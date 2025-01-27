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«Почта России» завершила крупный проект по импортозамещению

«Почта России» импортозаместила программное обеспечение Единой информационно-аналитической платформы (ЕИАП), заменив иностранные системы управления базами данных и бизнес-аналитики на отечественные. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

ЕИАП объединяет данные из разных информационных систем «Почты», централизованно обрабатывает и хранит информацию на серверах компании. Платформа является единым центром поддержки принятия решений и планирования почтовой логистики и позволяет иметь доступ к свободной информации о бизнес-событиях.

На сегодняшний день платформа содержит порядка 9,7 ПБ данных, объединяет более 900 серверов и около 20 различных технологических платформ, обрабатывая более 7000 потоков данных ежедневно.

Партнерами стали разработчики отечественного программного обеспечения Arenadata DB и Визуальный управленческий контроль Luxms BI. Проект длился два года, в течение которых ИТ-специалисты успешно установили новое отечественное ПО и перенесли ключевые функции. Сотрудники «Почты России» также прошли обучение на учебных платформах разработчиков для работы с новой системой.

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Цифровизация

«Завершение этого проекта является важным шагом в направлении цифровой трансформации Почты и укрепления позиций отечественного программного обеспечения на рынке», – отметил заместитель генерального директора «Почты России» Дмитрий Чудинов. – Мы развиваем внутренние технологии, чтобы обеспечивать независимость в стратегически важных сферах, а также улучшить качество предоставляемых услуг нашим клиентам».

«Данные сегодня – один из наиболее важных активов любой компании. Проект по импортозамещению, реализованный «Почтой России», позволил организации получить отечественное решение, которое дает возможность эффективно работать с имеющимися данными», – сказал Максим Власюк, директор департамента группы Arenadata по работе с промышленным сектором.

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