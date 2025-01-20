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МТС Future Crew CICADA8


Симуляция кибератаки (Red Teaming) позволяет оценить эффективность ИБ-службы заказчика в условиях инцидента, максимально приближенных к реальным. В частности, проверить способность сотрудников быстро обнаруживать атаки и реагировать на них. Для этого эксперты CICADA8 имитируют проведение сложных атак уровня APT-группировок, целью которых может быть получение финансовой или другой выгоды, нанесение вреда заказчику или его клиентам.


20.01.2025 Bi.Zone и CyberED обучат веб-разработчиков основам безопасной разработки 1
05.12.2024 В платформе CICADA8 ETM появился модуль защиты репутации 1
29.07.2024 Вице-президент МТС по стратегии и инновациям, CEO Future Crew Евгений Черешнев: «мы ищем стратегических партнеров для входа в капитал, учреждения совместных предприятий под конкретные узкие задачи, создания консорциума» 1
29.03.2024 Future Crew предложит клиентам замену услуг в рамках реагирования на инциденты по подписке 1
12.02.2024 Центр инноваций МТС запустил комплекс услуг кибербезопасности «Анализ защищенности» 1
24.11.2023 МТС обучает нейросети на гаджетах пользователей 1
05.06.2023 Алексей Кузнецов, МТС RED: Деятельность хакеров в отношении России стала декриминализированной 1
30.03.2023 «МТС Red» выпустила платформу для непрерывного контроля защищенности организаций 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

МТС Future Crew и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 7
МТС Future Crew - Центр инноваций 17 5
Telegram Group 1992 2
Код Безопасности 616 1
RuVDS - МТ Финанс 57 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1027 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 186 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 7
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 618 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13416 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6666 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6122 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10183 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5007 2
Кибербезопасность - Purple Teaming 5 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 715 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1418 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7586 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24165 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3098 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16146 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30724 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4867 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2997 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2917 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4079 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3720 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3788 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9388 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1247 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2146 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 643 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12617 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27871 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10979 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 336 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 76 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 734 1
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 59 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1891 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 537 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4106 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1903 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4447 4
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 140 3
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 51 1
FreePik 993 1
МТС Future Crew - Membrana 10 1
Кузнецов Александр 123 4
Черешнев Евгений 22 2
Кузнецов Алексей 9 1
Цаплин Никита 51 1
Фесенко Мария 1 1
Суханов Максим 5 1
Прудникова Елена 1 1
Ермолаев Никита 1 1
Гришин Алексей 26 1
Загуменнов Павел 4 1
Богомолов Егор 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 3
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6062 2
Образование в России 2200 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 192 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13520 1
Слепые зоны 109 1
Английский язык 6637 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 1
Аренда 2421 1
Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование 61 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4818 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 869 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5772 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1864 1
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 5 1
VolgaCTF - соревнования в области информационной безопасности 3 1
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