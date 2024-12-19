СКБ Контур Контур.Толк
Контур.Толк — российский сервис видеоконференций. В Толке можно планировать, проводить и записывать встречи, приглашать к общению даже незарегистрированных в сервисе участников и вести видеотрансляции.
|19.12.2024
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Карьерный маркетплейс hh.ru запустил онлайн-консультации с помощью «Контур.Толка»
. Видео хранится в облаке бессрочно и доступно по ссылке. Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «Мы стремимся сделать так, чтобы бизнесу не пришлось тратить дополнительные рес
|19.11.2024
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«Контур.Толк»: большинство удаленщиков с опытом отказываются работать в офисе
. Гибкость в подходе помогает быть эффективнее», — сказал Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк».
|05.11.2024
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В ВШМ СПбГУ организовано онлайн-обучение с помощью «Контур.Толка»
ти новое решение для онлайн-занятий. Для тестирования выбрали несколько отечественных сервисов коммуникаций. Собрали фокус-группу, составили список требований к сервису и по ним вели оценку. Выбрали «Контур.Толк» и, когда начали проводить первые занятия, выяснили, что многие студенты ВШМ СПбГУ уже знакомы с сервисом — используют его как корпоративное решение. Это помогло сделать переход быс
|29.10.2024
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«Контур.Толк»: каждый четвертый удаленщик сталкивался с несерьезным отношением близких к своей работе
ь стресса, как в офисе, а 22% напряжены даже сильнее. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Контур.Толк». Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1201 респондента в ок
|23.10.2024
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«Лига Цифровой Экономики» внедрила сервис «Контур.Толк» для онлайн-коммуникаций
«Лига Цифровой Экономики» внедрила в работу отечественный сервис для онлайн-коммуникаций «Контур.Толк». Более 6000 сотрудников компании ежедневно используют его для организации совеща
|07.10.2024
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Отечественный ритейлер товаров для строительства и ремонта перешел на Контур.Толк»
была техподдержка и возможность хранения данных на российских серверах, чтобы исключить риски, связанные с ограничением доступа к иностранному продукту. Теперь все сотрудники организации используют «Контур.Толк» для коммуникаций с коллегами и встреч с контрагентами. Сервис также используется для проведения прямых эфиров, трансляций и вебинаров. В офисе (на Приморском проспекте, 70) «Петров
|23.09.2024
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Предприниматели, фрилансеры и небольшие команды смогут общаться в «Контур.Толке» бесплатно
В сервисе видеосвязи «Контур.Толк» появилась бесплатная версия. Она поможет представителям малого бизнеса и самозанятым работать откуда угодно и при этом оставаться на связи с коллегами и клиентами. Об этом CNews со
|09.09.2024
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Онлайн-доски и бесплатная версия: представлены ключевые обновления «Контур.Толка»
елиз состоится в конце сентября. Предприниматели, фрилансеры и небольшие команды смогут общаться в «Контур.Толке» бесплатно. На онлайн-встрече можно будет одновременно собрать до 50 человек и с
|30.08.2024
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Федеральный девелопер «Самолет» внедрил «Контур.Толк» для онлайн-коммуникаций
НГ. Сервис видеосвязи необходим для постоянной коммуникации с коллегами, поставщиками и клиентами. «Контур.Толк» выбрали по итогам анализа решений на отечественном рынке. Специалисты управления
|20.08.2024
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Контур.Толк впервые организует Толк Шоу — конференцию для IT-директоров и владельцев бизнеса
рактивы. Каждый зритель сможет задавать вопросы экспертам. Павел Скрипниченко, Руководитель проекта Контур.Толк, сказал: «Уверен: коммуникации могут стать эффективным бизнес-инструментом. На То
|15.08.2024
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«Контур.Толк» поможет удаленно управлять кондиционером и освещением в офисе
настроить API-сервис для обработки запросов от устройств. Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «Задача «Контур.Толка» — помогать пользователям повышать эффективность каждой в
|26.07.2024
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Создатели «Контур.Фокус» вложат 2 миллиарда в «убийцу» Zoom
Инвестиции в развитие «Контур.Толк» Компания «СКБ Контур» вложит 2,15 млрд руб. в развитие семейства продуктов для к
|10.07.2024
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В банке УБРиР перевели корпоративные мероприятия и онлайн-встречи в «Контур.Толк»
пополнили линейку продуктов «Контура», которые уже используют в банке. «СКБ Контур» и УБРиР договорились о расширении сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители «Контура». В УБРиР внедрили «Контур.Толк», чтобы поддерживать внутренние коммуникации. Больше года в сервисе проводили видеовстречи с коллегами и партнерам, теперь подключили решение для мероприятий, которое позволяет собр
|10.07.2024
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Синхронный перевод и групповые звонки в «Чатах»: обновления «Контур.Толка»
е в календарь: достаточно нажать одну кнопку в мессенджере. Опция доступна и в личных сообщениях. Собеседники могут перейти от переписки к обсуждению. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Толк» помогает выстроить корпоративные коммуникации. Компания может один раз перенести контакты сотрудников в сервис, в том числе через SSO, — все данные подтянутся автоматически. Пользо
|16.04.2024
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«Контур.Толк» стал пространством для коммуникаций
ефакт легко отправить коллеге, который пропустил встречу. Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «Вся рабочая коммуникация должна оставлять цифровые следы. Чтобы не обсуждать о
|05.04.2024
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В сервисе видеосвязи «Контур.Толк» появился собственный мессенджер
назначить администраторов, чтобы модерировать обсуждение. Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «При подборе программного обеспечения компании делают выбор в пользу комплекса
|26.03.2024
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Пользователи «Контур.Толка» теперь могут проводить онлайн-встречи в 4K
бражение на сенсорной панели или телевизоре. Во время встречи спикеров можно выводить на весь экран и переключать видео в зависимости от того, кто выступает. Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «Онлайн-коммуникации стали привычной частью процессов в бизнесе. На результат удаленных переговоров влияет в том числе и качество видеосвязи. Наша задача — развивать сервис так, ч
|20.03.2024
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Компания Innostage перевела корпоративные коммуникации в «Контур.Толк»
раний мы на регулярной основе проводим рабочие встречи в онлайн-формате. Сначала мы протестировали «Контур.Толк» внутри ИТ-отдела, а после приняли решение тиражировать этот инструмент на всех с
|18.03.2024
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«Контур.Толк» поддержит бизнес, который столкнулся с отключением зарубежного ПО
анели администратора также можно оперативно настроить интеграцию с почтовым клиентом и телефонией. «Контур.Толк» позволяет проводить онлайн-встречи и масштабные конференции в качестве Full HD и
|29.01.2024
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Сотрудники «Ростелеком-ЦОД» перевели онлайн-встречи и мероприятия в «Контур.Толк»
орый разработали специалисты Центра поддержки пользователей. По итогам тестового внедрения выбрали «Контур.Толк». Сервис получил положительную оценку службы безопасности, а понятный интерфейс п
|19.12.2023
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«Контур.толк» помог Вологодскому университету перевести мероприятия и совещания в онлайн
ь мероприятия различного уровня: от регионального до международного. Спикеры подключаются в «Толке» и запускают трансляцию на Rutube или на другую платформу. Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.толк»: «Цифровизация — неотъемлемая часть эволюции образования. Хорошо, когда образовательная организация выбирает современный и качественный отечественный продукт. Еще лучше, когда выбр
|13.12.2023
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Центр Yes перевел онлайн-занятия с учениками от 3 до 70 лет в «Контур.толк»
востребована у взрослых учеников, которые уезжают в командировки или отпуска. В таких случаях занятия проводят в «Толке», чтобы не прерывать учебный процесс. Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.толк»: «Образование проходит этап цифровизации. Внедрение инструментов для онлайн-коммуникаций позволяет оптимизировать процессы, делать то, что раньше было экономически нецелесообразным
|28.11.2023
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«Контур.толк» интегрировался с платформой для онлайн-обучения
На синхронизацию данных уходит не больше минуты. Все пользователи «Класса» автоматически добавляются в пространство «Толка» — для этого достаточно API-ключа. Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.толк»: «Современным ИТ-продуктам важно подстраиваться под потребности аудитории. Пользователь не должен разбираться, в какой среде выполняется его задача. При этом задачи могут быть на с
|10.11.2023
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Исследование «Контур.Толк»: 20% офисных сотрудников проводит более 5 онлайн-встреч каждый день
лишь чуть более четверти сотрудников (28,5%). К такому выводу пришли аналитики сервиса видеосвязи «Контур.Толк» в ходе опроса 1,3 тыс. респондентов по всей стране. Формат онлайн-встреч, особен
|01.11.2023
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В «Контур.Толке» появится собственный мессенджер в 2024 году
В «Контур.Толке» появится собственный мессенджер в 2024 г. Об этом стало известно на CNews FORUM
|15.02.2023
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ГК Softline стала партнером «Контур.толка»
родуктовый портфель Softline пополнится решениями «Контура», в том числе сервисом видеоконференций «Контур.толк». Softline включит «Контур.толк» в пакеты предложений в качестве сервиса д
|03.11.2022
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«Контур.толк» попал в программу поддержки Минцифры
шел в программу Минцифры по поддержке цифровизации малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей «Контур.толк» станет дешевле на 50%. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Меру подд
|01.11.2022
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«Контур.толк» поддержит вузы, которым закрыли доступ к зарубежным сервисам видеоконференций
Сервис видеоконференций «Контур.толк» откроет на месяц бесплатный доступ к возможностям решения. В «Контур.толке» вузы
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|Скрипниченко Павел 39 36
|Сродных Михаил 63 6
|Голубев Александр 18 2
|Филатов Евгений 28 1
|Москвин Даниил 1 1
|Фахрутдинова Гульжан 5 1
|Малясов Александр 3 1
|Паршин Вячеслав 1 1
|Филиппова Ирина 2 1
|Бублик Илья 24 1
|Елгаев Алексей 1 1
|Корнева Мария 3 1
|Бухарин Вячеслав 1 1
|Кушарев Тимур 2 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 199 1
|Smith Brad - Смит Брэд 95 1
|Добровольский Михаил 22 1
|Крынина Евгения 16 1
|Пашукевич Олег 6 1
|Долгов Алексей 2 1
|Мартюшев Игорь 1 1
|Меньшикова Елена 1 1
|Павлычев Александр 1 1
|Должик Дмитрий 1 1
|Семенов Алексей 82 1
|Старункин Иван 2 1
|Гойко Вячеслав 9 1
|Хаустов Иван 9 1
|Синицын Кирилл 6 1
|Екимов Юрий 3 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
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