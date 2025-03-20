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Вавилин Владимир
|20.03.2025
|«ИКС холдинг» купил производителя телекомоборудования и микроэлектроники 1
|13.02.2024
|«Газпром» купил производителя микроэлектроники 1
Вавилин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
|Осипов Олег 24 1
|Брыкин Арсений 54 1
|Осипов Александр 88 1
|Делицын Леонид 130 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146358 1
|Россия - СФО - Томская область - Томск 940 1
|Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 897 1
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