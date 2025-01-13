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ГПБ ГС-инвест Arenadata Аренадата Софтвер

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер

Arenadata — российский разработчик многофункциональной корпоративной платформы данных на базе технологий с открытым исходным кодом Arenadata EDP. Платформа является технологической основой для построения решений в области сбора, хранения, трансформации и аналитической обработки больших данных, для реализации проектов в направлении IoT, ML и BI. Программные продукты компании зарегистрированы в едином реестре российского ПО.  Arenadata представляет собой разветвлённую экосистему программных продуктов, решений и сервисов, построенных на базе единой многофункциональной платформы Arenadata Enterprise Data Platform (EDP). Arenadata разрабатывает программные продукты для построения корпоративных хранилищ, фабрик и «озёр» данных. Платформа Arenadata EDP является технологической основой для построения решений в области сбора, хранения, трансформации и обработки данных, а также при реализации проектов в направлении IoT, ML и AI.


13.01.2025 «Т1 ИИ» и Arenadata стали партнерами для развития продуктов в области Big Data

«Т1 ИИ» (входит в ИТ-холдинг «Т1») и группа Arenadata (российский разработчик на рынке систем управления и обработки данных) подписали соглашение о партнерстве. Цель сотрудничества — развитие отечественных технологий и сервисов на основе
17.12.2024 Пользователям доступен коннектор, объединяющий Arenadata Catalog и «Форсайт. Аналитическая платформа»

Команда DataCatalog (входит в группу Arenadata) разработала коннектор, благодаря которому пользователи могут сканировать метаданные из систем на базе «Форсайт. Аналитическая платформа» в каталог данных Arenadata Catalog (AD
11.12.2024 ИТ-интегратор «Гринатом» существенно увеличит число специалистов на курсах Arenadata

-интегратора госкорпорации «Росатом» — в течение двух лет будут проходить обучение в учебном центре Arenadata для повышения уровня работы с продуктами вендора. «Гринатом» направит более 170 сот
09.12.2024 Новая версия Arenadata Hadoop позволяет контролировать шифрование данных для сервисов кластера

Arenadata выпустила новую версию Arenadata Hadoop (ADH) — корпоративного дистрибутива для хранения, обработки и анализа неограниченного объема неструктурированных и слабоструктурированных данных. Релиз 3.3.6.1 включает масштаб
04.12.2024 На отечественные решения для работы с данными мигрируют не только владельцы КИИ

нга CNews Analytics «Крупнейшие поставщики решений для анализа данных» по итогам 2023 г. составила ₽71,9 млрд. По мнению одного из опрошенных экспертов, Дарьи Верстелле, директора по развитию бизнеса Arenadata, в 2024 г. расходы на аналитические проекты, включая внедрение и поддержку, составят около ₽80 млрд. «Темпы роста этого рынка оцениваются примерно в 20% в год, хотя наш сегмент (инстр
03.12.2024 РСХБ построил новое озеро данных на продуктах Arenadata

зовал проект по импортозамещению зарубежного решения корпоративного озера данных на продукты Группы ArenadataArenadata Hadoop (ADH) и Picodata. Переход на отечественное программное об
28.11.2024 Вышла новая версия Arenadata DB, поддерживающая Ред ОС

Arenadata выпустила новый релиз аналитической распределённой MPP-СУБД Arenadata DB (ADB) 6.27.1.58, включивший поддержку российской операционной системы РЕД ОС 7.3. Теперь продукт компании позволяет удовлетворить требования практически всех российских компаний в

26.11.2024 Новый коннектор объединил Arenadata Catalog и СУБД Picodata

Команда DataCatalog (входит в Группу Arenadata) завершила разработку нового коннектора, обеспечивающего совместимость продукта

21.11.2024 «Технологии Доверия» и Arenadata стали партнерами

«Технологии Доверия» (ТеДо), одна из крупнейших российских аудиторско-консалтинговых фирм, и Arenadata, ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, подписали соглашение о партнерстве. Предстоящее сотрудничество будет направлено на объединение отрасл
08.11.2024 Выручка «Группы Аренадата» выросла на 114% за 9 месяцев 2024 г.

«Группа Аренадата», ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных,

06.11.2024 Акции «Группы Аренадата» включены в перечень бумаг высокотехнологического сектора экономики

«Группа Аренадата», ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки д
01.11.2024 K2 Cloud и Arenadata заключили соглашение о комплексном партнерстве

Облачный провайдер K2 Cloud и Arenadata подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого продукты вендора будут доступны клиентам облака. Благодаря комплексному партнерству заказчики K2 Cloud смогут удобно и быстро упр
29.10.2024 «Группа Астра» и группа Arenadata подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

«Группа Астра» и группа Arenadata подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в рамках форума инновационных фин
24.10.2024 Вышел релиз Arenadata Streaming с поддержкой Java 17 и новыми функциями безопасности

Arenadata обновила продукт для потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS) и дополняющую его систему Arenadata Streaming Control (ADSC), предназначенную для управления и мониторинга кластеров потоковой передачи. Релизы включают ряд дор
08.10.2024 ИТ-холдинг Fplus трансформирует культуру работы с данными с помощью Arenadata Catalog

ИТ-холдинг Fplus внедряет Arenadata Catalog (ADC) от DataCatalog (входит в Группу Arenadata). С помощью решения компания создаёт единую корпоративную базу знаний на основе имеющихся данных. Внедрение инструмента

02.10.2024 FESCO строит централизованное хранилище данных на базе Arenadata DB

порации «Росатом», строит централизованное хранилище данных на базе продукта отечественного вендора Arenadata — системы управления базами данных (СУБД) Arenadata DB (ADB). К моменту нача
01.10.2024 IPO Группы Arenadata прошло по верхней границе ценового диапазона

Группа Arenadata, ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, о
27.09.2024 MTS AI и Arenadata внедрят генеративный ИИ в платформу управления данными для бизнеса

Группа Arenadata и MTS AI, один из ведущих центров компетенций в области искусственного интеллекта в
26.09.2024 Дмитрий Плужников, Arenadata: Мы создаем независимый open source-проект Greengage DB

CNews: Изменение статуса публичных GitHub-репозиториев Greenplum на архивный стало неожиданностью для сообщества разработчиков. Для Arenadata тоже? Дмитрий Плужников: Мы начали осознавать, что грядут перемены, примерно год назад. В тот момент мейнтейнер Greenplum перестал принимать наши pull requests (предложения по изменен
25.09.2024 «Ренессанс страхование» совместно с «Робуста Технологии» строит корпоративное хранилище данных на Arenadata DB в облаке Cloud.ru

, одна из ведущих страховых компаний России, с помощью компании «Робуста Технологии» приступила к построению новой архитектуры для работы с корпоративными данными. Сердцем хранилища данных стала СУБД Arenadata DB, предоставляемая как сервис в облаке провайдера Cloud.ru. На старте проекта была проведена совместная работа по корректировке предшествующей архитектуры. Итогом стало решение перев
19.09.2024 Greengage: новый open source продукт на основе Greenplum

Компания Arenadata в условиях прекращения открытой поддержки Greenplum со стороны его владельца, компании Broadcom, предлагает полноценную open source альтернативу для российских и международных пользов
18.09.2024 Группа Arenadata объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже

«Группа Аренадата» (далее — Группа Arenadata или Группа), ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих в
04.09.2024 Сеть гипермаркетов Hoff управляет данными с помощью Arenadata Catalog

Сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff совместно с Hoff Tech реализует проект по улучшению доступности и согласованности корпоративных данных, выбрав для этого решение Arenadata Catalog (ADC) от разработчика DataCatalog (входит в Группу Arenadata). Hoff хранит более 100 терабайт данных из широкого спектра источников: ERP, систем онлайн-продаж, складско
28.08.2024 Выручка группы Arenadata увеличилась более чем в два раза по итогам первого полугодия 2024 г.

Группа Arenadata (АО «Группа Аренадата», далее — Группа) — ведущий российский разработчик ПО и лидер
28.08.2024 Arenadata реализовала поддержку ACID-транзакций в Arenadata Hadoop

Arenadata представила новую версию Arenadata Hadoop (ADH) — корпоративного дистрибутива для хранения, обработки и анализа неструктурированных и слабоструктурированных данных. Релиз расширяет возможности управления данными благод
20.08.2024 Arenadata выбрана в качестве целевой платформы развития единого хранилища данных для Московской биржи

Продукты Arenadata будут использованы для развития единого хранилища данных Московской биржи. В основу
19.08.2024 «Норникель» построил Data-платформу «Озеро данных» на продуктах Arenadata

рму для решения бизнес-задач с применением Big Data и Data Lake на продуктах отечественного вендора Arenadata. Использование «Озера данных» позволяет «Норникелю» сократить время Time to Market

30.07.2024 АЛРОСА строит информационную систему по управлению данными на продуктах вендора Arenadata

и, бюджетирования, консолидации и машинного обучения. Её основой стали продукты российского вендора ArenadataArenadata DB, Arenadata Hadoop и Arenadata QuickMarts. АЛРОС
25.07.2024 Интеграция Arenadata Catalog и Blitz Identity Provider: новые возможности надежной идентификации пользователей

Компании DataCatalog и Identity Blitz объявляют об успешном завершении испытаний совместимости программных продуктов Arenadata Catalog и Blitz Identity Provider. Тестирования подтвердили возможность интеграции двух решений, открывая новые перспективы для пользователей обеих платформ. Об этом CNews сообщили пр
25.07.2024 Arenadata Hadoop получил единую точку простого и безопасного доступа к данным

Компания Arenadata включила в состав корпоративного дистрибутива Arenadata Hadoop (ADH) новый сервис Apache Kyuubi — распределённый многопользовательский SQL-шлюз для корпоративных хранилищ и озё
24.07.2024 ПСБ строит единое хранилище данных на СУБД Arenadata DB

в рамках стратегического развития реализует проект по созданию «Единого хранилища данных» (ЕХД) и платформы Big Data, одним из ключевых технологических компонентов которого стала распределённая СУБД Arenadata DB (ADB) от российского вендора Arenadata. Уже сегодня проводимые в его рамках работы позволили улучшить качество клиентских данных физических лиц на 56,1%. Arenadata DB
23.07.2024 Продукты Arenadata дополнят облачные сервисы хранения и обработки данных Oxygen

аструктуру. Заключенное партнерство позволит заказчикам решать задачи по управлению данными и ускорять запуск цифровых продуктов с применением open source-компонентов в облачной среде Oxygen. Решения Arenadata — технологическая основа для надёжного, масштабируемого корпоративного хранилища, которое будет расти вместе с потребностями бизнеса. Антон Близгарёв, директор по развитию облачного б
18.07.2024 Arenadata Streaming расширяет возможности управления кластерами потоковой передачи данных

Arenadata обновила продукт для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS) и дополняющую его систему ADS Control — решение для управления и мониторинга кластеров потоковой передачи. Релизы включают новые функциональные возможности, в том числ
18.07.2024 Arenadata Streaming расширяет возможности управления кластерами потоковой передачи данных

Arenadata обновила продукт для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS) и дополняющую его систему ADS Control — решение для управления и мониторинга кластеров потоковой передачи. Релизы включают новые функциональные возможности, в том числ
11.07.2024 «Северсталь» строит хранилище данных на стеке продуктов Arenadata

я «Северсталь» строит платформу для хранения и анализа данных, основанную на стеке продуктов Группы Arenadata. Внедрением занимается «Северсталь-инфоком» — центр информационных и коммуникационн
08.07.2024 СУБД Arenadata DB и Arenadata QuickMarts сертифицированы по 4 уровню доверия ФСТЭК

ФСТЭК России подтвердил соответствие аналитической СУБД Arenadata DB (ADB) и кластерной колоночной СУБД Arenadata QuickMarts (ADQM) требованиям к 4 уровню доверия средств обеспечения безопасности информационных технологий (УД 4). Ранее оба пр
26.06.2024 Arenadata Hadoop сертифицирован по 4-му уровню доверия ФСТЭК

м 4-го уровня доверия и технических условий. 4-й уровень доверия ФСТЭК является одним из самых высоких уровней доверия к средствам технической защиты конфиденциальной информации. Он подтверждает, что Arenadata Hadoop подходит для использования: в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1-й категории; государственных информационных системах 1-го класса защищённости; автом
25.06.2024 Центральный университет и Arenadata заключили стратегическое партнерство в области больших данных и ИИ

Центральный университет и ведущий российский разработчик ПО Arenadata объявили о запуске двухлетней стипендиальной программы для студентов и разработке о
18.06.2024 Быстрая аналитика со встроенной СУБД: PIX Robotics и Arenadata выпускают совместное решение

Arenadata и PIX Robotics выводят на рынок новый технологический бандл, состоящий из комплекта лицензий на систему бизнес-анализа PIX BI и кластерную колоночную СУБД Arenadata QuickMarts (ADQM). Совместное решение позволит создавать аналитические отчёты в высоконагруженной и отказоустойчивой среде, используя большие объёмы данных. PIX Robotics и Arenadat
11.06.2024 VK Cloud и Бургер Кинг перевели данные и сервисы ИИ в облако для повышения эффективности бизнеса

10 июня 2024 г. Бургер Кинг перенесла инфраструктуру для хранения и обработки данных в облако VK Cloud. Сервисы облачной платформы, включая продукт российского вендора ArenadataArenadata DB, позволили оптимизировать работу с массивами информации из разрозненных систем и разработать два проекта на базе технологий ИИ — «Цифровой гость» и «Цифровой рес

Публикаций - 223, упоминаний - 261

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware - Greenplum 94 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 33
Oracle Corporation 6687 28
Luxms 78 28
Microsoft Corporation 24624 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 20
Diasoft - Диасофт 870 19
SAP SE 5276 18
Ростелеком 9700 17
8213 17
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 16
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 16
Directum - Директум 1089 16
МегаФон 8804 15
UseTech - Юзтех Интеграция 50 15
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 14
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 14
InfoWatch - Инфовотч 1014 14
Gelarm - Геларм 36 14
IBM - International Business Machines Corp 9441 13
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 13
VK - Mail.ru Group 3455 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 12
Teradata 210 11
Yandex - Яндекс 7339 11
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 11
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 10
Программный продукт ГК 63 10
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 10
Базальт СПО - BaseALT 655 9
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 9
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 8
IBS - ИБС экспертиза 156 8
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 7
GitHub 814 7
Amazon Inc - Amazon.com 2998 7
К2Тех 130 7
SAS Institute 971 6
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 34
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 34
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 29
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 29
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 28
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 28
Комус 94 28
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 27
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 26
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 26
Лента - Сеть розничной торговли 2080 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 25
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 25
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 25
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 25
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 25
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 46 25
МКБ - Московский кредитный банк 558 24
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 24
Zenden Group - Дом одежды 65 24
МОСГАЗ 42 24
36,6 - аптечная сеть 90 24
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 23
Сургутнефтегаз - СНГ 269 19
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 16
Почта России ПАО 2112 14
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 14
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 13
X5 Group - Перекрёсток 544 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 10
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 10
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 10
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 9
ГПБ - Газпромбанк 1084 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 8
Газпром нефть 618 5
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
ПСБ - Промсвязьбанк 851 4
Unilever - Юнилевер Русь 151 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 41
Федеральное казначейство России 1772 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 6
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 2
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 22 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 42 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 29 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 14 7
ASF - Apache Software Foundation 206 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Linux Foundation 185 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
Russian Open Source Foundation 3 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 13 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 136
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 121
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 110
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 98
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 92
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 91
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 79
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 63
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 57
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 55
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 52
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 51
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 47
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 43
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 42
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 28
Luxms BI 75 28
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 24
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Microsoft Windows 15656 7
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 6
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 6
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Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 52 6
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 5
Microsoft Office 3734 4
Apache Hadoop YARN - Yet Another Resource Negotiator 15 4
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 4
Новоселов Иван 33 31
Воронин Павел 136 26
Мартынов Павел 26 26
Меденцев Константин 97 25
Натрусов Артем 284 25
Сирота Юрий 67 25
Андрианов Павел 84 25
Фокин Валерий 45 25
Козак Николай 161 25
Дорофеев Дмитрий 31 25
Тараторин Александр 58 25
Ульихин Павел 33 25
Алешкин Сергей 65 25
Голощапова Ирина 25 25
Шадаев Максут 1008 24
Бурилов Андрей 105 24
Копысов Виталий 61 24
Лагунов Андрей 43 24
Сафрыгин Егор 37 24
Пчелин Юрий 38 24
Руднева Валентина 26 24
Шанина Ирина 27 24
Дмитриев Андрей 38 24
Сыцко Дмитрий 25 24
Ефёров Алексей 44 24
Полянская Нина 24 24
Тютюнник Александр 40 24
Саратовский Николай 25 24
Албычев Александр 150 23
Михалев Евгений 89 23
Сологуб Денис 67 23
Мартынов Антон 20 20
Гимранов Ринат 122 18
Ермаков Александр 29 16
Сотин Денис 205 15
Галкин Николай 104 15
Кирьянова Александра 135 15
Чернышев Андрей 69 14
Истомин Константин 56 14
Шинкарев Александр 32 14
Россия - РФ - Российская федерация 144195 183
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 14
Европа 21767 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 8
Казахстан - Республика 5525 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Узбекистан - Республика 1726 3
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 70 2
Нидерланды 3517 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 2
Европа Восточная 3075 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 2
Москва - ЦАО - Космодамианская набережная 9 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Монголия 347 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 2
Япония 13282 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - СФО - Кемеровская область 897 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
Россия - УФО - Курганская область 499 1
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Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 153 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 42
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 18
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 18
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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