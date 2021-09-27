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Кузнецов Александр


27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
01.07.2021 РТ МИС запустил сервис «Голосовой помощник 122» в девяти пилотных регионах 1
22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 3
22.04.2021 «Яндексу» крупно повезло с хозяином офиса. Он разрешил выгодно пересчитать ставки аренды 1
22.04.2021 МТС автоматизировала общение с клиентами колл-центров 1
30.12.2020 Россиянам после прививки от коронавируса выдадут спецпаспорт на госуслугах 1
29.07.2020 «Элар» создал единую информационную систему Тюменской области 1
19.06.2020 «Яндекс» впервые показал свою новую штаб-квартиру. Фото 2
29.04.2020 В России создан сервис по возврату денег за отмененные из-за COVID-19 билеты и турпутевки 1
24.04.2020 Как «Яндекс» за долги перед ВТБ купил землю под свою будущую штаб-квартиру 2
05.02.2020 Danycom приобрела финансово-инвестиционную компанию 1
12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 1
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
08.07.2019 Выручка лидеров мобильной разработки выросла на 17% 1
24.04.2019 Подтверждена совместимость ПО «Элар Контекст» с ОС Альт 8 СП 1
01.06.2018 Мобильные разработчики увеличили оборот на миллиард 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
28.02.2018 Инвесторы в ICO-проекты смогут застраховать свои риски 1
15.11.2017 ЦБИ объявила о закрытии регистрации на конференцию 1
27.04.2017 Московский ткацко-отделочный комбинат оцифровал текстильные изделия с помощью «Элар» 1
19.04.2017 Россия: отечественные планетарные сканеры по итогам 2016 года захватили 87% рынка 1
10.02.2017 «Билайн» запустил сеть LTE в Нижнем Тагиле 1
08.02.2017 «Элар» поставила планетарный сканер в старообрядческий центр «Криница» 1
11.01.2017 «Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске 1
29.12.2016 «Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске 1
09.11.2016 В Центральной городской библиотеке им. В.И. Ленина с помощью «Элар» оцифруют книги и тиражные издания 1
02.11.2016 «Билайн» запустил LTE в Кирове и Ижевске 1
07.10.2016 Инвестиционный департамент ВТБ24 возглавил Сергей Лукьянов 1
26.05.2016 «Элар» поставила в «Библио-Глобус» оборудование для 3D-съемки 1
05.04.2016 Paragon Software представила инновационную технологию оцифровки словарного контента 1
12.01.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
17.12.2015 Военную историю отсканируют на «ЭЛАР ПланСкан» 1
19.11.2015 В Российском государственном архиве новейшей истории оцифрованы документы фонда №89 1
08.10.2015 В «Нижнекамскнефтехиме» установлен скоростной документный сканер 1
18.09.2015 Сканеры российского производства экспортируются в Западную Европу и СНГ 1
15.09.2015 Впервые в России отменена плата за местные звонки и SMS 1
13.08.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
16.07.2015 МТС за год увеличила количество базовых станций в Кировской области в 1,5 раза 1

Публикаций - 75, упоминаний - 85

Кузнецов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 4
РТЛабс 145 4
Базальт СПО 206 4
Yandex - Яндекс 4101 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 3
ALP Group 37 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 3
Код Безопасности 365 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 2
RedMadRobot - Рэдмэдробот 45 2
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 6 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 52 2
UseTech - Юзтех Интеграция 5 2
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
InfoShell - ИнфоШелл 12 2
Synology Inc 130 2
Программный продукт ГК 92 2
Neuro.net - Нейро 12 2
Logitech 166 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Live Typing - Лайв Тайпинг 2 2
Microsoft Corporation 11110 2
АйТи 752 1
Agima.Mobile 6 1
Ростелеком Связьинвест 699 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Artezio - Артезио 36 1
Газинформсервис - ГИС 34 1
Ovum 55 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Paragon Software Group - PSG 173 1
Insize 4 1
Cleverence - Клеверенс 9 1
SimbirSoft.Mobile 5 1
KODE 5 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 3
ВТБ24 583 3
Согласие СК 44 3
Альфа-Банк 1126 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 3
Мосэнергосбыт АО 77 2
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 2
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 2
Ренессанс Страхование 51 2
Sanofi - Санофи 33 2
СОГАЗ Страховая Группа 49 2
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 2
Нанолек 9 2
Бинбанк 184 2
Связной Банк 75 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 2
Национальный банк Траст 96 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Напа ООО 3 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 2
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 7 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Русский стандарт Банк 302 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 2
РусславБанк - РСБ 147 1
United Airlines - авиакомпания 17 1
Нижнекамскнефтехим 13 1
Сибинтек ИК 3 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 1
MR Group 7 1
Cathay Pacific - гонконгская авиакомпания 3 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 3 1
Digrate - Digital Rating Agency - Агентство по оценке цифровых активов 1 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 3
Федеральное казначейство России 766 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 2
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 2
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 254 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Парк Зарядье 14 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Правительство РФ 2206 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
LTE-смартфон 138 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
3G - Стандарт мобильной связи 3742 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 2
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
OpenStack 347 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 137 1
NVR - Network Video Recorder - Видеорегистратор 33 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant 26 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 3 1
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 23 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
Безопасный город 347 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
ЭларСкан 48 5
ЭЛАР ПланСкан 83 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
ЭЛАР Контекст 6 2
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 1
Oracle VM VirtualBox 94 1
Digital Design ИСКО Ареопад - Информационная система коллегиальных органов 5 1
GMCS Платформа ВерЭкс (VerEx) 8 1
Microsoft Access 26 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Федеральная телемедицинская сеть Минздрава России - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС 2 1
Apple iPhone 5 710 1
РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 4 1
ВТБ Форекс - ВТБ Капитал Форекс 3 1
ВымпелКом - Билайн BeelineMED 1 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
ЭЛАР ПауэрСкан 12 1
Paragon Software Slovoed 18 1
Softline DeskWork 55 1
Apple macOS Snow Leopard 54 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Linux OS 4265 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
WhatsApp Messenger 654 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Яндекс.Маркет 439 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
Apple macOS X 903 1
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 35 1
Фишер Андрей 54 5
Бутенко Юрий 64 3
Финк Дмитрий 14 3
Шклярук Мария 14 3
Малышев Александр 31 3
Бессольцев Дмитрий 3 3
Козлов Михаил 153 3
Веригин Илья 28 3
Крысина Ольга 109 3
Трушкин Константин 43 3
Чукарин Алексей 56 3
Турчак Евгений 23 3
Матвеева Татьяна 83 2
Рыжий Алексей 4 2
Карелин Павел 6 2
Евстигнеев Сергей 21 2
Цариковский Федор 31 2
Катамадзе Анна 72 2
Селиванов Дмитрий 48 2
Герасимюк Максим 20 2
Шадаев Максут 384 2
Лебедев Георгий 39 2
Гуревич Раиса 16 2
Крайнов Владислав 5 2
Огородников Антон 4 2
Лобовко Дмитрий 2 2
Граборов Антон 13 2
Клячин Александр 13 2
Сорокин Алексей 7 2
Чамара Денис 57 2
Васильев Кирилл 13 2
Коростелев Павел 5 2
Калина Роман 60 2
Тыров Илья 11 2
Деев Алексей 6 2
Образцов Алексей 8 2
Таипов Расул 11 2
Смирнов Алексей 142 2
Ишмамедов Константин 4 2
Солодовников Денис 62 2
Россия - Российская федерация - РФ 57483 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 3
Москва - Красная Роза - бизнес-центр 46 3
Россия - Челябинская область 659 3
Россия - СФО - Новосибирск 1971 3
Россия - ПФО - Казань 1519 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 3
Европа 3766 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
Япония 2792 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - Свердловская область 806 2
Россия - Кировск - Кировская область 304 2
Россия - Челябинск 773 2
Россия - Республика Алтай 686 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Россия - Магнитогорск 150 2
Россия - Южный Урал 89 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Россия - Киров 246 2
Россия - Челябинская область - Снежинск 15 2
Россия - Курганская область 261 2
Россия - Копейск 15 2
Австралия - Австралийский Союз 1127 2
Россия - Калининградская область 539 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Россия - Республика Карелия 303 1
Восточная Европа 1682 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Россия - Пущино 7 1
Россия - Республика Дагестан 264 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Москва - Воробьёвы горы 15 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
Доктрина информационной безопасности России 14 2
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 31 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Человеческий фактор 126 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Ведомости 259 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РИА Новости 654 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Россия 24 - телеканал 86 1
New retail 2 1
CNews Analytics 1991 3
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 3
CNews Mobile - рейтинг 10 2
IDC - International Data Corporation 2723 1
TelecomDaily ИАА 112 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 2
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 2
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 1 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 7
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763692, в очереди разбора - 667379.
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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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