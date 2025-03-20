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Вавилин Владимир


20.03.2025 «ИКС холдинг» купил производителя телекомоборудования и микроэлектроники 1
13.02.2024 «Газпром» купил производителя микроэлектроники 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Вавилин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 128 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 45 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 55 1
Газпром Тех 3 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 1
Газпром ПАО 1350 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1666 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16488 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 465 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14639 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7566 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1912 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 951 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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