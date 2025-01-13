ГПБ ГС-инвест Arenadata Аренадата Софтвер
Arenadata — российский разработчик многофункциональной корпоративной платформы данных на базе технологий с открытым исходным кодом Arenadata EDP. Платформа является технологической основой для построения решений в области сбора, хранения, трансформации и аналитической обработки больших данных, для реализации проектов в направлении IoT, ML и BI. Программные продукты компании зарегистрированы в едином реестре российского ПО. Arenadata представляет собой разветвлённую экосистему программных продуктов, решений и сервисов, построенных на базе единой многофункциональной платформы Arenadata Enterprise Data Platform (EDP). Arenadata разрабатывает программные продукты для построения корпоративных хранилищ, фабрик и «озёр» данных. Платформа Arenadata EDP является технологической основой для построения решений в области сбора, хранения, трансформации и обработки данных, а также при реализации проектов в направлении IoT, ML и AI.
|13.01.2025
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«Т1 ИИ» и Arenadata стали партнерами для развития продуктов в области Big Data
«Т1 ИИ» (входит в ИТ-холдинг «Т1») и группа Arenadata (российский разработчик на рынке систем управления и обработки данных) подписали соглашение о партнерстве. Цель сотрудничества — развитие отечественных технологий и сервисов на основе
|17.12.2024
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Пользователям доступен коннектор, объединяющий Arenadata Catalog и «Форсайт. Аналитическая платформа»
Команда DataCatalog (входит в группу Arenadata) разработала коннектор, благодаря которому пользователи могут сканировать метаданные из систем на базе «Форсайт. Аналитическая платформа» в каталог данных Arenadata Catalog (AD
|11.12.2024
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ИТ-интегратор «Гринатом» существенно увеличит число специалистов на курсах Arenadata
-интегратора госкорпорации «Росатом» — в течение двух лет будут проходить обучение в учебном центре Arenadata для повышения уровня работы с продуктами вендора. «Гринатом» направит более 170 сот
|09.12.2024
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Новая версия Arenadata Hadoop позволяет контролировать шифрование данных для сервисов кластера
Arenadata выпустила новую версию Arenadata Hadoop (ADH) — корпоративного дистрибутива для хранения, обработки и анализа неограниченного объема неструктурированных и слабоструктурированных данных. Релиз 3.3.6.1 включает масштаб
|04.12.2024
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На отечественные решения для работы с данными мигрируют не только владельцы КИИ
нга CNews Analytics «Крупнейшие поставщики решений для анализа данных» по итогам 2023 г. составила ₽71,9 млрд. По мнению одного из опрошенных экспертов, Дарьи Верстелле, директора по развитию бизнеса Arenadata, в 2024 г. расходы на аналитические проекты, включая внедрение и поддержку, составят около ₽80 млрд. «Темпы роста этого рынка оцениваются примерно в 20% в год, хотя наш сегмент (инстр
|03.12.2024
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РСХБ построил новое озеро данных на продуктах Arenadata
зовал проект по импортозамещению зарубежного решения корпоративного озера данных на продукты Группы Arenadata — Arenadata Hadoop (ADH) и Picodata. Переход на отечественное программное об
|28.11.2024
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Вышла новая версия Arenadata DB, поддерживающая Ред ОС
Arenadata выпустила новый релиз аналитической распределённой MPP-СУБД Arenadata DB (ADB) 6.27.1.58, включивший поддержку российской операционной системы РЕД ОС 7.3. Теперь продукт компании позволяет удовлетворить требования практически всех российских компаний в
|26.11.2024
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Новый коннектор объединил Arenadata Catalog и СУБД Picodata
Команда DataCatalog (входит в Группу Arenadata) завершила разработку нового коннектора, обеспечивающего совместимость продукта
|21.11.2024
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«Технологии Доверия» и Arenadata стали партнерами
«Технологии Доверия» (ТеДо), одна из крупнейших российских аудиторско-консалтинговых фирм, и Arenadata, ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, подписали соглашение о партнерстве. Предстоящее сотрудничество будет направлено на объединение отрасл
|08.11.2024
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Выручка «Группы Аренадата» выросла на 114% за 9 месяцев 2024 г.
«Группа Аренадата», ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных,
|06.11.2024
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Акции «Группы Аренадата» включены в перечень бумаг высокотехнологического сектора экономики
«Группа Аренадата», ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки д
|01.11.2024
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K2 Cloud и Arenadata заключили соглашение о комплексном партнерстве
Облачный провайдер K2 Cloud и Arenadata подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого продукты вендора будут доступны клиентам облака. Благодаря комплексному партнерству заказчики K2 Cloud смогут удобно и быстро упр
|29.10.2024
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«Группа Астра» и группа Arenadata подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
«Группа Астра» и группа Arenadata подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в рамках форума инновационных фин
|24.10.2024
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Вышел релиз Arenadata Streaming с поддержкой Java 17 и новыми функциями безопасности
Arenadata обновила продукт для потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS) и дополняющую его систему Arenadata Streaming Control (ADSC), предназначенную для управления и мониторинга кластеров потоковой передачи. Релизы включают ряд дор
|08.10.2024
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ИТ-холдинг Fplus трансформирует культуру работы с данными с помощью Arenadata Catalog
ИТ-холдинг Fplus внедряет Arenadata Catalog (ADC) от DataCatalog (входит в Группу Arenadata). С помощью решения компания создаёт единую корпоративную базу знаний на основе имеющихся данных. Внедрение инструмента
|02.10.2024
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FESCO строит централизованное хранилище данных на базе Arenadata DB
порации «Росатом», строит централизованное хранилище данных на базе продукта отечественного вендора Arenadata — системы управления базами данных (СУБД) Arenadata DB (ADB). К моменту нача
|01.10.2024
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IPO Группы Arenadata прошло по верхней границе ценового диапазона
Группа Arenadata, ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, о
|27.09.2024
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MTS AI и Arenadata внедрят генеративный ИИ в платформу управления данными для бизнеса
Группа Arenadata и MTS AI, один из ведущих центров компетенций в области искусственного интеллекта в
|26.09.2024
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Дмитрий Плужников, Arenadata: Мы создаем независимый open source-проект Greengage DB
CNews: Изменение статуса публичных GitHub-репозиториев Greenplum на архивный стало неожиданностью для сообщества разработчиков. Для Arenadata тоже? Дмитрий Плужников: Мы начали осознавать, что грядут перемены, примерно год назад. В тот момент мейнтейнер Greenplum перестал принимать наши pull requests (предложения по изменен
|25.09.2024
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«Ренессанс страхование» совместно с «Робуста Технологии» строит корпоративное хранилище данных на Arenadata DB в облаке Cloud.ru
, одна из ведущих страховых компаний России, с помощью компании «Робуста Технологии» приступила к построению новой архитектуры для работы с корпоративными данными. Сердцем хранилища данных стала СУБД Arenadata DB, предоставляемая как сервис в облаке провайдера Cloud.ru. На старте проекта была проведена совместная работа по корректировке предшествующей архитектуры. Итогом стало решение перев
|19.09.2024
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Greengage: новый open source продукт на основе Greenplum
Компания Arenadata в условиях прекращения открытой поддержки Greenplum со стороны его владельца, компании Broadcom, предлагает полноценную open source альтернативу для российских и международных пользов
|18.09.2024
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Группа Arenadata объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже
«Группа Аренадата» (далее — Группа Arenadata или Группа), ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих в
|04.09.2024
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Сеть гипермаркетов Hoff управляет данными с помощью Arenadata Catalog
Сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff совместно с Hoff Tech реализует проект по улучшению доступности и согласованности корпоративных данных, выбрав для этого решение Arenadata Catalog (ADC) от разработчика DataCatalog (входит в Группу Arenadata). Hoff хранит более 100 терабайт данных из широкого спектра источников: ERP, систем онлайн-продаж, складско
|28.08.2024
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Выручка группы Arenadata увеличилась более чем в два раза по итогам первого полугодия 2024 г.
Группа Arenadata (АО «Группа Аренадата», далее — Группа) — ведущий российский разработчик ПО и лидер
|28.08.2024
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Arenadata реализовала поддержку ACID-транзакций в Arenadata Hadoop
Arenadata представила новую версию Arenadata Hadoop (ADH) — корпоративного дистрибутива для хранения, обработки и анализа неструктурированных и слабоструктурированных данных. Релиз расширяет возможности управления данными благод
|20.08.2024
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Arenadata выбрана в качестве целевой платформы развития единого хранилища данных для Московской биржи
Продукты Arenadata будут использованы для развития единого хранилища данных Московской биржи. В основу
|19.08.2024
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«Норникель» построил Data-платформу «Озеро данных» на продуктах Arenadata
рму для решения бизнес-задач с применением Big Data и Data Lake на продуктах отечественного вендора Arenadata. Использование «Озера данных» позволяет «Норникелю» сократить время Time to Market
|30.07.2024
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АЛРОСА строит информационную систему по управлению данными на продуктах вендора Arenadata
и, бюджетирования, консолидации и машинного обучения. Её основой стали продукты российского вендора Arenadata — Arenadata DB, Arenadata Hadoop и Arenadata QuickMarts. АЛРОС
|25.07.2024
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Интеграция Arenadata Catalog и Blitz Identity Provider: новые возможности надежной идентификации пользователей
Компании DataCatalog и Identity Blitz объявляют об успешном завершении испытаний совместимости программных продуктов Arenadata Catalog и Blitz Identity Provider. Тестирования подтвердили возможность интеграции двух решений, открывая новые перспективы для пользователей обеих платформ. Об этом CNews сообщили пр
|25.07.2024
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Arenadata Hadoop получил единую точку простого и безопасного доступа к данным
Компания Arenadata включила в состав корпоративного дистрибутива Arenadata Hadoop (ADH) новый сервис Apache Kyuubi — распределённый многопользовательский SQL-шлюз для корпоративных хранилищ и озё
|24.07.2024
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ПСБ строит единое хранилище данных на СУБД Arenadata DB
в рамках стратегического развития реализует проект по созданию «Единого хранилища данных» (ЕХД) и платформы Big Data, одним из ключевых технологических компонентов которого стала распределённая СУБД Arenadata DB (ADB) от российского вендора Arenadata. Уже сегодня проводимые в его рамках работы позволили улучшить качество клиентских данных физических лиц на 56,1%. Arenadata DB
|23.07.2024
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Продукты Arenadata дополнят облачные сервисы хранения и обработки данных Oxygen
аструктуру. Заключенное партнерство позволит заказчикам решать задачи по управлению данными и ускорять запуск цифровых продуктов с применением open source-компонентов в облачной среде Oxygen. Решения Arenadata — технологическая основа для надёжного, масштабируемого корпоративного хранилища, которое будет расти вместе с потребностями бизнеса. Антон Близгарёв, директор по развитию облачного б
|18.07.2024
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Arenadata Streaming расширяет возможности управления кластерами потоковой передачи данных
Arenadata обновила продукт для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS) и дополняющую его систему ADS Control — решение для управления и мониторинга кластеров потоковой передачи. Релизы включают новые функциональные возможности, в том числ
|18.07.2024
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Arenadata Streaming расширяет возможности управления кластерами потоковой передачи данных
Arenadata обновила продукт для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS) и дополняющую его систему ADS Control — решение для управления и мониторинга кластеров потоковой передачи. Релизы включают новые функциональные возможности, в том числ
|11.07.2024
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«Северсталь» строит хранилище данных на стеке продуктов Arenadata
я «Северсталь» строит платформу для хранения и анализа данных, основанную на стеке продуктов Группы Arenadata. Внедрением занимается «Северсталь-инфоком» — центр информационных и коммуникационн
|08.07.2024
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СУБД Arenadata DB и Arenadata QuickMarts сертифицированы по 4 уровню доверия ФСТЭК
ФСТЭК России подтвердил соответствие аналитической СУБД Arenadata DB (ADB) и кластерной колоночной СУБД Arenadata QuickMarts (ADQM) требованиям к 4 уровню доверия средств обеспечения безопасности информационных технологий (УД 4). Ранее оба пр
|26.06.2024
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Arenadata Hadoop сертифицирован по 4-му уровню доверия ФСТЭК
м 4-го уровня доверия и технических условий. 4-й уровень доверия ФСТЭК является одним из самых высоких уровней доверия к средствам технической защиты конфиденциальной информации. Он подтверждает, что Arenadata Hadoop подходит для использования: в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1-й категории; государственных информационных системах 1-го класса защищённости; автом
|25.06.2024
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Центральный университет и Arenadata заключили стратегическое партнерство в области больших данных и ИИ
Центральный университет и ведущий российский разработчик ПО Arenadata объявили о запуске двухлетней стипендиальной программы для студентов и разработке о
|18.06.2024
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Быстрая аналитика со встроенной СУБД: PIX Robotics и Arenadata выпускают совместное решение
Arenadata и PIX Robotics выводят на рынок новый технологический бандл, состоящий из комплекта лицензий на систему бизнес-анализа PIX BI и кластерную колоночную СУБД Arenadata QuickMarts (ADQM). Совместное решение позволит создавать аналитические отчёты в высоконагруженной и отказоустойчивой среде, используя большие объёмы данных. PIX Robotics и Arenadat
|11.06.2024
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VK Cloud и Бургер Кинг перевели данные и сервисы ИИ в облако для повышения эффективности бизнеса
10 июня 2024 г. Бургер Кинг перенесла инфраструктуру для хранения и обработки данных в облако VK Cloud. Сервисы облачной платформы, включая продукт российского вендора Arenadata — Arenadata DB, позволили оптимизировать работу с массивами информации из разрозненных систем и разработать два проекта на базе технологий ИИ — «Цифровой гость» и «Цифровой рес
ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Новоселов Иван 33 31
|Воронин Павел 136 26
|Мартынов Павел 26 26
|Меденцев Константин 97 25
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|Бурилов Андрей 105 24
|Копысов Виталий 61 24
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|Сафрыгин Егор 37 24
|Пчелин Юрий 38 24
|Руднева Валентина 26 24
|Шанина Ирина 27 24
|Дмитриев Андрей 38 24
|Сыцко Дмитрий 25 24
|Ефёров Алексей 44 24
|Полянская Нина 24 24
|Тютюнник Александр 40 24
|Саратовский Николай 25 24
|Албычев Александр 150 23
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