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ККТ Контрольно-кассовая техника mPOS SoftPOS POS-терминал (point of sale) онлайн-кассы облачные кассы интернет-эквайринг мобильная касса платежный терминал единый кассовый чек смарт-терминалы

ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы

 

 

"Новый платежный опыт. Кейсы платежей" Дмитрий Кузеванов, Технический директор, Азбука Вкуса, данные 2023 года

СОБЫТИЯ

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05.06.2026 Три компании объединились для создания отечественных эквайринговых терминалов и сопутствующего ПО

Что предусмотрено соглашением Стороны договорились о совместной разработке отечественных платежных POS-терминалов, а также сопутствующего программного обеспечения, технологических платформ и с
12.02.2026 Россиянам грозят новые штрафы за отсутствие онлайн-касс. Они будут в пять раз больше нынешних. Законопроект принят в первом чтении

Штраф не в кассу Российских предпринимателей ждут новые поборы. Они могут столкнуться с пятикратным ростом штрафов за неиспользование контрольно-кассовой техники (ККТ) – онлайн-касс, иными словами. Такие устройства не только печатают чек, но и отправляют информацию продаже в налоговые органы. Гигантский рост штрафов прописан в новом законопроекте, которы
05.12.2025 Сеть магазинов «Жизньмарт» автоматизировала более 300 торговых точек с помощью POS-терминалов «Атол»

Сеть продуктовых магазинов «Жизньмарт», насчитывающая более 300 торговых точек в разных регионах России, завершила этап автоматизации кассовых зон с использованием POS-терминалов «Атол». Решение позволило ускорить обслуживание покупателей, повысить стабильность работы кассовых систем и улучшить визуальную привлекательность торговых точек. В рамках обновле
03.12.2025 «Открытая мобильная платформа» представила версию ОС «Аврора» для SoftPos-решений

ой версии ОС были реализованы механизмы, подходы и работа с периферийными устройствами типовыми для SoftPOS-решений: сервис локальной аттестации; работа с хранилищем ключей «Аврора KeyStore»; и
31.10.2025 «Сомерс» помогла банку из топ-20 автоматизировать процесс инкассации

есс инкассации, поставив компактные автоматизированные депозитные машины (мини-АДМ) под управлением POS-терминалов. Об этом CNews сообщили представители Softline. Специалисты разработали термин
27.10.2025 В России выпущен первый локализованный смарт-терминал

Компания Life Pay объявляет о запуске первой в России линейки банковских умных терминалов с полной локализацией разработки, производства и сервиса. Смарт-терминалы - это устройства, объединяющие функции кассового аппарата, платежного терминала и коммуникационного центра. Они позволяют проводить безналичные расчеты, обрабатывать оплату карт
08.10.2025 ВТБ представил инновационный POS-терминал с эксклюзивным дизайном

ВТБ на FINOPOLIS-2025 представил новый POS-терминал для магазинов, ресторанов, отелей и сферы услуг. Устройство российского производ
12.08.2025 Банк «Санкт-Петербург» представляет для компаний МСБ мобильный эквайринг – решение для приема оплат по картам и СБП через смартфон

од оплаты, и покупатель может приложить карту или смартфон с NFC – аналогично работе с классическим POS-терминалом. Сервис ориентирован на предпринимателей малого и среднего бизнеса: кафе, моби
09.07.2025 POS-терминалы «Атол Нео» и «Макс» получили сертификат совместимости с «1С:Предприятием 8»
04.04.2025 Первый отечественный платежный терминал запущен в производство на заводе «Инферит»

жной инфраструктуры. В поисках нового решения компания «Сомерс», имеющая десятилетний опыт разработки эквайрингового ПО, создала первый отечественный умный пин-пад Р180. Softline Первый отечественный платежный терминал запущен в производство на заводе «Инферит» Устройство специально разработано для крупного и среднего ритейла, где необходима высокая скорость обслуживания покупателей. Благод
25.03.2025 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 вендора «Инферит» и POS-терминалов «Атол»

технологий для обмена товарами и услугами в России, подтвердили совместимость и корректность работы POS-терминалов «Атол» и операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. На основании испытаний выдан с
14.03.2025 В «1С:Ресторан» поддержаны новые правила применения ККТ в сфере общепита

зации предприятий питания. Решение помогает учитывать продажи, контролировать работу персонала, управлять меню, ценами и системами лояльности. 1 марта 2025 г. вступили в силу новые положения закона о ККТ № 54-ФЗ (п.5.11 ст.1.2). Для предприятий питания изменился порядок работы с контрольно-кассовой техникой. Теперь формирование бумажного кассового чека необходимо производить в следующем пор
07.02.2025 R-Style Softlab представила новый платежный терминал и сервис для работы с цифровым рублем

рков и лидер проекта «Цифровой рубль» R-Style Softlab Андрей Кузнецов рассказали о сервисе для интеграции с платформой цифрового рубля и представили практический опыт внедрения цифрового рубля. Новый платежный терминал для бесконтактной оплаты по СБП RS-Pay позволяет пользователям совершать платежи в банк-клиенте в одно касание, без необходимости ввода номера телефона или номера карты получ
25.11.2024 ГК Softline объединяет финтех-активы под брендом «Сомерс» для создания импортонезависимых платежных решений

ого ПО для управления оборудованием. В комплект решений войдут платежное ПО, система параметризации POS-терминалов, загрузки и управления криптографическими ключами как локально, так и удаленно
18.10.2024 Представлен платежный терминал на ОС «Аврора»

«Открытая мобильная платформа». Терминал заинтересовал несколько крупных банков: так как применение отечественных ОС в этой сфере дает гарантию надежности и безопасности финансовых операций граждан. Платежный терминал на базе ОС «Аврора» позволит заменить устройства с ОС Android и повысить доверие и надежность финансовой инфраструктуры, через которую проходят платежи граждан. Также его рас
11.10.2024 «Софтлайн» потратит полмиллиарда на полностью импортонезависимые «железо» и ПО для финтеха

ти ряда сделок по приобретению финтех-компаний. В частности, в 2023 г. был приобретен производитель POS-терминалов «Инверсум». Непосредственно в момент приобретения было выплачено лишь 7,5 тыс.
06.09.2024 В «1С:Розница» и «1С:Управление нашей фирмой» появилась интеграция с «1С-Рарус: Облачная касса»

пробития чека, а покупателю направляется электронный чек. «1С-Рарус: Облачная касса» — это облачная онлайн-касса в аренду. Решение позволяет пробивать чеки без покупки и обслуживания собственно
11.07.2024 Эквайринг в смартфоне. UCS запустил сервис оплаты для бизнеса на основе технологии SoftPOS

Мобильное приложение UCS-POS было разработано на основе решения SoftPOS, которое превращает смартфон на базе Android 10.0 и выше в POS-терминал. Теперь клиенты UCS смогут упростить процесс приема платежей, увеличив свою конкурентоспособность. Об этом CNews сообщили представители UCS. SoftPOS — это инновационная технология

03.11.2023 «Эвотор» интегрирует ПО для любых касс на Android

всем компаниям, где важна мобильность в обслуживании клиентов. PAYMOB-F A90 ― компактная мобильная онлайн-касса со встроенным эквайрингом и двумя камерами, подходит для стационарной и развозно
19.10.2023 «Мультикарта» представила собственное решение онлайн-кассы и линейку терминалов для торгового эквайринга

единения с системами процессинга. Фото: «Мультикарта» «Мультикарта» представила собственное решение онлайн-кассы и линейку терминалов для торгового эквайринга Пользователи новой линейки устройс
04.09.2023 «Эвотор» представляет первый на российском рынке смарт-терминал 3-в-1, работающий при минусовой температуре

большинства торговых точек», ― сказал Арсен Хндамян, директор по производству «Эвотора». «Эвотор 6» Онлайн-касса «Эвотор 6» работает автономно весь день, без подзарядки до 12 часов. Терминал им
31.08.2023 Исследование «Эвотора»: в регионах растет спрос на прием платежей смартфоном

фона для приема и фискализации платежей. Предприниматели используют мобильное приложение как замену онлайн-кассы и банковского терминала при доставке еды и продуктов, непродовольственных товаро
12.07.2023 Оплата частями теперь доступна по умолчанию на кассах и POS-терминалах Life Pay

y интегрировал сервис оплаты частями, который по умолчанию доступен в программном обеспечении любых POS-терминалов и касс. Сервисы BNPL (buy now — pay later) — не новые на российском рынке, одн
28.06.2023 Life Pay ускорил подключение кассы в 10 раз

Pay запустил услугу удаленной регистрации кассы в ФНС, что позволяет сократить время на подготовку ККТ к корректной работе по 54-ФЗ в 10 раз: с 30 часов до трех часов. Об этом CNews сообщили п
18.05.2023 Онлайн-кассы «Атол» 55Ф и «Атол» 22v2Ф вошли в реестр российской промышленной продукции

.05.2023 Онлайн-касса «Атол» 22 v 2Ф - усовершенствованная версия одной из самых популярных моделей ККТ на рынке, предназначенная для предприятий со средним и высоким потоком покупателей. Широк
08.02.2023 «МТС банк» расширяет возможности сотрудничества для партнеров по POS-кредитованию

МТС запускает онлайн-сервис для предприятий торговли по подключению POS-кредитования. На сайте банка в разделе «Рассрочка и кредит на покупки товаров и услуг» потенциальные партнеры могут оставить заявку и продавать товары и услуги в рассрочку или кредит от «МТ
25.01.2023 Из России вот-вот сбежит крупнейший поставщик терминалов для отечественных банков

Ingenico уходит Из России вознамерилась уйти компания Ingenico. Это крупнейший поставщик терминалов оплаты банковскими картами (POS-терминалов) для российских банков, пишет РБК. На момент выхода материала из всех POS-терминалов, подключенных к системам российских банков, на половине имелся логотип Ingenico. Пока

06.12.2022 «Почта банк» и «Связной» запустили кредитную линию по технологии POS-кредитов

«Почта банк» и «Связной» предложили альтернативу кредитной карте в сегменте POS-кредитования – кредитную линию с возобновляемым лимитом, в рамках которого потребитель мо
26.07.2022 Онлайн-касса «АТОЛ 27Ф» внесена в реестр РЭП Минпромторга

Компания АТОЛ сообщила о том, что онлайн-касса «АТОЛ 27Ф стала первым кассовым устройством, вошедшим в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. «АТОЛ 27Ф» стала первой в России онлайн-кассой, включенной
04.07.2022 Делобанк запустил бесконтактную оплату через СБП на базе NFC

В платежном приложении Делобанка (банковская группа банка «Синара») «Эквайринг в смартфоне» появилась функция бесконтактной оплаты через Систему быстрых платежей (СБП), которая стала возможна благодаря технологии Near Field Communications (NFC). Прием оплаты чер
21.06.2022 «Сбер» обеспечит 1 млн POS-терминалов системой генерации QR-кодов для оплаты SberPay до конца 2022 года

До конца 2022 г. на 1 млн POS-терминалов эквайринга по всей стране появится возможность оплачивать покупки с помощью сервиса «SberPay оплата по QR». На терминалах при оплате будет генерироваться QR-код. А в 2023 г. «Сбе
27.04.2022 OCS Distribution начинает продвижение POS-оборудования Sunmi

ь OCS пополнят шесть основных продуктовых линеек Sunmi: платежные терминалы, настольные и мобильные POS-терминалы, информационные киоски, сканеры штрих-кодов и терминалы сбора данных. Так, парт
13.04.2022 Облачную кассу «Эвотора» интегрировали с платежным сервисом «ЮKassa»

автоматически переданы в «Эвотор». Пользователю останется только выбрать фискальный накопитель для онлайн-кассы — в зависимости от налогового режима и типа бизнеса — и зарегистрировать кассу в
04.04.2022 Клиенты «Сбера» смогут получить онлайн-кассу бесплатно

«Сбер» запустил новый тариф на онлайн-кассы «Эвотор» – «Без затрат», в рамках которого плата за аренду и обслуживание устрой
11.03.2022 «1С:Мобильная касса» – теперь бесплатно в Google Play

с в России сейчас переживает сложный период. Чтобы помочь предпринимателям, компания «1С» приняла решение сделать полнофункциональную версию популярного Android-приложения для кассиров и курьеров «1С:Мобильная касса» полностью бесплатной при ее установке из Google Play. Об этом CNews сообщили представители «1С». Приложение «1С:Мобильная касса» может выполнять три основных функции: •

10.12.2021 Модульбанк запустил новые кассовые терминалы Castles Vega

Модульбанк начал подключать к сервисам «Модулькассы» новые POS-терминалы Castles Vega. Их можно купить или взять в аренду. Терминалы просты и удобны в использовании, соответствуют всем современным стандартам безопасности, надежности и скорости обработк
08.09.2021 Исправленные уязвимости в POS-терминалах PAX могли использоваться в мошеннических операциях

ласно оценкам The Nilson Report, в 2019 г. PAX Technology занимала третье место на глобальном рынке POS-терминалов. «Уязвимость CVE-2020-28892 (с оценкой 2,5 по шкале CVSS 3.1) в PAX S920 могла
06.09.2021 Делобанк реализовал оплату через СБП в приложении «Эквайринг в смартфоне»

Клиенты Делобанка (банковская группа СКБ-банка) теперь могут принимать оплату через Систему быстрых платежей в сервисе «Эквайринг в смартфоне». Новая функция поможет предпринимателям осуществлять прием платежей без карт и терминала через приложение с мгновенным зачислением на счет по Системе быстрых платежей. Пр
30.07.2021 «Сбер» запустил сервис «Мобильный кассир»

«Сбер» объявил о запуске сервиса «Мобильный кассир», который позволит использовать персональные гаджеты в качестве кассовых аппаратов «Эвотор». Опция подходит как для индивидуального предпринимателя, единолично осуществляющего

29.07.2021 Сбербанк и «Связной» объявили о сотрудничестве в рамках POS-кредитования

Сбербанк и «Связной» объявили о сотрудничестве в рамках POS-кредитования. Теперь владельцы дебетовой карты «Сбера» смогут приобретать товары в рассрочку на сумму от 3 тыс. руб. в интернет-магазине «Связной». Чтобы воспользоваться услугой, при оформл

Публикаций - 2522, упоминаний - 3318

ККТ и организации, системы, технологии, персоны:

9506 225
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1325 222
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 365 175
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 316 147
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15565 114
Эвотор - Evotor 227 107
Microsoft Corporation 25695 89
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 144 70
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9464 67
Yandex - Яндекс 9104 61
ITG Group - INPAS - ИНПАС 130 59
IBM - International Business Machines Corp 9677 59
1С-Рарус 971 58
МегаФон 10614 51
Softline - Софтлайн 3680 50
Ростелеком 10862 47
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 46
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 45
SAP SE 5575 45
Oracle Corporation 7055 44
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 43
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 541 42
Verifone 62 42
Google LLC 12605 41
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 40
Сервис Плюс 187 39
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 963 36
Смартфин - 2can&ibox 48 35
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 34
Apple Inc 13070 34
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2385 32
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 175 31
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 486 31
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 77 30
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1458 30
Samsung Electronics 11003 28
Webmoney - Вебмани.Ру 547 27
Штрих-М НТЦ 65 27
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 145 27
Intel Corporation 12776 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8748 281
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1927 214
Visa International 1989 209
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 93
НСПК - Национальная система платежных карт 941 69
NanduQ - Qiwi 1013 64
Русский стандарт Банк 506 55
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2393 53
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1496 51
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 48
Альфа-Банк 1965 48
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1198 47
Почта России ПАО 2340 44
Связной ГК 1399 39
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2903 39
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1052 39
Евросеть 1421 38
ВТБ - ВТБ24 672 37
ПСБ - Промсвязьбанк 954 37
ВТБ - Почта Банк 512 35
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 31
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 586 31
МКБ - Московский кредитный банк 650 29
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 29
X5 Group - Перекрёсток 636 28
Auchan Holding - Ашан Ритейл 340 28
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 27
ПриватБанк - PrivatBank 197 25
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1863 23
РЖД - Российские железные дороги 2083 22
American Express - Amex 338 22
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Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 19
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 18
Спортмастер - Sportmaster 200 18
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 18
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1257 18
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 18
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PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 81 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 5
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 4
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 79 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 3
IABC - International Association of Business Communicators - Международная ассоциация бизнес-коммуникаций 7 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 412 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 32 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 31 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 1
Linux Foundation 196 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 33 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 178 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 282 1
OWASP - Open Web Application Security Project 139 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 227 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35759 603
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64232 602
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5467 406
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61094 395
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1650 340
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13841 340
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2301 336
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4838 315
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13503 311
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26537 306
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5953 277
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4305 266
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12814 261
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3241 244
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29556 224
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2380 222
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17966 222
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24154 213
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27155 211
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33174 209
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34373 204
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 196
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13755 185
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6185 182
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2203 181
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9221 178
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12084 175
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25216 175
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26134 172
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28039 169
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12996 168
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6179 167
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12077 163
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13086 157
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3734 156
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1534 153
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12725 149
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Google Android 15156 197
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 887 91
Apple iOS 8538 86
Microsoft Windows 16796 79
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2535 73
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 58
Linux OS 11430 57
Google Play - Google Store - Google Android Market 3528 57
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6190 51
Apple Pay 516 49
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 47
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 939 47
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 880 45
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 44
Luxe Retail - TradeX 60 42
СКБ Контур - Контур.Фокус 1343 42
Luxe Retail - PosX Кассовая инфраструктура 45 41
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 425 39
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1005 38
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Microsoft Windows 2000 8678 37
Apple iPhone - серия смартфонов 7577 36
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 378 34
IBM SurePOS 37 33
Apple - App Store 3086 33
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 950 32
Samsung Pay 296 32
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5629 31
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 483 30
Microsoft Office 4126 29
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 244 29
Apple iPhone 6 4861 27
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 106 26
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 26
СКБ Контур - Контур.Толк 124 26
АТОЛ Frontol 63 25
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 637 25
Microsoft Dynamics 1196 24
Visa payWave 78 24
Honeywell Metrologic 54 24
Романенко Андрей 93 30
Макаров Алексей 69 27
Румянцев Антон 47 26
Сродных Михаил 97 25
Баров Алексей 31 21
Шпет Александр 23 18
Богдашев Дмитрий 20 17
Скрипниченко Павел 64 17
Ларькин Максим 26 16
Малых Дмитрий 67 16
Бродянский Станислав 21 16
Киричек Алексей 66 16
Русинова Юлия 24 15
Грибов Андрей 74 15
Кирсанова Светлана 70 13
Катаева Елена 32 13
Предыбайло Вячеслав 27 12
Заржецкий Александр 37 11
Жмуренко Николай 13 11
Лавров Виталий 22 11
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Тютнев Владимир 9 9
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Евтушенко Алексей 42 7
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Краснопольский Алексей 16 7
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Рыбакова Любовь 17 7
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47290 512
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19380 218
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14764 132
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Беларусь - Белоруссия 6252 63
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Грузия 1320 24
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Forrester Research 833 3
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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
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Рустелеком ТК 305 1
Frost & Sullivan 207 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 86 1
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Discovery Research Group 22 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1437 8
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 726 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 578 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 599 3
РАН - Российская академия наук 2101 3
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 276 2
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1192 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 2
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Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 267 1
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Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 190 1
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Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
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ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
Институт трудовых ресурсов 1 1
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