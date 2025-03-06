«СКБ Контур» полностью выкупил сервис аналитики для маркетплейсов и взял на себя его руководство

«СКБ Контур» увеличил свою долю в сервисе аналитики Moneyplace с 80% до 100%, сооснователь которого теперь полностью вышел из управления бизнесом. Эксперты сильно разошлись в оценках возможной суммы сделки.



Выкуп Moneyplace завершен

Группа компаний «СКБ Контур» увеличила свою долю в сервисе аналитики для селлеров маркетплейсов Moneyplace до 100%, пишут «Ведомости», ссылаясь на генерального директора «СКБ Контур» Михаила Сродных. Сумма сделки не раскрывается.

Изменения произошли и в руководстве бизнесом Moneyplace, основатель которого Дмитрий Ермолаев вышел из управления сервиса.

Опрошенные изданием эксперты дают широкий диапазон возможной стоимости следки — от 50 до 300 млн

«СКБ Контур», разработчик экосистемы для бизнеса, вошел в бизнес Moneyplace в декабре 2023 г., чтобы начать развитие комплекса сервисов «Контура» для продавцов на маркетплейсах. По данным СПАРК, которые приводит издание, структура ГК «СКБ Контур» АО «ПФ «СКБ Контур» приобрела тогда 80% у основателей сервиса Ермолаева и Александра Болтенкова. В апреле 2024 г. новым генеральным директором Moneyplace назначили бывшего директор макрорегионального центра «СКБ Контур» Сергей Касьянов.

Moneyplace Спустя год «СКБ Контур» докупил оставшиеся 20% в капитале Moneyplace

За 2023 г. выручка ООО «Маниплейс», как сказал изданию Сродных, составила около 22,6 млн руб., а за 2024 г. уже 217,1 млн руб. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. – 32,6 млрд руб., за 2024 г. — 40,4 млрд руб.

Оценка стоимости

В 50 млн руб. оценил покупку аналитик «Финама» Леонид Делицын. Так как «СКБ Контур» и так был ключевым владельцем «Маниплейс», сделка была в любом случае на условиях ГК и не была «дорогой» для «Контура», считает эксперт.

Другое мнение у инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова. Если капитализация компании в среднем составляет пять–семь выручек, то с учетом выручки в 217 млн руб. сделку в 20% можно оценить в 200–300 млн руб. без учета возможного дисконта, посчитал он.

По словам представителя Wildberries, где Moneyplace авторизован, услугами этого сервиса пользуются около трех тыс. его продавцов. Сам сервис указывает на своем сайте общее количество ежемесячных активных пользователей в количестве более 100 тыс. Стоимость его услуг стартует с 9,9 тыс. руб. в месяц (79 тыс. руб. в год).

Президент Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ) Алексей Москаленко сказал, что Moneyplace не входит в топ российских сервисов аналитики маркетплейсов, основными из которых являются Wildbox, MarketGuru и «Маяк».

Стратегия «СКБ Контур»

Moneyplace предоставляет услуги продавцам на маркетплейсах, например, по поиску перспективных ниш, управления ценообразованием и рекламными кампаниями, анализу конкурентов. Его приобретение, по словам Сродных, позволит расширить экосистему сервисов «Контура» для продавцов на маркетплейсах, а по словам Касьянова, даст большой потенциал по увеличению доли рынка для обеих компаний.

Сейчас цель «СКБ Контур» – создать условия, при которых селлеры смогут передать большую часть рутинных задач и сосредоточиться на росте своего бизнеса, сказал Сродных.

В июле 2024 г. представители «СКБ Контур» сообщили CNews о запуске интернет-банка собственной разработки «Контур.Банк», нацеленного на предпринимателей и бизнесменов, особенностью которого стало наличие интегрированного в него сервиса онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльба» для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Тогда же стало известно, что компания вложит 2,15 млрд руб. в развитие семейства продуктов для корпоративных коммуникаций «Контур.Толк».