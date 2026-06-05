ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы

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- электронное программно-техническое устройство для приёма к оплате платёжных карт
- Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники
- Эквайринг - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами
"Новый платежный опыт. Кейсы платежей" Дмитрий Кузеванов, Технический директор, Азбука Вкуса, данные 2023 года
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|05.06.2026
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Три компании объединились для создания отечественных эквайринговых терминалов и сопутствующего ПО
Что предусмотрено соглашением Стороны договорились о совместной разработке отечественных платежных POS-терминалов, а также сопутствующего программного обеспечения, технологических платформ и с
|12.02.2026
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Россиянам грозят новые штрафы за отсутствие онлайн-касс. Они будут в пять раз больше нынешних. Законопроект принят в первом чтении
Штраф не в кассу Российских предпринимателей ждут новые поборы. Они могут столкнуться с пятикратным ростом штрафов за неиспользование контрольно-кассовой техники (ККТ) – онлайн-касс, иными словами. Такие устройства не только печатают чек, но и отправляют информацию продаже в налоговые органы. Гигантский рост штрафов прописан в новом законопроекте, которы
|05.12.2025
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Сеть магазинов «Жизньмарт» автоматизировала более 300 торговых точек с помощью POS-терминалов «Атол»
Сеть продуктовых магазинов «Жизньмарт», насчитывающая более 300 торговых точек в разных регионах России, завершила этап автоматизации кассовых зон с использованием POS-терминалов «Атол». Решение позволило ускорить обслуживание покупателей, повысить стабильность работы кассовых систем и улучшить визуальную привлекательность торговых точек. В рамках обновле
|03.12.2025
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«Открытая мобильная платформа» представила версию ОС «Аврора» для SoftPos-решений
ой версии ОС были реализованы механизмы, подходы и работа с периферийными устройствами типовыми для SoftPOS-решений: сервис локальной аттестации; работа с хранилищем ключей «Аврора KeyStore»; и
|31.10.2025
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«Сомерс» помогла банку из топ-20 автоматизировать процесс инкассации
есс инкассации, поставив компактные автоматизированные депозитные машины (мини-АДМ) под управлением POS-терминалов. Об этом CNews сообщили представители Softline. Специалисты разработали термин
|27.10.2025
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В России выпущен первый локализованный смарт-терминал
Компания Life Pay объявляет о запуске первой в России линейки банковских умных терминалов с полной локализацией разработки, производства и сервиса. Смарт-терминалы - это устройства, объединяющие функции кассового аппарата, платежного терминала и коммуникационного центра. Они позволяют проводить безналичные расчеты, обрабатывать оплату карт
|08.10.2025
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ВТБ представил инновационный POS-терминал с эксклюзивным дизайном
ВТБ на FINOPOLIS-2025 представил новый POS-терминал для магазинов, ресторанов, отелей и сферы услуг. Устройство российского производ
|12.08.2025
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Банк «Санкт-Петербург» представляет для компаний МСБ мобильный эквайринг – решение для приема оплат по картам и СБП через смартфон
од оплаты, и покупатель может приложить карту или смартфон с NFC – аналогично работе с классическим POS-терминалом. Сервис ориентирован на предпринимателей малого и среднего бизнеса: кафе, моби
|09.07.2025
|POS-терминалы «Атол Нео» и «Макс» получили сертификат совместимости с «1С:Предприятием 8»
|04.04.2025
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Первый отечественный платежный терминал запущен в производство на заводе «Инферит»
жной инфраструктуры. В поисках нового решения компания «Сомерс», имеющая десятилетний опыт разработки эквайрингового ПО, создала первый отечественный умный пин-пад Р180. Softline Первый отечественный платежный терминал запущен в производство на заводе «Инферит» Устройство специально разработано для крупного и среднего ритейла, где необходима высокая скорость обслуживания покупателей. Благод
|25.03.2025
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Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 вендора «Инферит» и POS-терминалов «Атол»
технологий для обмена товарами и услугами в России, подтвердили совместимость и корректность работы POS-терминалов «Атол» и операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. На основании испытаний выдан с
|14.03.2025
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В «1С:Ресторан» поддержаны новые правила применения ККТ в сфере общепита
зации предприятий питания. Решение помогает учитывать продажи, контролировать работу персонала, управлять меню, ценами и системами лояльности. 1 марта 2025 г. вступили в силу новые положения закона о ККТ № 54-ФЗ (п.5.11 ст.1.2). Для предприятий питания изменился порядок работы с контрольно-кассовой техникой. Теперь формирование бумажного кассового чека необходимо производить в следующем пор
|07.02.2025
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R-Style Softlab представила новый платежный терминал и сервис для работы с цифровым рублем
рков и лидер проекта «Цифровой рубль» R-Style Softlab Андрей Кузнецов рассказали о сервисе для интеграции с платформой цифрового рубля и представили практический опыт внедрения цифрового рубля. Новый платежный терминал для бесконтактной оплаты по СБП RS-Pay позволяет пользователям совершать платежи в банк-клиенте в одно касание, без необходимости ввода номера телефона или номера карты получ
|25.11.2024
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ГК Softline объединяет финтех-активы под брендом «Сомерс» для создания импортонезависимых платежных решений
ого ПО для управления оборудованием. В комплект решений войдут платежное ПО, система параметризации POS-терминалов, загрузки и управления криптографическими ключами как локально, так и удаленно
|18.10.2024
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Представлен платежный терминал на ОС «Аврора»
«Открытая мобильная платформа». Терминал заинтересовал несколько крупных банков: так как применение отечественных ОС в этой сфере дает гарантию надежности и безопасности финансовых операций граждан. Платежный терминал на базе ОС «Аврора» позволит заменить устройства с ОС Android и повысить доверие и надежность финансовой инфраструктуры, через которую проходят платежи граждан. Также его рас
|11.10.2024
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«Софтлайн» потратит полмиллиарда на полностью импортонезависимые «железо» и ПО для финтеха
ти ряда сделок по приобретению финтех-компаний. В частности, в 2023 г. был приобретен производитель POS-терминалов «Инверсум». Непосредственно в момент приобретения было выплачено лишь 7,5 тыс.
|06.09.2024
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В «1С:Розница» и «1С:Управление нашей фирмой» появилась интеграция с «1С-Рарус: Облачная касса»
пробития чека, а покупателю направляется электронный чек. «1С-Рарус: Облачная касса» — это облачная онлайн-касса в аренду. Решение позволяет пробивать чеки без покупки и обслуживания собственно
|11.07.2024
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Эквайринг в смартфоне. UCS запустил сервис оплаты для бизнеса на основе технологии SoftPOS
Мобильное приложение UCS-POS было разработано на основе решения SoftPOS, которое превращает смартфон на базе Android 10.0 и выше в POS-терминал. Теперь клиенты UCS смогут упростить процесс приема платежей, увеличив свою конкурентоспособность. Об этом CNews сообщили представители UCS. SoftPOS — это инновационная технология
|03.11.2023
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«Эвотор» интегрирует ПО для любых касс на Android
всем компаниям, где важна мобильность в обслуживании клиентов. PAYMOB-F A90 ― компактная мобильная онлайн-касса со встроенным эквайрингом и двумя камерами, подходит для стационарной и развозно
|19.10.2023
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«Мультикарта» представила собственное решение онлайн-кассы и линейку терминалов для торгового эквайринга
единения с системами процессинга. Фото: «Мультикарта» «Мультикарта» представила собственное решение онлайн-кассы и линейку терминалов для торгового эквайринга Пользователи новой линейки устройс
|04.09.2023
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«Эвотор» представляет первый на российском рынке смарт-терминал 3-в-1, работающий при минусовой температуре
большинства торговых точек», ― сказал Арсен Хндамян, директор по производству «Эвотора». «Эвотор 6» Онлайн-касса «Эвотор 6» работает автономно весь день, без подзарядки до 12 часов. Терминал им
|31.08.2023
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Исследование «Эвотора»: в регионах растет спрос на прием платежей смартфоном
фона для приема и фискализации платежей. Предприниматели используют мобильное приложение как замену онлайн-кассы и банковского терминала при доставке еды и продуктов, непродовольственных товаро
|12.07.2023
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Оплата частями теперь доступна по умолчанию на кассах и POS-терминалах Life Pay
y интегрировал сервис оплаты частями, который по умолчанию доступен в программном обеспечении любых POS-терминалов и касс. Сервисы BNPL (buy now — pay later) — не новые на российском рынке, одн
|28.06.2023
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Life Pay ускорил подключение кассы в 10 раз
Pay запустил услугу удаленной регистрации кассы в ФНС, что позволяет сократить время на подготовку ККТ к корректной работе по 54-ФЗ в 10 раз: с 30 часов до трех часов. Об этом CNews сообщили п
|18.05.2023
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Онлайн-кассы «Атол» 55Ф и «Атол» 22v2Ф вошли в реестр российской промышленной продукции
.05.2023 Онлайн-касса «Атол» 22 v 2Ф - усовершенствованная версия одной из самых популярных моделей ККТ на рынке, предназначенная для предприятий со средним и высоким потоком покупателей. Широк
|08.02.2023
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«МТС банк» расширяет возможности сотрудничества для партнеров по POS-кредитованию
МТС запускает онлайн-сервис для предприятий торговли по подключению POS-кредитования. На сайте банка в разделе «Рассрочка и кредит на покупки товаров и услуг» потенциальные партнеры могут оставить заявку и продавать товары и услуги в рассрочку или кредит от «МТ
|25.01.2023
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Из России вот-вот сбежит крупнейший поставщик терминалов для отечественных банков
Ingenico уходит Из России вознамерилась уйти компания Ingenico. Это крупнейший поставщик терминалов оплаты банковскими картами (POS-терминалов) для российских банков, пишет РБК. На момент выхода материала из всех POS-терминалов, подключенных к системам российских банков, на половине имелся логотип Ingenico. Пока
|06.12.2022
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«Почта банк» и «Связной» запустили кредитную линию по технологии POS-кредитов
«Почта банк» и «Связной» предложили альтернативу кредитной карте в сегменте POS-кредитования – кредитную линию с возобновляемым лимитом, в рамках которого потребитель мо
|26.07.2022
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Онлайн-касса «АТОЛ 27Ф» внесена в реестр РЭП Минпромторга
Компания АТОЛ сообщила о том, что онлайн-касса «АТОЛ 27Ф стала первым кассовым устройством, вошедшим в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. «АТОЛ 27Ф» стала первой в России онлайн-кассой, включенной
|04.07.2022
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Делобанк запустил бесконтактную оплату через СБП на базе NFC
В платежном приложении Делобанка (банковская группа банка «Синара») «Эквайринг в смартфоне» появилась функция бесконтактной оплаты через Систему быстрых платежей (СБП), которая стала возможна благодаря технологии Near Field Communications (NFC). Прием оплаты чер
|21.06.2022
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«Сбер» обеспечит 1 млн POS-терминалов системой генерации QR-кодов для оплаты SberPay до конца 2022 года
До конца 2022 г. на 1 млн POS-терминалов эквайринга по всей стране появится возможность оплачивать покупки с помощью сервиса «SberPay оплата по QR». На терминалах при оплате будет генерироваться QR-код. А в 2023 г. «Сбе
|27.04.2022
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OCS Distribution начинает продвижение POS-оборудования Sunmi
ь OCS пополнят шесть основных продуктовых линеек Sunmi: платежные терминалы, настольные и мобильные POS-терминалы, информационные киоски, сканеры штрих-кодов и терминалы сбора данных. Так, парт
|13.04.2022
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Облачную кассу «Эвотора» интегрировали с платежным сервисом «ЮKassa»
автоматически переданы в «Эвотор». Пользователю останется только выбрать фискальный накопитель для онлайн-кассы — в зависимости от налогового режима и типа бизнеса — и зарегистрировать кассу в
|04.04.2022
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Клиенты «Сбера» смогут получить онлайн-кассу бесплатно
«Сбер» запустил новый тариф на онлайн-кассы «Эвотор» – «Без затрат», в рамках которого плата за аренду и обслуживание устрой
|11.03.2022
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«1С:Мобильная касса» – теперь бесплатно в Google Play
с в России сейчас переживает сложный период. Чтобы помочь предпринимателям, компания «1С» приняла решение сделать полнофункциональную версию популярного Android-приложения для кассиров и курьеров «1С:Мобильная касса» полностью бесплатной при ее установке из Google Play. Об этом CNews сообщили представители «1С». Приложение «1С:Мобильная касса» может выполнять три основных функции: •
|10.12.2021
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Модульбанк запустил новые кассовые терминалы Castles Vega
Модульбанк начал подключать к сервисам «Модулькассы» новые POS-терминалы Castles Vega. Их можно купить или взять в аренду. Терминалы просты и удобны в использовании, соответствуют всем современным стандартам безопасности, надежности и скорости обработк
|08.09.2021
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Исправленные уязвимости в POS-терминалах PAX могли использоваться в мошеннических операциях
ласно оценкам The Nilson Report, в 2019 г. PAX Technology занимала третье место на глобальном рынке POS-терминалов. «Уязвимость CVE-2020-28892 (с оценкой 2,5 по шкале CVSS 3.1) в PAX S920 могла
|06.09.2021
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Делобанк реализовал оплату через СБП в приложении «Эквайринг в смартфоне»
Клиенты Делобанка (банковская группа СКБ-банка) теперь могут принимать оплату через Систему быстрых платежей в сервисе «Эквайринг в смартфоне». Новая функция поможет предпринимателям осуществлять прием платежей без карт и терминала через приложение с мгновенным зачислением на счет по Системе быстрых платежей. Пр
|30.07.2021
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«Сбер» запустил сервис «Мобильный кассир»
«Сбер» объявил о запуске сервиса «Мобильный кассир», который позволит использовать персональные гаджеты в качестве кассовых аппаратов «Эвотор». Опция подходит как для индивидуального предпринимателя, единолично осуществляющего
|29.07.2021
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Сбербанк и «Связной» объявили о сотрудничестве в рамках POS-кредитования
Сбербанк и «Связной» объявили о сотрудничестве в рамках POS-кредитования. Теперь владельцы дебетовой карты «Сбера» смогут приобретать товары в рассрочку на сумму от 3 тыс. руб. в интернет-магазине «Связной». Чтобы воспользоваться услугой, при оформл
ККТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Романенко Андрей 93 30
|Макаров Алексей 69 27
|Румянцев Антон 47 26
|Сродных Михаил 97 25
|Баров Алексей 31 21
|Шпет Александр 23 18
|Богдашев Дмитрий 20 17
|Скрипниченко Павел 64 17
|Ларькин Максим 26 16
|Малых Дмитрий 67 16
|Бродянский Станислав 21 16
|Киричек Алексей 66 16
|Русинова Юлия 24 15
|Грибов Андрей 74 15
|Кирсанова Светлана 70 13
|Катаева Елена 32 13
|Предыбайло Вячеслав 27 12
|Заржецкий Александр 37 11
|Жмуренко Николай 13 11
|Лавров Виталий 22 11
|Рудычева Наталья 95 11
|Прокопьев Василий 11 11
|Батюшенков Дмитрий 19 10
|Комлев Владимир 35 10
|Добровольский Михаил 41 10
|Путин Владимир 3445 10
|Цыбульников Вячеслав 78 9
|Тютнев Владимир 9 9
|Шадаев Максут 1207 9
|Харитонов Александр 69 8
|Свириденко Кирилл 40 8
|Анкудинов Алексей 25 8
|Немченкова Маргарита 10 8
|Мишустин Михаил 781 8
|Евтушенко Алексей 42 7
|Ташлыков Константин 11 7
|Хомутов Никита 13 7
|Краснопольский Алексей 16 7
|Носова Юлия 13 7
|Рыбакова Любовь 17 7
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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