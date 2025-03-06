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Арикапитал УК


06.03.2025 «СКБ Контур» полностью выкупил сервис аналитики для маркетплейсов и взял на себя его руководство 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Арикапитал УК и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11849 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 156 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 36 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1078 1
СКБ Контур - Moneyplace - Маниплейс 6 1
Actimind 1 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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