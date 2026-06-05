ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы

Три компании объединились для создания отечественных эквайринговых терминалов и сопутствующего ПО Что предусмотрено соглашением Стороны договорились о совместной разработке отечественных платежных POS-терминалов, а также сопутствующего программного обеспечения, технологических платформ и с

Россиянам грозят новые штрафы за отсутствие онлайн-касс. Они будут в пять раз больше нынешних. Законопроект принят в первом чтении Штраф не в кассу Российских предпринимателей ждут новые поборы. Они могут столкнуться с пятикратным ростом штрафов за неиспользование контрольно-кассовой техники (ККТ) – онлайн-касс, иными словами. Такие устройства не только печатают чек, но и отправляют информацию продаже в налоговые органы. Гигантский рост штрафов прописан в новом законопроекте, которы

Сеть магазинов «Жизньмарт» автоматизировала более 300 торговых точек с помощью POS-терминалов «Атол» Сеть продуктовых магазинов «Жизньмарт», насчитывающая более 300 торговых точек в разных регионах России, завершила этап автоматизации кассовых зон с использованием POS-терминалов «Атол». Решение позволило ускорить обслуживание покупателей, повысить стабильность работы кассовых систем и улучшить визуальную привлекательность торговых точек. В рамках обновле

«Открытая мобильная платформа» представила версию ОС «Аврора» для SoftPos-решений ой версии ОС были реализованы механизмы, подходы и работа с периферийными устройствами типовыми для SoftPOS-решений: сервис локальной аттестации; работа с хранилищем ключей «Аврора KeyStore»; и

«Сомерс» помогла банку из топ-20 автоматизировать процесс инкассации есс инкассации, поставив компактные автоматизированные депозитные машины (мини-АДМ) под управлением POS-терминалов. Об этом CNews сообщили представители Softline. Специалисты разработали термин

В России выпущен первый локализованный смарт-терминал Компания Life Pay объявляет о запуске первой в России линейки банковских умных терминалов с полной локализацией разработки, производства и сервиса. Смарт-терминалы - это устройства, объединяющие функции кассового аппарата, платежного терминала и коммуникационного центра. Они позволяют проводить безналичные расчеты, обрабатывать оплату карт

ВТБ представил инновационный POS-терминал с эксклюзивным дизайном ВТБ на FINOPOLIS-2025 представил новый POS-терминал для магазинов, ресторанов, отелей и сферы услуг. Устройство российского производ

Банк «Санкт-Петербург» представляет для компаний МСБ мобильный эквайринг – решение для приема оплат по картам и СБП через смартфон од оплаты, и покупатель может приложить карту или смартфон с NFC – аналогично работе с классическим POS-терминалом. Сервис ориентирован на предпринимателей малого и среднего бизнеса: кафе, моби

Первый отечественный платежный терминал запущен в производство на заводе «Инферит» жной инфраструктуры. В поисках нового решения компания «Сомерс», имеющая десятилетний опыт разработки эквайрингового ПО, создала первый отечественный умный пин-пад Р180. Softline Первый отечественный платежный терминал запущен в производство на заводе «Инферит» Устройство специально разработано для крупного и среднего ритейла, где необходима высокая скорость обслуживания покупателей. Благод

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 вендора «Инферит» и POS-терминалов «Атол» технологий для обмена товарами и услугами в России, подтвердили совместимость и корректность работы POS-терминалов «Атол» и операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. На основании испытаний выдан с

В «1С:Ресторан» поддержаны новые правила применения ККТ в сфере общепита зации предприятий питания. Решение помогает учитывать продажи, контролировать работу персонала, управлять меню, ценами и системами лояльности. 1 марта 2025 г. вступили в силу новые положения закона о ККТ № 54-ФЗ (п.5.11 ст.1.2). Для предприятий питания изменился порядок работы с контрольно-кассовой техникой. Теперь формирование бумажного кассового чека необходимо производить в следующем пор

R-Style Softlab представила новый платежный терминал и сервис для работы с цифровым рублем рков и лидер проекта «Цифровой рубль» R-Style Softlab Андрей Кузнецов рассказали о сервисе для интеграции с платформой цифрового рубля и представили практический опыт внедрения цифрового рубля. Новый платежный терминал для бесконтактной оплаты по СБП RS-Pay позволяет пользователям совершать платежи в банк-клиенте в одно касание, без необходимости ввода номера телефона или номера карты получ

ГК Softline объединяет финтех-активы под брендом «Сомерс» для создания импортонезависимых платежных решений ого ПО для управления оборудованием. В комплект решений войдут платежное ПО, система параметризации POS-терминалов, загрузки и управления криптографическими ключами как локально, так и удаленно

Представлен платежный терминал на ОС «Аврора» «Открытая мобильная платформа». Терминал заинтересовал несколько крупных банков: так как применение отечественных ОС в этой сфере дает гарантию надежности и безопасности финансовых операций граждан. Платежный терминал на базе ОС «Аврора» позволит заменить устройства с ОС Android и повысить доверие и надежность финансовой инфраструктуры, через которую проходят платежи граждан. Также его рас

«Софтлайн» потратит полмиллиарда на полностью импортонезависимые «железо» и ПО для финтеха ти ряда сделок по приобретению финтех-компаний. В частности, в 2023 г. был приобретен производитель POS-терминалов «Инверсум». Непосредственно в момент приобретения было выплачено лишь 7,5 тыс.

В «1С:Розница» и «1С:Управление нашей фирмой» появилась интеграция с «1С-Рарус: Облачная касса» пробития чека, а покупателю направляется электронный чек. «1С-Рарус: Облачная касса» — это облачная онлайн-касса в аренду. Решение позволяет пробивать чеки без покупки и обслуживания собственно

Эквайринг в смартфоне. UCS запустил сервис оплаты для бизнеса на основе технологии SoftPOS Мобильное приложение UCS-POS было разработано на основе решения SoftPOS, которое превращает смартфон на базе Android 10.0 и выше в POS-терминал. Теперь клиенты UCS смогут упростить процесс приема платежей, увеличив свою конкурентоспособность. Об этом CNews сообщили представители UCS. SoftPOS — это инновационная технология

«Эвотор» интегрирует ПО для любых касс на Android всем компаниям, где важна мобильность в обслуживании клиентов. PAYMOB-F A90 ― компактная мобильная онлайн-касса со встроенным эквайрингом и двумя камерами, подходит для стационарной и развозно

«Мультикарта» представила собственное решение онлайн-кассы и линейку терминалов для торгового эквайринга единения с системами процессинга. Фото: «Мультикарта» «Мультикарта» представила собственное решение онлайн-кассы и линейку терминалов для торгового эквайринга Пользователи новой линейки устройс

«Эвотор» представляет первый на российском рынке смарт-терминал 3-в-1, работающий при минусовой температуре большинства торговых точек», ― сказал Арсен Хндамян, директор по производству «Эвотора». «Эвотор 6» Онлайн-касса «Эвотор 6» работает автономно весь день, без подзарядки до 12 часов. Терминал им

Исследование «Эвотора»: в регионах растет спрос на прием платежей смартфоном фона для приема и фискализации платежей. Предприниматели используют мобильное приложение как замену онлайн-кассы и банковского терминала при доставке еды и продуктов, непродовольственных товаро

Оплата частями теперь доступна по умолчанию на кассах и POS-терминалах Life Pay y интегрировал сервис оплаты частями, который по умолчанию доступен в программном обеспечении любых POS-терминалов и касс. Сервисы BNPL (buy now — pay later) — не новые на российском рынке, одн

Life Pay ускорил подключение кассы в 10 раз Pay запустил услугу удаленной регистрации кассы в ФНС, что позволяет сократить время на подготовку ККТ к корректной работе по 54-ФЗ в 10 раз: с 30 часов до трех часов. Об этом CNews сообщили п

Онлайн-кассы «Атол» 55Ф и «Атол» 22v2Ф вошли в реестр российской промышленной продукции .05.2023 Онлайн-касса «Атол» 22 v 2Ф - усовершенствованная версия одной из самых популярных моделей ККТ на рынке, предназначенная для предприятий со средним и высоким потоком покупателей. Широк

«МТС банк» расширяет возможности сотрудничества для партнеров по POS-кредитованию МТС запускает онлайн-сервис для предприятий торговли по подключению POS-кредитования. На сайте банка в разделе «Рассрочка и кредит на покупки товаров и услуг» потенциальные партнеры могут оставить заявку и продавать товары и услуги в рассрочку или кредит от «МТ

Из России вот-вот сбежит крупнейший поставщик терминалов для отечественных банков Ingenico уходит Из России вознамерилась уйти компания Ingenico. Это крупнейший поставщик терминалов оплаты банковскими картами (POS-терминалов) для российских банков, пишет РБК. На момент выхода материала из всех POS-терминалов, подключенных к системам российских банков, на половине имелся логотип Ingenico. Пока

«Почта банк» и «Связной» запустили кредитную линию по технологии POS-кредитов «Почта банк» и «Связной» предложили альтернативу кредитной карте в сегменте POS-кредитования – кредитную линию с возобновляемым лимитом, в рамках которого потребитель мо

Онлайн-касса «АТОЛ 27Ф» внесена в реестр РЭП Минпромторга Компания АТОЛ сообщила о том, что онлайн-касса «АТОЛ 27Ф стала первым кассовым устройством, вошедшим в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. «АТОЛ 27Ф» стала первой в России онлайн-кассой, включенной

Делобанк запустил бесконтактную оплату через СБП на базе NFC В платежном приложении Делобанка (банковская группа банка «Синара») «Эквайринг в смартфоне» появилась функция бесконтактной оплаты через Систему быстрых платежей (СБП), которая стала возможна благодаря технологии Near Field Communications (NFC). Прием оплаты чер

«Сбер» обеспечит 1 млн POS-терминалов системой генерации QR-кодов для оплаты SberPay до конца 2022 года До конца 2022 г. на 1 млн POS-терминалов эквайринга по всей стране появится возможность оплачивать покупки с помощью сервиса «SberPay оплата по QR». На терминалах при оплате будет генерироваться QR-код. А в 2023 г. «Сбе

OCS Distribution начинает продвижение POS-оборудования Sunmi ь OCS пополнят шесть основных продуктовых линеек Sunmi: платежные терминалы, настольные и мобильные POS-терминалы, информационные киоски, сканеры штрих-кодов и терминалы сбора данных. Так, парт

Облачную кассу «Эвотора» интегрировали с платежным сервисом «ЮKassa» автоматически переданы в «Эвотор». Пользователю останется только выбрать фискальный накопитель для онлайн-кассы — в зависимости от налогового режима и типа бизнеса — и зарегистрировать кассу в

Клиенты «Сбера» смогут получить онлайн-кассу бесплатно «Сбер» запустил новый тариф на онлайн-кассы «Эвотор» – «Без затрат», в рамках которого плата за аренду и обслуживание устрой

«1С:Мобильная касса» – теперь бесплатно в Google Play с в России сейчас переживает сложный период. Чтобы помочь предпринимателям, компания «1С» приняла решение сделать полнофункциональную версию популярного Android-приложения для кассиров и курьеров «1С:Мобильная касса» полностью бесплатной при ее установке из Google Play. Об этом CNews сообщили представители «1С». Приложение «1С:Мобильная касса» может выполнять три основных функции: •

Модульбанк запустил новые кассовые терминалы Castles Vega Модульбанк начал подключать к сервисам «Модулькассы» новые POS-терминалы Castles Vega. Их можно купить или взять в аренду. Терминалы просты и удобны в использовании, соответствуют всем современным стандартам безопасности, надежности и скорости обработк

Исправленные уязвимости в POS-терминалах PAX могли использоваться в мошеннических операциях ласно оценкам The Nilson Report, в 2019 г. PAX Technology занимала третье место на глобальном рынке POS-терминалов. «Уязвимость CVE-2020-28892 (с оценкой 2,5 по шкале CVSS 3.1) в PAX S920 могла

Делобанк реализовал оплату через СБП в приложении «Эквайринг в смартфоне» Клиенты Делобанка (банковская группа СКБ-банка) теперь могут принимать оплату через Систему быстрых платежей в сервисе «Эквайринг в смартфоне». Новая функция поможет предпринимателям осуществлять прием платежей без карт и терминала через приложение с мгновенным зачислением на счет по Системе быстрых платежей. Пр

«Сбер» запустил сервис «Мобильный кассир» «Сбер» объявил о запуске сервиса «Мобильный кассир», который позволит использовать персональные гаджеты в качестве кассовых аппаратов «Эвотор». Опция подходит как для индивидуального предпринимателя, единолично осуществляющего