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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кузнецов Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 75, упоминаний - 85
Кузнецов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фишер Андрей 54 5
|Бутенко Юрий 64 3
|Финк Дмитрий 14 3
|Шклярук Мария 14 3
|Малышев Александр 31 3
|Бессольцев Дмитрий 3 3
|Козлов Михаил 153 3
|Веригин Илья 28 3
|Крысина Ольга 109 3
|Трушкин Константин 43 3
|Чукарин Алексей 56 3
|Турчак Евгений 23 3
|Матвеева Татьяна 83 2
|Рыжий Алексей 4 2
|Карелин Павел 6 2
|Евстигнеев Сергей 21 2
|Цариковский Федор 31 2
|Катамадзе Анна 72 2
|Селиванов Дмитрий 48 2
|Герасимюк Максим 20 2
|Шадаев Максут 384 2
|Лебедев Георгий 39 2
|Гуревич Раиса 16 2
|Крайнов Владислав 5 2
|Огородников Антон 4 2
|Лобовко Дмитрий 2 2
|Граборов Антон 13 2
|Клячин Александр 13 2
|Сорокин Алексей 7 2
|Чамара Денис 57 2
|Васильев Кирилл 13 2
|Коростелев Павел 5 2
|Калина Роман 60 2
|Тыров Илья 11 2
|Деев Алексей 6 2
|Образцов Алексей 8 2
|Таипов Расул 11 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Ишмамедов Константин 4 2
|Солодовников Денис 62 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763692, в очереди разбора - 667379.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763692, в очереди разбора - 667379.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru