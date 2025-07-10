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Axoft усилил портфель платформой для управления уязвимостями Cicada8

Axoft подписал дистрибуторский договор с компанией по управлению уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени Cicada8. Партнерам Axoft и их заказчикам станет доступна платформа для непрерывного анализа защищенности Cicada8 ETM. Дистрибутор сосредоточится на проведении образовательных мероприятий для технических специалистов партнеров по направлению, оказании помощи в пресейле и реализации проектов. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Axoft расширяет продуктовый портфель платформой Cicada8 ETM для управления уязвимостями на внешнем периметре с применением искусственного интеллекта. Партнеры получат возможность организовать собственную экспертную и техническую поддержку заказчиков на базе решения.

Cicada8 ETM (External Threat Management) – экосистемная платформа для мониторинга и противодействия цифровым угрозам. Продукт предоставляет единое окно для получения данных обо всех внешних киберрисках, охватывая такие направления, как инвентаризация ИТ-активов, выявление уязвимостей с последующей проверкой их устранения, выявление и блокировка фишинговых (мошеннических) ресурсов, мониторинг упоминаний в СМИ, даркнете и социальных сетях в контексте утечек конфиденциальной информации и других инцидентов информационной безопасности.

Благодаря модульной архитектуре и гибкости настройки платформа подстраивается и кастомизируется под нужды клиентов и их внутренние процессы. Пользователями решения являются средние и крупные компании, имеющие филиальную структуру из финтех-сферы, ИТ, промышленности, ритейла.

«По данным исследования Gartner, 45% организаций испытывали сложности в работе бизнеса из-за атак на их контрагентов. Поэтому Axoft искал решение, которое могло бы помочь нашим партнерам и их заказчикам минимизировать риски, связанные с брешью в ИТ-инфраструктуре, и мониторило состояние на внешнем периметре. Cicada8 ETM – ответ на данный запрос: решение предоставляет комплексный подход к управлению уязвимостями. А объединение опыта наших команд позволит партнерам оптимизировать подбор конфигурации решений под нестандартные запросы заказчиков», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

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«Axoft – один из признанных лидеров в дистрибуции высокотехнологичных решений, и мы рады объявить о начале нашего стратегического партнёрства. Мы рассчитываем, что экспертиза и охват Axoft позволит вывести Cicada8 ETM на новый уровень. Платформа уже доказала свою эффективность на практике, обеспечивая непрерывный мониторинг и управление внешними киберрисками для ведущих игроков рынка. В ближайших планах – активное развитие продуктовой линейки, расширение функционала платформы и углубление интеграций с экосистемой Cicada8, чтобы предложить клиентам максимально полный и проактивный подход к защите инфраструктуры», – сказал Алексей Кузнецов, CEO компании Cicada8.

В ближайший год дистрибутор сосредоточится на проведении активностей, нацеленных на знакомство партнеров с новым решением.

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