Swordfish Security AppSec CoPilot
|18.02.2025
|AppSec Solutions и «Айтуби» объявили о начале сотрудничества 1
|31.10.2024
|AppSec Solutions разработала нейро-инженера, который в 5 раз повышает эффективность работы команды DevSecOps 1
Swordfish Security и организации, системы, технологии, персоны:
|Swordfish Security - AppSec Hub 11 1
|Microsoft 365 Copilot 122 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4501 1
|Фефелов Владислав 14 1
|Башарин Антон 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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