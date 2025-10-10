Разделы

Бизнес Импортонезависимость
|

Группа Arenadata и РНПК стали стратегическими партнёрами

Группа Arenadata и «Российская Национальная Перестраховочная Компания» (РНПК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компании намерены совместно внедрять современные подходы к управлению данными и повышать эффективность бизнес-процессов, уделяя особое внимание импортозамещению и применению сертифицированных ФСТЭК РФ продуктов для создания защищённых информационных систем.

«Стратегическое партнёрство с РНПК подтверждает высокий спрос на отечественные решения в области управления данными. Для нас как разработчика это уникальная возможность вместе с ключевым игроком страхового рынка развивать экосистему импортозамещения, формируя отраслевые стандарты и эффективные практики работы с данными на основе российских программных продуктов», — отметил Андрей Жуков, коммерческий директор группы Arenadata.

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза
Безопасность

«Для нас данное партнерство – один из шагов к технологическому суверенитету. Совместная работа с Arenadata позволит повысить качество управления корпоративными данными, а также активно принимать участие в развитии отечественных ИТ-решений», — сказал Алексей Кузнецов, вице-президент РНПК по информационным технологиям.

Группа Arenadata создаёт дата-платформу для сбора, хранения и анализа больших и разнообразных данных. Она обеспечивает выполнение аналитических и операционных задач, поддерживает стандарты качества данных и простоту интеграции с различными ИТ-средами. Это позволяет компаниям рассчитывать на стабильную работу систем, масштабирование и успешное развитие цифровой трансформации вместе с Arenadata.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Связисты судятся с чиновниками и энергетиками: Интернет станет убыточным в малых населенных пунктах

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

Программисты больше не в моде. ИТ растеряли престиж – теперь россияне поголовно мечтают работать на заводе

Исследование: как применяются в России low-code платформы

В России запустили программу по обучению госслужащих работе с ИИ, чтобы поднять цифровую грамотность

Конференции

Low-code и no-code

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще