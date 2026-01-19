Разделы

Paradocs EasyDocs


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


19.01.2026 CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских систем КЭДО 1
03.12.2024 На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд рублей 1
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1
02.03.2021 Carcraft перевела заключение кредитных договоров в электронный вид с помощью Easydocs 1
22.10.2020 Как выглядит настоящий цифровой офис 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Paradocs EasyDocs и организации, системы, технологии, персоны:

9060 2
Directum - Директум 1176 2
Comply - Комплай 11 1
Profiscope - Профископ 6 1
Kahoot 4 1
CarCraft - КарКрафт 6 1
Ростелеком 10369 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5300 1
SAP SE 5447 1
Meta Platforms - Facebook 4543 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 159 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 182 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 1
Новые облачные технологии (НОТ) 467 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2538 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1524 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 1
Diasoft - Диасофт 1039 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 794 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4564 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 346 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 194 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 1
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 53 1
Код Безопасности 708 1
MONT - МОНТ 165 1
ICL ГК 449 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 199 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 363 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 65 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 347 1
Beorg - Биорг 125 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 138 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 1
K2 - К2РУ - SourceCode 127 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Делайт 2000 - DeLight 42 1
ТМК - TMK2U - Корпоративный университет Трубной металлургической компании 2 1
БКФ - Банк Корпоративного Финансирования 14 1
РЖД - Российские железные дороги 2010 1
Почта России ПАО 2255 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
Газпром ПАО 1423 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1127 1
Газпром нефть 674 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 281 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 406 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 204 1
Unilever - Юнилевер Русь 165 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
Coca-Cola Company 260 1
Сургутнефтегаз - СНГ 280 1
Комус 104 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 64 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 68 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1508 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12943 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2187 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 364 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13375 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73557 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1628 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 2
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 118 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1011 2
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 357 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 463 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 480 1
Видеоредактор - Video Editor 116 1
HRM - Расчет отпуска 698 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18430 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4688 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1383 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 767 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 678 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4793 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2369 2
Microsoft Teams - MS Teams 622 2
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 104 2
Comply Consent 1 1
Directum Projects 32 1
ТМК - ТМК2U Mobi2U - Корпоративная социальная сеть для сотрудников Трубной Металлургической Компании 1 1
Google Android 14753 1
Apple iOS 8289 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 277 1
Новые облачные технологии - МойОфис 903 1
Abbyy FlexiCapture 174 1
Microsoft Windows 16389 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1339 1
Oracle Java - язык программирования 3339 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 347 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 176 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 317 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 340 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 656 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 88 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 38 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 393 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 80 1
ЦРТ Визирь 30 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Делайт 2000 - Confera 3 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 52 1
Axiom JDK - LiberCat 60 1
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 23 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 42 1
VK Teams 80 1
Profiscope - CodeScoring 12 1
СКБ Контур - Контур.Толк 112 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 1
Pigeonhole 1 1
Котовский Денис 3 3
Мирзина Лилия 2 1
Поляков Сергей 75 1
Глазков Александр 149 1
Холинов Андрей 18 1
Муллахметова Гузель 11 1
Нагорнов Иван 7 1
Гусев Михаил 25 1
Калегин Сергей 6 1
Ермоленко Дмитрий 3 1
Сандомирский Евгений 5 1
Войтик Мария 8 1
Ворсина Мария 2 1
Сулимко Андрей 3 1
Леонова Надежда 1 1
Устинова Алена 1 1
Горловская Татьяна 1 1
Алимпиев Илья 1 1
Сагалов Михаил 1 1
Сайганов Сергей 4 1
Додонова Лилия 1 1
Нежельская Елена 1 1
Максимова Марина 11 1
Дмитриев Борис 3 1
Зуева Анна 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157735 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45950 1
Великобритания - Лондон 2410 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 146 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6266 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15198 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3241 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4258 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 179 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 371 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 573 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 159 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 209 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 266 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 438 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8373 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - White-collar worker - Белый воротничок 49 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Blue-collar worker - Синий воротничок 44 1
