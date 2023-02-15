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ГК Softline стала партнером «Контур.толка»

Экосистема для бизнеса «Контур» и российский поставщик решений в области цифровой трансформации и информационной безопасности Softline договорились о сотрудничестве. Такая синергия позволит развиваться и получить позитивный опыт для обеих сторон: «Контур» расширит присутствие на рынке, а Softline усилит портфель решений. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Соглашение компании заключили в январе 2023 г. Продуктовый портфель Softline пополнится решениями «Контура», в том числе сервисом видеоконференций «Контур.толк».

Softline включит «Контур.толк» в пакеты предложений в качестве сервиса для видеоконференцсвязи (ВКС). Крупные компании и корпорации получат возможность приобрести комплект решений и встроить его в свою инфраструктуру.

Представители «Контур.толка» отмечают, что такое партнерство станет новой отправной точкой не только для самого проекта, но и для пользователей ВКС-сервисов.

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.толк»: «“Контур.толк” готов и обладает всем необходимым для того, чтобы обеспечить госсектор, крупный бизнес онлайн-связью высокого качества. Сотрудничеством с Softline мы сокращаем цепочку согласований и путь компаний к удобному, функциональному и при этом российскому сервису для ВКС».

Мария Корнева, руководитель группы экспертной поддержки перспективных вендоров Softline: «Благодаря партнерству компания Softline сможет расширить предложение российских решений для удаленного доступа и ВКС-решений, которые на сегодняшний день являются крайне актуальными. Мы видим множество запросов на удаленный доступ и видеоконференцсвязь от заказчиков, и теперь можем обеспечить клиентов ещё более разнообразным спектром сервисов».

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«Контур.толк» — современный российский сервис видеоконференций. В «Толке» можно планировать, проводить и записывать встречи, приглашать к общению даже незарегистрированных в сервисе участников и вести видеотрансляции.

ГК Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 106 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 5000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. 4600 сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

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