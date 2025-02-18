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Swordfish Security AppSec CoPilot



18.02.2025 AppSec Solutions и «Айтуби» объявили о начале сотрудничества 1
31.10.2024 AppSec Solutions разработала нейро-инженера, который в 5 раз повышает эффективность работы команды DevSecOps 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Swordfish Security и организации, системы, технологии, персоны:

Айтуби - IT2bsns - IT to Business 6 1
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 13 1
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 2331 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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