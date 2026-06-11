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Anthropic Claude ИИ-чатбот Claude Mythos

Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.06.2026 Производители переходят на выпуск устаревших смартфонов по моде 10-летней давности 1
11.06.2026 Создатели ChatGPT и Claude попросили власти пожестче их регулировать и запрещать опасные модели на государственном уровне 2
11.06.2026 Ноутбуки не «вывозят» нейросети. Искусственный интеллект пожирает гигабайты оперативной памяти, почти не оставляя для других программ 3
05.06.2026 Теневой ИИ: Bi.Zone изучила, какие возможности искусственного интеллекта наиболее интересны киберпреступникам 2
04.06.2026 C начала 2026 г. «Лаборатория Касперского» выявила почти 100 тыс. кибератак с вредоносным ПО под видом ИИ-сервисов 1
02.06.2026 Жадность Microsoft зашкалила. За доступ к ИИ-помощнику программистов обдирают до нитки по новой системе оплаты 1
29.05.2026 Российский SaaS за две недели: основатель «Социального кода» запустил ИИ-агента для холодных продаж 1
26.05.2026 Speech2Text рассказал, как изменилось отношение россиян к нейросетям 2
26.05.2026 Никита Симаков: ИИ забирает работу у продакт-менеджеров — и это хорошая новость 1
13.05.2026 Европейский центробанк бьет тревогу: надо ждать кибератак с использованием продвинутого ИИ 1
13.05.2026 ИИ-расширение Claude перехватывало контроль над браузером Google Chrome 4
05.05.2026 Редактор кода Microsoft приписывал авторство в проектах пользователей ИИ-помощнику Copilot 1
05.05.2026 AppSec Solutions выпустила SAST-анализатор для вайб-кодинга 1
04.05.2026 Армия США подключит к своим закрытым сетям ИИ восьми ИТ-компаний 1
29.04.2026 В GitHub нашли «дыру», открывающую доступ к миллионам частных репозиториев 1
29.04.2026 За атаку на совершенно посторонний софт дорого заплатит Cisco 1
28.04.2026 Исследователи R&D-центра «Т-Технологий» разработали способ повысить надежность рассуждений больших языковых моделей 1
28.04.2026 5 трендов контейнерной разработки в 2026 году 2
27.04.2026 Тревожный сигнал для всех, кто пользуется ИИ: он оказался дороже живых сотрудников. Компании в шоке от счетов 1
27.04.2026 Засекреченный ИИ-кибербезопасник Anthropic «утек» на закрытый форум 2
23.04.2026 Пользователей GitHub Copilot принудительно переведут на новую модель оплаты. Программистам это не понравится 2
21.04.2026 «Билайн.аналитика»: 7 из 10 пользователей ИИ в России выбирают «Алису» 2
16.04.2026 GPTunneL назвал самые популярные нейросети у россиян 2
14.04.2026 Российскую нефтегазовую промышленность атакуют с помощью вредоносных PDF 1
13.04.2026 Самые успешные нейросети работают в программировании и математике. Их создатель объяснил, почему так 1
31.03.2026 В реестр отечественного ПО хотят внести полностью изолированную нейросеть 1
31.03.2026 75% разработчиков уже используют ИИ для кода 1
31.03.2026 В Сеть утек исходный код Claude, ИИ, который запрещали использовать для массовой слежки и полностью автономного оружия 2
23.03.2026 Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM 1
20.03.2026 GPTunneL приобрела ИИ-стартап генерации книжных героев BookVision через пять дней после его запуска 1
18.03.2026 МТС расширила возможности оплаты зарубежных сервисов для работы, учебы и бизнеса 1
10.03.2026 Топ-менеджер создателя ChatGPT уволилась, потому что ИИ будет работать на армию США 1
24.02.2026 Древнее ПО на языке COBOL может быть быстро и дешево переписано с помощью ИИ. У акций IBM случилось крупнейшее падение за четверть века 1
20.02.2026 Сотовый оператор T2 покупает ИИ, умеющий программировать на Java, C/C++, Python, Go и Rust 1
20.02.2026 ИИ в облаке Amazon удалил почти весь код, чтобы переписать его с нуля 1
18.02.2026 Дистрибутив Linux Gentoo сбежал с GitHub, чтобы быть подальше от ИИ 1
04.02.2026 Solar webProxy контролирует работу с ИИ-сервисами и защищает от ИИ-угроз 2

Публикаций - 86, упоминаний - 111

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