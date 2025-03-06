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Арикапитал УК
|06.03.2025
|«СКБ Контур» полностью выкупил сервис аналитики для маркетплейсов и взял на себя его руководство 1
|13.07.2021
|Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
Арикапитал УК и организации, системы, технологии, персоны:
|Nordic Star - Borenius 2 1
|Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 1
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1646 1
|Чачава Александр 102 1
|Конусов Андрей 86 1
|Баранов Денис 17 1
|Касьянов Сергей 6 1
|Суверов Сергей 2 1
|Жаворонков Артем 1 1
|Пустовой Максим 31 1
|Максимов Юрий 27 1
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