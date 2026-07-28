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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кузнецов Александр

СОБЫТИЯ


28.07.2026 Россияне стали чаще покупать товары для ремонта: спрос на маркетплейсе «М.Видео» вырос на 66% с начала 2026 года 1
10.07.2026 Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет переходит на операционные системы «Альт» от «Базальт СПО» 1
09.07.2026 Команда РТУ МИРЭА разработала автономного робота для уборки песчаных пляжей 1
02.06.2026 Более 300 тысяч подростков ищут работу на лето 1
19.05.2026 «Гарда» и Axiom JDK подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности 1
16.04.2026 CICADA8 увеличила выручку на 89% в 2025 году 1
16.04.2026 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026 1
03.04.2026 Заморожен на неопределенное время проект российского принт-сервера на процессоре Baikal-M 1
31.03.2026 Работодатели стали на 29% чаще доплачивать за переработки 2
19.02.2026 Axiom JDK и «ИнфоТеКС» подписали меморандум о сотрудничестве 1
18.02.2026 Axiom JDK и «ИнфоТеКС» подписали меморандум о сотрудничестве 1
04.02.2026 «Софтлайн Решения» (ГК Softline) подтвердила статус ключевого партнера компании «Мультифактор» 1
03.02.2026 ICL Services и «Мультифактор» объединились для повышения уровня безопасности удаленного доступа 1
19.01.2026 CICADA8 провела сравнительный анализ защищенности отраслей экономики России 1
14.01.2026 Cicada8 провела анализ уязвимостей в различных отраслях экономики России 1
14.01.2026 Половина российских телеком-компаний уязвима для хакерских атак из-за дырявой ИТ-инфраструктуры 1
25.12.2025 CICADA8: более трети инцидентов в 2025 г. были связаны с атаками через подрядчиков 1
05.12.2025 MWS Cloud запустила сервис по установке готовых серверов с GPU для работы с ИИ в периметре предприятий 1
02.12.2025 Secret Technologies и Axiom JDK формируют единый стек защищенной работы с файлами для ГИС и КИИ по требованиям ФСТЭК 1
25.11.2025 Компания «Мобиус Технологии» внедрила систему двухфакторной аутентификации Multifactor 1
10.10.2025 Группа Arenadata и РНПК стали стратегическими партнёрами 1
10.10.2025 Axiom JDK и IVA Technologies объединяют усилия для создания доверенных систем для корпоративных коммуникаций на базе Java 1
15.09.2025 Bell Integrator FabricaONE.AI запускает новое направление R&D AI в рамках Центра исследований и разработок 1
01.09.2025 MWS Cloud в 1,5 раза увеличила мощности GPU-облака для искусственного интеллекта 1
28.08.2025 Корпоративный центр сертификации SafeTech CA успешно работает в Java-среде Axiom JDK 1
12.08.2025 Nexign Interconnect получила сертификат совместимости с российской Java-платформой Axiom JDK 1
07.08.2025 RuStore и Cicada8 ETM объединились в борьбе с киберугрозами в интернете 1
10.07.2025 Axoft усилил портфель платформой для управления уязвимостями Cicada8 1
09.07.2025 Axiom JDK и «БПС Инновационные программные решения» усиливают технологическую независимость банков 1
26.06.2025 CICADA8 представила платформу для оценки уровня защищенности подрядчиков и дочерних организаций 1
09.06.2025 Axiom JDK и «Аладдин Р.Д.» создали решение для замены Microsoft CA для объектов КИИ 1
02.06.2025 Axiom JDK и «Базис» объединяют усилия для создания доверенных ПАК с виртуализацией на Java 1
07.05.2025 Axiom JDK и «Базальт СПО» объявляют о технологическом партнерстве по развитию системного ПО 1
22.04.2025 «Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 с Axiom JDK и Liberсat Certified 1
01.04.2025 Эксперты RED Security SOC и CICADA8 обнаружили хакерскую группировку, ведущую целенаправленные атаки на промышленность 1
25.03.2025 Bell Integrator разработала платформу автоматизации создания программного обеспечения на базе искусственного интеллекта «Алькод» 1
21.03.2025 Axiom JDK Certified и Libercat Certified подтвердили совместимость с PAM-системой компании Web Control 1
17.03.2025 Облачный провайдер Timeweb Cloud предоставил вычислительные ресурсы Garpix 1
11.03.2025 Right line и Axiom JDK подготовили Java-приложения к работе в экосистеме цифрового рубля 1
14.01.2025 МТС Web Services запустила сервис для безопасной работы ИИ с персональными данными 1

Публикаций - 162, упоминаний - 166

Кузнецов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Softline - Софтлайн 3743 8
Oracle Corporation 7074 8
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 7
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 6
Ростелеком 10948 6
Yandex - Яндекс 9215 6
Microsoft Corporation 25775 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
МегаФон 10742 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 5
Telegram Group 2940 4
Ростелеком - РТЛабс 210 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 4
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 3
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 31 3
НКК - ГКС - Доверенная среда 58 3
Multifactor - Мультифактор 132 3
Развитие Бизнеса / Ру 81 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Intel Corporation 12811 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 3
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 54 3
Код Безопасности 812 3
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 62 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 3
Emerson 95 2
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 2
Газинформсервис - ГИС 496 2
InfoShell - ИнфоШелл 16 2
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 55 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Альфа-Банк 1979 6
Бизнес кар СП 20 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 4
Согласие СК - Согласие-Вита 47 4
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 3
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 3
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 3
Автомир ГК 43 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
Комус 110 2
Нанолек - биофармацевтическая компания 15 2
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 2
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 15 2
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 2
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 24 2
Напа ООО 4 2
Связной Банк 113 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 2
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 2
Миэль ГК 38 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Федеральное казначейство России 1949 6
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 3
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 2
NORAD - North American Aerospace Defense Command - North American Air Defense Command - Североамериканское Командование Аэрокосмической Обороны - Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (североамериканского континента) 20 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 59
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 47
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 30
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 19
Оцифровка - Digitization 5185 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 13
Сервер приложений - Application server 357 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 11
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 10
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 9
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 9
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 417 9
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 9
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 9
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 8
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 8
Axiom JDK СЗИ 175 27
Oracle Java - язык программирования 3469 26
Oracle Java Development Kit - JDK 207 26
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 16
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java - Oracle Java SDK 168 14
МТС Future Crew - CICADA8 55 13
Axiom JDK - LiberCat 67 12
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 9
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 9
Linux OS 11533 9
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 9
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
ЭЛАР ЭларСкан 190 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Axiom JDK СЗИ - Axiom Runtime Container 17 6
Docker - Платформа распределённых приложений 543 6
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 124 5
Axiom JDK - Axiom Linux 8 5
OpenJDK - Open Java Development Kit 124 5
ЭЛАР Контекст 19 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 3
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 3
Google Android 15243 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
МТС ЦОД 38 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 2
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Lex Borealis - Doczilla 19 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 213 2
Фишер Андрей 75 6
Шадаев Максут 1210 5
Малышев Александр 39 3
Шклярук Мария 15 3
Финк Дмитрий 20 3
Веригин Илья 38 3
Сорокин Алексей 16 3
Козлов Михаил 182 3
Бессольцев Дмитрий 4 3
Толстой Лев 69 3
Протасов Станислав 36 3
Червяков Александр 3 3
Кузнецов Алексей 9 3
Николаев Константин 17 3
Денисова Наталья 8 3
Краснова Анна 6 3
Costa Glauber - Коста Глаубер 3 3
Скляров Евгений 7 3
Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 3
Курбакова Людмила 5 3
Анохина Евгения 6 3
Даньшина Елена 4 3
Атясова Светлана 5 3
Турчак Евгений 24 3
Чукарин Алексей 59 3
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