Почта России ЕИАП Единая информационно-аналитическая платформа
ЕИАП объединяет данные из разных информационных систем Почты, централизованно обрабатывает и хранит информацию на серверах компании. Платформа является единым центром поддержки принятия решений и планирования почтовой логистики и позволяет иметь доступ к свободной информации о бизнес-событиях.
|27.01.2025
|«Почта России» завершила крупный проект по импортозамещению 1
|05.11.2024
|«Почта России» запустила интеллектуальное планирование рабочих графиков сотрудников 1
|06.06.2024
|«Аквариус» и «Почта России» протестируют российское ИТ-оборудование 1
Почта России и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
|1С 8222 1
|Ланит - Норбит - Norbit 369 1
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 226 1
|Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 848 1
|Почта России ПАО 2114 3
|Чудинов Дмитрий 33 2
|Волков Михаил 61 1
|Вертоградов Владимир 27 1
|Власюк Максим 9 1
|Калинин Алексей 65 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144407 3
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14195 1
|Европа 21774 1
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