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СКБ Контур Контур.Толк

СКБ Контур - Контур.Толк

Контур.Толк —  российский сервис видеоконференций. В Толке можно планировать, проводить и записывать встречи, приглашать к общению даже незарегистрированных в сервисе участников и вести видеотрансляции. 


19.12.2024 Карьерный маркетплейс hh.ru запустил онлайн-консультации с помощью «Контур.Толка»

. Видео хранится в облаке бессрочно и доступно по ссылке. Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «Мы стремимся сделать так, чтобы бизнесу не пришлось тратить дополнительные рес
19.11.2024 «Контур.Толк»: большинство удаленщиков с опытом отказываются работать в офисе

. Гибкость в подходе помогает быть эффективнее», — сказал Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк».
05.11.2024 В ВШМ СПбГУ организовано онлайн-обучение с помощью «Контур.Толка»

ти новое решение для онлайн-занятий. Для тестирования выбрали несколько отечественных сервисов коммуникаций. Собрали фокус-группу, составили список требований к сервису и по ним вели оценку. Выбрали «Контур.Толк» и, когда начали проводить первые занятия, выяснили, что многие студенты ВШМ СПбГУ уже знакомы с сервисом — используют его как корпоративное решение. Это помогло сделать переход быс
29.10.2024 «Контур.Толк»: каждый четвертый удаленщик сталкивался с несерьезным отношением близких к своей работе

ь стресса, как в офисе, а 22% напряжены даже сильнее. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Контур.Толк». Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1201 респондента в ок
23.10.2024 «Лига Цифровой Экономики» внедрила сервис «Контур.Толк» для онлайн-коммуникаций

«Лига Цифровой Экономики» внедрила в работу отечественный сервис для онлайн-коммуникаций «Контур.Толк». Более 6000 сотрудников компании ежедневно используют его для организации совеща
07.10.2024 Отечественный ритейлер товаров для строительства и ремонта перешел на Контур.Толк»

была техподдержка и возможность хранения данных на российских серверах, чтобы исключить риски, связанные с ограничением доступа к иностранному продукту. Теперь все сотрудники организации используют «Контур.Толк» для коммуникаций с коллегами и встреч с контрагентами. Сервис также используется для проведения прямых эфиров, трансляций и вебинаров. В офисе (на Приморском проспекте, 70) «Петров
23.09.2024 Предприниматели, фрилансеры и небольшие команды смогут общаться в «Контур.Толке» бесплатно ​

В сервисе видеосвязи «Контур.Толк» появилась бесплатная версия. Она поможет представителям малого бизнеса и самозанятым работать откуда угодно и при этом оставаться на связи с коллегами и клиентами. Об этом CNews со
09.09.2024 Онлайн-доски и бесплатная версия: представлены ключевые обновления «Контур.Толка»

елиз состоится в конце сентября. Предприниматели, фрилансеры и небольшие команды смогут общаться в «Контур.Толке» бесплатно. На онлайн-встрече можно будет одновременно собрать до 50 человек и с
30.08.2024 Федеральный девелопер «Самолет» внедрил «Контур.Толк» для онлайн-коммуникаций

НГ. Сервис видеосвязи необходим для постоянной коммуникации с коллегами, поставщиками и клиентами. «Контур.Толк» выбрали по итогам анализа решений на отечественном рынке. Специалисты управления
20.08.2024 Контур.Толк впервые организует Толк Шоу — конференцию для IT-директоров и владельцев бизнеса

рактивы. Каждый зритель сможет задавать вопросы экспертам. Павел Скрипниченко, Руководитель проекта Контур.Толк, сказал: «Уверен: коммуникации могут стать эффективным бизнес-инструментом. На То
15.08.2024 «Контур.Толк» поможет удаленно управлять кондиционером и освещением в офисе ​

настроить API-сервис для обработки запросов от устройств. Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «Задача «Контур.Толка» — помогать пользователям повышать эффективность каждой в
26.07.2024 Создатели «Контур.Фокус» вложат 2 миллиарда в «убийцу» Zoom

Инвестиции в развитие «Контур.Толк» Компания «СКБ Контур» вложит 2,15 млрд руб. в развитие семейства продуктов для к
10.07.2024 В банке УБРиР перевели корпоративные мероприятия и онлайн-встречи в «Контур.Толк» ​

пополнили линейку продуктов «Контура», которые уже используют в банке. «СКБ Контур» и УБРиР договорились о расширении сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители «Контура». В УБРиР внедрили «Контур.Толк», чтобы поддерживать внутренние коммуникации. Больше года в сервисе проводили видеовстречи с коллегами и партнерам, теперь подключили решение для мероприятий, которое позволяет собр
10.07.2024 Синхронный перевод и групповые звонки в «Чатах»: обновления «Контур.Толка»

е в календарь: достаточно нажать одну кнопку в мессенджере. Опция доступна и в личных сообщениях. Собеседники могут перейти от переписки к обсуждению. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Толк» помогает выстроить корпоративные коммуникации. Компания может один раз перенести контакты сотрудников в сервис, в том числе через SSO, — все данные подтянутся автоматически. Пользо
16.04.2024 «Контур.Толк» стал пространством для коммуникаций

ефакт легко отправить коллеге, который пропустил встречу. Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «Вся рабочая коммуникация должна оставлять цифровые следы. Чтобы не обсуждать о
05.04.2024 В сервисе видеосвязи «Контур.Толк» появился собственный мессенджер

назначить администраторов, чтобы модерировать обсуждение. Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «При подборе программного обеспечения компании делают выбор в пользу комплекса

26.03.2024 Пользователи «Контур.Толка» теперь могут проводить онлайн-встречи в 4K

бражение на сенсорной панели или телевизоре. Во время встречи спикеров можно выводить на весь экран и переключать видео в зависимости от того, кто выступает. Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «Онлайн-коммуникации стали привычной частью процессов в бизнесе. На результат удаленных переговоров влияет в том числе и качество видеосвязи. Наша задача — развивать сервис так, ч
20.03.2024 Компания Innostage перевела корпоративные коммуникации в «Контур.Толк»

раний мы на регулярной основе проводим рабочие встречи в онлайн-формате. Сначала мы протестировали «Контур.Толк» внутри ИТ-отдела, а после приняли решение тиражировать этот инструмент на всех с
18.03.2024 «Контур.Толк» поддержит бизнес, который столкнулся с отключением зарубежного ПО

анели администратора также можно оперативно настроить интеграцию с почтовым клиентом и телефонией. «Контур.Толк» позволяет проводить онлайн-встречи и масштабные конференции в качестве Full HD и
29.01.2024 Сотрудники «Ростелеком-ЦОД» перевели онлайн-встречи и мероприятия в «Контур.Толк»

орый разработали специалисты Центра поддержки пользователей. По итогам тестового внедрения выбрали «Контур.Толк». Сервис получил положительную оценку службы безопасности, а понятный интерфейс п
19.12.2023 «Контур.толк» помог Вологодскому университету перевести мероприятия и совещания в онлайн

ь мероприятия различного уровня: от регионального до международного. Спикеры подключаются в «Толке» и запускают трансляцию на Rutube или на другую платформу. Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.толк»: «Цифровизация — неотъемлемая часть эволюции образования. Хорошо, когда образовательная организация выбирает современный и качественный отечественный продукт. Еще лучше, когда выбр
13.12.2023 Центр Yes перевел онлайн-занятия с учениками от 3 до 70 лет в «Контур.толк»

востребована у взрослых учеников, которые уезжают в командировки или отпуска. В таких случаях занятия проводят в «Толке», чтобы не прерывать учебный процесс. Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.толк»: «Образование проходит этап цифровизации. Внедрение инструментов для онлайн-коммуникаций позволяет оптимизировать процессы, делать то, что раньше было экономически нецелесообразным
28.11.2023 «Контур.толк» интегрировался с платформой для онлайн-обучения

На синхронизацию данных уходит не больше минуты. Все пользователи «Класса» автоматически добавляются в пространство «Толка» — для этого достаточно API-ключа. Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.толк»: «Современным ИТ-продуктам важно подстраиваться под потребности аудитории. Пользователь не должен разбираться, в какой среде выполняется его задача. При этом задачи могут быть на с
10.11.2023 Исследование «Контур.Толк»: 20% офисных сотрудников проводит более 5 онлайн-встреч каждый день

лишь чуть более четверти сотрудников (28,5%). К такому выводу пришли аналитики сервиса видеосвязи «Контур.Толк» в ходе опроса 1,3 тыс. респондентов по всей стране. Формат онлайн-встреч, особен
01.11.2023 В «Контур.Толке» появится собственный мессенджер в 2024 году

В «Контур.Толке» появится собственный мессенджер в 2024 г. Об этом стало известно на CNews FORUM
15.02.2023 ГК Softline стала партнером «Контур.толка»

родуктовый портфель Softline пополнится решениями «Контура», в том числе сервисом видеоконференций «Контур.толк». Softline включит «Контур.толк» в пакеты предложений в качестве сервиса д
03.11.2022 «Контур.толк» попал в программу поддержки Минцифры

шел в программу Минцифры по поддержке цифровизации малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей «Контур.толк» станет дешевле на 50%. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Меру подд
01.11.2022 «Контур.толк» поддержит вузы, которым закрыли доступ к зарубежным сервисам видеоконференций

Сервис видеоконференций «Контур.толк» откроет на месяц бесплатный доступ к возможностям решения. В «Контур.толке» вузы

Публикаций - 62, упоминаний - 104

СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 52
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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
Ростелеком 9699 3
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СКБ Контур - Контур.Доступ 17 4
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MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 67 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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