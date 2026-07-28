Индексная книга (каталог) CNews*
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Кузнецов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 162, упоминаний - 166
Кузнецов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Фишер Андрей 75 6
|Шадаев Максут 1210 5
|Малышев Александр 39 3
|Шклярук Мария 15 3
|Финк Дмитрий 20 3
|Веригин Илья 38 3
|Сорокин Алексей 16 3
|Козлов Михаил 182 3
|Бессольцев Дмитрий 4 3
|Толстой Лев 69 3
|Протасов Станислав 36 3
|Червяков Александр 3 3
|Кузнецов Алексей 9 3
|Николаев Константин 17 3
|Денисова Наталья 8 3
|Краснова Анна 6 3
|Costa Glauber - Коста Глаубер 3 3
|Скляров Евгений 7 3
|Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 3
|Курбакова Людмила 5 3
|Анохина Евгения 6 3
|Даньшина Елена 4 3
|Атясова Светлана 5 3
|Турчак Евгений 24 3
|Чукарин Алексей 59 3
|Трушкин Константин 60 3
|Бутенко Юрий 65 3
|Селиванов Дмитрий 52 2
|Катамадзе Анна 133 2
|Евстигнеев Сергей 21 2
|Цариковский Федор 32 2
|Герасимюк Максим 20 2
|Гуревич Раиса 16 2
|Таипов Расул 11 2
|Лебедев Георгий 57 2
|Кальмуцкий Олег 8 2
|Коростелев Павел 43 2
|Карелин Павел 22 2
|Кусков Денис 221 2
|Ким Дмитрий 73 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.