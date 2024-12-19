СКБ Контур - Контур.Толк

Карьерный маркетплейс hh.ru запустил онлайн-консультации с помощью «Контур.Толка» . Видео хранится в облаке бессрочно и доступно по ссылке. Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «Мы стремимся сделать так, чтобы бизнесу не пришлось тратить дополнительные рес

«Контур.Толк»: большинство удаленщиков с опытом отказываются работать в офисе . Гибкость в подходе помогает быть эффективнее», — сказал Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк».

В ВШМ СПбГУ организовано онлайн-обучение с помощью «Контур.Толка» ти новое решение для онлайн-занятий. Для тестирования выбрали несколько отечественных сервисов коммуникаций. Собрали фокус-группу, составили список требований к сервису и по ним вели оценку. Выбрали «Контур.Толк» и, когда начали проводить первые занятия, выяснили, что многие студенты ВШМ СПбГУ уже знакомы с сервисом — используют его как корпоративное решение. Это помогло сделать переход быс

«Контур.Толк»: каждый четвертый удаленщик сталкивался с несерьезным отношением близких к своей работе ь стресса, как в офисе, а 22% напряжены даже сильнее. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Контур.Толк». Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1201 респондента в ок

«Лига Цифровой Экономики» внедрила сервис «Контур.Толк» для онлайн-коммуникаций «Лига Цифровой Экономики» внедрила в работу отечественный сервис для онлайн-коммуникаций «Контур.Толк». Более 6000 сотрудников компании ежедневно используют его для организации совеща

Отечественный ритейлер товаров для строительства и ремонта перешел на Контур.Толк» была техподдержка и возможность хранения данных на российских серверах, чтобы исключить риски, связанные с ограничением доступа к иностранному продукту. Теперь все сотрудники организации используют «Контур.Толк» для коммуникаций с коллегами и встреч с контрагентами. Сервис также используется для проведения прямых эфиров, трансляций и вебинаров. В офисе (на Приморском проспекте, 70) «Петров

Предприниматели, фрилансеры и небольшие команды смогут общаться в «Контур.Толке» бесплатно ​ В сервисе видеосвязи «Контур.Толк» появилась бесплатная версия. Она поможет представителям малого бизнеса и самозанятым работать откуда угодно и при этом оставаться на связи с коллегами и клиентами. Об этом CNews со

Онлайн-доски и бесплатная версия: представлены ключевые обновления «Контур.Толка» елиз состоится в конце сентября. Предприниматели, фрилансеры и небольшие команды смогут общаться в «Контур.Толке» бесплатно. На онлайн-встрече можно будет одновременно собрать до 50 человек и с

Федеральный девелопер «Самолет» внедрил «Контур.Толк» для онлайн-коммуникаций НГ. Сервис видеосвязи необходим для постоянной коммуникации с коллегами, поставщиками и клиентами. «Контур.Толк» выбрали по итогам анализа решений на отечественном рынке. Специалисты управления

Контур.Толк впервые организует Толк Шоу — конференцию для IT-директоров и владельцев бизнеса рактивы. Каждый зритель сможет задавать вопросы экспертам. Павел Скрипниченко, Руководитель проекта Контур.Толк, сказал: «Уверен: коммуникации могут стать эффективным бизнес-инструментом. На То

«Контур.Толк» поможет удаленно управлять кондиционером и освещением в офисе ​ настроить API-сервис для обработки запросов от устройств. Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «Задача «Контур.Толка» — помогать пользователям повышать эффективность каждой в

Создатели «Контур.Фокус» вложат 2 миллиарда в «убийцу» Zoom Инвестиции в развитие «Контур.Толк» Компания «СКБ Контур» вложит 2,15 млрд руб. в развитие семейства продуктов для к

В банке УБРиР перевели корпоративные мероприятия и онлайн-встречи в «Контур.Толк» ​ пополнили линейку продуктов «Контура», которые уже используют в банке. «СКБ Контур» и УБРиР договорились о расширении сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители «Контура». В УБРиР внедрили «Контур.Толк», чтобы поддерживать внутренние коммуникации. Больше года в сервисе проводили видеовстречи с коллегами и партнерам, теперь подключили решение для мероприятий, которое позволяет собр

Синхронный перевод и групповые звонки в «Чатах»: обновления «Контур.Толка» е в календарь: достаточно нажать одну кнопку в мессенджере. Опция доступна и в личных сообщениях. Собеседники могут перейти от переписки к обсуждению. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Толк» помогает выстроить корпоративные коммуникации. Компания может один раз перенести контакты сотрудников в сервис, в том числе через SSO, — все данные подтянутся автоматически. Пользо

«Контур.Толк» стал пространством для коммуникаций ефакт легко отправить коллеге, который пропустил встречу. Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «Вся рабочая коммуникация должна оставлять цифровые следы. Чтобы не обсуждать о

В сервисе видеосвязи «Контур.Толк» появился собственный мессенджер назначить администраторов, чтобы модерировать обсуждение. Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «При подборе программного обеспечения компании делают выбор в пользу комплекса

Пользователи «Контур.Толка» теперь могут проводить онлайн-встречи в 4K бражение на сенсорной панели или телевизоре. Во время встречи спикеров можно выводить на весь экран и переключать видео в зависимости от того, кто выступает. Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «Онлайн-коммуникации стали привычной частью процессов в бизнесе. На результат удаленных переговоров влияет в том числе и качество видеосвязи. Наша задача — развивать сервис так, ч

Компания Innostage перевела корпоративные коммуникации в «Контур.Толк» раний мы на регулярной основе проводим рабочие встречи в онлайн-формате. Сначала мы протестировали «Контур.Толк» внутри ИТ-отдела, а после приняли решение тиражировать этот инструмент на всех с

«Контур.Толк» поддержит бизнес, который столкнулся с отключением зарубежного ПО анели администратора также можно оперативно настроить интеграцию с почтовым клиентом и телефонией. «Контур.Толк» позволяет проводить онлайн-встречи и масштабные конференции в качестве Full HD и

Сотрудники «Ростелеком-ЦОД» перевели онлайн-встречи и мероприятия в «Контур.Толк» орый разработали специалисты Центра поддержки пользователей. По итогам тестового внедрения выбрали «Контур.Толк». Сервис получил положительную оценку службы безопасности, а понятный интерфейс п

«Контур.толк» помог Вологодскому университету перевести мероприятия и совещания в онлайн ь мероприятия различного уровня: от регионального до международного. Спикеры подключаются в «Толке» и запускают трансляцию на Rutube или на другую платформу. Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.толк»: «Цифровизация — неотъемлемая часть эволюции образования. Хорошо, когда образовательная организация выбирает современный и качественный отечественный продукт. Еще лучше, когда выбр

Центр Yes перевел онлайн-занятия с учениками от 3 до 70 лет в «Контур.толк» востребована у взрослых учеников, которые уезжают в командировки или отпуска. В таких случаях занятия проводят в «Толке», чтобы не прерывать учебный процесс. Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.толк»: «Образование проходит этап цифровизации. Внедрение инструментов для онлайн-коммуникаций позволяет оптимизировать процессы, делать то, что раньше было экономически нецелесообразным

«Контур.толк» интегрировался с платформой для онлайн-обучения На синхронизацию данных уходит не больше минуты. Все пользователи «Класса» автоматически добавляются в пространство «Толка» — для этого достаточно API-ключа. Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.толк»: «Современным ИТ-продуктам важно подстраиваться под потребности аудитории. Пользователь не должен разбираться, в какой среде выполняется его задача. При этом задачи могут быть на с

Исследование «Контур.Толк»: 20% офисных сотрудников проводит более 5 онлайн-встреч каждый день лишь чуть более четверти сотрудников (28,5%). К такому выводу пришли аналитики сервиса видеосвязи «Контур.Толк» в ходе опроса 1,3 тыс. респондентов по всей стране. Формат онлайн-встреч, особен

В «Контур.Толке» появится собственный мессенджер в 2024 году В «Контур.Толке» появится собственный мессенджер в 2024 г. Об этом стало известно на CNews FORUM

ГК Softline стала партнером «Контур.толка» родуктовый портфель Softline пополнится решениями «Контура», в том числе сервисом видеоконференций «Контур.толк». Softline включит «Контур.толк» в пакеты предложений в качестве сервиса д

«Контур.толк» попал в программу поддержки Минцифры шел в программу Минцифры по поддержке цифровизации малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей «Контур.толк» станет дешевле на 50%. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Меру подд