МТС Future Crew CICADA8
Симуляция кибератаки (Red Teaming) позволяет оценить эффективность ИБ-службы заказчика в условиях инцидента, максимально приближенных к реальным. В частности, проверить способность сотрудников быстро обнаруживать атаки и реагировать на них. Для этого эксперты CICADA8 имитируют проведение сложных атак уровня APT-группировок, целью которых может быть получение финансовой или другой выгоды, нанесение вреда заказчику или его клиентам.
МТС Future Crew и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 7
|МТС Future Crew - Центр инноваций 17 5
|Telegram Group 1992 2
|Код Безопасности 616 1
|RuVDS - МТ Финанс 57 1
|Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
|МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1027 1
|Кузнецов Александр 123 4
|Черешнев Евгений 22 2
|Кузнецов Алексей 9 1
|Цаплин Никита 51 1
|Фесенко Мария 1 1
|Суханов Максим 5 1
|Прудникова Елена 1 1
|Ермолаев Никита 1 1
|Гришин Алексей 26 1
|Загуменнов Павел 4 1
|Богомолов Егор 3 1
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