 1
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 19 1
Ростех - КРЭТ - Фазотрон-НИИР - Жук - семейство многофункциональных авиационных бортовых радиолокационных станций (БРЛС) 12 1
Proxim - Tsunami MP - Tsunami MultiPoint - Tsunami QB - Tsunami QuickBridge 11 1
Ericsson Radio System - ERS 74 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5852 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Microsoft Windows 16351 1
Intel x86 - архитектура процессора 1985 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7379 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 201 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 89 1
МТС 5G-сеть 19 1
Cognitive Imaging Radar - Cognitive Mini Radar 3 1
Yota LTE/4G-сеть 24 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 545 1
Linux OS 10931 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 31 1
Google YouTube - Видеохостинг 2895 1
Ростелеком - РТКомм.РУ SenSat 18 1
Тихонова Кристина 47 4
Рейман Леонид 1059 4
Делицын Леонид 133 4
Гюнтер Виктор 3 3
Шпак Василий 263 3
Осипов Олег 26 3
Вавилин Владимир 2 2
Мирошниченко Евгений 2 2
Майшев Александр 2 2
Квашенкина Ольга 40 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 613 2
Мишустин Михаил 737 2
Бойко Алексей 101 1
Дадыкин Иван 31 1
Катков Павел 31 1
Костин Олег 8 1
Чуракова Елена 11 1
Анисимов Андрей 12 1
Беляев Михаил 13 1
Суверов Сергей 7 1
Коломейцев Николай 1 1
Коломейцев Виктор 1 1
Никитчук Иван 1 1
Бессонов Владимир 1 1
Тищенко Вячеслав 1 1
Сиволобов Александр 18 1
Скрипачев Владимир 1 1
Дымовских Алексей 3 1
Гапонцев Валентин 12 1
Костюк Евгений 1 1
Танчев Александр 1 1
Левин Николай 1 1
Ермаков Максим 1 1
Чиченев Алексей 1 1
Судаков Андрей 1 1
Диордица Николай 3 1
Shun Lap - Шун Лап 2 1
Хохлун Андрей 1 1
Мамонов Михаил 24 1
Кириченко Игорь 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 157230 53
Россия - СФО - Томская область - Томск 999 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45809 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18252 18
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 971 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53491 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18633 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 9
Беларусь - Белоруссия 6039 8
Италия - Итальянская Республика 4430 8
Европа Восточная 3122 7
Индия - Bharat 5706 6
Германия - Федеративная Республика 12945 5
Франция - Французская Республика 7980 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1620 5
Финляндия - Финляндская Республика 3658 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1653 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1598 5
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 4
Казахстан - Республика 5805 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 4
Япония 13555 4
Украина 7799 4
Россия - ДФО - Хабаровский край 991 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1074 4
Иран - Исламская Республика Иран 1118 4
Россия - СФО - Новосибирск 4666 3
Южная Корея - Республика 6866 3
Турция - Турецкая республика 2495 3
Нидерланды 3636 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1876 3
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 576 3
Швеция - Королевство 3716 3
Израиль 2785 3
Китай - Тайвань 4138 3
Европа 24650 3
Сингапур - Республика 1906 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 904 3
Кипр - Республика 579 3
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 21
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 11
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 7
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 6
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 6
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1020 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 4
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 2
Галлий - Gallium - химический элемент 350 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3229 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 2
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 52 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1078 5
Ведомости 1249 5
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 132 4
Открытые системы ИД 176 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11414 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 2
NYT - The New York Times 1088 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2162 2
Sky News - Телеканал 30 1
Federal Register 7 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 1
Известия ИД 710 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 2
Dell'Oro Group 66 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ITSM Tool Universe 1 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Juniper Research 551 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Gartner - Гартнер 3613 1
Markets&Markets Research 113 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 69 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 4
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 15 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 209 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1093 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 398 3
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 2
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 2
ТГУ - Томский государственный университет 211 2
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
РАН - Российская академия наук 2016 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 2
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
РАН СО ТНЦ - Томский научный центр - Томский академгородок 7 1
РАН СО ИК - Институт катализа им. Г. К. Борескова 8 1
ĐHQGHN - Đại học Quốc gia Hà Nội - VNU - Vietnam National University - Вьетнамский национальный университет в Ханое 1 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 264 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 13 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
TeleMultiMedia Forum 2 2
Связь-Экспокомм 113 2
CSTB Telecom & Media 58 2
CNews AWARDS - награда 556 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409159, в очереди разбора - 731156.
Создано именных указателей - 187833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще