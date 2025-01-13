ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер

«Т1 ИИ» и Arenadata стали партнерами для развития продуктов в области Big Data «Т1 ИИ» (входит в ИТ-холдинг «Т1») и группа Arenadata (российский разработчик на рынке систем управления и обработки данных) подписали соглашение о партнерстве. Цель сотрудничества — развитие отечественных технологий и сервисов на основе

Пользователям доступен коннектор, объединяющий Arenadata Catalog и «Форсайт. Аналитическая платформа» Команда DataCatalog (входит в группу Arenadata) разработала коннектор, благодаря которому пользователи могут сканировать метаданные из систем на базе «Форсайт. Аналитическая платформа» в каталог данных Arenadata Catalog (AD

ИТ-интегратор «Гринатом» существенно увеличит число специалистов на курсах Arenadata -интегратора госкорпорации «Росатом» — в течение двух лет будут проходить обучение в учебном центре Arenadata для повышения уровня работы с продуктами вендора. «Гринатом» направит более 170 сот

Новая версия Arenadata Hadoop позволяет контролировать шифрование данных для сервисов кластера Arenadata выпустила новую версию Arenadata Hadoop (ADH) — корпоративного дистрибутива для хранения, обработки и анализа неограниченного объема неструктурированных и слабоструктурированных данных. Релиз 3.3.6.1 включает масштаб

На отечественные решения для работы с данными мигрируют не только владельцы КИИ нга CNews Analytics «Крупнейшие поставщики решений для анализа данных» по итогам 2023 г. составила ₽71,9 млрд. По мнению одного из опрошенных экспертов, Дарьи Верстелле, директора по развитию бизнеса Arenadata, в 2024 г. расходы на аналитические проекты, включая внедрение и поддержку, составят около ₽80 млрд. «Темпы роста этого рынка оцениваются примерно в 20% в год, хотя наш сегмент (инстр

РСХБ построил новое озеро данных на продуктах Arenadata зовал проект по импортозамещению зарубежного решения корпоративного озера данных на продукты Группы Arenadata — Arenadata Hadoop (ADH) и Picodata. Переход на отечественное программное об

Вышла новая версия Arenadata DB, поддерживающая Ред ОС Arenadata выпустила новый релиз аналитической распределённой MPP-СУБД Arenadata DB (ADB) 6.27.1.58, включивший поддержку российской операционной системы РЕД ОС 7.3. Теперь продукт компании позволяет удовлетворить требования практически всех российских компаний в

Новый коннектор объединил Arenadata Catalog и СУБД Picodata Команда DataCatalog (входит в Группу Arenadata) завершила разработку нового коннектора, обеспечивающего совместимость продукта

«Технологии Доверия» и Arenadata стали партнерами «Технологии Доверия» (ТеДо), одна из крупнейших российских аудиторско-консалтинговых фирм, и Arenadata, ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, подписали соглашение о партнерстве. Предстоящее сотрудничество будет направлено на объединение отрасл

Выручка «Группы Аренадата» выросла на 114% за 9 месяцев 2024 г. «Группа Аренадата», ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных,

Акции «Группы Аренадата» включены в перечень бумаг высокотехнологического сектора экономики «Группа Аренадата», ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки д

K2 Cloud и Arenadata заключили соглашение о комплексном партнерстве Облачный провайдер K2 Cloud и Arenadata подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого продукты вендора будут доступны клиентам облака. Благодаря комплексному партнерству заказчики K2 Cloud смогут удобно и быстро упр

«Группа Астра» и группа Arenadata подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве «Группа Астра» и группа Arenadata подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в рамках форума инновационных фин

Вышел релиз Arenadata Streaming с поддержкой Java 17 и новыми функциями безопасности Arenadata обновила продукт для потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS) и дополняющую его систему Arenadata Streaming Control (ADSC), предназначенную для управления и мониторинга кластеров потоковой передачи. Релизы включают ряд дор

ИТ-холдинг Fplus трансформирует культуру работы с данными с помощью Arenadata Catalog ИТ-холдинг Fplus внедряет Arenadata Catalog (ADC) от DataCatalog (входит в Группу Arenadata). С помощью решения компания создаёт единую корпоративную базу знаний на основе имеющихся данных. Внедрение инструмента

FESCO строит централизованное хранилище данных на базе Arenadata DB порации «Росатом», строит централизованное хранилище данных на базе продукта отечественного вендора Arenadata — системы управления базами данных (СУБД) Arenadata DB (ADB). К моменту нача

IPO Группы Arenadata прошло по верхней границе ценового диапазона Группа Arenadata, ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, о

MTS AI и Arenadata внедрят генеративный ИИ в платформу управления данными для бизнеса Группа Arenadata и MTS AI, один из ведущих центров компетенций в области искусственного интеллекта в

Дмитрий Плужников, Arenadata: Мы создаем независимый open source-проект Greengage DB CNews: Изменение статуса публичных GitHub-репозиториев Greenplum на архивный стало неожиданностью для сообщества разработчиков. Для Arenadata тоже? Дмитрий Плужников: Мы начали осознавать, что грядут перемены, примерно год назад. В тот момент мейнтейнер Greenplum перестал принимать наши pull requests (предложения по изменен

«Ренессанс страхование» совместно с «Робуста Технологии» строит корпоративное хранилище данных на Arenadata DB в облаке Cloud.ru , одна из ведущих страховых компаний России, с помощью компании «Робуста Технологии» приступила к построению новой архитектуры для работы с корпоративными данными. Сердцем хранилища данных стала СУБД Arenadata DB, предоставляемая как сервис в облаке провайдера Cloud.ru. На старте проекта была проведена совместная работа по корректировке предшествующей архитектуры. Итогом стало решение перев

Greengage: новый open source продукт на основе Greenplum Компания Arenadata в условиях прекращения открытой поддержки Greenplum со стороны его владельца, компании Broadcom, предлагает полноценную open source альтернативу для российских и международных пользов

Группа Arenadata объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже «Группа Аренадата» (далее — Группа Arenadata или Группа), ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих в

Сеть гипермаркетов Hoff управляет данными с помощью Arenadata Catalog Сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff совместно с Hoff Tech реализует проект по улучшению доступности и согласованности корпоративных данных, выбрав для этого решение Arenadata Catalog (ADC) от разработчика DataCatalog (входит в Группу Arenadata). Hoff хранит более 100 терабайт данных из широкого спектра источников: ERP, систем онлайн-продаж, складско

Выручка группы Arenadata увеличилась более чем в два раза по итогам первого полугодия 2024 г. Группа Arenadata (АО «Группа Аренадата», далее — Группа) — ведущий российский разработчик ПО и лидер

Arenadata реализовала поддержку ACID-транзакций в Arenadata Hadoop Arenadata представила новую версию Arenadata Hadoop (ADH) — корпоративного дистрибутива для хранения, обработки и анализа неструктурированных и слабоструктурированных данных. Релиз расширяет возможности управления данными благод

Arenadata выбрана в качестве целевой платформы развития единого хранилища данных для Московской биржи Продукты Arenadata будут использованы для развития единого хранилища данных Московской биржи. В основу

«Норникель» построил Data-платформу «Озеро данных» на продуктах Arenadata рму для решения бизнес-задач с применением Big Data и Data Lake на продуктах отечественного вендора Arenadata. Использование «Озера данных» позволяет «Норникелю» сократить время Time to Market

АЛРОСА строит информационную систему по управлению данными на продуктах вендора Arenadata и, бюджетирования, консолидации и машинного обучения. Её основой стали продукты российского вендора Arenadata — Arenadata DB, Arenadata Hadoop и Arenadata QuickMarts. АЛРОС

Интеграция Arenadata Catalog и Blitz Identity Provider: новые возможности надежной идентификации пользователей Компании DataCatalog и Identity Blitz объявляют об успешном завершении испытаний совместимости программных продуктов Arenadata Catalog и Blitz Identity Provider. Тестирования подтвердили возможность интеграции двух решений, открывая новые перспективы для пользователей обеих платформ. Об этом CNews сообщили пр

Arenadata Hadoop получил единую точку простого и безопасного доступа к данным Компания Arenadata включила в состав корпоративного дистрибутива Arenadata Hadoop (ADH) новый сервис Apache Kyuubi — распределённый многопользовательский SQL-шлюз для корпоративных хранилищ и озё

ПСБ строит единое хранилище данных на СУБД Arenadata DB в рамках стратегического развития реализует проект по созданию «Единого хранилища данных» (ЕХД) и платформы Big Data, одним из ключевых технологических компонентов которого стала распределённая СУБД Arenadata DB (ADB) от российского вендора Arenadata. Уже сегодня проводимые в его рамках работы позволили улучшить качество клиентских данных физических лиц на 56,1%. Arenadata DB

Продукты Arenadata дополнят облачные сервисы хранения и обработки данных Oxygen аструктуру. Заключенное партнерство позволит заказчикам решать задачи по управлению данными и ускорять запуск цифровых продуктов с применением open source-компонентов в облачной среде Oxygen. Решения Arenadata — технологическая основа для надёжного, масштабируемого корпоративного хранилища, которое будет расти вместе с потребностями бизнеса. Антон Близгарёв, директор по развитию облачного б

Arenadata Streaming расширяет возможности управления кластерами потоковой передачи данных Arenadata обновила продукт для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS) и дополняющую его систему ADS Control — решение для управления и мониторинга кластеров потоковой передачи. Релизы включают новые функциональные возможности, в том числ

Arenadata Streaming расширяет возможности управления кластерами потоковой передачи данных Arenadata обновила продукт для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS) и дополняющую его систему ADS Control — решение для управления и мониторинга кластеров потоковой передачи. Релизы включают новые функциональные возможности, в том числ

«Северсталь» строит хранилище данных на стеке продуктов Arenadata я «Северсталь» строит платформу для хранения и анализа данных, основанную на стеке продуктов Группы Arenadata. Внедрением занимается «Северсталь-инфоком» — центр информационных и коммуникационн

СУБД Arenadata DB и Arenadata QuickMarts сертифицированы по 4 уровню доверия ФСТЭК ФСТЭК России подтвердил соответствие аналитической СУБД Arenadata DB (ADB) и кластерной колоночной СУБД Arenadata QuickMarts (ADQM) требованиям к 4 уровню доверия средств обеспечения безопасности информационных технологий (УД 4). Ранее оба пр

Arenadata Hadoop сертифицирован по 4-му уровню доверия ФСТЭК м 4-го уровня доверия и технических условий. 4-й уровень доверия ФСТЭК является одним из самых высоких уровней доверия к средствам технической защиты конфиденциальной информации. Он подтверждает, что Arenadata Hadoop подходит для использования: в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1-й категории; государственных информационных системах 1-го класса защищённости; автом

Центральный университет и Arenadata заключили стратегическое партнерство в области больших данных и ИИ Центральный университет и ведущий российский разработчик ПО Arenadata объявили о запуске двухлетней стипендиальной программы для студентов и разработке о

Быстрая аналитика со встроенной СУБД: PIX Robotics и Arenadata выпускают совместное решение Arenadata и PIX Robotics выводят на рынок новый технологический бандл, состоящий из комплекта лицензий на систему бизнес-анализа PIX BI и кластерную колоночную СУБД Arenadata QuickMarts (ADQM). Совместное решение позволит создавать аналитические отчёты в высоконагруженной и отказоустойчивой среде, используя большие объёмы данных. PIX Robotics и Arenadat