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«СКБ Контур» полностью выкупил сервис аналитики для маркетплейсов и взял на себя его руководство

«СКБ Контур» увеличил свою долю в сервисе аналитики Moneyplace с 80% до 100%, сооснователь которого теперь полностью вышел из управления бизнесом. Эксперты сильно разошлись в оценках возможной суммы сделки.

Выкуп Moneyplace завершен

Группа компаний «СКБ Контур» увеличила свою долю в сервисе аналитики для селлеров маркетплейсов Moneyplace до 100%, пишут «Ведомости», ссылаясь на генерального директора «СКБ Контур» Михаила Сродных. Сумма сделки не раскрывается.

Изменения произошли и в руководстве бизнесом Moneyplace, основатель которого Дмитрий Ермолаев вышел из управления сервиса.

Опрошенные изданием эксперты дают широкий диапазон возможной стоимости следки — от 50 до 300 млн

«СКБ Контур», разработчик экосистемы для бизнеса, вошел в бизнес Moneyplace в декабре 2023 г., чтобы начать развитие комплекса сервисов «Контура» для продавцов на маркетплейсах. По данным СПАРК, которые приводит издание, структура ГК «СКБ Контур» АО «ПФ «СКБ Контур» приобрела тогда 80% у основателей сервиса Ермолаева и Александра Болтенкова. В апреле 2024 г. новым генеральным директором Moneyplace назначили бывшего директор макрорегионального центра «СКБ Контур» Сергей Касьянов.

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Moneyplace
Спустя год «СКБ Контур» докупил оставшиеся 20% в капитале Moneyplace

За 2023 г. выручка ООО «Маниплейс», как сказал изданию Сродных, составила около 22,6 млн руб., а за 2024 г. уже 217,1 млн руб. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. – 32,6 млрд руб., за 2024 г. — 40,4 млрд руб.

Оценка стоимости

В 50 млн руб. оценил покупку аналитик «Финама» Леонид Делицын. Так как «СКБ Контур» и так был ключевым владельцем «Маниплейс», сделка была в любом случае на условиях ГК и не была «дорогой» для «Контура», считает эксперт.

Другое мнение у инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова. Если капитализация компании в среднем составляет пять–семь выручек, то с учетом выручки в 217 млн руб. сделку в 20% можно оценить в 200–300 млн руб. без учета возможного дисконта, посчитал он.

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По словам представителя Wildberries, где Moneyplace авторизован, услугами этого сервиса пользуются около трех тыс. его продавцов. Сам сервис указывает на своем сайте общее количество ежемесячных активных пользователей в количестве более 100 тыс. Стоимость его услуг стартует с 9,9 тыс. руб. в месяц (79 тыс. руб. в год).

Президент Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ) Алексей Москаленко сказал, что Moneyplace не входит в топ российских сервисов аналитики маркетплейсов, основными из которых являются Wildbox, MarketGuru и «Маяк».

Стратегия «СКБ Контур»

Moneyplace предоставляет услуги продавцам на маркетплейсах, например, по поиску перспективных ниш, управления ценообразованием и рекламными кампаниями, анализу конкурентов. Его приобретение, по словам Сродных, позволит расширить экосистему сервисов «Контура» для продавцов на маркетплейсах, а по словам Касьянова, даст большой потенциал по увеличению доли рынка для обеих компаний.

Сейчас цель «СКБ Контур» – создать условия, при которых селлеры смогут передать большую часть рутинных задач и сосредоточиться на росте своего бизнеса, сказал Сродных.

В июле 2024 г. представители «СКБ Контур» сообщили CNews о запуске интернет-банка собственной разработки «Контур.Банк», нацеленного на предпринимателей и бизнесменов, особенностью которого стало наличие интегрированного в него сервиса онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльба» для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Тогда же стало известно, что компания вложит 2,15 млрд руб. в развитие семейства продуктов для корпоративных коммуникаций «Контур.Толк».

Анна Любавина

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