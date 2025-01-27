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Почта России ЕИАП Единая информационно-аналитическая платформа


ЕИАП объединяет данные из разных информационных систем Почты, централизованно обрабатывает и хранит информацию на серверах компании. Платформа является единым центром поддержки принятия решений и планирования почтовой логистики и позволяет иметь доступ к свободной информации о бизнес-событиях.


27.01.2025 «Почта России» завершила крупный проект по импортозамещению 1
05.11.2024 «Почта России» запустила интеллектуальное планирование рабочих графиков сотрудников 1
06.06.2024 «Аквариус» и «Почта России» протестируют российское ИТ-оборудование 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Почта России и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
8222 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 226 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 848 1
Почта России ПАО 2114 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11622 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11954 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6777 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 423 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2665 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9388 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13416 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5353 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11369 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6565 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 861 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3160 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4680 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 1
Почта России - ЕАС ОПС - Единая автоматизированная система отделений почтовой связи - АИС УЗ - система управления заказом 20 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3222 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 1
Smart Technologies - Aquarius - AquaServer - серия серверов 52 1
Ланит - Lansoft - Goodt WFM-решение - ранее Rostalent 10 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 98 1
Чудинов Дмитрий 33 2
Волков Михаил 61 1
Вертоградов Владимир 27 1
Власюк Максим 9 1
Калинин Алексей 65 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14195 1
Европа 21774 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6975 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8404 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 914 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2405 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13520 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2809 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1564 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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