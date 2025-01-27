ЕИАП объединяет данные из разных информационных систем Почты, централизованно обрабатывает и хранит информацию на серверах компании. Платформа является единым центром поддержки принятия решений и планирования почтовой логистики и позволяет иметь доступ к свободной информации о бизнес-событиях.